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Grossglockner - bez 202 metrov štvortisícovka - fotodokumentácia z výstupu 13.8.2023

O rakúskej skalnej pyramíde už toho bolo popísané toľko, že v tomto blogu by som sa hlavne chcel podeliť o krásne výhľady z výstupu na ňu uprostred leta 2023.

Tie ale neboli zadarmo. Výstup, ktorý som absolvoval s členmi Turistického oddielu Lozorno, bol skutočne náročný. Kondične mne, ako maratóncovi, problém nerobil, ale po stránke technickej obtiažnosti áno. Sám by som to nezvládol. V oddiely však boli viacerí skúsení horskí vodcovia a vodkyne, ktorí / ktoré bežných členov a pozvaných turistov, vrátane mňa, bezpečne sprevádzali a istili celou cestou na vrchol aj z neho; za čo im patrí vďaka, a z môjho pohľadu špeciálne Martine a Petrovi B., ktorí viedli našu skupinku a Lojzkovi - vedúcemu celej výpravy.

Výstup začíname pri horskom hoteli Lucknerhaus vo výške 1 918 m, ktorý je pre autá konečnou.

Prvá zastávka – chata Luckenerhütte (2 241 m).

Druhá zastávka – chata Stüdlhütte (2 801 m).

V alpskom štýle...

Veľký zvonár; ako na dlani.

Vystúp bude sprava.

Pre predstavu o veľkosti ľadovca, tak dole v strede je rozoznať 2 postavičky nejakých ľudských bytostí... A hore, trochu napravo, vidieť chatu Erzherzog Johann Hütte.

Vrch, ktorý je úplne vpravo hore, je zväčšený na nasledujúcej foto.

Grossglockner – vľavo hľaď.

A už je vidieť chatu Erzherzog Johann Hütte (3 454 m), kde jednu noc prespíme a na ďalší deň máme v pláne výstup na vrchol a zostup až na parkovisko odkiaľ sme dnes vyšli.

A sme na najvyššie položenej rakúskej chate. Vľavo je „náš“ Zvonár (3 778 m); teda oni sú v skutočnosti dvaja – Malý a Veľký. Ten väčší je z nášho pohľadu ten vzidalenejší, aj keď zdiaľky splývajú. Kleinglockner je o 18 metrov nižší a má 3 770 m.

Erzherzog Johann Hütte.

Vľavo dole je výhliadka Kaiser Franz Josefs Höhe (2 369 m) a presne v strede, aj keď ju nie je dobre rozoznať, je chata Glockner-Haus (2 132 m) na ktorú sme 1 rok späť vyšli s Buldogom na bicykloch.

Každý medituje iným spôsobom..., po svojom. Ja volím meditáciu dynamickú...

2. deň:

Pod nami, na foto vpravo od stredu, vidieť Erzherzog Johann Hütte.

Tak, a tu už akákoľvek sranda a zábava končí:

Malý a Veľký Zvonár.

Tak sa to nakonie podarilo! Podľa výrazu tváre som asi práve rozmýšľal nad cestou dolu a tak som veľmi nadšený logicky nebol; na rozdiel od horolezecky skúseného Sama a skúsenej Eriky, ktorých som takto zvečnil:

Súvisiace články:

Buldogov článok z výstupu v r. 2016 tiež s Turistickým oddielom z Lozorna

Spielmann (3.027 m), ľadovec Pasterztev a Grossglockner - Hochalpenstrase

Náš najkrajší sused & Potulky Rakúskom II (2016 - 2020)

Autor: Marcel Burkert | úterý 7.7.2026 10:11 | karma článku: 0 | přečteno: 35x

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Marcel Burkert

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Bežec na dlhé trate a dekonšpirátor; teda má za to, že za zlom vo svete nie sú ani USA, ani Židia, ani tajné spolky, ale prepestovaný rozum, absolútna neznalosť zmyslu života, duchovná lenivosť. Kritik ruskej okupácie Ukrajiny, kritik socializmu s "ľudskou tvárou" a aktívny skeptik poukazujúci na nebezpečenstvá vyplývajúce zo pseudohumanizmu, fanatického multikulturalizmu, z totálne prekrúteného učenia proroka Mohameda jeho následovníkmi, zo širenia politickej ideológie pod maskou náboženstva, zo slepej viery v toto učenie a jeho pridržanie sa zo strachu pred fanatikmi tej istej viery, z alibizmu európskych lídrov otvárajúcich dvere tejto "novej" "kultúre" - totalitnej ideológii.  

Na blogu iDnes od 10. 1 .2010 článkom "Čo je cennejšie, zdravie, alebo poznanie?" Na blogu Sme od r. 2007, neskôr VIP bloger, ale od 19. 11. 2021 síce nie zmazaný, ale umlčaný.

 

 

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