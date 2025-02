Čínský národní park Hainan: přírodovědný ráj tropického deštného pralesa

Hainan, „čínská Havaj“, je tropický ráj s plážemi, exotickou kulturou a pralesy plnými vzácných zvířat. Bezvízový režim a daňové výhody lákají turisty i investory. Poznal jsem ho osobně a vřele doporučuji. Jedete příště se mnou?

Ostrov Hainan, právem přezdívaný „čínská Havaj“, je skutečným tropickým rájem. Ležící v Jihočínském moři, jen 300 km od Tchaj-wanu, nabízí nádherné pláže, exotickou kulturu a nedotčené ekosystémy s pralesy plnými vzácných zvířat. Specifické etnické skupiny zde po staletí vytvářejí unikátní mozaiku tradic, přírody a historie. Navíc díky bezvízovému režimu a daňovým výhodám láká návštěvníky, investory a podnikatele z celého světa. Hainan jsem měl možnost poznat osobně a věřte mi, že tohle místo si zaslouží být na vašem seznamu destinací. Třeba ho objevíte se mnou už na podzim. Tak čtěte …

všechny fotky: autor Jiří Mánek

Čína buduje nejrozsáhlejší systém ochrany přírody národních parků na světě

Čína v roce 2021 oficiálně oznámila vznik první série pěti národních parků. Na seznamu jsou Národní park Sanjiangyuan, Národní park Wuyi Mountain, Národní park pandy velké, Národní park tygrů a leopardů (v severovýchodní části Číny na hranicích s Ruskem a Severní Koreou) a Národní park tropických deštných pralesů Hainan. Tato první skupina bude brzy doplněna o dalších pět národních parků. Celkem má Čína 49 kandidátských oblastí, které prošly přísným přírodovědným hodnocením a byly vytipovány jako vhodné pro budoucí vyhlášení národních parků. Na základě tohoto poznání a mé nové fascinace Čínou, její přírodou a venkovem jsem se rozhodl navštívit všech pět nově vyhlášených národních parků. Zatím znám osobně tři z nich (severní část NP pandy velké, Wuyishan a Hainan). Za týden letím do Národního parku tygrů a leopardů, který leží na hranicích s Ruskem a Severní Koreou. A doufám, že na přelomu května a června zavítám i do posledního z nich – Národního parku Sanjiangyuan. Název Sanjiangyuan znamená „Pramen tří řek“ a označuje oblast na Tibetské náhorní plošině v provincii Čching-chaj, kde pramení tři významné asijské řeky: Žlutá řeka, Jang-c’-ťiang a Mekong, mj. tento národní park se rozkládá na ploše přibližně 1,5 větší než je celá Česká republika.

Nově zřízených pět národních parků pokrývá celkovou rozlohu 230 000 km². To znamená, že plocha čínských národních parků je větší než všech amerických národních parků dohromady, které mají rozlohu 212 000 km². Pro srovnání, Rusko má 48 národních parků o celkové rozloze 71 700 km². Čína plánuje dokončit nový systém národních parků do roku 2035, což představuje významný krok k ochraně biodiverzity a udržitelnému rozvoji v této části zeměkoule.

Více o čínských národních parcích a jejich založení zde v mém starším článku: https://blog.idnes.cz/manek/cina-buduje-nejrozsahlejsi-system-narodnich-parku-na-svete.Bg23120169

Hainanský národní park tropického deštného lesa

Hainanský národní park tropického deštného pralesa je jedinečný nejen v rámci Číny, ale i celosvětově. Tento neprostupný svět obřích kapradin, lián a mohutných stromů hostí více než 4000 druhů rostlin a bezpočet druhů živočichů, včetně vzácného gibona hainanského (Nomascus hainanus), jednoho z nejohroženějších primátů na světě. Národní park se rozkládá v centrální a jižní části ostrova Hainan na ploše 4 269 km² (pro srovnání je například 6,5× větší než NP Šumava). Jádrová nejpřísněji chráněná část parku zabírá přibližně 2331 km², to odpovídá 54,6 % celkové rozlohy parku. Lesnatost parku pak činí 96 %, přičemž drtivá většina lesů je pralesního charakteru a zůstává nenarušená lidskou činností.

