Cyklotúra BA - Győr - D. Streda + zámok Esterháza, hrad Trakoščan a Záhreb
Z cyklotúry BA – Győr – Dunajská Streda (130 km):
Presnejšie: Bratislava – Rajka - Mosonmagyaróvár – Győr – Medveďov – Dunajská Streda.
Účastníci: ja a Buldog.
Bratislava – MČ Petržalka.
Rajka – od Bratislavy je to prvá maďarská obec za hranicami - tesne za mestskou časťou Bratisava – Čunovo. Pripadá ako štvrť, alebo predmestie Bratislavy - skôr tu človek stretne Slováka ako Maďara.
Rajka – aj mesto by sa s takým parčíkom vedelo pochváliť.
Buldog & Dušan. Za Rajkou.
Pred a za mestom Mosonmagyaróvár.
Győr:
Györ je správnym mestom Rábsko-mošonsko-šopronskej župy. Mesto malo zhruba do polovice 19. storočia prevažne nemeckých obyvateľov. Dnes tu žije 78.000 obyvateľov (podľa niektorých údajov 114, či dokonca 130 tisíc) a je šiestym najväčším maďarským mestom. (Druhým najväčším je Debrecín s počtom obyvateľov 140.000). Zaujímavosťou je, že mesto malo do polovice 19. storočia prevažne nemeckých obyvateľov.
Počas tureckej nadvlády Uhorska, kedy v Győru sídlili Habsburgovia, sa vžilo nemecké označenie mesta Raab – podľa rieky Rába.
Györ spolu s Budapešťou a Šoproňou patrí medzi maďarské mestá s najzachovalejšími historickými centrami. Györ oplýva mnohými barokovými a neoklasicistickými stavbami. To preto, lebo akoby zázrakom sa jeho Staré mesto v marci 1945 vyhlo bombám, ktoré tri dni padali na mesto.
Biskupský hrad a palác. V pozadí Győrska bazilika.
Z vonku nič moc, ale!...
Základy Győrskej baziliky postavili v 11. storočí. Odvtedy ju niekoľkokrát rekonštruovali a postavili ju do honosnej podoby. Žiaľ počas 2. svetovej boli poškodené strecha a kupola, ktoré nakoniec spadli a to poškodilo aj výzdobu v interiéri.
Pred bazilikou.
Barokové centrum mesta predstavuje urbanistický celok meštianskych domov zo 17. - 19. storočia so starou uličnou sieťou.
Konečne! Naše...
Győrská synagóga.
Pôsobivá radnica v Győru pochádza z prelomu 19. a 20. storočia. Jejj centrálna veža meria 59 metrov.
Hlavné námestie.
Rozlúčka s veľmi príjemným mestom. Smerujeme do Medveďova.
Bike Škoda, Medveďovský most, veľtok Dunaj a slovensko – maďarská hranica.
Buldog je už skoro doma.
Trnavský kraj a Malý Medveďovský most.
Rameno Dunaja.
Medveďov.
V bočných uličkách...
Po východniarsky - karčma!
Čo iné by mali na samom juhu Slovenska čapovať ak nie hurbanovský Zlatý bažant? Za bývalej ČSSR jedno z 3 najznámejších a najpredávanejších československých pív. Som ročník 1968 a dosť dlho som si myslel, že keďže je to pivo tak dobré, určite musí byť české... Za socíku sme naň chodili v Prešove do reštaurácie Zlatý bažant vo štvrti Dúbrava nad futbalovým štadiónom Tatrana Prešov.
Posilnení cesnakom a pivom nasadáme do tankoch!... a mierime na Budapešť!... (Janko Slota – bývalý slovenský politik, koaličný partner Fica a Mečiara, ktorý v mierne podnapilom stave chcel svojho času tankami zrovnať so zemou maďarskú metropolu).
Opravujem: Po jednej desiatke mierime z Medveďova na Dunajskú Stredu:
Buldog na bicykli.
