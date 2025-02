Prečo chodia Slováci na námestia protestovať?

Aj včera večer som sa spolu s ďalšími 40 tisícami rozvracačmi ústavného zriadenia…, s triednymi nepriateľmi a aktérmi štátneho prevratu…

zúčastnil protivládneho protestu symbolicky konaného na bratislavskom Námestí slobody a zároveň pred úradom vlády SR, ktorá nás pod vedením Roberta Fica, plným nenávisti voči liberálom, ťahá k neslobode, resp. k ruskej „slobode“. Nepochybujem o tom, že ak by tejto vláde nebol kladený odpor, tak minimálne títo traja jedinci zo súčasnej slovenskej vlády, menovite: jej predseda Robert Fico, minister vnútra Matúš Šutaj Eštok a minister zahraničných vecí Juraj Blanár, by kvôli vlastným výhodám boli schopní darovať Slovensko masovému vrahovi Putinovi, resp. odovzdať ho pod „ochranné“ krídla Ruska nesúceho viacero znakov fašistického štátu.

Ospravedlňujem sa, ak som na nejakého ministra, alebo ministerku zabudol.

Z viacerých trefných prejavov, ktoré včera večer na Námestí slobody odzneli, vyberám prejav od novinára Mareka Vagoviča (čerstvého držiteľa prestížnej novinárskej ceny), ktorý som prepísal takmer v plnom znení. Adresoval ho nášmu kolaborantovi č. 1 – kovanému a dokonca birmovanému boľševikovi Robertovi Ficovi.

„Dobrý večer Bratislava,

dobrý večer Slovensko a dobrý večer aj vám – Putinov sluha a prokremeľský tról na úrade vlády! Áno dnes budem hovoriť práve o vás, súdruh Fico!

Pýtate sa, prečo chodíme protestovať? Pretože ste arogantný, šírite nenávisť, strach, pohŕdate ľuďmi na námestiach, ťaháte Slovensko do ruskej sféry vplyvu a chránite vlastných ľudí pred rukou zákona. To sú hlavné dôvody prečo tu už niekoľko týždňov stojíme a nikam neodchádzame!

Pamätáte si ako ste ma pred 15 rokmi vyzvali na férovku a chceli ma vyfackať tak ako ste nedávno chceli vyfackať študenta Simona Omaníka?! (ktorý odmietol opätovať podanie ruky prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu, ktorý študentov chcel zablahoželať k úspešnému reprezentovaniu Slovenska v matematickej olympiáde). Zverejnil som vtedy nahrávku na ktorej hovoríte ako zháňate peniaze pre stranu (Smer) vlastnou hlavou. Bol to prvý dôkaz, že ste sa upísali diablovi, že nemáte chrbtovú kosť a že budete vládnuť aj cez mŕtvoly. My novinári sme boli pre vás len odpad, slizkí hadi a špinavé slovenské prostitútky. A potom si váš bohorovný sused z (bratislavskej rezidencie) Bonaparte (Kočner), s ktorým si tykáte, objednal vraždu jedného z nás – najlepšieho slovenského investigatívneho novinára – Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, odvážnych mladých ľudí, oddaných pravde a spravodlivosti, ktorí by tu dnes určite stáli s nami. Museli ste vtedy odísť; hoci ste vtedy nestlačili spúšť. Dodnes ste to nerozdýchali (že ste museli odstúpiť), aj keď nesiete minimálne politickú zodpovednosť za vyhasnuté životy dvoch mladých ľudí, ktorým stále neviete prísť ani na meno! Hanba!

Vaša nenávisť k novinárom, k tretiemu sektoru a k politikom, ktorí odhaľujú vaše zlyhania, sa začali stupňovať po atentáte. Frustrovaný a plný hnevu ste vyzvali na férovku celú občiansku spoločnosť a polovicu krajiny! My však nie sme ako vy, my nechceme násilie. Na rozdiel od vás chceme len kultivovaný dialóg ako Verejnosť proti násiliu v r. 1989 keď táto poslala súdruhov ako vy na smetisko dejín!…

Po návrate k moci, vykúpenou smrťou tisícov dôchodcov, mimochodom vašich voličov, ktorých ste ešte ako opozičný politik cynicky hnali na protivládne protesty v ústrety nebezpečnému vírusu, ste vyzvali na férovku vyšetrovateľov okolo Jána Čurillu. Postivých profesionálov, ktorým nesiahate ani po päty. Odhaľovali zločiny vašich ľudí, ktorým nebolo nič sväté. Vyhrážali se sa im vyzlečením z uniformy, odobratím výsluhových dôchodkov a dokonca aj väzením. A po voľbách 2023, ktoré ste vyhrali, váš učenlivý žiak a všetkého schopný poskok – Matúš Šutaj Eštok (minister vnútra), ich poslal do domáceho väzenia! Máte vôbec kožu na tvári, súdruh Fico?! Títo vyšetrovatelia roky stáli zoči-voči hrubokrkým mafiánom s ktorými hrával váš minister kešu poker a platil im za ochranu! Viacerí z vás, čo tu dnes stojíte, ste týmto vyšetrovateľom – hrdinom pomohli finančnou zbierkou.

