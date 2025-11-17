Čína přepisuje svoji energetickou DNA
Chápu tento článek tak, že jsem si zpracoval takový svůj přehled o nové Bílé knize vydané Čínou. Je to pro mě zajímavé a nepředpokládám, že to někdo bude hltat. Nebude. Ani karmu to sbírat nebude. Ale když to někdo bude potřebovat, může to použít pro sebe, ale i v různých argumentacích. Třeba se to někomu hodí ...
Když slova přecházejí v činy
Minulý týden, 8. listopadu, představila čínská vláda bílou knihu, která se stala jakýmsi průvodcem po možná nejrozsáhlejším experimentu zelené transformace v moderní historii. Pět let poté, co prezident Si Ťin-pching šokoval svět oznámením, že Čína dosáhne uhlíkového vrcholu před rokem 2030 a uhlíkové neutrality před rokem 2060, můžeme bilancovat první výsledky této ambiciózní vize. A čísla jsou pozoruhodná.
Zatímco západní země mnohdy váhají mezi hospodářským růstem a klimatickými závazky, Čína zvolila cestu, která tyto dva póly zdánlivě nesmiřitelného rozporu proměňuje v symbiózu. Země s populací přesahující 1,4 miliardy obyvatel, historicky závislá na uhlí a průmyslové produkci, se rozhodla přepsat svou energetickou DNA fundamentálním způsobem. V příští pětiletce, v roce 2030, dosáhne Čína, která je stále považována za rozvojovou zemi, píku produkce CO₂. A třicet let poté, v roce 2060, dosáhne CO₂ neutrality.
Pokud jde o Evropu, analýza World Resources Institute uvádí, že vyspělé země Evropské unie jako celek dosáhly vrcholu emisí skleníkových plynů v roce 1990 – od té doby mají emise klesající trend. Evropská klimatická legislativa (European Climate Law) stanovila, že EU musí dosáhnout klimatické neutrality (net-zero GHG) do roku 2050. Vyspělá Evropa si tedy na cestu od vrcholu produkce skleníkových plynů do CO₂ neutrality stanovila čas 60 let. Rozvojová Čína si – i při své gigantické produkci – stanovila polovinu, jen 30 let. Dokážete si tedy představit, co se nyní asi děje v Číně? A co se tam bude dít příštích 30 let? Já tam jezdím často už třetím rokem, sleduji to a studuji a stále se nestačím divit. Nazývám tu zemi paralelním světem a to ve všech oblastech našeho a jejich života. Pokusím se nyní přiblížit jejích cestu „1 + N“ k uhlíkové neutralitě. Pro srozumitelné přiblížení běžnému čtenáři bych nazval asi takto: Je to státní manažeský masakr centrálního plánování motorovou pilou.
Co znamená systém „1+N“?
Čína vytvořila nejucelenější a nejkomplexnější politický rámec pro snižování uhlíkových emisí na světě, pojmenovaný jako systém „1+N“. Tento rámec jasně definuje časový plán, cestovní mapu a akční plán pro dosažení uhlíkového vrcholu a uhlíkové neutrality.
Full text: Carbon Peaking and Carbon Neutrality China’s Plans and Solutions
„N+1“ – vrcholný design a hlavní principy
„1“ představuje hlavní principy a vrcholný design (top-level design) pro dosažení cílů uhlíkového vrcholu a uhlíkové neutrality. Není o tom žádná diskuse – bylo to stanoveno. Na národní úrovni tato složka zahrnuje vydání dvou klíčových dokumentů: 1. Pracovní pokyny pro dosažení uhlíkového vrcholu a uhlíkové neutrality při plném a věrném provádění nové rozvojové filozofie, 2. Akční plán pro dosažení uhlíkového vrcholu před rokem 2030.
Tyto dokumenty stanovují a koordinují práci systematickým způsobem a nastiňují deset klíčových akcí pro dosažení uhlíkového vrcholu, mezi něž patří například:
- Zrychlení přechodu na zelenou a nízkouhlíkovou energetiku.
- Zlepšení úspor energie, snižování uhlíkových emisí a efektivity.
- Zajištění uhlíkového vrcholu v průmyslovém sektoru.
- Postup k uhlíkovému vrcholu v rozvoji měst a venkova.
- Podpora zelené a nízkouhlíkové dopravy.
