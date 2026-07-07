Grossglockner - bez 202 metrov štvortisícovka - fotodokumentácia z výstupu 13.8.2023
Tie ale neboli zadarmo. Výstup, ktorý som absolvoval s členmi Turistického oddielu Lozorno, bol skutočne náročný. Kondične mne, ako maratóncovi, problém nerobil, ale po stránke technickej obtiažnosti áno. Sám by som to nezvládol. V oddiely však boli viacerí skúsení horskí vodcovia a vodkyne, ktorí / ktoré bežných členov a pozvaných turistov, vrátane mňa, bezpečne sprevádzali a istili celou cestou na vrchol aj z neho; za čo im patrí vďaka, a z môjho pohľadu špeciálne Martine a Petrovi B., ktorí viedli našu skupinku a Lojzkovi - vedúcemu celej výpravy.
Výstup začíname pri horskom hoteli Lucknerhaus vo výške 1 918 m, ktorý je pre autá konečnou.
Prvá zastávka – chata Luckenerhütte (2 241 m).
Druhá zastávka – chata Stüdlhütte (2 801 m).
V alpskom štýle...
Veľký zvonár; ako na dlani.
Vystúp bude sprava.
Pre predstavu o veľkosti ľadovca, tak dole v strede je rozoznať 2 postavičky nejakých ľudských bytostí... A hore, trochu napravo, vidieť chatu Erzherzog Johann Hütte.
Vrch, ktorý je úplne vpravo hore, je zväčšený na nasledujúcej foto.
Grossglockner – vľavo hľaď.
A už je vidieť chatu Erzherzog Johann Hütte (3 454 m), kde jednu noc prespíme a na ďalší deň máme v pláne výstup na vrchol a zostup až na parkovisko odkiaľ sme dnes vyšli.
A sme na najvyššie položenej rakúskej chate. Vľavo je „náš“ Zvonár (3 778 m); teda oni sú v skutočnosti dvaja – Malý a Veľký. Ten väčší je z nášho pohľadu ten vzidalenejší, aj keď zdiaľky splývajú. Kleinglockner je o 18 metrov nižší a má 3 770 m.
Erzherzog Johann Hütte.
Vľavo dole je výhliadka Kaiser Franz Josefs Höhe (2 369 m) a presne v strede, aj keď ju nie je dobre rozoznať, je chata Glockner-Haus (2 132 m) na ktorú sme 1 rok späť vyšli s Buldogom na bicykloch.
Každý medituje iným spôsobom..., po svojom. Ja volím meditáciu dynamickú...
2. deň:
Pod nami, na foto vpravo od stredu, vidieť Erzherzog Johann Hütte.
Tak, a tu už akákoľvek sranda a zábava končí:
Malý a Veľký Zvonár.
Tak sa to nakonie podarilo! Podľa výrazu tváre som asi práve rozmýšľal nad cestou dolu a tak som veľmi nadšený logicky nebol; na rozdiel od horolezecky skúseného Sama a skúsenej Eriky, ktorých som takto zvečnil:
Súvisiace články:
Buldogov článok z výstupu v r. 2016 tiež s Turistickým oddielom z Lozorna
Spielmann (3.027 m), ľadovec Pasterztev a Grossglockner - Hochalpenstrase
Marcel Burkert
S Buldogom na bicykli po Großglockner Hochalpenstraße 23.8.2022
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Na blogu iDnes od 10. 1 .2010 článkom "Čo je cennejšie, zdravie, alebo poznanie?" Na blogu Sme od r. 2007, neskôr VIP bloger, ale od 19. 11. 2021 síce nie zmazaný, ale umlčaný.