Park je rozdělen do několika sedmi oblastí. (1) Bawangling je známý jako poslední útočiště kriticky ohroženého gibona hainanského (Nomascus hainanus), kterého zde žije jen několik desítek jedinců. Oblast je protkána horskými říčkami a prameny, z nichž nejvýznamnější je řeka Nankai. (2) Yinggeling je domovem unikátní rostliny Begonia yinggelingensis, která byla objevena právě zde, a skrze oblast protéká řeka Changhua, tvořící klíčový zdroj vody pro okolní lesy a faunu. (3) Jianfengling hostí ohroženého bažanta hainanského (Polyplectron katsumatae), který je symbolem této oblasti, a je proslulý řekou Jianfeng, jejíž vodopády patří mezi největší přírodní krásy parku. (4) Limu Shan je známý výskytem vzácné orchideje Paphiopedilum appletonianum a endemických kapradin, zatímco řeka Nandu, nejdelší na Hainanu, má v této oblasti své prameniště. (5) Wuzhishan, pojmenovaný podle nejvyšší hory celého ostrova „Pěti prstů“, je domovem endemického stromu Madhuca hainanensis, jehož léčivé vlastnosti jsou ceněny v tradiční čínské medicíně. Tuto oblast protíná řeka Wanquan s křišťálově čistou vodou a peřejemi. (6) Diaoluoshan je charakteristický porosty borovice Pinus latteri a výskytem vzácných druhů motýlů. Oblastí protéká řeka Diaoluo, vytvářející zde hluboké kaňony. (7) Oblast Mao Rui je region, kde žijí tradiční etnické skupiny Li a Miao, které si uchovávají své původní zvyky, včetně unikátní kultury tetování. Jejich ručně tkané látky pak byly zapsány na seznam kulturního dědictví UNESCO. Mao Rui má bohatou historii spojenou také s tradiční čínskou medicínou. Místní pralesy obsahují léčivé rostliny, které se sbírají již stovky let a které jsou ceněny pro své účinky. Oblast je také známá prameny čisté vody, které jsou považovány za posvátné. Kromě endemického ptáka sojkovce hainanského, který je symbolem ochrany přírody v oblasti Mao Rui (i když je nenápadný a vypadá jako náš vrabec), zde žijí další výjimeční živočichové, například létající veverka chlupatá (Petaurista alborufus), která je známá svou schopností „klouzat“ mezi stromy na vzdálenost až 100 metrů. Dalším unikátním obyvatelem oblasti je žába hainanská (Amolops hainanensis), která se vyskytuje pouze v horských potocích této oblasti.

Některé oblasti jsou přístupné turistům prostřednictvím vyznačených stezek, kde návštěvníci zde mohou obdivovat nádherné vodopády, horské řeky a jedinečnou flóru a faunu tropického ekosystému. Zatímco jiné zůstávají přísně chráněné pro vědecký výzkum. Deštné pralesy Hainanu jsou považovány za botanický ráj. Roste zde například obrovský fíkovník (Ficus altissima), vzácné druhy orchidejí a také stromy s léčivými účinky, které jsou využívány v tradiční čínské medicíně. Tropické klima s vysokou vlhkostí a častými mlhami podporuje růst epifytů – rostlin žijících na větvích a kmenech stromů.

Mangrovové lesy Zelený štít pobřeží Hainanu

Když jsem byl na konci minulého roku na Hainanu poprvé, strašně jsem se těšil na jeho deštné pralesy. Tedy ekosystém, který jsem dosud nikdy nespatřil a navštívil. Co mě ale fascinovalo ještě o něco více, jsou jeho mangrovové lesy na pobřeží. Takže jsem si tam zajel hned z letiště v Haikou. Taxíkem to bylo 20 minut a udělal jsem dobře… Mangrovové lesy na ostrově Hainan jsou jedním z nejcennějších přírodních ekosystémů Číny. Nacházejí se především na jihovýchodním a severním pobřeží ostrova, kde tvoří přirozenou bariéru proti erozi a tajfunům. Tyto fascinující stromy a jejich porosty vytvářejí neuvěřitelnou spleť kořenů, jež poskytují útočiště stovkám druhů ryb, krabů a ptáků. Mezi nejznámější mangrovové oblasti patří Národní přírodní rezervace Dongzhaigang, která se rozkládá na ploše přibližně 2500 hektarů. Tato rezervace je volně přístupná veřejnosti a nabízí návštěvníkům možnost prozkoumat mangrovové lesy prostřednictvím dřevěných chodníků a vyhlídkových plošin. Pro zájemce jsou k dispozici také organizované prohlídky s průvodcem, které poskytují hlubší vhled do ekosystému mangrovů a jejich významu pro životní prostředí. V některých oblastech je možné absolvovat projížďky na lodích, které umožňují návštěvníkům zažít a pozorovat mangrovové lesy z jiné perspektivy. Této možnosti jsem také já využil.

