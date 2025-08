Ze Šumavy na čínsko-korejský konec světa, kde vám tygr sežere psa a místní jsou na to hrdí

Čína, Rusko, KLDR a žiletkové ploty. Místo, kde žijí lidé s tygry za domem. Zimní rituál māodōng, krabí hody a boj o přežití v drsné tajze – objevte se mnou kout Číny, kde příroda píše pravidla a kam turisté moc nejezdí

Díl 2 – Život s tygry – lidé z Dongbei, tradice i nový marketing.

Od ostnatých drátů a žiletkových plotů k novému partnerství s divočinou

Když jsem plánoval tuhle cestu a podíval se na mapu, připadalo mi to jako sci-fi. Tohle je fakt konec světa – nejvýchodnější bod Číny, tam, kde jako první v celé zemi svítá slunce. Nejvýchodnější místo Číny, kde se potkává s Ruskem a Severní Koreou. Měl jsem zvláštní pocit. Narodil jsem se na Šumavě, na Svatém Tomáši v rakouském pohraničí, a v té době jsme tam žili „za dráty“, střeženi pohraničníky s vostrou municí. Dětství jsem pak prožil na Horské Kvildě – odtud to bylo k cedulím „Pozor, hraniční pásmo! Vstup jen na povolení!“ pouhých pět kilometrů. Táta jako hajný za těmi dráty běžně pracoval. Ale že se někdy znovu ocitnu na hranicích u ostnatého drátu a žiletkového plotu, to mě nikdy nenapadlo. Plot sice impozantní – ale bez vysokého napětí – a žádné ozbrojence jsem tam také nepotkal. Potkal jsem ale drsný život místních lidí v ledové přírodě. Život v míru, v tichu a v bezpečí. A hlavně v souladu s přírodou a tradicemi. Lidé tam jsou ošlehaní větrem, zocelení podmínkami, rozpraskaní tíhou bytí na čínském venkově – a přesto, nebo právě proto, vřelí, pokorní, milí a laskaví. Mají své jizvy – nejen psychické, ale i fyzické – z každodenního soužití s tygry a medvědy, z těžkého údělu života na odlehlém a drsném venkově. A přesto to celé má zvláštní kouzlo. Je to vlastně romantika, která se aktuálně stává součástí regionálního marketingu. Divočina s tygry a hluboké lesy s regionálními produkty začínají táhnout. Typické produkty lesa a místní kuchyně prodávané v e-shopech a promované mnoha influencery trhají rekordy obchodních obratů. Musím vám o životě tamních lidí vyprávět.

Foto J. Mánek: Robusní plot s žiletkovým drátem na pomezí Číny a Severní Koree

Podél řeky Tumen se táhnou ostnaté ploty, které oddělují Čínu od Ruska a Severní Koreje. Silnice vedoucí až na samotné trojmezí je čínská, ale lemovaná ploty a dráty z obou stran. Napravo, směrem k řece Tumen, za kterou je Severní Korea, stojí robustní, moderní plotová bariéra – ostnatý drát, žiletkový plot, důsledná hranice. Na levé straně, směrem do Ruska, už jen stárne obyčejný, kdysi jistě impozantní plot z ostnatého drátu. Pro Středoevropana silně rezonující obraz železné opony. A přesto se právě v této drsné krajině odehrává jeden z nejpřekvapivějších příběhů soužití člověka s divokou přírodou.

Foto J. Mánek: Plot s ostnatým drátem oddělující Čínu od Ruska

V zimě tu běžně na celé týdny klesá teplota pod –20 °C. Lidé tu dodnes dodržují zvláštní zimní zvyk zvaný „māodōng“ – māo znamená kočka, dōng zimu. Doslova tedy „přezimovat jako kočka“. Život se v zimě zpomalí. Práce na venkově ustává, lidé zůstávají doma, topí v kamnech,

věnují se rodině, dobrému jídlu a odpočinku. Je to uzavřený zimní rytmus, tiché období, kdy celá krajina jakoby spí pod sněhem a sbírá síly na jaro. V kontrastu s evropským zimním shonem působí māodōng jako návrat k přirozenému řádu věcí. A já měl možnost tam být v únoru a okusit s nimi jejich māodōng na vlastní kůži. Vyprávěli mi mnohé…

Foto: Rozhovory s vesničany o jejich soužití s tygry a medvědy ve mně zanechalo mnoho vzpomínek.