- Využití oběhového hospodářství ke snížení emisí.
- Podpora inovací v zelené a nízkouhlíkové technologii.
- Posílení a zlepšení kapacity propadů uhlíku (carbon sink capacity).
- Obecná podpora zeleného a nízkouhlíkového životního stylu.
Manažerské řízení – od centra k nižším úrovním
Řízení probíhá formou celostátní koordinované akce. Klíčovou roli hraje centrální koordinační orgán: Národní rozvojová a reformní komise (NDRC). Ta plně využívá své vrcholové role při koordinaci provinčních úřadů a všech resortů. Jednotlivé resorty a ministerstva pak následně vydávají akční plány tvořící část „N“ pro své specifické oblasti.
„N“ – tři roviny konkrétních akčních plánů
Složka „N“ se dělí do tří hlavních rovin, které pokrývají klíčové oblasti hospodářství a podpůrné mechanismy. Resortní plány byly vydány pro následující
1) klíčové sektory: Energetika, Průmysl, Doprava, Rozvoj měst a venkova, Zemědělství a venkov
2) klíčová témata: Speciální plány pro dosažení uhlíkového vrcholu byly vydány pro tato témata: Uhlí, Ropa, Zemní plyn, Železo a ocel, Neželezné kovy, Petrochemický a chemický průmysl, Stavební materiály
3) podpůrné a záruční plány: Součástí „N“ jsou také podpůrné plány pro oblasti, které jsou nezbytné k zajištění cílů. Tyto plány zahrnují například: Vědeckotechnická podpora, Fiskální politika a podpora, Zelené finance, Zelená spotřeba, Kapacita ekologických propadů uhlíku, Snižování znečištění a uhlíkových emisí, Statistika a účetnictví, Standardy a měření, Vzdělávání odborníků a školení úředníků.
Řízení v provinciích a městech
Na regionální úrovni se systém „1+N“ projevuje tak, že 31 provincií, autonomních oblastí a samosprávných měst přímo řízených ústřední vládou formulovalo své vlastní regionální akční plány pro dosažení uhlíkového vrcholu. Tyto regionální plány musí být v souladu s celostátními směrnicemi (“1“) a zároveň zohledňují specifické regionální podmínky (tzv. řízení regionálně specifických cest). Ačkoliv zdroje nezmiňují detailně akční plány na úrovni jednotlivých menších měst, všech 31 provinčních jednotek má své akční plány.
Počet „N“ v celé Číně
Zdroje neuvádějí přesné konečné číslo, kolik dokumentů celkem spadá do složky „N“. Můžeme však definovat rozsah na základě uvedených kategorií:
- Regionální plány: 31 provincií, autonomních oblastí a samosprávných měst.
- Sektorové / průmyslové plány: 5 klíčových sektorů + 7 klíčových odvětví = 12 plánů.
- Podpůrné plány: zahrnují alespoň 11 specifických oblastí (např. finance, technologie, statistika, normy).
Minimální součet uvedených hlavních kategorií je tedy přibližně 54. Vzhledem k tomu, že některé kategorie (“supporting plans“) zahrnují rozsáhlé oblasti, lze usuzovat, že celkový počet dokumentů a implementačních plánů v rámci „N“ je výrazně vyšší a tvoří nejvíce systematický a komplexní rámec pro snižování uhlíkových emisí na světě.
Systém „1+N“ funguje jako komplexní stavebnice, kde „1“ je pevný základ a architektonický plán stanovený vládou (Národní rozvojová a reformní komise dohlíží na centrální řízení) a „N“ jsou všechny jednotlivé stavební kameny (regionální, sektorové a podpůrné akční plány), které společně tvoří celou hotovou stavbu – čínskou cestu k uhlíkové neutralitě. A nemá to ve světě obdoby.
Energetická revoluce nevídaných rozměrů – ve větru a soláru mají Číňané již nyní instalovaný výkon shodný s 800 Temelíny!
Když hovoříme o čínské energetické transformaci, není přehnané mluvit o revoluci. Čína již nyní vybudovala největší a nejrychleji rostoucí systém obnovitelné energie na planetě. Do srpna 2025 dosáhla instalovaná kapacita větrné a fotovoltaické energie přes 1 690 gigawattů, což je trojnásobek hodnoty z roku 2020. Představme si to takto: jedna naše česká jaderná elektrárna Temelín má výkon 2,11 GW. Pak má dnešní Čína ve větru a soláru instalovaný výkon asi 800krát vyšší než 1 náš Temelín.
