Peru II - Islas Ballestas, Nazca a Arequipa.
a iba z člna, napr. tučniaky Humboldtove, tulene, uškatce (tzv. morské levy), delfíny, kolónie vtákov guano, pelikánov, kormoránov, množstvo rôznych druhov sťahovavých vtákov, ktoré sa tu prechodne delia o svoje životné prostredie s kolóniami morských levov žijúcich tu vo svojom prirodzenom prostredí.
Kým sa však k nim z prístavného mestečka Paracas rýchločlnom dostaneme, obdivujeme svietnik - „Candelabro“ - geoglyf - gigantickú, 170 m vysokú kresbu neznámeho pôvodu v štýle línií v oblasti Nazca (ku ktorým sa v tomto článku dostaneme trochu neskôr):
Ostrovy Ballestas prekypujú nielen bohatstvom živočíšstva, aj keď na nich nič nerastie, iba ak machy, ale aj skalnými oknami.
A začína „safari“:
Morské levy...
Tučniačiky.
V prístavnom mestečku Paracas.
Čo bolo skôr? Strom, alebo prechod pre chodcov?...
A keď môže strom, tak prečo nie auto, že?... (na fotografii nižšie vpravo).
Z Paracas do Nazcy:
Na nekonečnej hlavnej ulici 213 tisícového púštneho mesta Ica, cez ktoré sme, bez dopravných zápch, prechádzali minimálne hodinu, keďže cestný obchvat mesta neexistuje.
Ica – hlavná ulica 13. najväčšieho mesta Peru.
Predhorie Ánd.
Po desiatkach kilometrov cesty púšťou k predhoriu Ánd, sa približujeme k prvej oáze. Odtiaľto pôjdeme zo severu na juh paralelne s horským pásmom Ánd a budeme prelínať viacero údolí s oázami, vzniknuté vďaka tomu, že údoliami pretekajú rieky stekajúce z Ánd; aj keď v zimnom období, ktoré tu teraz vládne (momentálne je júl a je tu teda suché obdobie), menšie rieky sú vyschnuté.
Blížime sa k ďalšej oáze.
Kde je rieka, tam je v púšti život.
A prichádzame do ďalšej oázy, v ďalšom údolí.
Blížime sa k Nazce a je tu prvý geoglyf.
A pred nami sa už rysuje Nazca:
Cerro Bianco (2.080 až 2.100 m) – najvyššia piesočná duna v Peru a jedna z najvyšších na svete, ktorá sa nachádza nad mestom Nazca.
Táto duna je známa aj pod menom Duna Grande. Výška samotnej duny od základu po vrchol je okolo 1.176 metrov.
Nazca:
Centrum Nazcy.
Planina pri mestečku Nazca je jedno z najtajomnejších miest sveta. Dôvodom, prečo ju navštívi takmer každý turista cestujúci do Južnej Ameriky, sú záhadné obrazce obrích rozmerov 400 kilometrov južne od Limy, 40 km od oceána a 6 km od mestečka Nazca vykreslené na ploche 250 km². Volajú sa geoglyfy. Odhaduje sa, že vznikli 100 rokov pred Kristom. Širšie rozmedzie vzniku obrazcov je datované do obdobia 500 rokov pred n. l. do r. 500 nášho letopočtu. Zobrazujú zvieratá, rastliny, imaginárne bytosti, geometrické tvary... Ide o obrazce vytvorené rytím, alebo navŕšením kameňov, štrku, alebo piesku. Po stáročia sa zachovali vďaka tomu, že tu: 1. takmer vôbec neprší (ide o jedno z najsuchším miest na svete; max 4 mm zrážok ročne), 2. do tejto suchej oblasti nikto nechodil, 3. takmer vôbec tu nefúka. Z povrchu zemského vyzerajú len ako nejaké nezaujímavé čiary. Až z pohľadu z výšky sa obrazce odkryjú.