Život s tygry za barákem

Dříve se této oblasti přezdívalo „dřevník Číny“. Za desítky let se zde vytěžilo mnoho milionů kubíků dřeva. V lesích mezi Čínou a Ruskem se historicky pohybovalo několik tisíc tygrů – říká se, že až tři tisíce. Ti však byli kvůli bezpečí lidí, pro trofeje i pro čínskou medicínu bez milosti likvidováni. Příroda zde v minulosti zkrátka hodně utrpěla.

Vše se ale změnilo. V roce 2015 zařadila čínská vláda oblast severovýchodní Číny mezi pilotní regiony nové soustavy národních parků, což odstartovalo rozsáhlou obnovu krajiny a ochranu tygrů a leopardů. Uzavřely se doly, zrušily dřevařské osady, zakázala se těba dřeva, zmizely průmyslové podniky, odstranily ploty i provizorní budovy a z prostoru národního parku byly odsunuty domácí farmy. Z oblasti dokonce zmizely i některé celé osady. Začalo se systematicky potlačovat pytláctví.

Národní park sibiřských tygrů a amurských leopardů byl oficiálně vyhlášen na podzim roku 2021 – tedy je stále mladý. Rozlohou je velký jako středočeský, plzeňský a jihočeský kraj dohromady. Postupně se sem vracejí nejen lesy, ale i veškeré původní živočišstvo – na vrcholu potravní pyramidy pak tygři, leopardi, medvědi, vlci a rysi. Jejich početní stavy rostou.

A lidé se v souladu s novou, přísnou ochranou přírody i s predátory učí nově žít. Národní park sibiřských tygrů a amurských leopardů tak není jen o ochraně lesů a ohrožených šelem; je to především živoucí laboratoř, kde člověk koexistuje s divočinou. Je její součástí.

Kulturní mozaika mezi horami a řekami

Severovýchod Číny tvoří provincie Heilongjiang, Jilin a Liaoning. Oblast je někdy označována jako Mandžusko – jde o kraj bohatý na lesy, uhlí, železnou rudu i vodní toky, který měl v historii vždy velký strategický význam. Název „Mandžusko“ pochází od etnika Mandžuů, původně nomádského národa, který zde po staletí žil. Kromě nich zde žijí také původní etnika lovců a rybářů v povodí řeky Ussuri – ta je pravostranným přítokem řeky Amur. Amur se čínsky řekne Hēilóngjiāng (Černá dračí řeka), která zde tvoří severní hranici s Ruskem. Podle této řeky je pojmenována i celá provincie Heilongjiang. A právě podle řek se místním tygrům říká ussurijský a leopardům amurský.

Právě Mandžuové v roce 1644 dobyli Čínu a založili dynastii Čching, jež vládla až do roku 1912. Dnes se pojem Mandžusko používá především v historickém kontextu. Od konce 19. století sem začali ve velkém přicházet čínští zemědělci (Chanové) a zároveň korejští přistěhovalci z nedaleké Koreje – prchající před hladomory nebo hledající půdu. Během 20. století se tak vytvořila pestrá mozaika národností. V současnosti tvoří obyvatelstvo regionu kolem města Hunchun přibližně 52 % Chanů (čínská většina), 38 % Korejců (etnická skupina Čosŏnjok) a kolem 10 % Mandžuů. Ve městě a okolí také žije menší komunita Rusů – někteří s čínským občanstvím, jiní jako dlouhodobí obchodníci. Ulice v hlavním městě tohoto kraje, dvousettisícovém Hunchunu, nesou dvojjazyčné i trojjazyčné nápisy, školní osnovy jsou bilingvní. Lidé se tu běžně domluví čínsky, korejsky i rusky. Kulturní mozaika, protkaná vlivy tří států, je silou regionu. Nejde o slepenec, ale o živoucí společenství, kde se jazyky, příběhy, zvyky – ale i chutě – prolínají stejně přirozeně jako lesní stezky.

Tradiční život a udržitelné hospodaření

Zemědělství zde nikdy nebylo intenzivní – spíše malé políčka v říčních nivách, kde se pěstuje kukuřice, sója nebo zelenina. Případně malé zahrádky u domků s kukuřicí a bramborami. Chov dobytka je tu běžný, ale jen v podobě jednotlivých kusů. I ten je však stále obtížnější – dobytek je třeba chránit před narůstajícím počtem šelem. Volně se pasoucí stáda tu nenajdete – ta by lákala predátory a mohla by se velmi snadno stát součástí jejich jídelníčku. Takto tu nikdo nehazarduje. Ve vesnicích se chová hlavně drobné zvířectvo, jako jsou prasata, slepice, případně srnci na farmách – zejména pro potřeby tradiční medicíny (využívají se parůžky). Rybolov je dnes spíše okrajovou činností – horské potoky nejsou vhodné pro komerční rybolov a většinou jsou součástí národního parku, kde je lov vyloučen.