Snažíme sa zachytávať, ak už nie krásy, tak aspoň zaujímavosti najjužnejšieho Slovenska.
Dunajská Streda – konečná našej cyklotúry. Do Bratislavy je to ešte dosť ďaleko a my sa musíme šetriť na blížiaci sa Záhrebský maratón. Aj rovinatých 130 km nám dalo zabrať. (Nakoniec zo Záhrebského októbrového maratónu nič nebolo. Kvôli zraneniu Buldog nebežal vôbec a ja len polku).
Dunajská Streda.
Na úspešnú cyklotúrku! & Ostávame verní slovenskému...
Esterháza – maďarské Versailles
– po ceste autom do metropoly Chorvátska (október 2023):
Zámok vo Fertőde leží 20 km juhovýchodne od mesta Šoproň a z Bratislavy sa tu autom dostanete za niečo vyše hodiny.
Zámok sa začal stavať v roku 1760 na základe želania kniežaťa Mikuláša Esterházyho a dokončený bol v roku 1790 (keď knieža zomrelo). Ide o najhonosnejší barokovo-rokokový zámok minimálne v bývalom Uhorsku. Iný rodový zámok Esterházyovci už v r. 1760 mali – v neďalekom rakúskom Eisenstadte.
Na zámku kniežat Esterházyovcov pôsobil v druhej polovici 18. storočia ako dvorný kapelník - Joseph Haydn.
Hrad Trakoščan:
Nájdete ho v severnom Chorvátsku, neďaleko slovinského Mariboru. Je jedným z najznámejších, ak nie úplne najznámejším hradom v krajine. Pochádza z 13. storočia, ale dnešná podoba je hlavne zo 16. storočia. V 19. storočí hrad zchátral a bol opustený. V rokoch 1850 až 1860 však Jiří VI. Drašković z neho urobil reprezentatívne sídlo. Obnova bola prevedená v duchu romantizmu a v novogotickom štýle. Inšpiráciou pre súčasnú podobu bol zámok Wartburg v Nemecku.
Na Trakoščanu sa natáčal aj britský hororový televizný film Drakula.
Výhľady z hradu.
Záhreb a jeho Dolné mesto:
Osemstotisícová metropola Chorvátska leží v severnej časti krajiny na rieke Sáva južne od pohoria Medvednica. Nás pozitívne prekvapila. Jej očarujúca architektúra pripomína Viedeň, Prahu a v menšom aj Bratislavu.
Hlavné námestie mesta – Námestie Josipa Jelačiča. Prechádza cez neho hlavná ulica mesta.
Časť hlavnej ulice mesta.
Hlavná ulica.
V bočných uličkách.
Vyzerá ako bulvár – jedna z paralelných ulíc k hlavnej ulici.
Vpravo dole vidieť slovenskú zástavu symbolizujúcu ambasádu SR.
Národné divadlo.
Tak rozsiahle a krásne parky v centre mesta má len máloktorá svetová metropola.
Záhrebská katedrála. Žiaľ počas našej návštevy bola kvôli rekonštrukcii zavretá.
Tkalčićeva ulica – na rozhraní Dolného a Horného mesta. Je na nej pešia zóna a večer je asi najrušnejšou ulicou v celom meste.
Tkalčićeva ulica.
Na konci ulice je takáto vinica a schody do Horného mesta.
Horné mesto:
Do vyvýšeného barokového Horného mesta sa dá dostať aj pozemnou lanovkou postavenou už v r. 1888.
Pohľady z Horného mesta.
V Hornom meste. Pohľad z nášho ubytovania.
Krčma so pivom Staropramen pod nosom.
Záhrebská katedrála. Podľa historikov patrí medzi sto najkrajších a najcennejších pamiatok sveta. So svojimi 110 metrami je najvyššou stavbou Chorvátska.
Pohorie Medvednica.
Na záver 3 z Balatónu.
Marcel Burkert