A pozor! už vzlietame!...:
Napriek tomu, že aj široké okolie Nazcy predstavuje „mesačnú krajinu“, neďaleko od mestečka tečie rieka pri ktorej sa pestujú poľnohospodárske plodiny počas celého roka.
Spodný obrazec, na foto vyššie, ktorý predstavuje asi jaštericu, bol zbytočne poškodený; preťatý cestou.
„Podle archeologických nálezů tu před více než 2 000 let žil kmen Nazků. O této kultuře bohužel neexistují téměř žádné bližší zprávy nebo písemné doklady. Co však po nich zůstalo, je dechberoucí a… nepochopitelné. Najdete tady geometrické obrazce, rovné čáry, spirály, 70 vyobrazení zvířat a rostlin, ale i figurky připomínající lidské postavy. Některé obrazce dosahují velikosti až 370 metrů! Zajímavé je, že linie, které obrazce tvoří, jsou nepřerušované, jako by byly vytvořeny jedním tahem. Nachází se zde i trojitá linie, jejíž čáry měří 10 kilometrů a v celém průběhu jsou dokonale rovné, bez jakékoliv odchylky. Známý je obrázek kolibříka, který je dlouhý 93 metrů. Komplikovaná kresba pavouka vysoká 47 metrů nebo opice 93 metrů dlouhá a 58 metrů široká se spirálovitým ocasem. Zajímavostí je, že právě kresba pavouka je natolik přesná, že biologové dokázali určit, o který druh se jednalo. Hloubka obrazců je jen 10–15 centimetrů. Po odstranění tmavého povrchu vznikl mezi světlými liniemi a tmavým okolím. Geoglyfy v Peru nejsou jedinými na světě, podobné obrazce bychom našli v různých koutech světa. Ale ty peruánské jsou však rozhodně nejrozsáhlejší a nejslavnější. Kromě geoglyfů vědci ještě rozlišují petroglyfy. Ty byly vytvořeny na skalách (podle slova petros, což znamená kámen). Podrobnosti na: https://www.radynacestu.cz/magazin/nazca/
„Lidé kultury Nazca žili v oblasti nálezu geoglyfů a v blízkém okolí v období zhruba 100 let před naším letopočtem až do 6. století našeho letopočtu. Zjednodušeně lze říci, že se jedná o jednu ze starodávných kultur před příchodem Inků. Bohužel mnoho o této kultuře nevíme, nedochovaly se písemné prameny, které by historikům objasnily fungování jejich společnosti. Archeologické nálezy však dokládají, že se jednalo o velmi zručný národ, který tvořil nádherně zdobenou keramiku. Dochovaly se také zdobené textilie a čelenky z peří cizokrajných ptáků. To vše svědčí o tom, že lidé kultury Nazca museli mít vazby na jiné kultury žijící ve vzdálených oblastech – v horách kvůli alpačí vlně, ze které látky tkali a v deštných pralesech, kde žili ptáci, jejichž pery si náčelníci zdobili čelenky nalezené spolu s lidskými ostatky v hrobech. Historikové předpokládají, že spíše než říše s jednou centrální vládou se jednalo o soubor menších sídelních center s lokálními náčelníky... Co ale dodnes odborníci nedovedou rozluštit, je důvod, proč ty obrazce lidé kultury Nazca vůbec dělali. Teorií je obrovské množství, více či méně přitažené za vlasy. Nazca bude asi vždy spojována s mimozemskými civilizacemi. Už jen proto, že obrazce jsou nejlépe viditelné ze vzduchu.“... Podrobnosti na: https://www.radynacestu.cz/magazin/nazca/
Postavenie obrazcov má spojitosť s postavením hviezd, planét a inými astronomickými javmi.
Najznámejšie vyobrazenie, ktoré je predmetom dohadov, je tzv. astronaut. Postava pripomínajúca človeka vo vesmírnom skafandre. Niektorí tvrdia, že ide o vyobrazenie mimozemšťana...
