Oravka, Těšín, Bielsko-Biala..., Krakov a Krakovský maratón 2025

V decembri 2024 som sa začal pripravovať na Krakovský maratón, ktorý sa mal konať 6.4.2025, čo znamená, že som zvýšil

svoje bežecké úsilie (dávky) o čom ešte bude v tomto článku reč. Kým sa k tomu dostaneme, prebehneme nejaké tie kilometre po mestách a miestach, ktoré sme na ceste z Bratislavy do Krakova a späť za tri dni (od soboty rána do pondelka poobedia) navštívili.

Český Těšín a Cyeszyn:

Český Těšín:

Rieka Olša (poľsky Olza), ktorá rozdeľuje mesto na poľskú (vľavo) a českú časť (vpravo).

Cyeszyn (Sliezske vojvodstvo):

Cyeszyn leží v jednom zo 16 poľských vojvodstiev a to v Sliezskom vojvodstve, ktoré spojuje východnú časť historického regiónu Horné Sliezsko a časť západného Malopoľska. Centrom vojvodstva sú Katovice.

Po 1. svetovej vojne došlo v januári 1919 k československo – poľskej vojne o Tešínske Sliezsko. Mesto Těšín sa následne rozdelilo na dve časti a to podľa rieky Olše (Olza). Najhistorickejšia časť mesta pripadla Poľsku, štvrť, kde bola a je železničná stanica, pripadla Česku, resp. Československu. Historické Horné Sliezsko bolo po 1. svetovej vojne stretom ozbrojených konfliktov aj medzi Poľskom a Nemeckom. Nemecko – poľská hranica, prebiehajúca vtedy dnešnou Horno-Sliezskou aglomeráciou, sa stala aj dejiskom ozbrojenej hlivickej provokácie 31.8.1939 pri ktorej Nemci zorganizovali napadnutie vlastnej rozhlasovej stanice na cudzom - poľskom území v meste Hlivice (poľsky Gliwice, ležiacej západne kúsok od Katovíc), čím získali dôvod na zahájenie 2. sv. vojny.

Bielsko – Biala (Sliezske vojvodstvo):

Približne 40 km severozápadne od Českého Těšína leží pod malými Beskydami malebné mesto, ktorému sa od 19. storočia hovorí aj „Malá Viedeň“. Má množstvo veľkolepých víl a meštianskych domov. Škoda, že nám naň zostalo málo času a peši sme si pozreli len Bielsko, kde je však hlavné námestie mesta. Z Bialy máme len jedno foto, viď vyššie

Zámok kniežat Sulkovských.

Hlavné námestie.

V Rakúsko – Uhorsku zohrávalo mesto úlohu priemyselného centra (za socializmu sa tu vyrábal aj známy miniatúrny Fiat 126p). Mesto vtedy bolo výrazne nemecké, žila tu aj početná židovská komunita. Po 1. sv. vojne, resp. po rozdelení Těšínska v roku v r. 1920 pripadlo mesto Poľsku. Od r. 1951 bolo Bielsko spojené s malopoľskou Bialou. Súmestie má dnes cca 180 tisíc obyvateľov a rozdeľuje ho už len rieka, rieka Biala, teda Belá, resp. Biela rieka. Ide skôr o riečku. Táto ale rozdeľuje Sliezske vojvodstvo od Malopoľského. Mesto patrí k najznámejších miestam poľskej kinematografie a vznikol tu aj známy kreslený film bratov Bolka a Lolka, ktorí tu majú aj sochu.

Wadowice:

Malopoľské mestečko Wadowice netreba predstavovať, keďže je veľmi známe ako rodisko Karola Wojtylu, pápeža Jána Pavla II.

Benediktínske opátstvo Týnec:

Nachádza sa v Krakovsko – Čenstochvskej výšine neďaleko Krakova. Je postavené na vápencovej skale nad riekou Visla a pochádza z 1. polovice 17. storočia.

Kúpele Rabka (poľsky Rabka – Zdroj) v Malopoľsku – 7.4.2025 (sneženie).

