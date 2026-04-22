Z Vilniusu do Tallinnu & Víťazstvo pre Ukrajinu!
Vilnius:
Vyše polmiliónová metropola Litvy je po lotyšskej Rige druhým najväčším mestom Pobaltia. Tretím je estónska metropola – Tallin, ktorý má toľko obyvateľov ako Bratislava – 450.000. A aj keď sa Pobaltie vníma ako jeden celok, po geografickej stránke ide medzi týmito štátmi o dosť veľké rozdiely. Kým Litva patrí do Strednej Európy, tak Estónsko patrí do Škandinávie. Lytoško, stredný z trojice „súrodencov“, nepatrí ani tam ani tam, ale za to spája zvyšných dvoch „súrodencov“. Ale vráťme sa do Vilniusu:
V súčasnosti tvoria dve tretiny obyvateľstva mesta občania litovskej národnosti (poľskej 15,4 a ruskej 9,7 %) V medzivojnovom období, keď mesto patrilo Poľsku, Litovci tvorili v meste iba 0,8 %-nú menšinu (v čase cárskeho Ruska Litovci to boli iba 2 % obyvateľstva). Vilnius, za trvania poľsko – litovského štátu, resp. lublinskej únie (trvajúcej do r. 1795, kedy bola Litva pripojená k Rusku) patril popri Krakove a Varšave k centrám poľského národného a kultúrneho života. Po 1. sv. vojne, resp. po poľsko – sovietskej vojne v r. 1919, kedy Litva získala od Sovietskeho zväzu nezávislosť, až 66 % obyvateľstva mesta tvorili občania poľského pôvodu. V tom čase tu žila aj veľmi početná židovská menšina (28 %). A v časoch cárskeho Ruska Židia tvorili až 41,45 % obyvateľstva mesta. Zdroj: Wikipedia.
Gedimino prospekt, Gediminas Avenue (litovsky: Gedimino prospektas) – hlavná, a skutočne výstavná, ulica mesta.
Hlavná ulica je pomenovaná podľa jedného z najväčších litovských hrdinov - Gediminasa. Gediminas bol v rokoch 1316–1341 litovským veľkokniežaťom. Používal titul kráľ Litovcov a Rusov. Za jeho panovania dosiahol Litovský štát omnoho väčšej rozlohy ako jeho východní susedia, zjednocujúci sa v Moskovskom a Tverskom kniežatstve, a stal sa tak vážnym konkurentom Moskvy v snahe o ovládnutie dnes ruských území. Litovci sa pokúsili tiež o dobytie Kyjeva. V tej dobe v Európe údajne neexistoval väčší štát ako litovský.
Gedimino prospekt.
V Starom, resp. v stredovekom jadre mesta:
Tak ako stredoveké jadrá Tallinu a Rigy, tak aj stredoveké jadro Vilniusu je súčasťou svetového dedičstva (UNESCO).
Ulica Pilies - najfrekventovanejšia ulica v Starom meste.
Katedrálne námestie a napravo klasicistická Katedrála sv. Stanislava a Vladislava, ktorá je hlavnou rímskokatolíckou katedrálou v Litve.
Palác litovských veľkokniežat. Pôvodne bol postavený medzi 15. a 16. storočím pre vládcov Litovského veľkokniežatstva a budúcich poľských kráľov. Štyri storočia bol palác politickým, administratívnym a kultúrnym centrom Poľsko-Litovského spoločenstva. Bol zbúraný v roku 1801. Zaujímavosťou je, že dnešná podoba má len pár rokov. Práce na novom paláci sa začali v roku 2002 na mieste pôvodnej budovy a palác bol dokončený v roku 2018 a to v krásnom renesančnom štýle. Človek na prvý pohľad ani nepozná, že nejde o historickú, niekoľko storočí starú, ale novú budovu.
Prezidentský úrad.
V širšom centre:
Počas celej poldňovej návštevy Vilniusu pršalo až lialo. A väčšinou lialo.
Na každej ulici sme, minimálne na jednom dome, videli ukrajinské zástavy.
Prejazd cez Lotyško:
V Rige.
Rige už bol venovaný samostatný článok.
Z Rigy smerujeme do Tallinu:
Lotyšký vidiek.
