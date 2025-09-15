Prečo naše školy neučia žiakov rozoznávať zločineckú ruskú propagandu a ruských trólov?
Nie, nevedia. Nikto ich to neučí. Minimálne na Slovensku nie.
A prečo by to vôbec aj mali žiaci a študenti vedieť, keď to nevedia ani naši ministri a minimálne náš štvornásobný ministerský predseda Fico, minister vnútra Šutaj-Eštok, minister zahraničných vecí Blanár, minister životného prostredia Taraba, či minister športu Huliak
Problém je „len“ v tom, že oni túto zhubnú propagandu nepovažujú za propagandu, ale za oslobodzujúcu pravdu a jej šírenie za verejno-prospešnú činnosť.
A zvlášť preto by s tým malo niečo robiť aspoň naše ministerstvo školstva,
ak už nie ministerstvo vnútra, resp. polícia a prokuratúra,
ktoré by úplne zjavné proruské konanie všetkých týchto ministrov malo skúmať z hľadiska naplnenia skutkových podstát trestných činov „Ohrozovanie mieru“ a „Podpory a propagácie skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd“.
Veď minimálne toto všetko zahŕňa politika a činy partičky súdruhov z Kremľa, ktorých činy naši ministri, minimálne tí vyššie spomínaní, schvaľujú, čím páchajú ďalší trestný čin – „Schvaľovanie trestného činu“. Nehovoriac o trestných činoch v množnom čísle, ktoré na Ukrajine ruská armáda pácha denno-denne. Z toho sa nie je možné vykrútiť tým, že v jednom z desiatich prejavov ruskú agresiu odsúdim a vo zvyšných deviatich ju obhajujem, alebo ospravedlňujem.
Pracujem v školstve 14. rok a žiadne iniciatívy zo strany ministerstva školstva som od roku 2014 (kedy Rusko svojou propagandou si pred civilizovaným svetom zdôvodnilo vojenské obsadenie Krymu, teda pomerne veľkého územia nášho suseda Ukrajiny), som v tomto smere nezaznamenal.
A pritom už žiaci 5. ročníka ZŠ sa na hodinách dejepisu učia a majú vedieť rozprávať napr. o kultúrnych a politických pomeroch vo Francúzsku, Anglicku a v Nemeckom cisárstve, porovnať spoločné a rozdielne znaky, pohovoriť o priebehu storočnej vojny, veľkej listine slobôd, o význame činnosti Ota I. Veľkého, Viliama Dobyvateľa...
Ale to, čo sa ich bezprostredne dotýka, alebo čo bezprostredne ohrozuje ich krajinu, to sa žiaci našich základných a stredných škôl učiť zjavne nepotrebujú.
A keďže ruská okupácia Krymu nikomu v civilizovanom svete špeciálne nevadila, tak ruská propaganda, kliesniaca cestu ruskej rozpínavosti, tým ešte posilnila, zvýšila svoj výkon. Ovocie sa dostavilo už po pár rokoch: V r. 2022 súdruhovia z Kremľa k Rusku pripojili ďalšie ukrajinské územia: Donecko, Luhansko, Cherson a Záporožie. Od r. 2022 sa Rusko zároveň snaží dobyť celú Ukrajinu a netají sa svojim snom, alebo plánom obnoviť nielen bývalý Sovietsky zväz, ale aj získať späť do svojej sféry vplyvu bývalé socialistické štáty Východnej Európy. A v prvom rade Slovensko a Maďarsko, keďže mysle Slovákov a Maďarov, vďaka veľmi výkonnej progresívnej ruskej propagande sú už takmer nadpolovičnou väčšinou na strane Ruska, na strane našich budúcich „osloboditeľov“, „osloboditeľov“ spod „jarma“ EÚ a NATO. Akonáhle sa to prehupne do krehkej väčšiny a z týchto štruktúr dobrovoľne vystúpime, alebo čo i len z NATO, alebo nás z neho opodstatnene vykopnú, svoj osud, minimálne na ďalšie desaťročia čoskoro na to dobrovoľne odovzdáme do rúk Moskvy a Moskvou vybraných slovenských politikov – kolaborantov s totálne zdeformovanými charaktermi, akými sú teraz: Fico, Danko, Eštok, Uhrík, Mazurek, Kotleba, Taraba atď. Zo Slovenska sa tak môže stať druhé Bielorusko s jeho totalitným proruským režimom. A to demokratickou cestou! Vydláždenou progresívnou ruskou propagandou.