Pro serióznost a přesnější představu je ale třeba dodat, že musíme rozlišovat mezi instalovaným výkonem a skutečnou výrobou. Čína má v obnovitelných zdrojích skutečně instalováno 1 690 GW – to je opravdu zhruba 800krát více než 2,11 GW Temelína. Protože však solární elektrárny a větrníky nedokážou běžet na plný výkon kontinuálně (kapacitní faktor ~15–25 %), zatímco Temelín běží téměř nepřetržitě (kapacitní faktor ~87 %), je skutečná výroba elektřiny z čínských obnovitelných zdrojů „jen“ zhruba 190–200krát větší než z Temelína.
V detailu: Temelín vyrobí za rok asi 16 TWh elektřiny a čínské větrné a solární elektrárny celkem asi 3 100 TWh. Tedy přibližně 191× více než náš Temelín. I to je, myslím, impozantní číslo.
Podíl nefosilních paliv na celkové spotřebě energie vzrostl z 16 % v roce 2020 na téměř 20 % v roce 2024. Může se zdát, že jde o postupný, téměř evoluční posun, ale v kontextu obrovské čínské ekonomiky představuje každé procento změny energetického mixu gigantické absolutní objemy. Přechod z 84 % fosilních paliv na 80 % za pouhé čtyři roky je v měřítku čínské ekonomiky skutečně heroickým výkonem.
Zvláště pozoruhodný je způsob, jakým Čína přistupuje k jaderné energii. Do srpna 2025 měla země v provozu, ve výstavbě nebo schválených k výstavbě 112 jaderných bloků s celkovou instalovanou kapacitou 125 gigawattů, což ji řadí na první místo celosvětově. Přitom si země udržuje ty nejpřísnější bezpečnostní standardy, což ji činí světovým lídrem v bezpečném provozu jaderných elektráren.
Uhlí, uhlí a zase to uhlí
Čína neopouští uhlí překotným způsobem, jako často vídáme v Evropě, ale transformuje snižování potřeby uhlí postupně. Zatímco podíl uhlí na celkové energetické spotřebě klesl z 56,7 % v roce 2020 na 53,2 % v roce 2024, zásadní je přístup k jeho využití.
Země vyřadila více než 100 gigawattů zastaralé uhelné kapacity a více než 50 % čínských uhelných elektráren je nyní vybaveno technologiemi pro hlubokou regulaci výkonu. To znamená, že uhelné elektrárny se stávají flexibilnějšími a schopnými doplňovat kolísavou výrobu z obnovitelných zdrojů.
Tento přístup odráží pragmatismus, který je charakteristický pro celou čínskou klimatickou strategii. Země nevytváří energetické vakuum tím, že by uhlí ukvapeně opouštěla, nýbrž buduje nové struktury dříve, než demontuje staré. Je to princip, který Čína označuje jako „zakládání nového před vyřazováním starého“, a který jí umožňuje vyvážit energetickou bezpečnost s klimatickými ambicemi. Sofistikované Číně tak nehrozí blackouty z hlouposti, jaké vídáme v „hurá zelené“ aktivistické Evropě, kde sílu skutečných odborníků snadno překřičí hloupí (nebo možná nějak motivovaní) politici ovládaní ekoteroristickými aktivisty či různými lobbistickými skupinami.
Jak je to aktuálně s uhlím v Číně – detailní, vysvětlující pohled
Matematika velkých čísel: Co znamená 4% pokles v čínském měřítku?
Když čteme v čínské bílé knize, že podíl fosilních paliv klesl z 84 % v roce 2020 na 80,2 % v roce 2024, může to znít jako skromný pokrok. Pouhé 4 procentní body za čtyři roky? Ale když tato procenta přeložíme do absolutních čísel v kontextu čínské ekonomiky, která je největší spotřebitelkou energie na planetě, odhalí se fascinující realita.
Pojďme si to spočítat přesně:
- 2020: Čína spotřebovala přibližně 154 exajoulů (EJ) celkové primární energie, z toho 84 % z fosilních paliv (129,4 EJ), z toho uhlí 87,3 EJ (56,7 %).