Orawka (slov. Oravka) & Na hornej Orave – po 2. sv. vojne poľská Orava:

Oravka až do konca 1. svetovej vojny patrila Rakúsko – Uhorsku. Do r. 1923 prechodne patrila Česko-Slovensku, následne však poripadla Poľsku. V rokoch 1939 – 1945 po rozpade Poľska obec pripadla Slovensku, ale po 2. sv. vojne prešla opätovne pod správu Poľska - bola anektovaná, hoci tunajšie obyvateľstvo vyjadrilo vôľu zostať žiť v Česko-Slovensku. Ako už bolo spomenuté na začiatku článku, Česko, na úkor Poľska stratilo polovicu mesta Tešín a jeho určité okolie, Slovensko v prospech Poľska stratilo Hornú Oravu a tiež Horný Spiš. Na strane druhej, Slovensko bolo takmer počas celej 2. sv. vojny, až do Slovenského národného povstania, spojencom fašistického Nemecka, resp. jeho dobrovoľným príveskom. A po 2. svetovej vojne Slovensko, vtedy Československo, v prospech ZSSR, prišlo aj o Podkarpatskú Rus o rozlohe 12.000 km² (dnešné územie Slovenska má rozlohu 49.036 km²), ktorá sa stala odmenou Sovietskemu zväzu za „oslobodenie“. Zdroj

Kostol sv. Jána Krstiteľa v Oravke patrí ku skvostom sakrálnej architektúry. Postavený bol v rokoch 1651 – 1658. Svätyňa bola posvätená v roku 1715. V zmysle zásady cuius regio, eius religio (koho panstvo, toho náboženstvo) bola horná Orava v tom čase protestantským územím, s troma evanjelickými farnosťami na dnešnej poľskej časti Oravy (v Jablonke, Podvlku a Veľkej Lipnici). A keďže v Uhorsku zmietanom povstaniami bol nedostatok katolíckych kňazov, Habsburgovci v rámci protireformačného hnutia pozývali na svoje územia poľských kňazov. Takto sa v roku 1648 dostal do Orávky Jan Sčechovič z Ratulova, ktorý začal stavať na hornej Orave drevený kostol. Najprv bola postavená veža, ktorej dolná časť slúžila ako kaplnka, a následne bola vedľa postavená svätyňa. Samotná výstavba tejto pamiatky síce trvala „len“ 7 rokov, jej výzdoba do dnešnej podoby však trvala desaťročia. Zdroj

Maľby v kostole boli dokončené až v roku 1711. Po vstupe do tmavých priestorov tohto vzácneho kostolíka, kam slnečné lúče prenikajú cez neveľké okná, sa nám naskytá nádherný obraz biblie pre chudobných – biblie v obrazoch. Hádam ani len ten najmenší kúsok steny nezostal nevyužitý. Zdroj

Oravská Polhora 7.4.2025 (Slovensko).

Krakov:

Mesto na brehoch Visly, ležiace v podhorí Karpát a malopoľskej pahorkatiny, bývalé hlavné mesto Poľska (až 500 rokov, a to do roku 1609), sa zvykne označovať ako srdce, duša Poľka. Predstavuje obrovskú zbierku dedičstva jeho 1000 ročnej histórie a tiež prvé poľské mesto zapísané do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO a to už od roku 1974. Je druhým najväčším mestom Poľska a zároveň hlavným mestom Malopoľského vojvodstva. Žije tu 781 000 obyvateľov a v metropolitnej oblasti viac ako 1,7 milióna.

Malý Rynek.

Floriánska brána a Floriánska ulica. Podľa historikov popis domov ulice, a osobností v nich žijúcich, by vydal na hrubú knihu.

Mariánsky kostol. Bol postavený v 14. až 15. storočí. Pozlátená koruna na veži vysokej 82 metrov pochádza z r. 1666.

Výstavbe Krakova pomohli paradoxne mongolské vojská, po ktorých v roku 1241 nezostalo v mesto nie kameň na kameni, ale drevo na dreve. O 16 rokov neskôr sa začalo stavať podľa nového plánu. Jeho podoba, schéma ulíc (jadra mesta), sa zachovala do dneška.