Reálne to hrozí.
A čo s tým robí, alebo aspoň chce robiť náš minister školstva Tomáš Drucker? Iba rozpráva. Rozpráva o tom, že naša budúcnosť sedí v laviciach našich škôl podľa čoho súdim, že si asi veľmi dobre uvedomuje, že ak sa absolventi našich základných a stredných škôl nenaučia rozoznávať zločineckú ruskú propagandu a to, k čomu táto propaganda smeruje, čo je jej cieľom a čo už dosiahla, tak v dospelosti, už ako voliči, jej môžu veľmi ľahko uveriť. A potom už len hromadne voliť politických predstaviteľov a nositeľov tejto propagandy, čím sa naša demokracia dostane do veľkého ohrozenia. Demokratickou cestou tak môžeme dôjsťk ďalšej totalite. Po tej fašistickej, počas Slovenského štátu, a následne komunistickej.
Rád by som sa mýlil, ale tipujem, že Tomáš Drucker aj naďalej s tým plánuje robiť veľké NIČ. Možno „len“ preto, že si sám kladie otázku, čo by na to povedal jeho šéf – predseda vlády Robert Fico ak by sa na základe iniciatívy jeho ministra školstva žiaci našich základných a stredných škôl začali učiť ako rozoznávať zločineckú ruskú propagandu, ktorá už otrávila mysle, zatiaľ len státisícov Slovákov. Veď to by potom každý žiak už v ôsmom, alebo v 9. ročníku ZŠ mohol veľmi ľahko prísť na to, že Robert Fico je viac ruským agentom, bojujúcim takmer každou svojou vetou za ruské zločinecké záujmy, než predsedom vlády SR.
A ak by sa žiaci ešte začali učiť ako a podľa čoho je možné rozoznávať manipulačné triky a techniky manipulátorov na konkrétnych praktických príkladoch z politických diskusií a internetových statusov politikov, tak by mohli ľahko zistiť, že jedným z najväčších manipulátorov aký kedy na slovenskej politickej scéne vyvstal, je Matúš Šutaj-Eštok - stranícky šéf nášho ministra školstva.
Je to preto pre ministra školstva Tomáša Druckera síce pomerne náročné, konať v tomto smere vzdelávania, a tým zároveň nevyhnutne ísť proti svojim šéfom, ale ak mu naozaj záleží na zachovaní demokracie na Slovensku, začne vo vyššie naznačenom smere bezodkladne konať.
Verím, že Tomášovi Druckerovi netreba ozrejmovať, že nielen napadnutiu Ukrajiny zo strany Ruska, taktiež Mníchovskej zrade, napadnutiu Poľska v 1939 zo strany Nemecka a ZSSR pod vedením Ruska, ale aj vyhladzovaniu Židov otvárala a dláždila cestu „len“ „obyčajná“ propaganda.
Najsilnejšou obranou voči dezinformáciám a zhubným propagandám je spoločnosť, ktorá vie rozoznať dezinformácie a manipulácie. A kde inde by sa mali ľudia učiť ich rozoznávať ak nie na školách? Na dôchodku?
Výsledkom toho, že toto sa na Slovensku úplne zanedbáva, v podstate od vzniku samostatnej Slovenskej republiky v 1993, je, že nám od roku 2006 už 4 krát vládne politická strana politika, ktorý sa v priamych prenosoch a pred celým svetom klania masovému vrahovi z Moskvy (na ktorého je vydaný medzinárodný zatykač), strana politika, ktorý ospravedlňuje ruskú agresiu voči Ukrajine primitívnymi frázami ruskej propagandy a tým aj všetky zverstvá, ktoré ruská armáda na Ukrajine pácha. Len aby bol Putin spokojný.
Ale my nie sme spokojní! A tak prosím, alebo žiadam: začnite pán minister Tomáš Drucker v tomto smere konať, kým nie je neskoro!
Marcel Burkert
