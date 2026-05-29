S Buldogom na bicykli po Großglockner Hochalpenstraße

Za málo peňazí a času, veľa zážitkov zameraných na krásu. Vyrazili sme z Bratislavy 23.8.2022 autom ráno zavčasu a na druhý deň ešte pred polnocou sme už boli doma. A čo všetko sme za ten krátky čas s Buldogom, inak Dušanom

a s jeho mladším synom, Dušanom ml., za ten krátky čas videli a vypili?

1. deň sme vypili, čo je na naše pomery veľmi slušný až neuveriteľný výkon, len po jednom pive, akoby sme uprostred tej krásy zabudli na bežné pôžitky... Cyklotúra obnášala len 81 km, ale s prevýšením 1.980 m. Štartovali sme z veľkého zádržného parkoviska vo Ferleiten (začiatok Hochalpenstraße zo severnej strany) a končili v dedine Lainach. Teda šli sme zo severu na juh až juhovýchod, zo Salzburska do Korutánska.

Na 2. deň sme uzatvárali okruh. A to z východnej strany. Z Lainachu sme šli do dediny Mallnitz. Odtiaľ vlakom cez tunel do dediny Böckstein. Pokračovali sme cez Bad Hofgastein a skončili sme vo Ferleiten odkiaľ sme deň pred tým vyštartovali. Na bicykloch sme druhé dňa absolvovali 96 km s prevýšením 1.300 m. Dušan junior toho stihol o dosť viac, nemohol ísť našim tempom, to by sa nudil, veď v danom čase patril medzi slovenskú dorasteneckú cyklistickú špičku.

Začíname:

Großglockner Hochalpenstraße predstavuje nielen najvyššie položenú horskú cestu v Rakúsku, ale aj jeden z najúchvatnejších horských priesmykov v celej Európe. Cesta prechádza cez niekoľko klimatických pásiem, od lesov až po kamennú „púšť“ na ktorej je však v zime aj 5 metrov snehu.

Buldog a Gepard konečne v akcii...

Už za čias Keltov cez pohorie Hohe Tauern križovala cez priesmyk Hochtor (Vysoká brána) cesta z ktorej je dnes široko ďaleko známa Großglockner Hochalpenstraße. Projekt na jej vybudovanie bol spracovaný v r. 1924 a schválený v r. 1929. V r. 1930 sa cesta začala stavať a hotová bola už v r. 1935. Teda bola vybudovaná počas svetovej Veľkej hospodárskej krízy, čo je dosť zaujímavé, keďže v našich končinách bez dotácií EÚ sa dnes len sotva niečo postaví. A nedávno otvorený 7,5 km dlhý tunel Višňové medzi Žilinou a Martinom? Začiatok razenia bol v máji 1998 a tunel bol slávnostne otvorený v decembri 2025. Otvorený s veľkou pompou a samozrejme za účasti premiéra Fica, ktorého neexistujúca diaľnica z Bratislavy do Košíc tieto mestá spája už 26 rokov, od r. 2010..., podľa jeho jeho predvolebných slov z r. 2006, keď sa dostal k moci a vlastne je pri nej s malými prestávkami doposiaľ.

Pred nami je priesmyk Fuscher Torl (2 428 m n.m.).

Bez návnady, sladkej odmeny..., by som Buldoga na bicykli do týchto výšok len sotva dostal...

Takmer 2 500 metrov nad morom.

S Dušanom juniorom a s Dušanom starším (Buldogom).

Pohľady späť. Z priesmyku Fuscher Torl (2 428 m n.m.).

Pohľady späť. Z priesmyku Fuscher Torl. Pred nami je jedna z dvoch slepých odbočiek, 1,6 kilometrová cesta, ktorá vedie na vrchol Edelweißspitze (2571 m), čo je zároveň najvyšším bodom celej Hochalpenstraße. Druhá, 8,7 kilometrová, vedie na výšinu Kaiser-Franz-Josef-Hohe (2369 m).

V priesmyku Fuscher Torl.

V priesmyku Fuscher Torl. Úplne vľavo, zväčša zakrytý tým pyramidovitým štítom, sa už črtá Großglockner - bez 202 metrov švortisícovka.

V pozadí, resp. vľavo od stredu, ten menší štít s ľadovcom pod sebou, to je on, „Veľký Zvonár“.

V priesmyku Fuscher Torl (2 428 m n.m.).

Medzi priesmykmi Fuscher Torl a Hochtor:

Výhľady z priesmyku Fuscher Torl na juhovýchodnú stranu, teda na opačnú oproti tej po ktorej sme do priesmyku stúpali.

Medzi dvoma priesmykmi - výhľady z priesmyku Fuscher Torl na juhovýchodnú až južnú stranu.

Medzi dvoma priesmykmi. Pohľad späť – na vrchol Edelweißspitze (2571 m); kam vyškiapal len Dušan junior.

Vľavo je Edelweißspitze.

Medzi dvoma priesmykmi.

Medzi dvoma priesmykmi.

V priesmyku Hochtor (2 504 m) - na hranici medzi Salzburgskom a Korutánskom.