- 2024: Spotřeba vzrostla na přibližně 172 exajoulů (EJ), z toho 80,2 % z fosilních paliv (138,0 EJ), z toho uhlí 91,5 EJ (53,2 %).
Pro představu: 1 exajoule = 10¹⁸ joulů ≈ 34,1 TWh elektrické energie.
Čínská ekonomika tedy v absolutních číslech zvýšila svou energetickou spotřebu o 18 EJ (11,7 %) za čtyři roky. To odpovídá přibližně celkové roční energetické spotřebě Japonska. Čína tedy nesnížila absolutní spotřebu fosilních paliv. Ve skutečnosti ji zvýšila o 8,6 EJ (6,6 %).
Co se tedy stalo? Podíl fosilních paliv klesl, protože nová energetická poptávka byla pokryta téměř výhradně z obnovitelných zdrojů a jádra.
Nárůst nefosilní energie:
- 2020: 16 % ze 154 EJ = 24,6 EJ
- 2024: 19,8 % ze 172 EJ = 34,1 EJ
- Nárůst: 9,5 EJ (39% růst)
Takže zatímco fosilní paliva vzrostla o 8,6 EJ, nefosilní zdroje vzrostly o 9,5 EJ – veškerý nový růst a trochu víc byl pokryt čistými zdroji.
A co se tedy stalo s uhlím? Zde je to ještě zajímavější. Podíl uhlí klesl z 56,7 % na 53,2 % (pokles o 3,5 procentního bodu), ale v absolutních číslech:
- 2020: 87,3 EJ uhlí
- 2024: 91,5 EJ uhlí
- Změna: +4,2 EJ (nárůst o 4,8 %)
Takže moment! Čína zvýšila spotřebu uhlí?
Ano, v absolutních číslech ano. Ale zde je klíčová nuance, kterou bílá kniha zdůrazňuje: bez masivní expanze obnovitelných zdrojů by nárůst energetické poptávky (18 EJ) musel být pokryt fosilními palivy. Pokud by Čína pokračovala v trendu „business as usual“ se stejným energetickým mixem jako v roce 2020, vypadalo by to takto:
Scénář „business as usual“ (kdyby se mix nezměnil):
· Celková spotřeba 2024: 172 EJ
· Fosilní paliva (84 %): 144,5 EJ
· Uhlí (56,7 %): 97,5 EJ
Skutečnost 2024:
· Fosilní paliva: 138,0 EJ
· Uhlí: 91,5 EJ
Skutečná „úspora“ oproti business as usual:
· Fosilní paliva: −6,5 EJ ušetřeno
· Uhlí: −6,0 EJ ušetřeno
Převod na tuny uhlí
Abychom si to představili v tunách: 1 exajoule uhlí je asi 41 milionů tun kvalitního černého uhlí (při výhřevnosti 24 MJ/kg). Takže 6,0 EJ ušetřeného uhlí = přibližně 246 milionů tun uhlí, které by Čína spálila navíc, kdyby nerozšířila obnovitelné zdroje.
Čína tedy stále spotřebovává enormní množství uhlí!?
Absolutně pravda. Čínská spotřeba uhlí v roce 2024 byla 4,76 miliardy tun (4 759 milionů tun). To je:
- 119× více než Česká republika
- 15× více než celá Evropská unie
Proč Čína stále spaluje tolik uhlí?
- Gigantická ekonomika: Čína je globální továrnou světa.
- Obrovská populace: 1,4 miliardy lidí.
- Rychlý ekonomický růst: energetická poptávka roste 5–7 % ročně.
- Energetická bezpečnost: uhlí je domácí zdroj, naftě a plynu důvěřovat nemohou.
- Infrastrukturní dědictví: tisíce uhelných elektráren postavených za poslední desetiletí.