Ochrana mangrovových lesů je v Číně prioritou. Lze zde pozorovat nejen rozmanité druhy mangrovníků, jako je Rhizophora stylosa nebo Avicennia marina, ale i vzácné vodní ptáky, například čápa černokrkého (Ephippiorhynchus asiaticus). Mangrovy jsou unikátní především svou schopností růstu v brakické vodě (voda kde se mísí slaná voda oceánu a sladká z ústí řek), kde si vyvinuly specifický systém dýchacích a opěrných kořenů. Vzdušné kořeny, známé jako pneumatofory, umožňují stromům dýchat v prostředí s nízkým obsahem kyslíku – vyčnívají nad hladinu vody a bahna, což jim zejména při přílivu, kdy jsou kořeny trvale ponořeny, umožňuje dýchat. Tento mechanismus umožňuje stromům efektivně získávat kyslík i v anaerobních podmínkách. Dalším typem jsou chůdovité kořeny, které poskytují stromům stabilitu v měkkém bahnitém podkladu a zároveň zpomalují erozní procesy. Tyto kořeny se zakotvují hluboko do substrátu a chrání strom před vyvrácením silnými mořskými proudy a větrem. Společně s pneumatofory tvoří složitý systém, který mangrovům umožňuje prosperovat v extrémních pobřežních podmínkách a tvoří mimořádně zajímavý ekosystém.

Tropické deštné pralesy Srdce divokého Hainanu

Když se pak z pobřeží vydáte do vnitrozemí ostrova, ocitnete se v říši tropických deštných pralesů. Když jsem ty lesy měl možnost navštívit a když jsem se šplhal na nejvyšší horu celého ostrova, horu Pěti prstů, žasl jsem nad tou nádherou. Stoupal jsem celý den z nějakých 700 metrů nad mořem až na vrchol, který je v nadmořské výšce 1867 m. Tak jsem se nejenom pořádně zapotil, ale měl jsem možnost pozorovat neuvěřitelnou vertikální strukturu lesů. Nikdy jsem nic takového neviděl, byla to fakt nádhera. Výlet nahoru jsem dlouho plánoval. Ono pohybovat se v Číně po národních parcích s nově zavedenou legislativou a ještě do míst, která jsou veřejnosti nepřístupná, není nic jednoduchého. Povolení jsem si vyřizoval půl roku. Ostatně mi řekli, že si nepamatují, že by někdo z Evropy či jiného vzdáleného zahraničí na vrchol té hory vylezl. To samozřejmě neznamená, že jsem jediný cizinec, kterému se to povedlo…, ale asi moc nás nebylo. Na horu jsem musel mít doprovod rangera z národního parku a pak kluka z Hainanského mezinárodního výzkumného institutu, který umí anglicky.

Rozložení lesní vegetace na Hainanu

1. Tropický nížinný deštný les

Nížinné deštné lesy pokrývají centrální horské oblasti v nadmořských výškách pod 800 m. Jde o stále zelené lesy, které jsou nejvlhčí vegetačním typem mezi tropickými deštnými lesy. Mezi dominantní druhy patří tropický strom, který dorůstá až 30 metrů Vatica mangachapoi, endemický druh stromu na ostrově Hainan Hopea hainanensis, známý pro své kvalitní dřevo, kvůli historické těžbě dnes patří mezi ohrožené druhy. Dále široce známý strom dorůstající jen 15 metrů – liči Litchi chinensis, tropický strom vlhkých stanovišť Homalium hainanense a vzácně se vyskytující jehličnaté dřeviny jako borovice hainanská, borovice kantonská, tis čínský a řada druhů blahočetů.

