Potulky Slovenskom a Českom XI (2020 - 2021)

Keďže uvedené roky boli roky pandemické a lietanie a navštevovanie iných krajín bolo len pre zaočkovaných proti covidu-19, čo nebol môj prípad, o to viac som si ako neposedný jedinec v tomto období vychutnával rodné kraje.

V tomto blogu pôjdeme z Bratislavy až do Ašu, potúlame sa v uličkách Chebu, navštívime Bečvu n. Teplou a Bardejov, Starú Ľubovňu a Hornú - Dolnú, Doubravku a Dúbravku, Levoču a Markušovce, Slov. raj a Považský Inovec, Piešťany a Ponitrie a iné.

Začínami pod Vysokými Tatrami:

Z lyžiarskeho zájazdu, január 2020, Štrba až Solisko :

Ďumbier; fotené spod Štrbského plesa.

Ďumbier máme v strede a napravo od neho je Chopok.

Pohľady spod Soliska na hrebeň Nízkych Tatier. Vľavo je masív Chopku a napravo od neho, tie snehové polia, by mali byť Dereše (január 2020).

Úplne naľavo je Kráľova hoľa.

Zimný výstup na vrch Solisko.

Kráľova hoľa.

Pohľad na juhovýchod zo Soliska.

Pohľad na ďaleký východ. Úplne vzadu mierne od stredu je pohorie Čergov severne od Prešova.

Zľava (úplne vzadu): Čergovské pohorie, v tom mori oblakov tie dve malé bodky naprovo od Čergova to sú Malí a Veľká stráž pri Prešove, pred nimi napravo je Branisko, za ním naprovo sú Slánske vrchy...

Priblíženie.

Väčšie priblíženie.

Ešte väčšie priblíženie.

Štrbské pleso.

Z cyklotúry Bratislava – Zohor (popri rieke Morava); apríl 2020:

Nie, to nie sú banditi, to priniesla doba covidová...

A keďže krčmy boli na jar 2020 pozatvárané, tak sme sa museli nejako vynájsť:

Záhorácka dedina Zohor.

Stará Ľubovňa:

Bardejov a Bardejovské kúpele:

Katov dom

a nižšie je majster vo svojej dielni:

„Drahá moja a majster kat, mám len jednu otázku: Bude to bolieť?“

„Ani nie, miláčik. „Vaša pani má pravdu. Pani sa vyzná. Môžete byť úplne pokojný. Tri štyri rany a hlava je dolu.“

„Tak to mi odľahlo!“...

Tak to som sa nechyl inšpirovať jednou scénkou majstrov Lasica & Satinský.

V miestnej krčme – pri výbornom tankovom ŠŠ.

Cestou z Bardejova do Bardejovských kúpeľov.

Bardejovské kúpele:

Nielen moja manželka, ale dokonca aj rakúska cisárovná Sissy si obľúbila Bardejovské kúpele.

Bardejovské kúpele.

V Stužickom pralese & V najvýchodnejšom národnom parku Slovenska:

Stužickému pralesu som venoval monotematický článok.

Malokarpatské stromy a skaly.

Venoval som im monotematický článok.

Trnava:

Národná kultúrna pamiatka – Mohyla generála Milana Rastislava Štefánika, pri Ivanke pri Dunaji, neďaleko bratislavského letiska. Pri pamätníku je kamenná tabuľa, resp. pamätný kameň s týmto nápisom: Na tomto mieste zahynul dňa 4. mája 1919 Čsl. minister a generál Dr. Milan R. Štefánik a jeho sprievod kráľovský italský npor. I. Mancinelli-Scotti, serž. H. Merlino a strelec G. Agginuti. Na večnú pamäť.

Najprv, v r. 1921/22, dal generál J.Šnejdárek na pustom mieste pádu lietadla postaviť malý pomníček - pamätný kameň s vytesanými menami zahynutých. A v r. 1923 na tomto mieste postavili unikátny pamätník v tvare pyramídy podľa projektu slávneho architekta Dušana Jurkoviča.