Arequipa:
A dostávame sa do 2. najväčšieho peruánskeho mesta (977.496 obyvateľov), mesta ležiaceho pod dvoma šesťtisícovkami a jednou takmer šesťtisícovkou, pričom Arequipa leží v nadmorskej výške 2.335 metrov.
Arequipa sa pýši krásnym hlavným námestím, a v neposlednom rade množstvom budov z koloniálnej doby a to takých, ktoré boli postavené zo svetlého vulkanického kameňa, ktorý dal mestu jeho prezývku „biele mesto“. Ale vďaka príjemnému podnebiu je Arequipa prezývaná aj ako „mesto večnej jari“. A samotný názov mesta, Arequipa, pravdepodobne pochádza z kečuánčiny, jazyka starých Inkov, a znamená „Zostaňme tu“. Tieto slová mal vysloviť štvrtý inkský kráľ po príchode na pôdu budúceho mesta. V polovici 16. storočia tu dorazili Španieli a mesto dostali pod svoju nadvládu. Názov sa im pozdával a prevzali ho. Španielsky kráľ Karol V. dal Arequipe štatút mesta a tiež mestský znak a vlajku, ktoré má Arequipa dodnes.
Nad Arequipou sa týčia 3 sopky a jej symolom je vyše 6.000 m vysoká sopka El Misti, ktorá jej aj jej potenciálnym nebezpečenstvom. A aj keď je mesto obklopené v podstate púšťou, resp. púštnymi pohoriami, ktoré sú súčasťou Ánd, mesto je na peruánske pomery veľmi zelené. Dokonca si tu môžete zaraftovať na rieke rieke El Chilli, ktorá mestom preteká. Uvidíme ju na dvoch fotografiách nižšie. My sme mesto navštívili v júli, teda v období sucha, v tamojšej zime, a rieka bola plná vody. Podrobnosti tu: Odkaz
Historické centrum mesta je zapísané v zozname svetového kultútneho dedičstva UNESCO.
Fontána z 18. storočia.
Miestna katedrála je údajne najväčšou cirkevnou stavbou v celom Peru. (Ale to isté sa hovorí o katedrále v Lime – ako o najväčšom peruánskom chráme. Nabudúce ich asi fakt budem musieť premerať...) Pôvodná katedrála bola prestavaná po ničivom zemetrasení v roku 1868. Dva roky po zemetrasení poslal belgický kráľ do Peru varhany, ktoré zdobia katedrálu. Dodnes sú to najväčšie varhany v celej Južnej Amerike.
Hneď za námestím sa nachádza jezuitský kostol, ktorý je považovaný za jednu z najkrajších ukážok peruánskeho baroka.
V klasickej peruánskej kaviarni.
„Místo, které určitě nesmíte při návštěvě Arequipy minout, je tento kouzelný klášter. Jedná se o celý komplex funkčního ženského kláštera o několika budovách a rozloze 2 hektary, kde v současné době žije okolo 23 jeptišek. Právem se klášteru přezdívá město ve městě. Když se ocitnete za jeho zdmi, budete si opravdu připadat jako v úplně jiném světě a snad i jiné době, kdy ruch moderního města je rázem pryč. Okouzlí vás nejen jasně barevné zdi, ale i romantické uličky, dvorky, zahrady a zákoutí. Klášter byl založen roku 1560 pro řád dominikánek. Místo bylo hojně využíváno místními šlechtickými rodinami, které sem své dcery nebo sestry posílaly na výchovu nebo aby zde svůj život zasvětily bohu.“ Podrobnosti na: Odkaz
Fotografie z kláštora, a aj niektoré iné, mi do článku poskytli Zolo s Monikou.
Rieka El Chilli.
Rieka El Chilli.
Zazvonil zvonec a príbehu je konec. V ďalšom navštívime Cuzco.
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Na blogu iDnes od 10. 1 .2010 článkom "Čo je cennejšie, zdravie, alebo poznanie?" Na blogu Sme od r. 2007, neskôr VIP bloger, ale od 19. 11. 2021 síce nie zmazaný, ale umlčaný.