2. Tropický horský deštný les

Tento typ lesa se rozprostírá v nadmořských výškách 700–1 300 m a představuje nejrozsáhlejší tropickou lesní formaci na Hainanu. Vegetace je celoročně stálezelená, hlavní složku tvoří tropické horské listnaté stromy, přičemž postupně narůstá zastoupení jehličnanů. K dominantním druhům patří Dacrydium pierrei, Podocarpus imbricatus, Madhuca hainanensis a Schima superba. Se stoupající nadmořskou výškou vegetace přechází do smíšených jehličnatých a listnatých lesů. Na rozdíl od nížinného deštného lesa je zde řídký korunový zápoj, což vede k postupnému úbytku typických deštných prvků, jako jsou opěrné kořeny, dřevnaté liány a palmy. Naopak přibývají kapradiny, mechy a bambusy.

3. Tropický jehličnatý les

Přestože je Hainan znám svou tropickou vegetací, v některých horských oblastech se nacházejí i jehličnaté lesy. Tento typ lesa je velmi vzácný a obvykle roztroušen mezi listnatými lesy. Nejrozsáhlejší souvislý porost borovice Pinus kwangtungensis se nachází v oblasti Jiaxi. V Bawanglingu roste zvláštní masiv borovice Pinus latteri, která se historicky hojně využívala jako stavební materiál. Také proto je dnes velmi ohrožená. Jedním z mála míst, kde lze spatřit rozsáhlejší porosty jehličnanů, je oblast Diaoluoshan. Smíšené lesy borovic a listnáčů zde pokrývají horské svahy a poskytují útočiště vzácným druhům, jako je opice hulman Françoisův (Trachypithecus francoisi). Taky zde žije řada vzácných druhů motýlů.

4. Alpský mlžný les

Díky neustále vysoké vlhkosti zde rostou vzácné dřeviny pokryté mechy a lišejníky. Mezi endemické druhy patří například rododendron hainanský (Rhododendron championiae), jehož červené a růžové květy na jaře pokrývají svahy. Tento ekosystém je bohatý i na ptactvo, včetně kriticky ohroženého bažanta Edwardova (Lophura edwardsi). Na vrcholcích hor ve výškách nad 1 300 m n. m. se nachází vysokohorské mlžné lesy, rozšířené zejména v oblastech na Wuzhishanu, Yinggelingu a Bawanglingu. Vzhledem k drsným podmínkám zde rostou nízké, odolné dřeviny. Typické druhy zahrnují pětiprstka žežulník Pentaphylax euryoides, vřesovcovité (Ericaceae) a bukovité (Fagaceae) – například dubovec hainanský, dubovec roháč, kaštanovník štíhlý. Mlžné horské lesy představují jedny z nejméně prozkoumaných ekosystémů na světě. Jsou posledním útočištěm mnoha vzácných a ohrožených druhů, včetně mloka Yaotriton hainanensis a skokana Polyped Yinggeling.

Ohrožení živočichové Hainanu

V Číně je ochrana volně žijících živočichů rozdělena do dvou hlavních kategorií. Do první třídy patří nejohroženější druhy živočichů, jejichž populace je kriticky nízká nebo mají zásadní ekologický význam. Druhy zařazené do této třídy podléhají nejpřísnější ochraně. Druhá třída zahrnuje druhy, které jsou také ohrožené, ale jejich situace není natolik kritická jako u druhů první třídy. Zákaz nelegálního lovu a obchodování.

Z první třídy chráněných živočichů na Hainanu žijí: koroptev hajanská, levhart obláčkový, bažant hajanský, ještěrka obecná, civet velký, luskoun krátkoocasý a civet malý. Vlajkovým druhem je samozřejmě super vzácný gibon hainanský (Nomascus hainanus ). Jedná se o jeden z nejvzácnějších primátů na světě, s populací odhadovanou na méně než 50 jedinců, kteří žijí pouze v Národním parku tropických deštných pralesů Hainan v rezervaci Bawangling. Giboni tráví většinu svého života výhradně v korunách stromů a téměř nikdy neslézají na zem. Giboni jsou mistři brachiace – pohybují se houpáním mezi větvemi stromů s neuvěřitelnou rychlostí, přesností a elegancí. Jejich dlouhé paže a zakřivené prsty jsou speciálně přizpůsobené k uchopení větví. V čínštině se tento druh nazývá 长臂猿 (cháng bì yuán), což doslova znamená „dlouhoruká opice“.