Tři způsoby, jak číst stejnou realitu
Pesimistické čtení:
„Čína zvýšila spotřebu uhlí o 4,8 % za čtyři roky. Spaluje více než polovina světa dohromady. Její klimatické sliby jsou prázdná rétorika.“
Optimistické čtení:
„Čína ušetřila 246 milionů tun uhlí oproti scénáři business as usual. Prakticky celý růst energetické poptávky pokryla čistými zdroji. Realizuje největší zelenou transformaci v historii.“
Realistické čtení:
„Čína funguje v zcela jiném měřítku než cokoliv, co jsme kdy viděli. Zvýšila spotřebu uhlí v absolutních číslech (+4,8 %), ale zároveň realizovala největší expanzi obnovitelných zdrojů v historii (+39 % nefosilních zdrojů). Každé procento posunu v jejím energetickém mixu znamená objemy srovnatelné s celými národními ekonomikami. Transformace giganta je pomalá, ale probíhá – a její měřítko je bezprecedentní.“
Co to znamená?
Když říkáme, že „Čína snížila podíl fosilních paliv z 84 % na 80 %“, neznamená to jednoduše, že spálila o 4 % méně uhlí. Znamená to něco mnohem komplexnějšího:
- Ekonomika rostla → potřebovala více energie (+11,7 %).
- Nová poptávka byla pokryta čistě → obnovitelné zdroje +39 %.
- Uhlí mírně rostlo → ale mnohem pomaleji než ekonomika (+4,8 % vs. +11,7 % ekonomiky).
- Alternativní scénář by byl horší → bez OZE by bylo třeba o 246 Mt uhlí více.
Když mluvíme o Číně a energetice, musíme neustále kalibrovat naše intuice pro měřítko:
· 1 % čínské ekonomiky = celá česká ekonomika.
· 1 % čínské spotřeby uhlí = přibližně roční spotřeba ČR.
· 4% posun v čínském energetickém mixu = transformace větší než celá evropská energetika.
Závěr: heroický výkon v kontextu
Je pokles podílu fosilních paliv z 84 % na 80,2 % za čtyři roky „heroickým výkonem“? V kontextu měřítka čínské ekonomiky: jednoznačně ano!
Čína během čtyř let:
- · Ušetřila 246 milionů tun uhlí oproti business as usual (6,5× česká roční spotřeba).
- · Postavila obnovitelné zdroje v objemu 9,5 EJ (celá roční spotřeba Japonska).
- · Ztrojnásobila kapacitu větru a soláru.
- · Zvýšila podíl nefosilních zdrojů z 16 % na 19,8 %.
- · To vše při 11,7% růstu ekonomiky.
Je to dokonalé? Ne. Je to dostatečné vzhledem k urgenci klimatické krize? Pravděpodobně ne. Je to historicky bezprecedentní? Absolutně ano.
Čína realizuje největší energetickou transformaci, jakou kdy lidstvo podniklo. Je pomalá, protože tanker je obrovský. Ale je o jednu generaci rychlejší než Evropa, protože od píku k neutralitě jí stačí 30 let, zatímco Evropa potřebuje let 60. Čína se otáčí – a když se otočí, změní celou globální trajektorii. Toto je kontext, který často chybí v nadšených i kritických hodnoceních čínského klimatického úsilí. Čísla jsou obrovská v obou směrech – obrovské emise, ale i obrovská transformace. Správné porozumění vyžaduje vidět obojí současně.
Spotřeba uhlí na hlavu: Když porovnáváme jablka s jablky – proč záleží na přepočtu na obyvatele
Když slyšíme, že „Čína spaluje 119krát více uhlí než Česká republika“, vyvolává to dramatický dojem. Ale je to spravedlivé srovnání? Čína má také 131krát více obyvatel než ČR. Abychom získali skutečně srovnatelný obraz životního stylu a energetické náročnosti různých společností, musíme přepočítat spotřebu na jednoho obyvatele. Pojďme si to spočítat přesně.
Základní data pro rok 2024
Populace (v milionech):
- Čína: 1 425 milionů obyvatel
- USA: 342 milionů obyvatel
- Německo: 84 milionů obyvatel
- Francie: 68 milionů obyvatel
- Velká Británie: 68 milionů obyvatel
- Česká republika: 10,9 milionů obyvatel
- Evropská unie: 449 milionů obyvatel
Spotřeba uhlí 2024 (v milionech tun):
- Čína: 4 759 milionů tun
- USA: 490 milionů tun (odhad na základě trendu)
- Německo: 92 milionů tun (černé + hnědé)
- Francie: ~12 milionů tun (odhad, významný pokles)
- Velká Británie: ~0 milionů tun (ukončeno 2024)
- Česká republika: 40 milionů tun
- Evropská unie: 310 milionů tun
Spotřeba uhlí na hlavu:
|Země/Region
|Spotřeba uhlí (Mt)
|Populace (mil.)
|Tuny na hlavu
|Čína
|4 759
|1 425
|3,34
|USA
|490
|342
|1,43
|Německo
|92
|84
|1,10
|Francie
|12
|68
|0,18
|Velká Británie
|0
|68
|0,00
|Česká republika
|40
|10,9
|3,67
|Evropská unie
|310
|449
|0,69
Překvapivé zjištění – Česká republika spaluje VÍCE uhlí na hlavu než Čína!
