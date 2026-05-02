Cyklotúra BA - Győr - D. Streda + zámok Esterháza, hrad Trakoščan a Záhreb

Všetko sú to krásne miesta na skok z južného Slovenska či Južnej Moravy. Győr a Esterháza zvládnuteľné dokonca aj na bicykli. Do Győru z Bratislavy aj pohodlne - po cykloceste. (My sme ich absolvovali v r. 2023).

Z cyklotúry BA – Győr – Dunajská Streda (130 km):

Presnejšie: Bratislava – Rajka - Mosonmagyaróvár – Győr – Medveďov – Dunajská Streda.

Účastníci: ja a Buldog.

Bratislava – MČ Petržalka.

Rajka – od Bratislavy je to prvá maďarská obec za hranicami - tesne za mestskou časťou Bratisava – Čunovo. Pripadá ako štvrť, alebo predmestie Bratislavy - skôr tu človek stretne Slováka ako Maďara.

Rajka – aj mesto by sa s takým parčíkom vedelo pochváliť.

Buldog & Dušan. Za Rajkou.

Pred a za mestom Mosonmagyaróvár.

Győr:

Györ je správnym mestom Rábsko-mošonsko-šopronskej župy. Mesto malo zhruba do polovice 19. storočia prevažne nemeckých obyvateľov. Dnes tu žije 78.000 obyvateľov (podľa niektorých údajov 114, či dokonca 130 tisíc) a je šiestym najväčším maďarským mestom. (Druhým najväčším je Debrecín s počtom obyvateľov 140.000). Zaujímavosťou je, že mesto malo do polovice 19. storočia prevažne nemeckých obyvateľov.

Počas tureckej nadvlády Uhorska, kedy v Győru sídlili Habsburgovia, sa vžilo nemecké označenie mesta Raab – podľa rieky Rába.

Györ spolu s Budapešťou a Šoproňou patrí medzi maďarské mestá s najzachovalejšími historickými centrami. Györ oplýva mnohými barokovými a neoklasicistickými stavbami. To preto, lebo akoby zázrakom sa jeho Staré mesto v marci 1945 vyhlo bombám, ktoré tri dni padali na mesto.

Biskupský hrad a palác. V pozadí Győrska bazilika.

Z vonku nič moc, ale!...

Základy Győrskej baziliky postavili v 11. storočí. Odvtedy ju niekoľkokrát rekonštruovali a postavili ju do honosnej podoby. Žiaľ počas 2. svetovej boli poškodené strecha a kupola, ktoré nakoniec spadli a to poškodilo aj výzdobu v interiéri.

Pred bazilikou.

Barokové centrum mesta predstavuje urbanistický celok meštianskych domov zo 17. - 19. storočia so starou uličnou sieťou.

Konečne! Naše...

Győrská synagóga.

Pôsobivá radnica v Győru pochádza z prelomu 19. a 20. storočia. Jejj centrálna veža meria 59 metrov.

Hlavné námestie.

Rozlúčka s veľmi príjemným mestom. Smerujeme do Medveďova.

Bike Škoda, Medveďovský most, veľtok Dunaj a slovensko – maďarská hranica.

Buldog je už skoro doma.

Trnavský kraj a Malý Medveďovský most.

Rameno Dunaja.

Medveďov.

V bočných uličkách...

Po východniarsky - karčma!

Čo iné by mali na samom juhu Slovenska čapovať ak nie hurbanovský Zlatý bažant? Za bývalej ČSSR jedno z 3 najznámejších a najpredávanejších československých pív. Som ročník 1968 a dosť dlho som si myslel, že keďže je to pivo tak dobré, určite musí byť české... Za socíku sme naň chodili v Prešove do reštaurácie Zlatý bažant vo štvrti Dúbrava nad futbalovým štadiónom Tatrana Prešov.

Posilnení cesnakom a pivom nasadáme do tankoch!... a mierime na Budapešť!... (Janko Slota – bývalý slovenský politik, koaličný partner Fica a Mečiara, ktorý v mierne podnapilom stave chcel svojho času tankami zrovnať so zemou maďarskú metropolu).

Opravujem: Po jednej desiatke mierime z Medveďova na Dunajskú Stredu:

Buldog na bicykli.

Snažíme sa zachytávať, ak už nie krásy, tak aspoň zaujímavosti najjužnejšieho Slovenska.

Dunajská Streda – konečná našej cyklotúry. Do Bratislavy je to ešte dosť ďaleko a my sa musíme šetriť na blížiaci sa Záhrebský maratón. Aj rovinatých 130 km nám dalo zabrať. (Nakoniec zo Záhrebského októbrového maratónu nič nebolo. Kvôli zraneniu Buldog nebežal vôbec a ja len polku).