Národní chránění volně žijící živočichové druhé třídy na Hainanu jsou například: orel čerbobřichý a orel malajský, krahujec čínský, bažant stříbřitý, pták pralesní, jeřáb šedý, holub bělobřichý, holub hřivnáč, papoušek rudokrký, čínská želva zlatá, želva impresivní, žába tygrovaná a želva hainanská. Další vzácnější volně žijící živočichové chránění na ostrově Hainan jsou: kočka leopardí, cibetka palmová, cibetka maskovaná, létající veverka chlupatá, dikobraz, želva velkohlavá, želva bahenní, želva zelenavá, krajta mřížkovaná, korálovka čínská, kobra královská, žába tmavá, žába obrovská a žába stromová skvrnitá.

Tropický ostrov, který si nesmíte nechat ujít

Hainan není jen destinací pro milovníky slunce a pláží, ale především místem, kde příroda a kultura tvoří dokonalou harmonii. Od tropických deštných pralesů s jedinečnými živočichy, jako je gibon hainanský, přes mangrovové lesy chránící pobřeží až po unikátní horské ekosystémy, je ostrov rájem pro každého, kdo hledá dobrodružství i klid v přírodě. Nově pojatá čínská ochrana přírody zde není jen prioritou, ale také způsobem života původních obyvatel, který nově může inspirovat zbytek světa.

Pokud hledáte místo, které nabízí nádhernou krajinu, bohatou biodiverzitu a zároveň fascinující kulturu, Hainan by měl být na vrcholu vašeho seznamu cestovatelských snů. Proto, se někdy příště můžete se mnou na Hainan vypravit a zažít jeho kouzlo na vlastní kůži. Přátel a kontaktů tam již mám víc než dost. Není nad čerstvý kokos a jeho mléko, čerstvý džus z cukrové třtiny, mango přímo ze stromu je naprosto neuvěřitelné a nekonečné množství mořských plodů z Jihočínského moře bezesporu vaše chuťové pohárky nenechají chladnými … ale to už by bylo na další dlouhý článek …

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

POZNÁMKA:

Od 9. února 2024 mohou občané České republiky navštívit ostrov Hainan bez víza na dobu až 30 dnů. Tato bezvízová politika se vztahuje na občany 59 zemí a umožňuje vstup za účely turistiky, obchodu, návštěv rodiny, lékařského ošetření, účasti na výstavách či sportovních soutěžích (s výjimkou práce a studia). Cestující mohou přicestovat přes všechny mezinárodní přístavy Hainanu, včetně letišť v Haikou, Sanye a Qionghai, bez nutnosti předchozího oznámení. Je však důležité poznamenat, že vstup musí být realizován přímým mezinárodním letem nebo přes třetí země či regiony Hongkong nebo Macao. Bez víza na Hainan nemůžete, pokud vaše mezipřistání bude na území Číny, tady ani v Pekingu. Pokud byst letěli přes Peking, pak vízum potřebujete.

ZAJÍMAVOST:

Ostrov Hainan, nacházející se v jižní části Číny, byl v roce 2020 vyhlášen za Hainanskou svobodnou obchodní přístavní zónu (Hainan Free Trade Port), což přineslo řadu daňových zvýhodnění pro investory. Mezi klíčové daňové pobídky patří:

Snížená sazba daně z příjmu právnických osob: Podniky registrované a působící v Hainanu mohou využívat sníženou sazbu daně z příjmu právnických osob ve výši 15 %, což je nižší než standardní sazba v pevninské Číně, která činí 25 %. Osvobození od daně z přidané hodnoty (DPH) a spotřební daně: Určité zboží dovážené do Hainanu je osvobozeno od DPH a spotřební daně, což snižuje náklady na dovoz a podporuje obchodní aktivity. Osvobození od daně z příjmu fyzických osob: Kvalifikovaní jednotlivci pracující v Hainanu mohou být osvobozeni od daně z příjmu fyzických osob pro příjmy přesahující 1,5 milionu juanů ročně. Podpora klíčových průmyslových odvětví: Investice do vybraných odvětví, jako je cestovní ruch, moderní služby a high-tech průmysl, mohou získat další daňové úlevy a podpory. Osvobození od cel: Zboží dovážené do Hainanu pro výrobu nebo spotřebu může být osvobozeno od celních poplatků, což podporuje rozvoj místní výroby a spotřeby.

Tyto daňové výhody činí z Hainanu atraktivní destinaci pro domácí i zahraniční investory hledající příležitosti v dynamicky se rozvíjejícím regionu s příznivým daňovým prostředím.