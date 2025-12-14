Ovlivňování dětí ve školách je investicí zelených byznysů s obrovskou návratností
Tento článek jsem si napsal v roce 2020. Myslím, že to bylo v reakci na eskalace vyvolané Grétou Thumbergovou a nechal ho tu ležet „nepublikovaný“. Sleduji aktuální stávkové aktivity proti Motoristům, a myslím, že čas toho čláku dozrál. A tak jsem dodal asi dvě věty, požádal AI o úpravu mé staré neAI infografiky a kliknul na „publikovat“.
Změny klimatu patří k Zemi od počátku její existence po současnost a budete tomu po zbytek jejích dní. Nic takového jako neměnné globální klima neexistuje a nezmění to ani protesty, ani konference, které střídají konference, ani teorie, které střídají teorie. Faktem je, že na planetě se střídají doby ledové s meziledovými, mění se teploty mořských proudů, posouvají se hranice pevninského i lokálních ledovců. Horizontálně se běžně posouvají hranice biomů, stejně jako se zcela přirozeně vertikálně posouvají se hranice vegetační stupňovitosti. Není na tom nic mimořádného. Počasí i klima zkrátka má své výkyvy a to bez ohledu na to, jestli na planetě je, nebo není člověk. Jestli více či méně produkuje oxid uhličitý. Můžeme si klidně dát tu práci a hledat korelace mezi vlivem člověka na počasí a bez nejmenších pochybností takové korelace najdeme. Stejně tak můžete hledat korelace mezi změnami klimatu s existencí dinosaurů nebo mamutů a rovněž bez nejmenších pochybností takové korelace nejdete.
Doslova bizardní je spojování globálního oteplování s chovem skotu a návrhy řešení dosahují přímo obludnosti. Krávy mají totiž specifický způsob trávení potravy, který se u nich během evoluce vyvinul. Z trávy s vysokým obsahem nestravitelné celulózy se totiž energeticky moc dobře žít nedá. Proto se u krav vyvinul předžaludek tak, aby v něm konkrétní mikroorganismy spásanou trávu natrávily na sacharidy, a z toho už se žít dá. Díky mikroorganismům probíhají v žaludku krav biochemické procesy, jejichž produktem je řada plynů. Tím nejobjemnějším je pak metan, skleníkový plyn. Tomu procesu můžeme říkat metanogeneze, podobně jako v bioplynových stanicích. A výsledný plyn - podobně jako z bioplynky odchází komínem - musí odejít i z krav. A odchází bud zadní cestou, pokud je vyprodukován ve střevech (střevní fermentace), nebo přední cestou, kdy je vyprodukován v předžaludku (enterická fermentace). Zdravé krávy většinou neprdí, ale říhají. A teď k tomuto faktu produkce metanu přistoupí řada rádoby chytrých analytiků a spočítají. Na světě je 1,5 miliardy krav, každá za rok vyprodukuje 150 kg metanu a to je pro ovzduší tolik a tolik tun metanu. A proto je skvělé řešení krávy vybít. Toho se chytí jiná skupina expertů, kteří šílenství povýší na výzkum. Posilování globálním oteplováním se do boje vrhnou genetici, jejichž šlechtitelským výsledkem mají být krávy, které metan neprodukují. Další bizardní řešením zabránit kravám v produkci metanu podáváním pilulek. Pak se přidají aktivisté a začnou vykřikovat, že nejlepší je přejít k veganství a tím snížit poptávku po hovězím mase. A zvýšit poptávku po nové ekostravě, amarounech všeho typu. Vše výše popsané stojí samozřejmě velkou kupu peněz. Proto je za veškerou klimatickou hysterií třeba hledat zelený byznys.
Zelený byznys nestojí na tradičních zdrojích, ale stojí na dotacích a grantech. To proto, že zelený byznys většinou nedává ekonomický smysl. Proto je dotovaný. Králem bizarnosti boje s klimatickou změnou se v tomto smyslu jeví Německo. Ruší jaderné elektrárny, což nám zvedá cenu elektřiny. Nicméně likvidace starých a dosluhujících elektráren je opět pro někoho slušný byznys. Ekologicky zdemolovat jednu jadernou elektrárnu trvá i více než deset let a stojí to obrovské prostředky. Vůbec je dobré se podívat na německý energetický balíček, který počítá s tím, že bude stát 54 miliard EUR a podle odborníků sníží globální oteplení o 0,0000013 °C. Podle mě je to naprosto zvrácená investice, ale faktem je, že někoho bude docela dobře živit. Na úkor nás všech.