Pět kilometrů od Severní Koreje leží vesnice, kde vám tygr sežere psa. A místní jsou na to hrdí.

Soužití člověka a velkých šelem bylo v Mandžusku odjakživa komplikované. Sibiřský tygr, který je v místní tradici uctívaný jako „král zvířat“, ždy vzbuzoval respekt a strach. Lidé ho lovili ve jménu bezpečnosti – ale i pro zisk. Už v 19. století nabízely carské i čchingské úřady odměny za každého zabitého tygra, což se dramaticky podepsalo na jejich početnosti. Ještě ve druhé polovině 20. století byly incidenty běžné – šelmy zabíjely dobytek, napadaly psy. Starousedlíci a lovci pak odpovídali jedem, střelnými zbraněmi nebo pastmi. Teprve od 90. let, kdy se tygří populace ocitla na pokraji vyhynutí, se postoj začal měnit. Šelmy se staly vzácnými a chráněnými. Ochrana nese své plody – díky obnově lesů, přísné regulaci těžby a potírání pytláctví se dnes tygři a levharti vracejí. A spolu s nimi i konfliktní situace. Zaznamenané případy ukazují, že šelmy pronikají do blízkosti lidských sídel. Není výjimkou, kdy mladý tygr zaběhne do vesnice a zabije místní psy, ovce, prasata či telata. Na dospělé krávy si prý obvykle netroufne. Z roku 2021 jsou evidována i napadení lidí – od škrábanců přes pokousání až po zlomeniny.

Foto: Zakrvavené místo v lese, po lovu tygra.

Správa národního parku proto přistoupila ke komplexnímu systému opatření. Na prvním místě je osvěta – obyvatelé dostávají tištěné pokyny, jak se chovat při setkání s tygrem, jak zabezpečit chovy a jak reagovat při výskytu šelmy v osadě. Ve školách i na obecních setkáních se nacvičují krizové situace. Vznikly také specializované zásahové týmy složené z veterinářů, zoologů a strážců parku, které jsou připraveny okamžitě vyrazit do terénu a šelmu zpacifikovat pomocí uspávacích prostředků. V některých vesnicích byla instalována vysoká oplocení s odrazkami a světelnými prvky, které šelmy odrazují. Na pastvinách jsou elektrické ohradníky. Nově jsou využívány i GPS obojky – pohyb označených tygrů je sledován v reálném čase a v případě, že se přiblíží k obydlí, je spuštěno varování. Některé komunity už mají i reproduktorový hlásný systém, který se v kombinaci se stovkami fotopastí v okolí vesnic aktivuje při detekci šelmy. Tyto technologie doplňují i osvědčené metody – domorodci mi například řekli, že aby udrželi tygra dál od obce, servírují mu návnady v podobě slepic daleko od lidských sídel. Biologové pak potvrzují, že většina konfliktů se týká mladých, neetablovaných jedinců. Dospělí tygři i levharti jsou přirozeně plaché šelmy a lidským sídlům se vyhýbají. Zatím to funguje. Docela by mě zajímalo se do oblasti podívat za deset let – až se teritoria tygrů a levhartů naplní – a sledovat, jak bude vypadat jejich soužití s lidmi tehdy.

I proto se již dnes uvažuje o tom, že v dlouhodobém horizontu bude docházet k přemisťování přebytečných jedinců do jiných oblastí Číny, například tam, kde šelmy vymizely zcela. Zatím však jde spíše o strategické úvahy než o konkrétní plán.

Zkrátka – život se šelmami „za barákem“ není pro místní jednoduchý. Navzdory občasnému napětí je ale bilance povzbudivá: za poslední dekády nebyl v oblasti žádný člověk zabit šelmou. Prevence, osvěta, technické zabezpečení i ochota lidí spolupracovat tvoří dohromady model, který se zatím osvědčuje.

