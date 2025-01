Putin a kresťania

Silne prevažujúcim náboženstvom v Rusku je kresťanstvo. Dokonca, alebo samozrejme?... aj samotný ruský prezident Vladimír Putin sa označuje za kresťana – pravoslávneho.

Za pravoslávnych kresťanov sa v Rusku považuje až 70 % Rusov. Ďalších 7 % ruských kresťanov sa považuje za katolíkov.

Mahátmá Gándhí svojho času na otázku týkajúcu sa kresťanstva povedal, že Ježiša má rád, ale kresťanov nie. A na otázku, že prečo, odpovedal, že vo všeobecnosti sa mu vôbec nepodobajú, z čoho vyplýva, že ten, kto sa označuje za kresťana a ani zďaleka nežije podľa slov Ježiša, alebo dokonca žije v priamom protiklade s učením Ježiša, je pokrytec. V tomto ponímaní, mimochodom mohamedáni, si zaslúžia veľké ocenenie. Lebo vo všeobecnosti sa nesprávajú podľa toho vzoru, ktorý je vykreslený ako prorok Mohamed priamo v islame. Ak by sa podľa tohto vzoru správalo čo i len 10 % mohamedánov, a možno by „stačilo“ len jedno percento, tak svet je v troskách.

Na úvod tohto článku si pripomeňme nosnú vetu Ježišovho učenia, podľa ktorej, ak by sa ľudia správali, na svete by mohol byť raj na Zemi: Miluj blížneho svojho (blížnych svojich), ako seba samého!

Kto z vás, ktorí sa považujte za kresťanov, a zároveň ospravedlňujete Putinove činy frázami pochádzajúcimi z ruskej propagandy, teda ospravedlňujete, k dnešnému dňu už takmer 3 ročné devastovanie, vraždenie, jedným slovom znásilňovanie Ukrajiny zo strany Ruska, môže s čistým svedomím povedať, že to, čo robí Putin, resp. na jeho rozkaz robia ruskí vojaci Ukrajine, nie je v absolútnom rozpore s vyššie uvedeným výrokom Syna Božieho? Kto z vás si dovolí povedať, že toto Putinovi a spol. pred Bohom prejde??? Že mu bude dovolené odvolať sa na frázy ruskej propagandy, ktorou vy tak radi ruskú agresiu voči Ukrajine ospravedlňujete? Kto z vás si dovolí povedať, že Boh, ktorý podľa kresťanskej viery predstavuje Lásku a Spravodlivosť, toto Putinovi a spol. odpustí, alebo ho dokonca vyznamená za to, že na Zemi bojuje proti temnu a za záchranu tých pravých hodnôt?!... A koľko z vás, ale tých umiernenejších..., si myslí, že frázy ruskej propagandy môžu Putinovi pred Bohom poslúžiť aspoň ako poľahčujúceho okolnosti?

Ešteže nie ste pozemskými sudcami, lebo vám chýba aj ten najmenší cit pre spravodlivosť. Vy by ste boli schopní oslobodiť aj vraha, ktorý by vtrhol do domu suseda, pripútal by ho k radiátoru, znásilnil by jeho ženu a dcéry, jeho syna, ktorý mu v tom chcel zabrániť, zastrelil, a mal v pláne zabrať „len“ polovicu domu a záhrady suseda. Stačilo by, ak by sa ten diabol pred súdom obhajoval tým, že veď on sa cítil zo strany toho suseda a jeho kamarátov ohrozený!... a tak musel niečo spraviť! musel sa brániť!...

Nechcem súdiť, ale ak karma existuje, ako že existuje, tak vás dostihne, lebo aj postoj je čin. Aj keď „len“ myšlienkami, ale predsa podporujete masového vraha Putina a jeho zločineckú bandu. Neviete, alebo nechcete vedieť, že nielen slová, ale aj myšlienky majú ohromnú moc a účinky.

Predpokladám, že mnohí ľudia majú tú istú skúsenosť, ktorú mám aj ja, a to, že medzi kresťanmi a ateistami nie je žiadny rozdiel v posudzovaní Putina. Logicky by to malo byť tak, že ak už nie všetci ateisti, tak aspoň všetci kresťania by jeho konanie, minimálne voči Ukrajine, mali považovať za absolútne nezlučiteľné s učením Ježiša, mali by konanie Putina odsudzovať; nie zľahčovať, alebo dokonca ospravedlňovať, či obhajovať! Lenže takto to vôbec nie je. Realita je taká, že v posudzovaní činov Putina viera v boha v podstate nehrá rolu. Medzi ateistami aj medzi kresťanmi je rovnaké percento ľudí, ktorí činy Putina relativizujú, alebo mu fandia. Odhadujem to v rámci Slovenska na 30 % v oboch „táboroch“. Ďalších 30 % svoj názor nevyjadruje. Zvyšok jeho činy odsudzuje. V Bratislave je tých ľudí viac ako na východe Slovenska. A moje odhady potvrdzujú aj posledné parlamentné a prezidentské voľby na Slovensku. Je to tak, že spravidla všetci bývalí voliči Mečiara (prevažne komunisti), dnes volič Fica, Kotlebu a pod., všetci tí, ktorí schvaľovali už okupáciu Krymu, nepatria medzi tých 40 % ľudí, ktorí Putinove činy odsudzujú.

Nedávno som si pozrel dokumentárny film „Den v Životě Vladimira Putina: Nejbohatšího Lídra Světa“ https://www.youtube.com/watch?v=WH7ip6DgdE8. Pri jeho sledovaní ma napadlo, aké strašné bude pre toho psychopata precitnutie na onom svete po jeho pozemskej smrti. Bolo by možno zaujímavé vedieť, či verí v posmrtný život a vôbec v Boha. Tipujem, že sa tým veľmi nezaoberá, alebo skôr potláča myšlienky na pozemskú smrť, na posmrtný život a teda aj na prípadnú zodpovednosť za svoje činy pred vyššou spravodlivosťou na onom svete. Ale rovnako pravdepodobné je to, že si myslí, že on je bohom vyvolený... Môj známy k tomu povedal, že podobne sa správal aj Hitler. Aj Hitler miloval mágiu, čary... Putin sa radí so šamanmi a Kiril ho asi tiež v tom uisťuje. Nepochybne bude jeho prebudenie na onom svete strašné; nehovoriac o následkoch. Myslím, že on si túto cestu dávno vybral. To, čo stvára, je hnusné, aj keď tvrdí že buduje akúsi lepšiu spoločnosť, je to ilúzia blázna, ktorý by chcel vybudovať niečo svetlé násilím a vraždením. A tak ako davy podporovali Hitlera, tak aj dnešní pomýlenci sadli na lep zločincovi. Pritom na pochopenie falošných cieľov u ľudí, ktorí ho podporujú, by stačila jediná Kristova veta: „Miluj svojho blížneho ako seba samého“. Žiaľ mnohí dnešní ľudia, i veriaci, už prepadli zlému. Prežívajú v nich dodnes myšlienky Marxa a Engelsa, rozšírené na marxizmus-leninizmus, čo už dávno malo patriť smetisku.