Ku krakovskej sláve veľkou mierou prispel poľský kráľ Kazimir Veliký v 14. storočí a to reorganizáciu, prestavbou a rozšírením Krakova.

Ul. Starowislna.

Bazilika Svätej Trojice.

Kostol sv. Petra a Pavla a vpravo kostol sv. Andreja.

Žiwiec 2 krát.

Kráľovský hrad Wawel.

Pred vojnou žilo v Krakove 70 tisíc Židov. Tí boli, prevažne zo štvrte Kazimierz, vysťahovaní do geta utvoreného vo vedľajšej štvrti Podgórze, za riekou Visla.

Krakov – židovsko-kresťanská štvrť KAZIMIERZ:

Ulica Jozefa Dietla, ktorá oddeľuje Staré mesto od Kazimierzu (vpravo).

Ako už bolo uvedené vyššie, ku krakovskej sláve veľkou mierou prispel poľský kráľ Kazimir Veliký v 14. storočí a to reorganizáciu, prestavbou a rozšírením Krakova o ďalšie „mesto“ - Kazimierz, dnes známeho ako krakovská „Židovská štvrť“, lebo z väčšej časti ju pred 2. sv. vojnou obývali Židia a to hlavne jej východnú polovicu. Kresťanskú a židovskú časť pomyselne oddeľovalo námestie Wolnica. Súžitie kresťanov a židov tu nebolo ideálne, ale pretrvalo stáročia. Pred 2. sv. vojnou bolo v tejto štvrti až 7 synagóg. Dnes svoju funkciu plní už len jedna. Kazimierz bol po vojne dlho zanedbanou štvrťou. V tom lepšom prípade len neudržiavaním. V tom horšom sa o deštrukciu zaslúžila ľudská ruka. V roku 2011 som o štvrti napísal článok „Tam, kde zastal čas“. Doposiaľ je Kazimierz dosť zanedbanou štvrťou – minimálne v porovnaní s vedľajšou štvrťou okolo hlavného Rynku. K zveľadeniu štvrte ako tak pomohlo natáčanie oskarového filmu SCHINDLEROV ZOZNAM a festival židovskej kultúry konajúci sa od r. 1988. Fabrika známeho továrnika stále stojí a to hneď na druhej strane rieky Visla. Dnes je v nej múzeum.

Krakovská ulica – hlavná tepna Kaimierzu.

Synagoga Tempel z r. 1862.

Námestie Wolnica – centrum štvrte Kazimierz.

Hneď vedľa námestia Wolnica sa nachádza trojloďová gotická Bazilika Božieho Tela. Postavená bola v rokoch 1385 až 1405.

Stará synagóga. Pochádza z konca 15. storočia, ale počas vojny bola kompletne zničená. V roku 1959 bola obnovená do svojej pôvodnej goticko-renesančnej podoby.

Stará synagóga.

Synagóga Remu.

Krakovský maratón 2024; pred a po:

Petržalský Hamburg – polmaratón (15.3.2025) – Generálka na Krakovský maratón:

Náhodní diváci.., ktorí vo veľkých skupinkách smerovali cez „náš“ sad (Sad Janka Kráľa v Petržalke, v ktorom krát ročne behávame maratóny a polmaratóny typu Hamburg) do bratislavskej Incheby na výstavu motoriek, mohli byť svedkami mimoriadne napínavého súboja v polmaratóne v rámci 7. Petržalského bežeckého Hamburgu. Kandidátom na prvenstvo bol Dano Martinec, ale Gepard si na neho brúsil svoje ostré zuby... Skúsený Gepard, dosť nezvyčajne, šiel od začiatku do vedenia, ale polmaratónsky pelotón viedol len do 4. kilometra. Prekvapujúco nie Dano, ale Tomáš Zajac sa na neho dotiahol a na 5. kilometri si ho dovolil predbehnúť! A to nebolo všetko - svoj náskok na Gepa vždy o pár metrov systematicky navyšoval po každom 1.691 metrov dlhom okruhu až tento náskok na 15. kilometri narástol na hrozivých 100 až 120 metrov a zdal sa už rozhodujúci. Zvlášť ak Tomáš bežal veľmi sviežo. Na 16. km však Tomáš prvý krát zamieril do boxu... Povzbudzovací nápoj a ionťák nemal po ruke a preto musel pre ne trochu odbočovať a pri ich požívaní stál! nebežal!, a tak sa jeho náskok zredukoval na cca 50 metrov. Pre Geparda svitla nádej!... ktorú ale veľmi rýchlo stratil, keďže Tomáš stratené metre v priebehu ďalších 3 kilometrov získal späť, čo bola pre Geparda veľká psychická rana a zdalo sa, že aj koniec nádejí na víťazstvo v polmaratóne. ALE!, na 18. kilometri Tomáš túto svoju „procedúru“ zopakoval opäť! Jeho náskok sa nad číhajúcim Gepardom razom zredukoval už len na nejakých 30 metrov. V Gepardovi sa začali prebúdzať jeho zvieracie lovné inštinkty, ktoré v ňom Tomáš naštartoval. Gep sa dotiahol na Petra J., ktorý našťastie nebežal polmaratón ale 28 km. Gepard Petra využil ako vodiča na dolepenie náskoku medzi nimi a Tomášom. A to sa podarilo v prvej polke 20. kilometra. Obaja Tomáša predbehli, ale ten sa za nimi bez problémov držal. Tempo pred cieľom trochu pokleslo - začalo sa taktizovať. V tom čase na najhorúcejšieho kandidáta na prvenstvo v polmaratóne – Dana, už nikto nepomyslel, že by mohol zamiešať kartami v boji o prvenstvo. Gepard takticky vyčkával, šetril sily na rozhodujúci nástup..., na rozhodujúci úder!... Plánoval, kedy tak spraví. A prišlo to! Necelý kilometer pred cieľom Gepard vyštartoval. Spravil to rýchlo, aby Tomášovi skomplikoval možnosť zavesiť sa na neho. Podarilo sa. Získal nad ním rozhodujúci náskok, ktorý udržal až do cieľa. Tomáš sa nezvládnutou logistikou pripravil nielen o prvenstvo a o prémiový skalp Geparda, ale aj Dana, lebo ten ho stihol predbehnúť asi 10 metrov pred cieľom. Tomáš pri svojich dvoch zastávkach na občerstvenie v druhej polovici pretekov stratil minimálne 15 sekúnd, ktoré by mal problém dolepiť nielen Dano, ale aj víťazný Gepard... Treba ale povedať, že prví štyria maratónci boli na polmaratónskej méte rýchlejší ako slávny Gepard... A dvaja z nich oveľa rýchlejší. Tento polmaratón bol kvalitnou generálkou na náš spoločný maratón, ktorý bežíme 6. apríla v Krakove ešte aj spolu s ďalším účastníkom dnešného polmaratónu – Viktorom Paulenom, pre ktorého to bol prvý oficiálny polmaratón, aj keď už má odbehnutý maratón. Tomáš naberá formu, akú ešte nemal, veď na tomto polmaratóne si spravil osobák (1:46:44), a teda poradie v Krakove môže byť opačné.

Buldogovi, ktorý nie a nie začať poriadne trénovať, tento polmaratón zabehol za 2:11:45. Gepard mu teda dnes zároveň oficiálne predstavil svojho nového úhlavné súpera – Leva - Tomáša Zajaca! (Po Krakovskom maratóne oficiálne Leva XV.)

Keby mi niekto zaručil že v Krakove zabehnem čas pod 4 hodiny, ale s tým, že by ma Lev porazil, a v druhej možnosti by mi bolo zaručené víťazstvo nad Levom ale čas nad 4 hodiny..., nuž neviem, neviem, čo by som si vybral... Najlepšie by bol holub v jednom a vrabec v druhom vrecku, teda víťazstvo nad Tomášom a čas pod 4 hodiny...:-). No uvidíme.