Česká republika: 3,67 tuny/osobu/rok Čína: 3,34 tuny/osobu/rok
To je možná největší překvapení z celé analýzy. Zatímco jsme zvyklí vnímat Čínu jako „uhelného obra“, průměrný Čech spaluje o 10 % více uhlí než průměrný Číňan.
Elektromobilita jako nová DNA dopravy
Když mluvíme o elektromobilitě, Čína představuje fenomén, který přepisuje globální automobilový průmysl. Do června 2025 dosáhl počet elektromobilů v zemi téměř 37 milionů vozidel, což představuje 10,27 % z celkového vozového parku. Zastoupení elektromobilů na domácím trhu dosáhlo mezi lednem a zářím 2025 úctyhodných 52,2 %, což je nejvyšší hodnota mezi významnými ekonomikami světa.
Čína nevybudovala pouze největší trh s elektromobily, ale i nejkomplexnější nabíjecí infrastrukturu. Do srpna 2025 měla země téměř 17,35 milionu nabíjecích stanic, což je desetinásobek hodnoty z roku před pěti lety. Tato síť je největší na světě a vyniká kompatibilitou s vozidly různých výrobců i rozsahem pokrytí.
V roce 2024 země exportovala elektromobily do více než 180 zemí a přispěla ke globálnímu snížení emisí o více než 50 milionů tun.
Když města dýchají zeleně
Urbanizace v čínském pojetí se stává synonymem „zelenání“. Do konce června 2025 dosáhlo zelené pokrytí zastavěných městských oblastí 43,49 %. Země realizovala demonstrační projekty 90 „houbových měst“, což jsou městské aglomerace navržené tak, aby dokázaly jako houba absorbovat a řídit dešťovou vodu, čímž zvyšují klimatickou odolnost.
V roce 2024 představovaly podlahové plochy nových zelených budov téměř 98 % všech nově postavených budov v městských oblastech. To není jen statistika, ale transformace způsobu, jakým Číňané žijí a pracují. Během čtrnáctého pětiletého plánu (2021–2025) prošly stávající městské budovy energeticky úspornými rekonstrukcemi, které zvýšily jejich energetickou účinnost o 20 %.
Čína také výrazně posunula podíl čisté energie v topných systémech severních regionů. Do konce roku 2024 dosáhl podíl čistého vytápění 83 %, což je nárůst téměř o 20 procentních bodů oproti roku 2020. Více než 40 milionů venkovských domácností bylo vybaveno systémy čistého vytápění, což představuje nejen snížení emisí, ale i zásadní zlepšení kvality života.
Cirkulární ekonomika jako alchymie odpadu
Čínský přístup k cirkulární ekonomice představuje sofistikovaný soubor koordinovaných opatření. Země vybudovala zhruba 150 000 sběrných míst a přibližně 1 800 velkých třídících center pro recyklaci odpadů.
V roce 2024 bylo znovu využito více než 400 milionů tun hlavních obnovitelných zdrojů, včetně odpadového železa a oceli, neželezných kovů, papíru, gumy a skla. Průmysl recyklace dosáhl v roce 2024 produkční hodnoty přes 200 miliard jüanů.
To vše ukazuje systém, kde odpad přestává být problémem a stává se surovinou.
Zelená zeď proti pouštím: čínský ekologický zázrak
Když hovoříme o čínském úsilí v boji proti změně klimatu, nesmíme opomenout roli přírodních ekosystémů. Čína je první zemí, která dosáhla nulové čisté degradace půdy, a její pustinné i písčité oblasti se obě zmenšují. Země přispěla přibližně čtvrtinou nově přidané zelené plochy na světě za poslední dvě desetiletí.