Do zeleného byznysového spiknutí, které využívá klimatickou změnu, se zapojuje celá společnost. V čele s politiky, nevládními organizacemi a aktivisty. Viz přiložená grafika. To nejhorší co se nyní děje je indoktrinace dětí a mládeže dotovaným environmentálním vzděláváním – které nezajišťují učitelé, ale různé neziskovky napojené na různé granty. Politika prý do škol nepatří, ale zelená politika ano? Proč? Odpověď je také v přiložené infografice. Za deset let se z dětí a mládeže stanou konzumenti a podporovatelé produktů zeleného byznysu. Za deset let se tyto kdysi děti staly voliči, učitely, politiky, úředníky, novináři a opinionmakery, kteří nás k těmto novotám potáhnou ještě brutálněji, než jsme vídáme v aktuálních stávkách proti globálnímu oteplování (dnes dodávám proti Motoristům, ale když to nebudou Motoristé, bude to někdo jiný). Pro zelený byznys je indoktrinace dětí tou nejlevnější investicí s největší návratností. Tedy lze očekávat, že na poli environmentalismu bude hůř.
A řešení ?
Upřímně nevím, začínáme žít v zelené totalitě hnané byznysem, který je přetavený do nové náboženské ideologie, která zakořeňuje a sílí v mladé generaci. V tomto stádiu doporučovat přestat blbnout a začít myslet je asi marné. Snad jen více žít na venkově, a pak ve volbách volit racionálně ty subjekty, které mají v programu takováto šílenství zastavit a nebojí se o tom otevřeně mluvit. Takže Motoristi na Hrad a do exekutivy!
Použil jsem termín Motoristé, ale není to o Motoristech. V dnešním světě je v podstatě jedno jak se jmenují konzervativní strany. Indoktrinovaní budou stávkovat proti komukoli konzervativímu. Co stávkovat, ... oni do nich už i střílí, na východ i na západ od nás ...
Je to můj možná provokativní pohled. Nechci o tom diskutovat, nechávám to tu viset ať si to žije svým životem. A vypnul jsem v nastavení pod článkem diskusi. nechci na nic reagovat, děkuji za pochopení.
PS: dříve jsem k tomu měl svoji krásnou infografiku, ale dnes v nové době AI jsem požádal Gemini, aby mu tu infografiku AI vyladila. Jsou tam nějaký AI překlepy, ale pro ilustraci to stačí ...
Jiří Mánek
Čína přepisuje svoji energetickou DNA
V soláru a větru mají 800 Temelínů. Průměrný Čech spaluje víc uhlí než průměrný Číňan. Systém „1+N“ - Čína v bílé knize ukazuje, jak chce od uhlíkového vrcholu v roce 2030 dojít k neutralitě do 2060 - za polovinu času oproti EU.
Jiří Mánek
Čínský Sanjiangyuan – po Grónsku a Bariérovém útesu třetí největší národní park na světě.
Vysoko v oblacích, kde se rodí tři nejvýznamnější řeky celé Asie, leží Národní park Sanjiangyuan – klenot Tibetské náhorní plošiny. Měl jsem možnost tam strávit týden a v nekonečnu si uvědomit malichernost našeho světa.
Jiří Mánek
Ze Šumavy na čínsko-korejský konec světa, kde vám tygr sežere psa a místní jsou na to hrdí
Čína, Rusko, KLDR a žiletkové ploty. Místo, kde žijí lidé s tygry za domem. Zimní rituál māodōng, krabí hody a boj o přežití v drsné tajze – objevte se mnou kout Číny, kde příroda píše pravidla a kam turisté moc nejezdí
Jiří Mánek
Ze Šumavy na čínsko-rusko-severokorejský konec světa do NP sibiřských tygrů
V Číně budují největší systém ochrany přírody na světě. Mají 5 nových národních parků, které jsou větší než všechny americké dohromady. Byl jsem v každém z nich. Nyní tedy za tygry na čínsko-rusko-severokorejské trojmezí.
Jiří Mánek
Čínský národní park Hainan: přírodovědný ráj tropického deštného pralesa
Hainan, „čínská Havaj“, je tropický ráj s plážemi, exotickou kulturou a pralesy plnými vzácných zvířat. Bezvízový režim a daňové výhody lákají turisty i investory. Poznal jsem ho osobně a vřele doporučuji. Jedete příště se mnou?