Výsledky polmaratónu v rámci 7. Petržlaského Hamburgu:

1. Burkert Marcel 1968 The Buldogs, BA Polmaratón 1:46:25 2. Martinec Dano 1969 Železná Studnička, BA Polmaratón 1:46:42 3. Zajac Tomáš 1969 Ivanka pri Dunaji Polmaratón 1:46:44 pb 4. Kamendy Zuzana 1981 BK Spartak Medzev Polmaratón 1:49:30 5. Paulen Viktor 1980 Ivanka pri Dunaji Polmaratón 1:51:33 6. Janáček Emil 1967 Schaeffler Kysuce Polmaratón 1:52:22 7. Oravec Dušan 1971 The Buldogs, BA Polmaratón 2:11:45 8. Raffayová Svetlana 1967 AK Senica Polmaratón 2:15:20 9. Suchanek Jan 1965 SRBSKO, Padina Polmaratón 2:35:40

Výsledky maratónu v rámci 7. PAH-u:

1. Šuľa Michal 1974 Bratislava Maratón 2:53:42 2. Glončák Peter 1979 behame.sk Maratón 3:05:44 3. Petreje Martin 1991 Dolné Naštice Maratón 3:24:57 4. Káčerová Michaela 1983 Bratislava Maratón 3:31:19 5. Káčer Martin 1982 Bratislava Maratón 3:38:56 pb 6. Tatrai Robert 1963 Košice Maratón 3:49:15 7. Šuška Peter 1965 KKM Čadca Maratón 4:03:47 8. Raffay Ivan 1966 AK Senica Maratón 4:33:39

Lev, Dano, Gepard a Viktor.

„Pár slov“ a záberov ku Krakovskému maratónu:

Viktor v cieli...K; ale deň pred štartom maratónu.

Siedmi statoční – bez jedného – teda mňa – ráno pred štartom.

A toto je Buldog – Dušan Oravec – tesne pred štartom Bratislavského maratónu 2025, ktorý sa bežal súbežne s Krakovským a súťažili sme teda na diaľku. Keďže v polmaratónskej generálke som mu nadelil 25 minút, absolútne som nepochyboval, že by mohol byť v tomto maratónskom súboji lepší. Ale to som nepochyboval ani pred rokom, kedy sme s Buldogom bežali Bratislavský maratón a vo veľmi teplom počasí (poobede vystúpila teplota v chládku na 27 stupňov) Gepard vzdal na 35. km pre kŕče a Buldog odrovnal nielen Geparda, ale aj dvoch z troch vodičov na čas 4 hodiny! aj keď pod 4 hodiny v tom teple nezabehol.

Buldog v akcii (foto je z mája 2025 z bežeckého podujatia na Záhorí).

Moje nabehané kilometre pred Krakovským maratónom:

Október 135,5

November 107,5

December 150

Január 190 ,5

,5 Február 153,5

Marec 198

Buldogove nabehané kilometre:

Od 27. januára bežal po jednotlivých týždňoch až do 6. apríla (deň maratónu) takto: 27, 14, 5, 14, 39, 21, 43 (PAH polmaratón 2:10:22), 60, 49, 92 (BA maratón). Tri dni pred maratónom dal Buldog 29 km beh a päť dní pred 17 km beh.

Toto som napísal do našej bežeckej skupiny dva dní pred maratónom:

Gepard dúfa, čo dúfa! nepochybuje!, že konečne Buldoga v maratóne porazí. Prehráva 3:7 a naposledy vyhral v 2021, ale to bol Buldog po nočnej a nemal vôbec natrénované. A pred tým naposledy vyhral v 2017 v pamätnom súboji - o necelý jeden meter a to na Bratislavskom Hamburgu. Pred rokom Gep prehral, aj keď si pred maratónom prehru nepripúšťal ani na 10 %. Teraz dáva Bogovi šancu na víťazstvo 30 %-nú, ale ešte pred 4 týždňami to boli len 3 percentá. Buldog v posledných 4 týždňoch vstal z popola. A tak mu Gepard tipuje čas prinajlepšom 4:09:59 a sebe tipuje čas 3:59:59 (bol to však skôr sen, veď maratón je děvka a aj keď má bežec dobre natrénované, môže dôjsť do cieľa aj hodinu za očakávaným časom, alebo nemusí dobehnúť vôbec. Reálne som sa cítil na čas mierne pod 4:10).

