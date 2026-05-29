S Buldogom na bicykli cez Großglockner Hochalpenstraße
a jeho synom za ten krátky čas videli a vypili?
1. deň sme vypili len po jednom pive, akoby sme uprostred tej krásy zabudli na bežné pôžitky... Cyklotúra obnášala 81 km s prevýšením 1.980 m. Štartovali sme z veľkého zádržného parkoviska vo Ferleiten (začiatok Hochalpenstraße zo severnej strany) a končili v dedine Lainach. Teda šli sme zo severu na juh až juhovýchod, zo Salzburska do Korutánska.
Na 2. deň sme uzatvárali okruh. A to z východnej strany. Z Lainachu sme šli do dediny Mallnitz. Odtiaľ vlakom cez tunel do dediny Böckstein. Pokračovali sme cez Bad Hofgastein a skončili sme vo Ferleiten odkiaľ sme deň pred tým vyštartovali. Na bicykloch sme druhé dňa absolvovali 96 km s prevýšením 1.300 m. Dušan junior toho stihol o dosť viac, nemohol ísť našim tempom, to by sa nudil, veď v danom čase patril medzi slovenskú dorasteneckú cyklistickú špičku.
Začíname:
Großglockner Hochalpenstraße predstavuje nielen najvyššie položenú horskú cestu v Rakúsku, ale aj jeden z najúchvatnejších horských priesmykov v celej Európe. Cesta prechádza cez niekoľko klimatických pásiem, od lesov až po kamennú „púšť“ na ktorej je však v zime aj 5 metrov snehu.
Už za čias Keltov cez pohorie Hohe Tauern križovala cez priesmyk Hochtor (Vysoká brána) cesta z ktorej je dnes široko ďaleko známa Großglockner Hochalpenstraße. Projekt na jej vybudovanie bol spracovaný v r. 1924 a schválený v r. 1929. V r. 1930 sa cesta začala stavať a hotová bola už v r. 1935. Teda bola vybudovaná počas svetovej Veľkej hospodárskej krízy, čo je dosť zaujímavé, keďže v našich končinách bez dotácií EÚ sa dnes len sotva niečo postaví. A nedávno otvorený 7,5 km dlhý tunel Višňové medzi Žilinou a Martinom? Začiatok razenia bol v máji 1998 a tunel bol slávnostne otvorený v decembri 2025. Otvorený s veľkou pompou a samozrejme za účasti premiéra Fica, ktorého neexistujúca diaľnica z Bratislavy do Košíc tieto mestá spája už 26 rokov, od r. 2010..., podľa jeho jeho predvolebných slov z r. 2006, keď sa dostal k moci a vlastne je pri nej s malými prestávkami doposiaľ.
Pred nami je priesmyk Fuscher Torl (2 428 m n.m.).
Bez návnady, sladkej odmeny..., by som Buldoga na bicykli do týchto výšok len sotva dostal...
Takmer 2 500 metrov nad morom.
S Dušanom juniorom a s Dušanom starším (Buldogom).
Pohľady späť. Z priesmyku Fuscher Torl (2 428 m n.m.).
Pohľady späť. Z priesmyku Fuscher Torl. Pred nami je jedna z dvoch slepých odbočiek, 1,6 kilometrová cesta, ktorá vedie na vrchol Edelweißspitze (2571 m), čo je zároveň najvyšším bodom celej Hochalpenstraße. Druhá, 8,7 kilometrová, vedie na výšinu Kaiser-Franz-Josef-Hohe (2369 m).
V priesmyku Fuscher Torl.
V priesmyku Fuscher Torl. Úplne vľavo, zväčša zakrytý tým pyramidovitým štítom, sa už črtá Großglockner - bez 202 metrov švortisícovka.
V pozadí, resp. vľavo od stredu, ten menší štít s ľadovcom pod sebou, to je on, „Veľký Zvonár“.
V priesmyku Fuscher Torl (2 428 m n.m.).
Medzi priesmykmi Fuscher Torl a Hochtor:
Výhľady z priesmyku Fuscher Torl na juhovýchodnú stranu, teda na opačnú oproti tej po ktorej sme do priesmyku stúpali.
Medzi dvoma priesmykmi - výhľady z priesmyku Fuscher Torl na juhovýchodnú až južnú stranu.
Medzi dvoma priesmykmi. Pohľad späť – na vrchol Edelweißspitze (2571 m); kam vyškiapal len Dušan junior.
Vľavo je Edelweißspitze.
Medzi dvoma priesmykmi.
Medzi dvoma priesmykmi.
V priesmyku Hochtor (2 504 m) - na hranici medzi Salzburgskom a Korutánskom.
Čaká nás dlhší zjazd a po ňom ešte jedno, na dnes posledné stúpanie, k chate Glockner-Haus, ktorá leží zhruba v strede 8,7 km dlhej slepej cesty z Hochalpenstraße smerujúcu na výšinu Kaiser-Franz-Josef-Hohe.
Junior a senior.
A opäť do kopca, k chate Glockner-Haus, ktorá leží zhruba v strede 8,7 km dlhej slepej cesty z Hochalpenstraße smerujúcu na výšinu Kaiser-Franz-Josef-Hohe.
