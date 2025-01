Nesúhlasím s generálom Mackom pripúšťajúcim dôstojný návrat Ruska na medzinárodnú scénu.

„Mnohí sú pripravení na ústupky. Hovoria, že potkan zahnaný do kúta hryzie. Ale pamätajte si: Potkan, či už v kúte, alebo ponechaný na pokoji, vždy zostane veľkým zdrojom morovej nákazy.

Ten mor trvá už takmer sto rokov. Ten mor počas mnohých rokov vyhladzoval ľudí a vyhubil ich milióny.“

Toľko od neznámeho autora na úvod článku.

Vo večernom spravodajstve TV Markíza 5.1.2025 na margo vojny na Ukrajine odznelo, že: ak agresor vo všeobecnosti, nielen Rusko, má ukončiť svoju agresiu voči inému štátu, musí agresor jasne poznať, že vojenským úsilím už nemôže nič viac získať, len viac stratiť.

Na to odzneli slová generála Pavla Macka:

„Vo vyjednávaniach (zrejme myslel s Ruskom) by sa (zrejme myslel potom) muselo dôjsť k nejakej veľkej schéme svetového spoločenstva, ktoré by ponúklo bezpečnostné garancie Ukrajine a zároveň dôstojný návrat Ruska na medzinárodnú scénu (zrejme myslel politickú) a na scénu medzinárodného obchodu.“

Keď som následne na jeho FB profile vyjadril svoje rozčarovanie slovami „no fuj“, keďže som generála počul v TV hovoriť o možnom dôstojnom návrate Ruska na medzinárodnú scénu, a nepriamo hovoril o primeraných ústupkoch Ukrajiny, ktoré by za Ukrajinu spravilo svetové spoločenstvo, a o ústupkoch takých, aby aj Putin bol spokojný,

odpoveď generála Macka bola takáto:

„Nie je dobré počúvať/pozerať správy s krvavými očami. Asi ste zle počúvali. Jednak tam nebolo celé moje vyjadrenie, ale iba zlomok. A po druhé, parafrázoval som Zelenského a súčasne komunikoval, čo by malo priviesť Putina k rokovaciemu stolu - ekonomický tlak a ekonomické motívy. Nemôžete vytrhávať úlomky rozhovoru z kontextu. Podstata je: Aby nielen Rusko, ale ktokoľvek iný skončil vojnu, musí jasne poznať, že vojenským úsilím už nemôže nič viac získať, len viac stratiť. Zatiaľ majú Rusi pocit, že môžu viac získať vojensky a preto nemajú záujem sadnúť za stôl. A Ukrajina zatiaľ nemá silu ich vojensky vytlačiť a ich morálka klesá. Reč nebola o ústupkoch Ukrajiny, to mi podsúvate nepravdy (ja ani nemôžem hovoriť za Ukrajinu), ale o ponuke/tlaku svetového spoločenstva, za akých podmienok sa Rusko, po tom, čo by sa podieľalo na obnove Ukrajiny, mohlo vrátiť na medzinárodnú scénu. Alebo si naivne myslíte, že budete na tisíc rokov izolovať Rusko? Veď ho nevieme izolovať ani dnes. Už Sun Tzu tvrdil, že ak zaženiete súpera do kúta a nedáte mu ani šancu dôstojne prehrať, tak bude zúfalý a zúfalci robia zúfalé činy. Vypočujte si to ešte raz a v kľude.“

Na to som pánovi Mackovi odpísal:

Nič som Vám nepodsunul pán generál. Vaše slová:

„...Vo vyjednávaniach by sa muselo dôjsť k nejakej veľkej schéme svetového spoločenstva, ktoré by ponúklo bezpečnostné garancie Ukrajine a zároveň dôstojný návrat Ruska na medzinárodnú scénu (po tom, čo by Rusko zistilo, že vojnou už nemôže nič viac získať, len viac stratiť)“

nie sú o ústupkoch Ukrajiny (bez Ukrajiny)???