A co víc – přítomnost šelem začíná být vnímána nejen jako riziko, ale i jako příležitost. Přináší místním prestiž. Začínají být na své tygry nejenom naštvaní, ale spíš hrdí. Těší je zájem výzkumníků – často jsou sami součástí výzkumných týmů, což znamená nejen příjem, ale také pocit uznání. A především – těší je příslib turistického rozvoje. Protože pro turistu je pobyt v oblasti s tygry velkou raritou a lákadlem. Nejinak tomu bylo v mém případě. Kdyby tu nebyl národní park a nežili zde tygři, určitě bych sem nezavítal. Tygři a levharti se tak stávají součástí místní identity – i hrdosti.

Vesnice jako součást národního parku: místní člověk jako strážce divočiny

Správa Národního parku sibiřského tygra a amurského leoparda pochopila, že bez místních lidí ochrana přírody nikdy fungovat nebude. A tak z nich udělala spojence. Ne formálně – ale skutečně. Z obyvatel těchto horských vesnic se stali strážci přírody. Dnes jich v oblasti parku působí přibližně 8 000. Jsou to strážci, pomocníci, pracovníci monitoringu, správci fotopastí, hasičské hlídky, místní průvodci, lidé, kteří pečují o zvěř jakožto potravu pro šelmy, i dobrovolníci. Stát jim za jejich činnost platí odměnu, která se pro mnohé stala důležitým doplňkem k živobytí. V kraji, kde je životní standard těžký a zima trvá půl roku, to není zanedbatelná finanční pomoc. V každé zdejší rodině je tak nejméně jeden pracovník národního parku. Tihle lidé znají každý kámen, každý potok, každou stopu ve sněhu. Jejich pomoc při sledování šelem, hlášení jejich výskytu, pohybu a blízkosti k vesnici – a tedy i při zajišťování bezpečnosti pro ostatní vesničany – je dnes neocenitelná. Jejich zapojení vnímám jako geniální tah správy parku. Je to situace ve světě nevídaná. Stojí stát hodně peněz, ale přinesla důvěru a spolupráci místních lidí. Vnímám to jako win-win-win situaci, kdy benefituje příroda, stát i místní obyvatel.

Mnoho domů ve vesnicích má dnes nouzové vybavení pro odstrašení šelem. Ve skříni doma mají všichni dlouhé světlice – hořícího světla se tygr bojí a tyhle vydrží sršet oheň dvě a více minut. Vedle světlic mají tlakové klaksony nebo sprej s hlasitou troubou. I ostrého zvuku se tygr bojí. S tímto osvědčeným vybavením pak chodí strážci i do lesa. Celý princip je prostý: vyděsit – neublížit. Přiznám se – být vyzbrojen jen světlicí a klaksonem a chodit do lesa plného tygrů bych asi moc často nechtěl. Proto místním rozhodně patří mé uznání.

I přes všechna opatření se stává, že tygr nebo medvěd zabije hospodářské zvíře. Pro člověka, který takové zvíře vypiplal od narození, je to bolestné – nejen finančně, ale i citově. A právě tady přichází jeden z nejsilnějších prvků systému ochrany: kompenzace. Pokud šelma zabije dobytek, přijede tým ze správy parku, situaci posoudí – a vyplácí náhradu. V plné tržní hodnotě, podle místní ceny, bez zbytečných průtahů. V případě zranění člověka jsou hrazeny veškeré léčebné výlohy a poškozené rodiny dostávají finanční podporu. Cílem je zabránit tomu, aby se lidé pouštěli do nelegálních odvet či stavěli pasti – a místo toho se aktivně zapojili do systému.