Potom ste vyzvali na férovku Ukrajinu a prezidenta Zelenského ste nazvali našim nepriateľom! Hovorte za seba súdruh Fico! Na rozdiel od vás sa Zelenský neplazí pred vojnovým zločincom Putlerom ako sa kedysi Tiso pred Hitlerom. Chcete vojsť do histórie ako martýr, ale v skutočnosti ste len zradca ako bánovecký kňaz (Jozef Tiso).

Keby bol rok 1968 boli by ste prvý kto by poslal do Moskvy pozývací list aby Moskva prišla zachrániť našu krajinu pred „kontrarevolúciou“! A potom by ste normalizovali a kradlovali kritikov režimu ako teraz na polícii, prokuratúre, na súde, skrátka všade. Ste kovaný boľševik!

Dokonca ste povedali, že už nebudete posielať peniaze na pomoc Ukrajine, lebo sa tam rozkradnú… Že to hovoríte práve vy – vazal oligarchov, ktorí kradnú za vašich vlád ako najatí. Čo si to vôbec dovoľujete?! Verbálne napádať a osočovať prezidenta krajiny ktorá je pod ruskou okupáciu, resp. Rusi sa ju snažia ovládnuť, aby sa dostali bližšie k nám. Hanba!

Fejkový sociálny demokrat, ktorý sa najradšej kúpe vo vietnamských zlatých kadiach ako bývalý rumunský diktátor Ceausescu. A potom sa trápne vykrúca.

Koho vyzvete najbližšie na férovku? Z koho spravíte nepriateľa štátu? Dokedy budete blúzniť o prevrate ako biľakovskí kolaboranti pred ruskou okupáciou!? Koho vyhostíte a koho budú tajní nezákonne sledovať? Dokedy budete šikanovať slušných ľudí, ktorí platia dane aj za vašej vlastizradnej vlád?!

Váš Gašparko (Tibor Gašpar, podpredseda parlamentu za Ficovu stranu Smer) vypustil balónik o vystúpení Slovenska z EÚ a NATO. Som si istý, že ste to mali dohodnuté, aby ste si otestovali terén. Toto je však posledná červená čiara, súdruh Fico! Nikdy nedovolíme, aby ste nás predhodili ako korisť botoxovému vládcovi Kremľa. A budeme sem chodiť a chrániť demokraciu, nezávislosť a slobodu nášho milovaného Slovenska dovtedy, kým to bude treba. Nás sa len tak nezbavíte!

Teraz sa cítite na koni, keďže vaši emisári nakúpili zopár neposlušných poslancov. Možno sa vám podarí aj dovládnuť, veď prostriedky ste si nikdy zvlášť nevyberali a na cenu nikdy nehľadeli. Ale pamätajte, Božie mlyny niekedy melú až príliš pomaly, ale isto. A jasom si istý, že aj pravda a spravodlivosť raz zvíťazí nad lžou a beztrestnosťou! Zatiaľ máte v rukách moc, my sme však odvážni, trpezliví a vytrvalí. V zlomových okamihoch dejín sa navyše dokážeme zmobilizovať a postaviť na odpor zlodejom, zbabelcom aj autokratom. Nainštalujte si hodiny ako svojho času váš Fľašík Váš čas sa neúprosne kráti, súdruh Fico! Dám vám preto jednu dobrú radu. Nainštalujte si pred úrad vlády hodiny, ktoré budú odbíjať dni ktoré vám zostávajú do konca vládnutia tak ako ich kedysi namontoval váš pokladník pred prezidentský palác prezidentovi Michalovi Kováčovi, ktorý si dovolil postaviť sa zlovôli Vladimíra Mečiara, aj keď tento ho pred tým za prezidentského kandidáta navrhol.

Dávam boľševikovi rok, nanajvýš dva!

Nech žije slovenská jar 2025. Spolu to dokážeme!“

P.S.:

Protesty aj tento piatok prebehli nielen v mnohých slovenských mestách, dokonca aj v mnohých mestečkách, ale aj v mnohých mestách v zahraničí s výraznejšou slovenskou mešinou.