Veď Rusko za 3 roky už stratilo státisíce vojakov, štvrtinu, možno polovicu vojenskej techniky, ak nie viac, a za tú cenu získalo len cca 15 % územia Ukrajiny. Pričom najväčšiu časť z tých 15 % získalo ešte pred vojnou. A ani tieto obrovské straty neprimäli Rusko k tomu, aby prehlásilo, že ak to, čo doposiaľ na Ukrajine získalo, dobylo, mu bude oficiálne darované, tak ďalej už nepôjde. Tak snívajte ďalej pán generál, že Rusi k niečomu takému pristúpia bez toho, aby Ukrajincom bolo povolené používať západné zbrane dlhého doletu hlboko do územia Ruska. A ako môžete hovoriť o vyjednávaniach svetového spoločenstva s Ruskom bez toho, že by ste do tých vyjednaní zakomponovali Ukrajinu, tak to vôbec nechápem.

a zároveň som mu položil tieto otázky:

1. To si vážne myslíte, že po tom, čo urobilo Rusko Ukrajine a robí doposiaľ, už takmer 3 roky, je možný jeho dôstojný návrat na medzinárodnú scénu?

2. To si vážne myslíte, že s Putinom, alebo s Ruskom, sa dá dohodnúť? Veď sám dobre viete koľko zmlúv, ku ktorým sa zaviazalo, hrubo porušilo a porušuje.

3. Zrejme si nemyslíte, že Putin, alebo Rusko sa výrazne priblížilo, alebo už bolo dotlačené k stavu, kedy je, alebo bude ochotné skončiť „špeciálnu operáciu“ s tým, že si ponechá doposiaľ dobyté územia a prestane sa miešať do politických záležitostí Ukrajiny vrátane jej zahraničnej politiky. Či?

4. Existuje, a ak áno, kde je podľa Vás v súčasnosti tá hranica, po ktorú by mala, alebo mohla Ukrajina ustúpiť ruskému agresorovi tak, že by to agresora uspokojilo?

Reakcia, odpoveď generála Macka:

Vyprosujem si Vaše fuj a zásadne si vyprosujem, aby ste klamali, že som navrhoval vypustiť Ukrajinu z rokovaní. Toto, čo ste napísali, je klamstvo, presná citácia je vždy dôležitá: „hovoríte o primeraných ústupkoch Ukrajiny a to takých, aby aj Putin bol spokojný! No fuj.“. Myslím, že moje vyjadrenia a postoje k tejto špinavej ruskej vojne sú dostatočne konzistentné a zdokumentované a Vy tu teraz utočíte na úrovni rusofilných trolov.

Aby to bolo jasné aj Vám:

1) Bez Ruska táto vojna neskončí.

2) Bez Ukrajiny nie sú žiadne rokovania o ukončení vojny na Ukrajine legitímne.

3) Bez legitímnej podpory svetového spoločenstva (v súlade s Chartou OSN) Ukrajina nedosiahne ani víťazstvo ani dlhodobú bezpečnosť pred Ruskom.

KAPIŠTO?

Kľudne nesúhlaste a predkladajte svoje vízie. Ale osobné útoky a Vaše fuj si odpustite.

Podsúvate mi svojimi sugestívnymi otázkami špinavé úmysly. Neviem čo tým sledujete a pre koho, ale je šokujúce, že zdanlivý podporovateľ Ukrajiny takto útočí, aby diskreditoval partnera. Kde ste boli Vy doteraz? Držali ste ústa a krok, keď mne desaťtísíce vulgárne nadávali, vyhrážali sa, dokonca aj zabitím za to, že som prezentoval jasný, morálny, odborný a konzistentný postoj? Sedeli ste za pecou, aby ste teraz vyliezli von a urobili zo seba hrdinu na úkor Ukrajincov a na môj úkor? Vy tu prezentujete svoje emociálne výlevy, ja dávam vecné analýzy. Napriek Vašim zlomyselným a sugestívnym otázkam Vám na ne odpoviem:

ad 1)