Rok 2021:

Lúčanská Malá Fatra - Výstup na Kľak. Venoval som mu monotematický článok.

Banská Štiavnica. Venoval som jej monotematický článok.

Krivánska Malá Fatra - Výstup na V. Rozsutec (1.610 m). Venoval som mu samostatný článok.

Z cyklotúry „Horná – Dolná“

(Piešťany – Nová Lehota – Nitrianska Blatnica – Radošina – Piešany):

Hovorí zelený Buldog: „Po neocakavane dlhej 3 rocnej prestavke v uspesnej serii „Gepard & Buldog na bicigľoch“ zvieratká zas vysadli na bicykle a vyrazili.... na vlak do Piestan a potom uz len tlacili do pedalov... Hlavny ciel bola serialova dedina Horna Dolna, ktora sa v skutocnosti vola Nova Lehota“..., ale tým to ešte neskončilo...“

Najprv si obzrieme kúpeľné mesto Piešťany:

Július Satinský: ...Po mesiaci strávenom v kúpeľoch pacient vyzdravel až tak, že zdvihol svoju barlu, takto ju zlomil, a zakričal: POČUJEM!...

Piešťany.

A už sa blížime k Novej Lehote:

Nová Lehota sa nachádza v okrese Nové Mesto n. Váhom v odľahlej oblasti v obkolesení hlbokých lesov pohoria Považský Inovec.

Na námestí... maličkej dedinky.

Dom so známou seriálovou kadibúdkou.

Seriálová krčma s neseriálovými hercami... Tá skutočná krčma je kúsok odtiaľto.

Z Novej Lehoty pokračujeme do Nitrianskej Blatnice, tada prechádzame z Považia na Ponitrie.

Nitrianska Blatnica.

Rotunda (kostolík) svätého Juraja. Nachádza sa kúsok od obce Nitrianska Blatnica pod vrchom Marhát v Považskom Inovci. Vek rotundy bol stanovaný rádiouhlíkovou metódou medzi roky 790 – 870. Je to jedna z najstarších, ak nie najstaršia stojaca sakrálna stavba v rámci strednej Európy. Mohla byť postavená ešte pred príchodom Konštantína a Metoda na Metoda na Veľkú Moravu. Súčasťou rotundy je pristavaná veža a pustovňa.

Obec Radušina:

Je preslávená tým, že tu sa zrodilo Radušinské naivné divadlo.

V miestnej krčme - stále mladý Buldog a starý dobrý Topvar.

Verejnosti voľne prístupná jaskyňa Čertova pec. Archeologické nálezy potvrdili, že toto miesto obývali lovci už v starej dobe kamennej. Bolo to približne pred 80 000 rokmi. Ide o najstaršie jaskynné osídlenie na Slovensku.

Považský Inovec a hrad Tematín:

Hrad Tematín bol vybudovaný v juhozápadnej časti Považského Inovca na vápencovo-dolomitovom podloží jednej z rázsoch pohoria. S výškou 600 m nad morom nepatrí medzi najvyššie položené hrady Slovenska, ako sa často tvrdí, no napriek tomu zostáva výraznou dominantou Stredného Považia. Postavený bol v okolo roku 1250, vlastnili ho napr. aj Thurzovci. Jeho zánik sa datuje do obdobia okolo roku 1730. Odvtedy chátral a v roku 2007 ho začalo opravovať občianske združenie Hrad Tematín.

Výhľad z hradu Tematín.

Hrad Lednica:

Nachádza sa strmom skalnom brale na úpätí Bielych Karpát v okrese Púchov na obcou Lednica. Bol postavený v polovici 13. storočia a jeho hlavnou úlohou bolo dohliadať na severozápadnú hranicu Uhorska. Ťažko dostupný hrad vlastnil Matúš Čák Trenčiansky, známy ako pána Váhu a Tatier. Veď vlastnil, alebo v zbierke mal „len“ 50 hradov.

Po potlačení posledného protihabsburského povstania v roku 1710 cisárski vojaci hrad vypálili a odvtedy chátral.