Les plný očí: Síť fotopastí a dat, neskutečné technologie

V lesích národního parku je instalováno přes 30 000 fotopastí. Každé cvaknutí spouště přináší správcům detailní informace: co, kdo, kdy, kde, s kým – a v jakém zdravotním stavu. Tato síť funguje nejen jako nástroj vědecký, ale i jako nástroj rozhodovací. Díky ní se daří sledovat populační trendy, územní chování, migrační trasy i zdravotní stav jednotlivých jedinců. Dokonce i přítomnost lidí je v lesích takto snadno monitorována. Jít pytlačit je dnes velmi riskantní – kamery jsou všude. Hustota fotopastí nedává šanci pytlákům, ale ani ilegálním těžařům nebo třeba sběračům dřeva. Co je zakázané, je prostě zakázané – a oči fotopastí to vidí. Fotopasti jsou doplňovány monitoračními drony a satelity. Vznikl zde jeden z nejpokročilejších a nejdokonalejších monitorovacích systémů v ochraně přírody na světě. Říkají mu „země – vzduch – vesmír“. Snímky zpracovává umělá inteligence: rozpoznává druhy, pohlaví, sčítá stavy. Někdy podle kresby srsti dokáže identifikovat i jednotlivé jedince. Některé šelmy mají na krku GPS obojky – sleduje se tak jejich migrační schopnost a teritorialita. V oblastech s výskytem ptáků jsou nainstalovány obří moderní kamery, které dokáží identifikovat ptáka až na vzdálenost šesti kilometrů. Nikdy jsem nic takového neviděl. Ornitologie a sčítání ptactva zde dostávají zcela nový rozměr. Vědec sedí v obří kanceláři s několika obrovskými obrazovkami (např. 3 × 12 metrů) a sleduje dění v přírodě z různých kamer. Na několik kilometrů se podívá ptákovi do oka…Neskutečné.

Foto: Moderní špičkové kamery v okolí mokřadů zachytávají ptáky. V kombinaci s technologiemi umělé inteligence ptáky sčítají, určují druh i pohlaví.

Regionální kuchyně a speciality

Jestli je Čína něčím pověstná, pak svojí kuchyní – a to platí i pro severovýchodní region Dongbei. Přes strasti života v těsném sousedství s tygry si místní lidé uchovávají tradice, zvyky i kulinární bohatství. Kuchyně v Hunchunu a okolí je pozoruhodnou směsí čínských, korejských a ruských vlivů. Pro Dongbei je typická hutná, sytá a zahřívací strava. Tradičně se zde fermentují zeleniny – každá domácnost si na podzim připraví desítky kilogramů suān-cài (čínské zelí ve slaném nálevu) nebo korejského kimchi, které se konzumuje celou zimu. Kromě zelí se nakládají i ředkve, okurky a jiné plodiny. Houby a byliny se suší, maso se nakládá a udí – techniky přežití v drsném klimatu tu zůstávají živé i dnes.

Korejská komunita si uchovává své typické pokrmy – od všudypřítomného kimchi až po studené pohankové nudle ve vývaru, korejské BBQ s grilováním masa přímo na stole či krevní klobásy sundae. Často narazíte i na bibimbap – rýži s pestrou směsí zeleniny a masa.

Foto: Korejská kuchyně plná pálivého kimchi, tradiční korejské stavby, kroje i tance se stávají magnetem pro turisty

Kuchyně Chan Číňanů v Mandžusku se liší od jižní Číny: je méně kořeněná, s důrazem na maso a zelí. Známým pokrmem je „malé kuře dušené s houbami“ – kuře na kousky, pomalu tažené se sušenými houbami zhēnmo a dochucené česnekem a zázvorem. Dalším typickým jídlem je tučný vepřový bůček dušený s kysaným zelím, doplněný skleněnými nudlemi. Často se podává i černá kuřecí polévka s ženšenem – výživný vývar z manžuské tradice.

Ruské vlivy jsou znát především v pohraničních restauracích: boršč, tmavý žitný chléb, pelmeně nebo šašliky jsou běžnou nabídkou. Několik pekáren v Hunchunu peče typické ruské sladkosti, dorty a pirožky.

Specifickým fenoménem posledních let je krabí mánie. Hunchun se stal „hlavním městem krabů“ – díky blízkosti ruských přístavů se sem dovážejí živí kamčatští královští krabi. Město, přestože ve vnitrozemí, má statut vstupního přístavu pro mořské plody a kolem roku 2024 sem proudilo až 12 000 tun krabů ročně. Díky tomu jsou ceny v sezóně (říjen–listopad) mimořádně nízké a město přitahuje gurmány z celé Číny. Zákazníci si mohou vybrat živého kraba z nádrže a nechat si ho připravit na místě – v páře, na grilu nebo jako sashimi. Ceny krabů jsou zde nejpříznivější v Číně – v sezóně (říjen–listopad) klesají na ~120–150 yuanů za kilogram, což místním i turistům umožňuje doslova „krabí hody“. Hunchun se tak stal vyhledávanou destinací gurmánů, kteří sem míří za „svobodou krabů“ (pojem z čínských sociálních sítí pro možnost najíst se krabího masa dosyta).