Aj nacistické Nemecko a militantné Japonsko sa vrátili na svetovú scénu a dnes sú súčasťou piliera stability vo svete. Dúfam, že nemáte za cieľ v jadrovej katastrofe totálne zničiť Rusko a Rusov, ale chcete spravodlivý a DLHODOBÝ mier. Potom musíte nátlakom donútiť Rusko, aby uznalo nelegálnosť a nezmyselnosť agresie, aby vrátilo okupované územia, podieľalo sa na obnove, stíhalo usvedčených vojnových zločincov a súčasne mu stanovíte podmienky, za ktorých sa môže vrátiť na svetovú scénu. Teda dáte mu jasnú voľbu - pokračovanie konfrontácie, alebo ukončenie agresie. Bez týchto podmienok, teda s naivnou a nebezpečnou vidinou úplnej likvidácie Ruska, nemajú Rusi motiváciu ukončiť svoju agresiu. Naopak, ak im vyšlete signál, že aj po ukončení agresie a opustení okupovaných území hodláte aj naďakej bojovať s nimi až do ich úplného zničenia, zmeníte ich agresiu na existenčnú vojnu za vlastné prežitie a dáte im na ňu argumenty a silnú motiváciu. Takže mi nič nepodsúvajte a jasne sa vyjadrite, či snívate o likvidácii Ruska alebo o ukončení jeho agresie. To sú dva rôzne scenáre.

ad 2)

S každým sa dá dohodnúť. Aj nacistické Nemecko podpísalo kapituláciu. Bez nej by boje pokračovali. Súhlasím, že Rusi porušili doteraz všetky dohody. Práve preto s nimi je potrebné rokovať prostredníctvom sily a dať im jasnú ponuku. Konfrontáciu alebo ukončenie agresie.

Ale ak nechcete rokovať, tak máte len dve možnosti: a) pokrytecky sa prizerať, ako Rusi postupne zlikvidujú Ukrajinu, ale Vy budete môcť jalovo moralizovať, že s tým nesúhlasíte, alebo b) ísť do otvorenej, potenciálnej jadrovej vojny s Ruskom.

ad 3)

V akutálnej situácii som sa opakovane jasne vyjadril, a zaznelo to čiastočne aj v tej reportáži (moje vyjadrenie bolo jednoznačné, len sa do reportáže celé nezmestilo, ale je v iných rozhovoroch pre ČT, Nový čas., Startitup), že som SKEPTIK a za aktuálnej situácie sa Rusko nepodriadi a neukončí agresiu bez radikálnej hrozby, ktorá by mala byť primárne ekonomická (zablokovanie vývozu uhľovodíkov). Preto si myslím, že pokiaľ sa Ukrajina sama nevzdá, alebo z nejakého dôvodu vnútorne neskolabuje, bude vojna pokračovať celý rok. Bude lepšie, keď sa na to Ukrajinci aj celý kolektívny Západ pripravia, pretože „Hope is not a method“.

ad 4)

Nikto vonkajší nemá právo určovať Ukrajine hranice, pokiaľ má ustúpiť a ktoré územie má prenechať Rusku. Ak sú odhodlaní bojovať za úplné obnovenie suverenity na celom svojom území, je to ich vôľa garantovaná medzinárodným právom a my im v tom nesmieme brániť, naopak mali by sme ich naďalej podporovať. Ale je to ich rozhodnutie. Medzinárodná intervencia bez autorizácie BR OSN a vytlačenie Rusov pomocou medzinárodných síl je riskantné a znamenalo by priamy vstup do vojny. Bohužiaľ, v tomto je OSN neúčinné a zablokované. Od samého začiatku tvrdím, že agresora nemožno odmeňovať, že by to rozvrátilo medzinárodný systém a spustilo vlnu agresií po celom svete. Na druhej strane, bohužiaľ, Rusko nie je v totálnej medzinárodnej izolácii a my ju nevieme vynútiť. Ale môžeme na Rusko s pomocou USA vyvinúť taký tlak, že neúmerne zvýšime Rusku cenu jeho agresie a donútime ho ukončiť ju. Ale to si vyžaduje jednotu a silu. To je ten „mier prostredníctvom sily“.

