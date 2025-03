V lese „bratislavskej kaviarne“ - v Údolí Vydrice 30.3.2025

Kiež by aj medzi nami - ľuďmi, teda automaticky aj medzi politikmi a politickými tábormi, vládla aspoň spolovice taká harmónia ako v prírode.

S dvojročnou prestávkou, posledných 29 rokov žijem v bratislavskej Dúbravke a keďže sa rád túlam, či už peši, behom alebo na bicykli, najčastejšie takto z domu vyrážam / vyrážame buď na Devínsku Kobylu, na úpätí ktorej sa naša mestská časť nachádza, alebo opačným smerom – cez nadjazd nad diaľnicou Bratislava – Brno – Praha do hlavného hrebeňa Malých Karpát a špeciálne buď do „Kačínskych Karpát“ nad bratislavským Lamačom, do Údolia Vydrice, alebo na vrch Kamzík, na ktorom stojí aj známa TV veža Kamzík.

Jednoducho do lesov tzv. bratislavskej kaviarne... čo je „sofistifikované“ hanlivé označenie pre Bratislavčanov, ktoré vzniklo v tábore slovenských ľavicovo – populistických / sociálno – demokratických / prorusko – extrémistických politikov, ktorí majú práve v Bratislave a okolí najmenšiu popularitu. Čo je aj logické, lebo v Bratislave žije nadpriemerné množstvo vzdelaných ľudí, ktorí populistickým rečiam len tak ľahko nenaletia. Tým samozrejme zďaleka nechcem, nedovolím si povedať, že zdravý úsudok môže mať len stredoškolsky, alebo vysokoškolsky vzdelaný človek, ale len to, že vo všeobecnosti vzdelanosť k zdravému úsudku pomáha. Aj keď nevyhnutne nemusí. Lebo poznám dosť vysokoškolsky vzdelaných ľudí, ktorých napr. silne mentálne poznačila primitívna ruská propaganda.

A je paradoxné, že najväčšia časť týchto politikov, v tábore ktorých tento hanlivý, alebo hanlivo myslený používaný výraz vznikol, žije práve v nenávidenej Bratislave a čuduj sa svete, chodia tam, ako inak, keďže si to finančne ľahko môžu dovoliť, do tých najvyberanejších kaviarní, alebo reštaurácií. A dá sa predpokladať, že do nenávidených bratislavských kaviarní chodil, alebo chodí aj slovenský najväčší ľavičiar - Peter Pellegrini – Banskobystričan dlhodobo žijúci v Bratislave a v súčasnosti prezident SR, ktorý v prezidentskej predvolebnej kampani získaval rozhodujce body nielen frázami ruskej propagandy ako napr., že tí, ktorí posielajú, alebo chcú posielať zbrane Ruskom napadnutej Ukrajine, sú za krviprelievanie a predlžovanie vojny, ale aj zasievaním nenávisti a rozdeľovaním spoločnosti práve cieleným používaním výrazu „bratislavská kaviareň“, lebo na neho počujú takmer všetci symapatizanti vyššie spomínaných politických kruhov a povedia si – to je náš človek, ten Peter, keďže tiež nemá rád Bratislavčanov.

Ale ja, aj keď nie som pôvodom Bratislavčan, Bratislavčanov a Bratislavu rád mám. A rád sa potulujem v uliciach jej starího mesta a v okolitej prírode. A tak tomu bolo aj dnes, keď som som sa prešiel Údolím Vydrice, ktoré je pokračovaním známej Mlynskej doliny, cez ktorú sa prechádza ak prichádzate z Brna a smerujete buď do centra Bratislavy, alebo do Petržalky, a urobil nejaké tie foto zábery, keďže na to bolo takmer ideálne svetlo a vhodná ročná doba:

Súvisiace články:

Potulky Devínskou Kobylou a okolím.