Počasie v Krakove a v Bratislave bolo podobné. V Krakove zamračené, na štarte o 09:00 bolo -1 a poobede 1°C, vietor v centre znesiteľný, mimo centra stredne silný a v závere už dosť silný a navyše protivietor.

A takto sa to v Krakove vyvíjalo a dopadlo:

Krakovský maratón bol môj 29. oficiálny maratón (neoficiálnych, súkromných mám 4, plus jeden ultramaratón). Napriek tomu som sa na ňom dopustil mojej častej chyby – prepálil som tempo. Nie dramaticky, ale prepálil. Keď som chcel bežať na výsledný čas 3:59, ako som mal v pláne, mal som bežať v tempe 5:38 a nemal som sa nechať strhnúť. Do 10. km som však bežal s vodičmi na čas 3:45, teda v tempe 5:20, čo je dosť veľký rozdiel - 25 sekúnd. Odborníci tvrdia, že každá sekunda navyše nad optimálne tempo v prvej polovici maratónu sa v druhej polovici vypomstí dvojnásobne. Takže keď som prvých 10 km bežal každý kilometer o 23 sek. rýchlejšie, tak v druhej polovici maratónu som sa len tým samotným pripravil o 8 minút.

Až do 14. km som mal tempo vždy tesne pod 5:30. Tepy som mal od 113 do 116 a to ma zmiatlo, chcel som veriť tomu, že som na tom dobre a preto si môžem dovoliť rýchlejšie tempo než som pôvodne plánoval.

Na méte polmaratónu som mal čas rovných 1:58. Bolo by to v poriadku, s takýmto medzičasom sa beží na výsledný čas pod 4 hodiny, ale ja som prvých 10 km prepálil a pocítil som výrazný úbytok energie, resp. mal som jej o dosť menej energie ako bežne mávam na polmaratónskej méte. Vedel som, že vysnívanýčas pod 4 hodiny už nedosiahnem, ale chcel som zabojovať o čas pod 4:10. Medzitým, na 14. kilometri, a neskôr na cca 27. kilometri, som v protismere videl Tomáša (ktorý po tomto maratóne dostal prezývku Lev – Lev XV.!), ktorý vyzeral veľmi sviežo a vedel som, že na 7. pokus už zabehne maratón pod 4 hodiny. O vzájomnú súťaživosť mi už nešlo, vedel som, že nemám šancu, sústreďoval som sa len na to, aby som dobehol a podľa možností v čo najkratšom čase nech už sedím niekde v teple a hlavne pri pive!...

Napriek tomu, že takmer v každom maratóne chytám kŕče, najhoršie tempo na kilometer som mal v Krakove 6:35 a druhé najhoršie na 35. a 36. kilometri – zhodne 6:29. Do chôdze som prechádzal už pred 35. kilometrom, ale iba na občerstvovačkách, alebo pri nejakých krátkych stúpaniach. Teraz už aj na rovine medzi občerstovačkami. Kŕče však neboli tak veľké na aké som bol v tomto štádiu maratónu „zvyknutý“ z iných maratónov a tak som bol ohľadne výsledného času pod 4:10 optimista a po odznení tých najväčších kŕčov som od 37. kilometra dokonca trochu pridal do kroku!

Od 39. kilometra sa však môj optimizmus začal otriasať v základoch, ale povedal som si: „Si Gepard! tak ukáž teraz! svoju kuráž! A myslí na Buldoga!, ktorý, ak sa naplní pre neho tvoja najoptimistickejšia predpoveď, že zabehne pod 4:10, tak znovu ťa v maratóne môže poraziť!!! Hovorím si, ak by sa tak malo stať, tak ma naozaj porazí, šľak ma trafí načisto! Pri týchto myšlienkach sa jak na potvoru ešte spustila snehová metelica a hlavne začalo poriadne fúkať. Teplota od -1 do +1°C v priebehu celého maratónu mi až tak nevadila, ale vietor, a špeciálne studený vietor, áno. To na mňa musel z Bratislavy privolať sám pán Buldog!..., aby zdecimoval môj optimizmus... Iné vysvetlenie som v danom rozpoložení na to nemal...