Foto: Město Hunchun je rájem milovníků královských krabů. Jsou zde mimořádně levní a lákají turisty z celé Číny

Typické regionální produkty z lesa – součást marketingu

Tak tohle je tolik typické. Termín 山货 (shānhuò, doslova „horský tovar“) označuje pestrou škálu přírodních produktů získávaných z divokých lesů a hor. Jde tradičně o lesní plodiny jako léčivé byliny, houby, lesní plody, ořechy, med či další „dary hor“. Už odedávna jsou tyto produkty pro místní obyvatele zdrojem obživy, obchodu i součástí kulturní identity. Proslulé jsou zejména „tři poklady severovýchodu“ – ženšen, sobolí kožešina a jelení paroží. Vedle těchto vyhlášených artiklů sem patří také nespočet jedlých a léčivých hub (např. housenice čínská, lesklokorka lesklá, smrž aj.), lesní ovoce (borůvky, klanopraška aj.), ořechy (pinie korejská), divoká zelenina (mladé výhonky kapradin a jiných rostlin) a mnoho dalších produktů. Lesní produkty zde vždy hrály zásadní roli v životech místních obyvatel. Místní přísloví – „živit se horami“ – vystihuje závislost venkovanů na tom, co les a hory poskytly. Mnohé shānhuò měly i značnou tržní hodnotu a staly se obchodním artiklem: například divoký ženšen se už v dávných dobách vykupoval jako vzácný lék pro císařský dvůr. Z běžnějších darů lesa byly důležité jedlé houby – sušené černé ucho Jidášovo či voňavý hřib matsutake.

Celé rodiny vesničanů se na jaře vydávaly do lesů na sběr divoké zeleniny, jako jsou výhonky kapradiny (Pteridium aquilinum), výhonky štědřence (Aralia elata) nebo divoký česnek. Tyto jarní byliny poskytly po zimě vítané vitamíny a zpestření jídelníčku; přebytky se sušily či nakládaly a prodávaly na trzích. Letní a podzimní sezóna pak patřila houbám, ořechům a léčivkám – například houby matsutake rostou v srpnu a září. Podobně sběr piniových šišek s oříšky probíhal na podzim: zkušení „lezci“ šplhali na vysoké cedry (Pinus koraiensis) a ručně trhali šišky. Tito „horští lidé“ často žili kočovně, putovali od hory k hoře a přenášeli si bohaté znalosti o terénu, rostlinách i zvířatech. Sběr byl namáhavý a nebezpečný – od včelích žihadel při vybírání lesního medu až po setkání s medvědem či tygrem.

ilustrační foto: 山货 (shānhuò) – tradiční produkty z lesa, dnes součást regionálního marketingu

Podle oficiálních statistik činila v roce 2023 hodnota lesní (podlesní) ekonomiky v provincii Ťi-lin více než 150 miliard jüanů. Provincie patří k nejvýznamnějším producentům lesních produktů v celé Číně. Například v šestisettisícovém městě Meihekou působí na 300 firem zaměřených na piniová jádra a jejich export. Zpracuje se zde kolem 50 000 tun piniových semen ročně, což je 80 % čínské produkce a asi 50 % světové. Hunchun je pak hlavním vstupním bodem pro import surových šišek z Ruska a KLDR, odkud putují na zpracování – lze tedy říci, že Hunchun drží klíčovou pozici v globálním obchodu s piniemi.

Prodej z lesa, značka regionu a nový turismus

S rozvojem e-commerce začali místní farmáři a družstva nabízet horské produkty 山货 přímo spotřebitelům online. Platformy jako Taobao Live či Douyin umožňují influencerům streamovat přímo z vesnic a prodávat například sušené houby nebo divoké byliny. Jedním z úspěšných projektů je „Babička Cui z Yanbianu“, jejíž obchod patří mezi nejúspěšnější v celé provincii Jilin. Význam má i regionální branding – značka „Changbai Mountain“ sjednocuje certifikované produkty (ženšen, parohy, med, voda) pod jedním logem a QR kódem, který zaručuje původ i kvalitu. Díky tomu se například ženšen přestal prodávat „za cenu zelí“ a získal prémiové postavení na trhu.

Se vznikem Národního parku tygra a leoparda dostaly lesní produkty nový význam – staly se součástí ekoturismu a kulturní propagace. Turisté sem míří nejen za přírodou, ale i za zážitky: mohou se zúčastnit sběru bylin, návštěvy inteligentní houbařské farmy nebo jednodenního „survival výletu“, kde si sami nasbírají jedlé rostliny a pak z nich pod širým nebem připraví tradiční pokrm. V některých vesnicích vznikly tematické festivaly přírodních chutí a v okolí Wangqingu vznikla síť penzionů „Lesní rodiny“, kde hosté ochutnávají sedmichodová menu z lokálních surovin – od rýže s matsutake až po čaj z lesních plodů.