Moja reakcia:

V 1. rade sa Vám chcem poďakovať pán Macko za Vaše odpovede a vysvetlenia, za slušné vystupovanie a zároveň sa Vám chcem ospravedlniť za to „no fuj!“. To moje „no fuj“ nebolo na mieste, nemal som na to právo, mal som položiť slušnú otázku. Je to pre mňa POUČENIE. To ostatné vzišlo z nedorozumenia na oboch stranách a myslím si že aj z Vášho nie najšťastnejšieho formulovania, zvolenia slov. Ale spätne to pripisujem tomu, že človek sa v rýchlosti nie vždy vyjadrí najvhodnejšie a „na druhý pokus“, ak by bol, by to povedal inak.

Chcem povedať aj to, že aj Vy mne, v rámci emócií, ste nechtiac nepriamo ukrivdili. Nesedel som doteraz za pecou a nedržal som ústa a krok. Minimálne od okupácie Krymu vo svojich blogoch, a to v prostredí Putinofilov, na blogu Pravda, tvrdo kritizujem Rusko za jeho činy a to minimálne v 80-tich článkoch. Ďalšie podobné články mám na blogu Stop alibizmu.

Možno je vyššie uvedené poučením aj pre Vás. Ako aj to, že treba vždy od médií žiadať autorizáciu toho, čo zo slov, ktoré im niekto poskytne, zverejnia. Ja Vaše vyjadrenia na danú tému dlhodobo sledujem, sú mi sympatické, stotožňoval som sa s nimi a preto ma dosť zarazilo to, čo som počul v nedeľnom spravodajstve. A myslím, že som nebol sám, ktorého toto zarazilo. Vo Vašich slovách:

„...Vo vyjednávaniach by sa muselo dôjsť k nejakej veľkej schéme svetového spoločenstva, ktoré by ponúklo bezpečnostné garancie Ukrajine a zároveň dôstojný návrat Ruska na medzinárodnú scénu (po tom, čo by Rusko zistilo, že vojnou už nemôže nič viac získať, len viac stratiť).“

bola Ukrajina spomenutá len vo význame bezpečnostných garancií, nie však vo význame, že by sa na tejto schéme, ponuke, mala podieľať. Naproti tomu tam bolo, podľa mňa, dosť nešťastné slovné spojenie - „DôSTOJNÝ návrat Ruska na medzinárodnú scénu“.

ad 1)

DôSTOJNÝ návrat Ruska je, podľa mňa, možný len vtedy, keď sami Rusi odstavia Putina a spol., alebo ak ho dajú dole nejaké tajné služby a Rusi to privítajú a využijú na demokratické zmeny v spoločnosti. Že sa tak stane aspoň to prvé, tak to je tak na 30 % a to druhé je pravdepodobné ešte menej.

Podľa všetkého Putin hrá VABANK. Ak by pristúpil na akýkoľvek kompromis, ktorý by bol prijateľný aj pre Ukrajinu, tak v Rusku by sa to považovalo za prehru, za zlyhanie Putina. Vlastní by ho v takom prípade dali hneď dolu. Veď obetoval stá tisíce vojakov, väčšiu časť ruskej vojenskej techniky, výrazne poškodil ruskú ekonomiku, izoloval Rusko a teraz sa Rusi majú uskromniť s nejakými 20-timi percentami Ukrajiny a bez možnosti túto politicky ovládať??? Viem si predstaviť, že Ukrajina by v prospech Ruska bola schopná obetovať nejaké územia v záujme mieru, ale určite nie to, aby ju mohlo Rusko do budúcnosti politicky ovládať. Toto by ale bolo pre Kremeľ aj pre bežných Rusov neprijateľné. Preto si ten „DôSTOJNÝ návrat neviem ani len predstaviť. Putin obetuje toľko ruských vojakov a techniky koľko len bude možné len aby si zachránil krk, prípadne aj funkciu. Ak ho neodstavia vlastní.