Čaká nás dlhší zjazd a po ňom ešte jedno, na dnes posledné stúpanie, k chate Glockner-Haus, ktorá leží zhruba v strede 8,7 km dlhej slepej cesty z Hochalpenstraße smerujúcu na výšinu Kaiser-Franz-Josef-Hohe.

Junior a senior.

A opäť do kopca, k chate Glockner-Haus, ktorá leží zhruba v strede 8,7 km dlhej slepej cesty z Hochalpenstraße smerujúcu na výšinu Kaiser-Franz-Josef-Hohe.

Zjazd do tohto údolia nás ešte len čaká. Zatiaľ ešte stúpame.

Koho to napadlo, postaviť v týchto končinách múzeum pre takéto žihadlá?

My sa ale radšej kocháme inými krásami.

Glockner-Haus (2.132 m).

Vľavo vidieť výšinu Kaiser-Franz-Josef-Hohe. Vyšliapal k nej iba Dušan junior. My starší sme zvolili meditáciu...

Kúsok, maximálne kilometer, od osvietenia...

Glockner-Haus (2.132 m).

Grossglockner v plnej paráde.

V strede je výšinu Kaiser-Franz-Josef-Hohe.

Heiligenblut.

Heiligenblut a v pozadí Grossglockner. Tu začína to pravé stúpanie z južnej strany. My už nemusíme... Stačilo zo severnej.

Smerom na ubytovanie v Lainachu.

Ráno v Lainachu.

Vyrážame z Lainachu.

Počas celej našej cyklotúry sme sa pohybovali iba v Národnom parku Vysoké Taury; maximálne po jeho obvode, či hraniciach.

Stúpania na dnes sú miernejšie, ale v teple dávajú zabrať.

Pred Böcksteinom.

V Böcksteine nasadáme na vlak a tunelom si skracujeme cestu popod masív, ktorý je vidieť vzadu na fotografii.

A sme na druhej strane masívu. Pohľad späť. Ďalej znovu po svojich; na kolesách.

Kúpeľné mestečko Bad Hofgastein.

A ju tu záver.

Autor: Marcel Burkert | pátek 29.5.2026 18:38 | karma článku: 5,62 | přečteno: 84x

Cyklotúra BA - Győr - D. Streda + zámok Esterháza, hrad Trakoščan a Záhreb

Všetko sú to krásne miesta na skok z južného Slovenska či Južnej Moravy. Győr a Esterháza zvládnuteľné dokonca aj na bicykli. Do Győru z Bratislavy aj pohodlne - po cykloceste. (My sme ich absolvovali v r. 2023).

Z Vilniusu do Tallinnu & Víťazstvo pre Ukrajinu!

Pri poznávní a obdivovní krás Pobaltska v auguste 2023 sme boli dotknutí všade prítomnou vizuálnou spolupatričnosťou s trpiacou Ukrajinou, ktorú, k dnešnému už 5. rok znásilňuje Ficov ruský brat. Začíname vo Vilniuse:

Riga - perla Pobaltia

Lotyšská republika je prostredná z troch pobaltských republík a aj jej hlavné mesto – Riga, leží v strede – tejto 2 miliónovej, takmer severskej krajiny s rozlohou väčšou než Slovensko zhruba o jednu pätinu.

Päť dní na Sardínii

Druhý najväčší ostrov Stredozemného mora, s rozlohou 24 090 km² (čo predstavuje takmer polovicu Slovenska), je miestom spájaným so starodávnou Atlantídou. A aj keď toto spojenie

Prečo naše školy neučia žiakov rozoznávať zločineckú ruskú propagandu a ruských trólov?

Vedia absolventi našich základných, a minimálne našich stredných škôl, rozoznať primitívnu, ale zato veľmi účinnú a pre zachovanie demokracie extrémne nebezpečnú zhubnú zločineckú ruskú propagandu?

  • Počet článků 134
  • Celková karma 7,42
  • Průměrná čtenost 879x
Bežec na dlhé trate a dekonšpirátor; teda má za to, že za zlom vo svete nie sú ani USA, ani Židia, ani tajné spolky, ale prepestovaný rozum, absolútna neznalosť zmyslu života, duchovná lenivosť. Kritik ruskej okupácie Ukrajiny, kritik socializmu s "ľudskou tvárou" a aktívny skeptik poukazujúci na nebezpečenstvá vyplývajúce zo pseudohumanizmu, fanatického multikulturalizmu, z totálne prekrúteného učenia proroka Mohameda jeho následovníkmi, zo širenia politickej ideológie pod maskou náboženstva, zo slepej viery v toto učenie a jeho pridržanie sa zo strachu pred fanatikmi tej istej viery, z alibizmu európskych lídrov otvárajúcich dvere tejto "novej" "kultúre" - totalitnej ideológii.  

Na blogu iDnes od 10. 1 .2010 článkom "Čo je cennejšie, zdravie, alebo poznanie?" Na blogu Sme od r. 2007, neskôr VIP bloger, ale od 19. 11. 2021 síce nie zmazaný, ale umlčaný.

 

 