Speciální nabídky jsou určeny i pro náročnější klientelu – tzv. „Tiger VIP tours“ kombinují pozorování šelem v terénu s ukázkami tradičního života v tajze: rozdělávání ohně, sběr bylin nebo stavbu přístřešku. U městských turistů slaví tyto aktivity úspěch – nabízejí návrat k přírodě a autentickému životnímu stylu.

Na výstavě u příležitosti Global Tiger Day 2025 byl představen nový koncept „Produktů přátelských k tygrům a leopardům“. Například med od černých včel z Yantonglazi nese označení „Tiger friendly honey“ a díky online prodejům putuje až do velkých měst jako Kanton, Nanking či Peking. Stále rostoucí střední třída touží po zdravých, přírodních produktech a je ochotna za ně platit.

Marketing regionu staví i na silných příbězích – například „bělovousý děda sbírající ženšen v mlžném lese“ nebo „Korejky zpívající při sběru horské zeleniny“. Tyto obrazy podporují vizi nezkažené přírody a tradičního venkovského života, která silně rezonuje s moderní čínskou nostalgií po harmonii a kořenech.

ilustrační foto: Divočina a možnost pozorování tygrů láká do oblasti Dongbei nejenom čínské, ale i zahraniční milovníky divočiny

Závěr – Zmrzlé dlaně, vřelé srdce

Jsem vděčný, že jsem mohl poznat tento drsný kout světa – mandžuskou tajgu, místo kde jako první v celé Číně vychází slunce. Je to místo na samém okraji mapy, ale zároveň v samém středu dění, pokud jde o vztah člověka a přírody. Kraj, kde jsou lidé tvrdí jako zima sama – a přitom srdeční, hrdí a pevně zakořenění ve své zemi. Kraj, kde člověk a tygr žijí bok po boku. Není to jednoduché ani pro jednoho.

Měl jsem to štěstí být součástí jejich každodennosti. Sdílet chvíle s těmi, kteří nejen že v tomto kraji přežívají, ale aktivně jej tvoří – prací, vírou, příběhy. Byl jsem hostem v jejich domech, naslouchal vyprávěním, jedl s nimi u jednoho stolu. Viděl jsem ruce ztvrdlé prací a oči, které se smějí i v mínus třiceti. A přestože jsem přijel z opačné strany světa, nikdy jsem se necítil jako cizinec.

Tento kraj se mě dotkl víc, než jsem čekal. Příběh sibiřských tygrů, hor a lidí, kteří zde žijí „zimním způsobem“ – životem podle rytmu mrazu, dřeva, ohně a šelem – se mi vryl hluboko pod kůži. Odtud si člověk neodváží jen vzpomínky, ale i nové porozumění: že i v nejtvrdších podmínkách může vzniknout něco krásného. A že harmonie mezi člověkem a přírodou není naivní ideál, ale možná realita – pokud se lidé rozhodnou být její součástí.

Věřím, že jsem tam nebyl naposledy. A že se možná jednou někteří z vás vydají se mnou. Protože vidět to na vlastní oči, cítit ledový vzduch na tváři a slyšet příběhy u čaje v korejské vesnici – to je něco, co nelze vyprávět. To se musí zažít.

Děkuji, že jste dočetli až sem. Možná jsme se spolu na chvíli prošli lesem plným očí, možná jste na okamžik pocítili vůni kapradin, kouř z kamen a klid bílých plání. A možná jste spolu se mnou pochopili, že v Dongbei je zima tvrdá – ale srdce jsou vřelá. A že právě tohle spojení dělá z Ledového severovýchodu místo, na které se nezapomíná.

Foto: Řeka Ussuri tvoří hranici mezi Čínou a Ruskem a právě mítní tygři nesou jméno ussurijští. Stejně tak na severu tvoří hranici s Ruskem řeka Amur, podle které jsou zase pojmenovaní amurští leopardi. Amur je čínsky Hei-long-jiang (černý-drak-řeka) a celá Provincie tvořící severovýchod Číny(Dongbei) se pak jmenuje podle této řeky – Heilongjiang.