„DôSTOJNÝ návrat Ruska na medzinárodnú scénu je len ťažko predstaviteľný veď Rusko doposiaľ nepodstúpilo sebareflexiu ani „len“ za paktovanie s Hitlerom a Stalina doposiaľ Rusi považujú, ak už nie rovno za hrdinu, tak aspoň ho nevnímajú negatívne. NEMCI, ktorých spomínate, sebareflexiu podstúpili okamžite po kapitulácii. Rovnako Japonci. Ale tiež až po kapitulácii. To ste nespomenuli. Ak by spojenci Nemecko nedobyli, a uspokojili by sa len s tým, že nemecké vojská sa stiahnu z okupovaných území, a netrvali by na postavení nacistov pred medzinárodný súd, tak ani u Nemcov by k sebareflexii nedošlo; ak by sami nedali Hitlera a nacistov dolu a sami nenastolili demokratický režim. U Ruska ale ku kapitulácii nedôjde, VEĎ NIKTO NORMÁLNY NEMÁ V PLÁNE RUSKO ZLIKVIDOVAŤ a preto aj sebareflexia Ruska je málo pravdepodobná aj v prípade, že vojnu na Ukrajine prehrá.

ad 2)

Rusko za 3 roky už na Ukrajine stratilo státisíce vojakov, obrovské množstvo vojenskej techniky, a za tú cenu získalo len cca 18 % územia Ukrajiny. Pričom najväčšiu časť z tých 18 percent získalo ešte pred vojnou. A ANI TIETO OBROVSKÉ STRATY neprimäli Rusko k tomu, aby prehlásilo, že ak to, čo doposiaľ na Ukrajine získalo, dobylo, mu bude oficiálne darované, tak ďalej už nepôjde. Vojakov však Rusko má stále podstatne viac ako Ukrajina. Kremeľ je teda ďaleko od stavu, kedy by si súdruhovia povedali, že už nič na Ukrajine nemôžu získať, len stratiť. Hrajú zjavne vabank. A ČÍM DLHŠIE BUDE ZÁPAD OTÁĽAŤ S POVOLENÍM, aby Ukrajinci mohli používať západné rakety dlhého doletu hlboko do územia Ruska, tým dlhšie bude vojna trvať a tým viac mŕtvych a škôd na Ukrajine si to vyžiada.

ad 3)

Obávam sa, že ani vystupňovanie ekonomickej hrozby na Rusko nezaberie ak sa súčasne nestane to, čo je uvedené v bode č. 2. Ale som za jej maximálne vystupňovanie.

NAIVNÁ je podľa mňa viera, alebo márna je nádej, že Rusko sa v roku 2025 vzdá hoci len štvrtiny svojich cieľov, ktoré si stanovilo v rámci špeciálnej operácie“ bez toho, že samo pocíti rakety dlhého doletu hlboko vo svojom území, alebo bez toho, že sami Rusi v r. 2025 odstavia Putina.

ad 2)

Úplne súhlasím.

Na záver:

Aj ja by som mohol povedať, že klamete, alebo zavádzate. Nikdy som totiž nepovedal, že Vy ste navrhovali vypustiť Ukrajinu z rokovaní! To ste si vymysleli, alebo ste si niečo povrchne prečítali. Položil som jasnú otázku: Ako môžete hovoriť o vyjednávaniach svetového spoločenstva s Ruskom bez toho, že by ste do tých vyjednaní zakomponovali Ukrajinu. Vychádzal som z toho, čo odznelo v spravodajstve. A tam bola z Vašej strany spomenutá len schéma svetového spoločenstva (nie schéma Ukrajiny), spoločenstva, ktoré by ponúklo bezpečnostné garancie Ukrajine a zároveň dôstojný návrat Ruska na medzinárodnú scénu (po tom, čo by Rusko zistilo, že vojnou už nemôže nič viac získať, len viac stratiť)“. Je to buď Vaša chyba, alebo chyba TV; v prípade že bolo skrátené Vaše vyjadrenie a príslušné Vaše slová vystrihli.