Pivo je jedným z najobľúbenejších nápojov Lotyšov.
Rieka Salaca pri ústi do Baltského mora.
Lotyšské mestečko Salacgrīva – významné stredisko lotyšskej riviéry pri ústí rieky Salaca v Rižskom zálive Baltského mora.
Salacgrīva.
A sme v Estónsku:
Pärnu (41.000 obyvateľov):
„Pärnu je 4. najväčším estónskym mestom a významným letoviskom s dlhými piesočnými plážami. Je kúpeľným mestom európskeho významu – členom Európskej kúpeľnej asociácie. Ročne sa tu vystriedajú desiatky tisícov klientov z viac ako 50 krajín sveta.“ „V období švédskej nadvlády bola do mesta na čas (1699 – 1710) presídlena Tartská univerzita (Tartu – 90.000 obyvateľov – je druhé najväčšie mesto v Estónsku a je považované za baštu estónskej inteligencie a kultúry najmä vďaka tamojšej univerzite, ktorá je najstaršia a najznámejšia v krajine). V 18. a 19. storočí bolo Pärnu dôležitým obchodným prístavom vyvážajúcim najmä ľan a drevo a v obchode súperilo s Tallinnom. V rovnakom čase sa mesto stalo významným centrom estónskeho národného oslobodenia. Dlhé roky tu žil národný buditeľ Johann Voldemar Jannsen, ktorý tu v rokoch 1857 – 1886 vydával prvý estónsky písané noviny.“ Zdroj: Wikipédia.
Tallin – Kadriorg:
Na okraji Tallinu, za mestským lesoparkom, resp. ešte v ňom, sa nachádza palác Kadriorg. Kadriorg v preklade znamená Katarínino údolie a palác dal postaviť Peter Veľký pre svoju Katarínu I.:
Údajne nie v samotnom paláci, ale v jednom z týcho domčekov v parku žil vo svojej dobe samotný Peter Veľký.
Pri parku, smerom do centra, sa nachádzajú takéto krásne domy.
Prichádzame do širšieho centra Tallinu a konkrétne do novovybudovanej, resp. rekonštruovanej štvrte na základoch bývalej priemyselnej štvrte:
Pokračujeme v objavovaní širšieho centra:
Tallin – historické centrum:
Len málo európskych miest si zachovalo tak autentickú stredovekú atmosféru ako metropla Estónska.
Kostol sv. Olafa. Je pomenovaný po nórskom panovníkovi. Jeho gotická veža bola dokončená začiatkom 16. storočia a v súčasnosti kostol s vežou meria 124 metrov. V minulosti slúžil nielen ako kostol, ale zároveň aj ako maják.
Keď si vyšliapete viac ako 270 schodov, ktoré vedú na vyhliadkovú plošinu veže kostola, naskytne sa vám takýto kruhový výhľad:
314 metrov vysoký TV vysielač na ktorom sú údajne stopy po výstreloch, ktoré na neho padli v r. 1991 keď sa Estónsko snažilo odtrhnúť od ZSSR.
Tallin sa nachádza na prirodzenej križovatke viacerých národov a teda vždy si na neho brúsili zuby mocní a mocnejší a ešte mocnejší. Dokonca aj, dnes skromní a nenápadní Dáni medzi nimi boli. A teda, aj keď nedobrovoľne, Tallin striedal svojich pánov. A to sa samozrejme prejavilo aj v architektúre v ktorej je dodnes krásne vidieť dánsky, nemecký, švédský aj ruský rukopis.
Pred ruskou ambasádou. „Stop zabíjaniu na Ukrajine!“
„Rusko! Váš diktátor zabíja deti!“ & “Putin je terorista!“
Typický slovenský Texasan...
Orosené.
Orosené II – III.
Pohodička s Corgim (nie s Corgoňom, ten v Estónsku nepredávajú), ale so psíčkom takéhoto plemena).
Chrám Alexandra Nevského; postavený na konci 19. storočia.
V uličkách horného Starého mesta.
Na blogu iDnes od 10. 1 .2010 článkom "Čo je cennejšie, zdravie, alebo poznanie?" Na blogu Sme od r. 2007, neskôr VIP bloger, ale od 19. 11. 2021 síce nie zmazaný, ale umlčaný.