40-ty kilometer som napriek tomu zvládol v celkom slušnom tempe - 6:05. Veď už mi tieklo do topánok, že nedosiahnem čas pod 4:10 a tak som „upaľoval“ kým boli nohy použiteľné, teda kým sa neozývali výraznejšie kŕče.

Nasledoval preťažký 41. kilometer. Z predmestí sa maratónci konečne vracali do Starého mesta a prebehovali cez most nad riekou Visla s nie malým stúpaním a so silným točivým vetrom. Tempo na 41. kilometri - 6:35. Najhoršie. Ale horšie už nedosiahnem!

42. kilometer bol z veľkej časti v protivetre a s cca 150 metrovým štrkovo-kamenistým úsekom. Zahŕňal nepríjemné stúpanie - výbeh na hrádzu rieky Visly ale aj vytúžené stočenie sa do starého mesta, kde už nefúkalo, ale bežalo sa po nepríjemných veľkých oblých dlažobných kockách. Tento kilometer som zvládal v tempe 6:05 - Akoby sa mi začali vracať sily, ktorých úbytok som cítil po prepálených prvých 10-tich kilometroch.

Garminy mi namerali celkovú odbehnutú vzdialenosť 42.495 metrov a tak keď mi hodinky ukázali odbehnutý 42. kilometer, do cieľa ostávalo ešte pol kilometra, resp. 490 metrov. Neprekvapilo ma to, lebo na trati boli ukazovatele, koľko ešte chýba do cieľa. Pol kilometra pred cieľom som už ale bol tak vyhecovaný v kombinácii s túžbou byť už konečne v cieli, že som posledných 490 metrov takmer letel... zabehol som ich v tempe 4:39 a to som bol ešte zablokovaný bežcom, ktorý mi z ničoho nič vbehol do dráhy, aby si s niekým z divákov tľapol ruku a obaja sme pri tom jeho manévri takmer zleteli na dlažbu, ale nejako sme to vybalancovali. Mladí sa však ospravedlnil a vzali sme to s úsmevom. Tesne pred cieľom, asi 30 metrov, som predbehol Romana. Ja som si ho nevšimol, ale on mňa áno (a ani sa vôbec nečudujem, že si všimol uháňajúceho šialenca, ktorý sa celý maratón flákal a teraz, na poslednú chvíľu, ohuruje divákov...). Nestihol už zareagovať, aby mi vrátil „úder“. A ani sa nečudujem, moje tempo v záverečných metroch rôznych behov spravidla valcuje... Buldog by o tom iste vedel rozprávať. Od 40. kilometra som sa už vôbec nešetril, nedbal som, že ma pri behu na maximum môžu skoliť kŕče ako sa mi to stalo v Berlíne v 2018, kde som posledné kilometre do cieľa v podstate iba kráčal. Stanovený cieľ, alebo odhad, že by som to mohol v Krakove dať pod 4:10, sa mi podarilo naplniť.

Trať Krakovského maratónu som si v centre, kde sa bežalo úvodných 13 km, užíval, veď Krakov je nádherné mesto. Za centrom bola trať dosť podobná tej bratislavskej, tiež sa bežalo dva krát cez rieku a z centra sa vybiehalo až na métu 27. kilometra a späť po viacmenej tej istej trase, po dlhom sídlisku pripomínajúceho bratislavský Ružinov, kde sa takisto maratónci otážajú a bežia späť do centra. V Krakove sa ale bežal jeden okruh, v Bratislave sa bežia dva.