Zjazd do tohto údolia nás ešte len čaká. Zatiaľ ešte stúpame.
Koho to napadlo, postaviť v týchto končinách múzeum pre takéto žihadlá?
My sa ale radšej kocháme inými krásami.
Glockner-Haus (2.132 m).
Vľavo vidieť výšinu Kaiser-Franz-Josef-Hohe. Vyšliapal k nej iba Dušan junior. My starší sme zvolili meditáciu...
Kúsok, maximálne kilometer, od osvietenia...
Glockner-Haus (2.132 m).
Grossglockner v plnej paráde.
V strede je výšinu Kaiser-Franz-Josef-Hohe.
Heiligenblut.
Heiligenblut a v pozadí Grossglockner. Tu začína to pravé stúpanie z južnej strany. My už nemusíme... Stačilo zo severnej.
Smerom na ubytovanie v Lainachu.
Ráno v Lainachu.
Vyrážame z Lainachu.
Počas celej našej cyklotúry sme sa pohybovali iba v Národnom parku Vysoké Taury; maximálne po jeho obvode, či hraniciach.
Stúpania na dnes sú miernejšie, ale v teple dávajú zabrať.
Pred Böcksteinom.
V Böcksteine nasadáme na vlak a tunelom si skracujeme cestu popod masív, ktorý je vidieť vzadu na fotografii.
A sme na druhej strane masívu. Pohľad späť. Ďalej znovu po svojich; na kolesách.
Kúpeľné mestečko Bad Hofgastein.
A ju tu záver.
Súvisiace články:
Spielmann (3.027 m), ľadovec Pasterztev a Grossglockner - Hochalpenstrase
Marcel Burkert
Cyklotúra BA - Győr - D. Streda + zámok Esterháza, hrad Trakoščan a Záhreb
Všetko sú to krásne miesta na skok z južného Slovenska či Južnej Moravy. Győr a Esterháza zvládnuteľné dokonca aj na bicykli. Do Győru z Bratislavy aj pohodlne - po cykloceste. (My sme ich absolvovali v r. 2023).
Marcel Burkert
Z Vilniusu do Tallinnu & Víťazstvo pre Ukrajinu!
Pri poznávní a obdivovní krás Pobaltska v auguste 2023 sme boli dotknutí všade prítomnou vizuálnou spolupatričnosťou s trpiacou Ukrajinou, ktorú, k dnešnému už 5. rok znásilňuje Ficov ruský brat. Začíname vo Vilniuse:
Marcel Burkert
Riga - perla Pobaltia
Lotyšská republika je prostredná z troch pobaltských republík a aj jej hlavné mesto – Riga, leží v strede – tejto 2 miliónovej, takmer severskej krajiny s rozlohou väčšou než Slovensko zhruba o jednu pätinu.
Marcel Burkert
Päť dní na Sardínii
Druhý najväčší ostrov Stredozemného mora, s rozlohou 24 090 km² (čo predstavuje takmer polovicu Slovenska), je miestom spájaným so starodávnou Atlantídou. A aj keď toto spojenie
Marcel Burkert
Prečo naše školy neučia žiakov rozoznávať zločineckú ruskú propagandu a ruských trólov?
Vedia absolventi našich základných, a minimálne našich stredných škôl, rozoznať primitívnu, ale zato veľmi účinnú a pre zachovanie demokracie extrémne nebezpečnú zhubnú zločineckú ruskú propagandu?
|Další články autora
Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní
Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek....
Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství
Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...
Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta
Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...
Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem
Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní...
Velké ryby nejsou jen mužskou záležitostí, rybářka Gabriela je toho důkazem
Lov trofejních kaprů už dávno není jen doménou mužů. Gabriela Tauberová z Organizace...
Lebka svaté Zdislavy se vrátí do Jablonného, k vidění bude jen pár hodin
Zachráněná lebka svaté Zdislavy, kterou zloděj ukradl z baziliky 12. května a pak ji zalil do...
Nový šéf Janáčkova festivalu plánuje větší propojení s Ostravou a Evropou
Příští týden začne v Ostravě Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka (MHFLJ). Letos poprvé bude...
Šup do MHD, motivuje Ostrava placeným stáním i slevou za přesednutí na veřejnou dopravu
Za parkování na městském záchytném parkovišti na Hranečníku ve Slezské Ostravě, které bylo dosud...
Zakladatelé Hosta: Za 30 let se nejvíc změnila propagace i hlavní knižní proud
Za 30 let od vzniku nakladatelství Host Brno se nejvíce proměnila propagace vydaných knih, celý...
Přízemní apartmán s předzahrádkou a lodžií v tropickém ráji.
Calle Vega Baja Del Segura, Torrevieja, Španělsko
3 521 325 Kč
- Počet článků 134
- Celková karma 6,88
- Průměrná čtenost 879x
Na blogu iDnes od 10. 1 .2010 článkom "Čo je cennejšie, zdravie, alebo poznanie?" Na blogu Sme od r. 2007, neskôr VIP bloger, ale od 19. 11. 2021 síce nie zmazaný, ale umlčaný.