Dunajská Streda.

Na úspešnú cyklotúrku! & Ostávame verní slovenskému...

Esterháza – maďarské Versailles

– po ceste autom do metropoly Chorvátska (október 2023):

Zámok vo Fertőde leží 20 km juhovýchodne od mesta Šoproň a z Bratislavy sa tu autom dostanete za niečo vyše hodiny.

Zámok sa začal stavať v roku 1760 na základe želania kniežaťa Mikuláša Esterházyho a dokončený bol v roku 1790 (keď knieža zomrelo). Ide o najhonosnejší barokovo-rokokový zámok minimálne v bývalom Uhorsku. Iný rodový zámok Esterházyovci už v r. 1760 mali – v neďalekom rakúskom Eisenstadte.

Na zámku kniežat Esterházyovcov pôsobil v druhej polovici 18. storočia ako dvorný kapelník - Joseph Haydn.

Hrad Trakoščan:

Nájdete ho v severnom Chorvátsku, neďaleko slovinského Mariboru. Je jedným z najznámejších, ak nie úplne najznámejším hradom v krajine. Pochádza z 13. storočia, ale dnešná podoba je hlavne zo 16. storočia. V 19. storočí hrad zchátral a bol opustený. V rokoch 1850 až 1860 však Jiří VI. Drašković z neho urobil reprezentatívne sídlo. Obnova bola prevedená v duchu romantizmu a v novogotickom štýle. Inšpiráciou pre súčasnú podobu bol zámok Wartburg v Nemecku.

Na Trakoščanu sa natáčal aj britský hororový televizný film Drakula.

Výhľady z hradu.

Záhreb a jeho Dolné mesto:

Osemstotisícová metropola Chorvátska leží v severnej časti krajiny na rieke Sáva južne od pohoria Medvednica. Nás pozitívne prekvapila. Jej očarujúca architektúra pripomína Viedeň, Prahu a v menšom aj Bratislavu.

Hlavné námestie mesta – Námestie Josipa Jelačiča. Prechádza cez neho hlavná ulica mesta.

Časť hlavnej ulice mesta.

Hlavná ulica.

V bočných uličkách.

Vyzerá ako bulvár – jedna z paralelných ulíc k hlavnej ulici.

Vpravo dole vidieť slovenskú zástavu symbolizujúcu ambasádu SR.

Národné divadlo.

Tak rozsiahle a krásne parky v centre mesta má len máloktorá svetová metropola.

Záhrebská katedrála. Žiaľ počas našej návštevy bola kvôli rekonštrukcii zavretá.

Tkalčićeva ulica – na rozhraní Dolného a Horného mesta. Je na nej pešia zóna a večer je asi najrušnejšou ulicou v celom meste.

Tkalčićeva ulica.

Na konci ulice je takáto vinica a schody do Horného mesta.

Horné mesto:

Do vyvýšeného barokového Horného mesta sa dá dostať aj pozemnou lanovkou postavenou už v r. 1888.

Pohľady z Horného mesta.

V Hornom meste. Pohľad z nášho ubytovania.

Krčma so pivom Staropramen pod nosom.

Záhrebská katedrála. Podľa historikov patrí medzi sto najkrajších a najcennejších pamiatok sveta. So svojimi 110 metrami je najvyššou stavbou Chorvátska.

Pohorie Medvednica.

Na záver 3 z Balatónu.

Autor: Marcel Burkert | sobota 2.5.2026 19:09

Marcel Burkert

  • Počet článků 133
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 884x
Bežec na dlhé trate a dekonšpirátor; teda má za to, že za zlom vo svete nie sú ani USA, ani Židia, ani tajné spolky, ale prepestovaný rozum, absolútna neznalosť zmyslu života, duchovná lenivosť. Kritik ruskej okupácie Ukrajiny, kritik socializmu s "ľudskou tvárou" a aktívny skeptik poukazujúci na nebezpečenstvá vyplývajúce zo pseudohumanizmu, fanatického multikulturalizmu, z totálne prekrúteného učenia proroka Mohameda jeho následovníkmi, zo širenia politickej ideológie pod maskou náboženstva, zo slepej viery v toto učenie a jeho pridržanie sa zo strachu pred fanatikmi tej istej viery, z alibizmu európskych lídrov otvárajúcich dvere tejto "novej" "kultúre" - totalitnej ideológii.  

Na blogu iDnes od 10. 1 .2010 článkom "Čo je cennejšie, zdravie, alebo poznanie?" Na blogu Sme od r. 2007, neskôr VIP bloger, ale od 19. 11. 2021 síce nie zmazaný, ale umlčaný.

 

 