Krakovský maratón, aj keď bol jednoznačne najchladnejší na akom som kedy bežal (prevýšenie podľa mojich hodiniek mal 112, podľa iných 126 metrov; Berlín má 50 a Košice 70) bol pomerne pohodový - pocitovo mi ubehol relatívne dosť rýchlo, nemal som žiadnu krízu, v cieli (a ani v noci po maratóne) som nemal žiadne kŕče, pomerne rýchlo po dobehnutí som už bol v pohode a keď som po pol hodine na ubytovaní vypil s veľkou chuťou, poriadne vysädnutý, 2 poľské pivá bol som ako znovuzrodený... - pripravený absolvovať s manželkou a svokrou niekoľkohodinovú cca 13 kilometrovú obhliadku mesta. A po večernej party som pred polnocou dokázal bežať na ubytovanie úplne bez problémov vyše jedného kilometra s ruksakom v ktorom som mal 4 plechovkové poľské pivá, ktoré som si niesol domov na Slovensko ako suveníry. Za tento deň som absolvoval 96.000 krokov.

A čo Buldog? Dosiahol čas 4:00:09! a nebyť toho, že by si počas maratónu neodbehol 2 krát na WC, podobne ako v Aténach 2019 (4:00:19), určite by dosiahol čas pod 4 hodiny aj s tým jeho pupkom! a opäť - s pomerne dosť zanedbaným tréningom!

A čo Lev? Ten to Gepardovi nechal vyžrať ešte viac ako Buldog. Nadelil mi 17 minút a 11 sekúnd! Zlatý Buldog!... Nemal som Buldoga, starého dobrého kamaráta, odpísať v polmaratónskej generálke, že už nie hodný byť súperom Geparda!... a že ho vymieňam za Leva! To ale aby som ho motivoval, nakopol do poctivého tréningu:-).

Výsledné časy našho krakovského tímu,

ktorý v zime poctivo trénoval a každú sobotu sme sa snažili mať spoločný dlhý tréning (štyria zo siedmych skončili s osobnými rekordmi!):

1. Matúš Zajac (1997):

2. Dano Martinec (1969):

3. Viktor Paulen (1980):

2. Cracovia Marathon 03:49:57 Krakow, Polsko 06.04.2025 60.0% 105 1. Medzinárodný maratón mieru 04:21:00 Košice 06.10.2024 49.0% 66

4. Tomáš Zajac (1969):

5. František Ďuračinský (1982) – maratónska premiéra:

1. Cracovia Marathon 03:59:06 Krakow, Polsko 06.04.2025 57.7% 83

6. Dušan Oravec 1971 – bežal súbežne v Bratislave:

7. Marcel Burkert (1968):

8. Roman Vlčko (1971):

2. Cracovia Marathon 04:11:42 Krakow, Polsko 06.04.2025 54.8% 71 1. Medzinárodný maratón mieru 04:12:28 Košice 06.10.2024 50.6% 75

Krakovský maratón úspešne dokončilo 6.296 účastníkov, z toho žien 1.139. Najrýchleší bol Keňan Kiprotich Too Benard s časom 2:17:52. V rovnakom čase dobehol aj druhý v poradí, opäť Keňan, a za nimi Poliak Dariusz Borotyňski v čase 2:21:39. Zo žien bola najrýchlejšia Poľka Sviatlana Sanko v čase 2:37:21.

Šťastný Gepard v cieli Krakovského maratónu.

Oslavná párty.

Gepard, Lev XV. a ich „kondičný psychológ“ Dano po štyroch pivách.

Tomáš – Lev XV., Buldogov bar v Krkaove a najlepší z nás, veteránov, Dano.

Buldog, litorvé Corgoňe a Gepard. V týždni po maratóne bolo potrebné zapiť víťazstvo Buldoga v našom vzájomnom zápolení v našej obľúbenej bratislavskej krčme. Viac k našim súbojom tu:

Že ale Gepard napriek horkým prehrám, ktoré utŕžil v poslednom maratóne od svojich dvoch najväčších rivalov, nestratil nič zo svojich inštinktov... dokázal hneď o týždeň a to na 11,6 km Národnom behu Devín – Bratislava, na ktorom porazil dve z troch najväčších es z nášho tímu z Krakovského maratónu - Dana a Viktora. Ostatní ešte regenerovali.

Použitý zdroj informácií: Wikipedia.