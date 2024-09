Z výstupu na Signalkuppe & Punta Gnifetti (4 554 m), júl 2011

Signalkuppe je jedným z vrcholov masívu Monte Rosa vo Walliských Alpách na taliansko – švajčiarskej hranici. Zároveň ide 5. najvyšší vrchol Álp a Európy na západ od Kaukazu. Inak Alpy sú najmenším kontinentálnym pohorím.

Aj Antarktída má vyšší vrch ako Mont Blanc (pri všetkej úcte...). Ale to nie je podstatné. Podstatné je, že na vrchole Signalkuppe je horská chata Capanna Regina Margherita, ktorá je najvyššie položenou chatou v Európe a teda po náročnom výstupe na vrchol je tu možné nájsť útočisko v prípade zlého počasia, či vyčerpanosti.

Jak chata Margherita tak vrch Signalkuppe ležia na hraniciach Talianska a Švajčiarska. Severovýchodným smerom odtiaľto sa nachádza známe mestečko Zermatt (1 608 m) a ešte o niečo ďalej na severovýchod je ďalšia horská vesnička stŕedisková - Saas-Fee (1 800 m).

Výstup na Signalkuppe je označovaný ako mierne náročný, ak ale použijete lanovku (ktorá nás doviezla do výšky cca 2 900 m) a prespíte na chate Rifugio Gnifetti (3 647 m). Veľký pozor pri výstupe si treba dať v úseku ľadovcových polí až do sedla Lysjoch (4 151 m). Na nich sú pomerne veľké a hlboké trhliny a my sme sa preto istili - boli sme naviazaný lanom. Nutnosťou sú aj mačky a cepíny. V závere výstupu sme sa takisto istili (riziko pošmyknutia).

Večer 2. júla 2011 – prichádzame do talianskej do talianskeho regiónu Piemonte, konkrétne do dedinky Alagna Valsesia v Penninských Alpách, nazývaných tiež Walliské Alpy – v celku Západné Alpy. Vedľa skupiny Mont Blanc ide o 2. najvyhľadávanejšiu oblasť Álp vôbec. Na území 8 300 km² (takmer šestina územia Slovenska) sa tu nachádza viac ako 35 vrcholov presahujúcich 4 000 metrov.

Ubytovaváme sa v miestnom kempe z ktorého si najviac pamätám to, že po postavení stanov sme po zotmení vášnivo s čelovkami na hlavách hrali do polnoci stolný futbal a popíjali pritom nejaké slovenské plechovkové pivo; najskôr Corgoň desiatku...:-)

Alagna Valsesia.

Signalkuppe vľavo. Z Alagna Valsesia.

Signalkuppe po priblížení.

Alagna Valsesia

Na úvod si pomáhame lanovkou.

Vystupujeme z lanovky vo výške cca 2 900 m.

Konečne je vidieť masív Monte Rosy.

Po výstupe na chatu Cittá di Mantova (3.470 m).

Pokračujeme ale hneď ďalej:

A sme na chyte Rifugio Gnifetti (3.647 m), kde sa ubytovávame.

Chata je riadne veľká. Spalo nás tu po kope tuším 100 kusov.

Nad chatou Rifugio Gnifetti.

Stúpame nahor a pred nami sa zjavuje v plnej kráse náš cieľ – Signalkuppe (na fotografii v strede). Vľavo od neho je 4. najvyššia hora Álp, len o niečo vyšší Zumsteinspitze (4.563 m), na ktorý sme vystúpili takisto.

Lyskamm (4.527 m), piaty najvyšší vrch masívu Monte Rosy.

Matterhorn (4.478 m).

Signalkuppe a vpravo Parrotspitze (4 434 m).

Vľavo Dufourspitze 4.634 m (najvyšší vrch Švajčiarska) a vpravo Zumsteinspitze 4.563 m.

V sedle medzi Signalkuppe a Dufourspitze.

Tesne pod chatou Capanna Regina Margherita.

A sme hore! Naplnení šťastím, že sme sa tu dostali a z neskutočne krásnych výhľadov.

Ten istý smer ako na predošlej fotografii. Ide len o pribláženie.

Matterhorn vľavo.

Matterhorn vpravo.

Matterhorn takmer v plnej kráse.

Matterhorn a spol.

Vlado – náš vodca a chata Capanna Regina Margherita.

Na záver dva pohľady z chaty na Pyramide Vincent 4.215 m a za ním Monviso 3.641 m.