Na nádvorie hradu Lednica sa dá dostať jedine cez 10 metrov dlhý tunel vytesaný do tvrdej vápencovej skaly. Unikátom hradu sú však jeho skalné schody.

Ďalej už to po schodoch nejde.

Hrad Lednica.

„Nejkrásnější město v Horních Uhrách“... Venoval som mu samostatný článok.

Z cyklotúry k sútoku Moravy a Dyje:

Budeme sa túlať po Záhorskej nížine od Malaciek až po sútok riek Moravy a Dyje a hlavne si chceme pozrieť Habánske domy.

Kaštieľ v Malackách.

Veľké Leváre:

Najväčšia zachovaná lokalita pôvodného bývania habánov v Európe sa nachádza na Záhorí – vo Veľkých Levároch.

Habánsky dvor je pamiatkovou rezerváciou ľudovej architektúry. Tvorí ho 22 pôvodných stavieb zo 17.– 19. storočia. „Habánske domy začali na Záhorí stavať nemeckí kolonisti habáni. Pre ich domy je charakteristické obytné podkrovie, niekedy dokonca trojposchodové domy. Mohutné steny z nepálených tehál niesli hrazdenú konštrukciu štítu, v ktorej boli okná.“

Viac info tu.

Veľké Leváre.

Suchohrad, Buldog, pivo Záhorák a bicykle Škoda.

Ľudová architektúra v Lábe.

Levanduľové pole pri rekreačnej oblasti Rudava, pri Malých Levároch na Záhorí. Založila ho Simona Slobodová. Vstup na pole je zdarma. Ľudia si tu môžu nazbierať voňavé kvety do papierových tašiek. Za jednu tak zaplatia 5 eur. Zakúpiť si tiež môžu rôzne výrobky z levandule.

Rudava.

Sútok riek Dyje a Moravy.

Morava a vzadu vpravo od stredu je Dyje.

Na zdařilý cyklovýlet – po jedné plzničce. A v mojom prípade aj praktická príprava na českú lekciu..

Českú sekciu začneme ASI AŽ V AŠI:

Aš.

Seeberg:

Cheb:

Cheb bol nad očakávanie - krásny.

Bečva n. Teplou:

Kunžvalt:

Doubrava:

A tu je pre zmenu Dúbravka (bratislavská):

Viac k bratislavskej Dúbravke a okoliu za r. 2021 tu.

Brána do Tichej doliny II, dňa 10. októbra 2021 & Keď lesníci nemôžu zasahovať. Téme som venoval monotematický článok.

Levoča, Tomášovský výhľad a Markušovce:

Mariánska hora nad mestom a na nej Bazilika Navštívenia Panny Márie.

Bazilika Navštívenia Panny Márie.

Mariánska hora patrí k predhoriu Levočských vrchov.

Pohľad z hory na Hornádsku kotlinu s Levočou.

Levoča a za ňou Slovenský raj.

Slovenský raj, Tomášovský výhľad:

Kaštieľ Markušovce:

Grécko-katolícky chrám v Klokočove. Obec leží na severnom brehu Zemplínskej Šíravy na južnom úpätí vulkanického pohoria Vihorlat a počas povstaleckých bojov bola nemeckými vojakmi čiastočne podpálená. Miestny chrám je významným pútnickým miestom Zemplína a najväčším chrámom Košickej eparchie

Klokočov - chrám.

Bývalé kúpele Korytnica:

Sú ukryté v hlbokých lesoch Nízkych Tatier v susedstve s Veľkou Fatrou.

Obec Turecká ukrytá v hlbokých lesoch Veľkej Fatry.

Nad obcou Turecká.

Pohorie Tríbeč.

Pohoriu Tríbeč a hradu Gýmeš som venoval samostatný článok.

V Strážovských vrchoch:

Pohľad na východ spod vrchu Mačičie (758 m). Úplne vzadu vpravo od stredu je najvyššší vrch Strážovských vrchov – vrch Strážov (1.213 m).

Pohľad na východ spod vrchu Mačičie na západ.

Hrad Slovenská Ľupča.

Pohľad z hradu Slovenská Ľupča.

Tak toto predstavovať hádam netreba.