Lesní pokrytí Číny dosáhlo v roce 2024 hodnoty 25,09 %, přičemž lesní zásoba překročila 20,9 miliardy m³. Pokrytí vegetací travních porostů dosáhlo 50,52 %. Čínské lesy a travní porosty nyní ročně absorbují a skladují více než 1,2 miliardy tun ekvivalentu oxidu uhličitého.
Obzvláště působivý je příklad pouště Taklamakan v Sin-ťiangu, největší čínské a druhé největší pohyblivé písečné pouště světa. Čína zde vybudovala největší zelenou bariéru proti poušti o celkové délce 3 046 kilometrů. Zalesňování přidalo během let téměř 4,7 milionu hektarů zelených ploch, čímž vznikl nový zázrak v oblasti kontroly dezertifikace.
Technologická dominance v zelených patentech
Čínská technologická inovace v oblasti nízkouhlíkových technologií je více než zajímavá. V roce 2024 dosáhly čínské mezinárodní patentové přihlášky na zelené a nízkouhlíkové technologie počtu 6 356, což bylo 2,3násobek hodnoty z roku 2020, a Čína se tak čtvrtým rokem po sobě umístila na prvním místě na světě. Zkratka: věda a zelené patenty v Číně jedou.
Fotovoltaické technologie se rychle rozvíjejí směrem k zvyšování konverzní účinnosti. Nejvyšší konverzní účinnost fotovoltaických článků v zemi dosáhla 34,6 % a průměrná konverzní účinnost článků vyrobených v Číně překročila 25,2 %, což řadí Čínu mezi světové špičky.
V oblasti větrné energie se také neustále zvyšují kapacity jednotlivých turbín. Největší offshore větrná turbína na světě s jednotkovou kapacitou 26 MW byla instalována právě v Číně. Průměrné jednotkové kapacity nově instalovaných onshore a offshore jednotek v roce 2024 byly více než dvojnásobkem hodnot z roku 2020, dosahující 5,9 MW (onshore) a 10 MW (offshore).
Zelené certifikáty nyní pokrývají celou čínskou výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Do konce srpna 2025 vydala Čína celkem přibližně 6,92 miliardy zelených certifikátů, z nichž asi 4,66 miliardy bylo obchodovatelných. Trh se zelenou elektřinou, oficiálně spuštěný v září 2021, do konce srpna 2025 dokončil obchodování se zelenou elektřinou v objemu 205 TWh, což představuje meziroční nárůst o 43,3 %.
Globální odpovědnost jako strategická volba
Čínský přístup ke klimatu není jen domácí záležitostí, ale i součástí globální strategie. Země poskytuje kvalitní, efektivní a nízkouhlíková energetická řešení světu, zejména rozvojovým zemím. Její fotovoltaická a větrná zařízení a elektromobily byly exportovány do více než 200 zemí a regionů, přičemž Čína dodává 70 % světových větrných zařízení a 80 % fotovoltaických panelů.
Tato zařízení pomohla snížit globální náklady na výrobu větrné a fotovoltaické energie o více než 60 % a 80 %. Větrná zařízení a fotovoltaické produkty, které Čína exportovala během čtrnáctého pětiletého plánu, snížily emise uhlíku v jiných zemích přibližně o 4,1 miliardy tun.
Od roku 2016 Čína poskytla a mobilizovala prostředky v hodnotě 177 miliard jüanů na projekty v rámci spolupráce Jih–Jih v oblasti změny klimatu. Do konce října 2025 podepsala 55 memorand o porozumění s 43 rozvojovými zeměmi a realizovala více než 300 programů budování kapacit.
pravda, že země s populací přes 1,4 miliardy lidí, která je globální továrnou světa, nedokáže změnit svůj energetický systém přes noc. Klíčové je tempo a směr změny – a v tomto ohledu čínská data hovoří jasnou řečí.
Bílá kniha také odhaluje sofistikovanost čínského myšlení o klimatické politice. Není to jen o technologiích a infrastruktuře, ale o vytváření komplexního ekosystému, který zahrnuje standardy, měření, statistiky, finanční nástroje, tržní mechanismy, mezinárodní spolupráci a sociální mobilizaci. Je to holistický přístup, který reflektuje komplexitu výzvy.
Čínská zelená transformace nepředstavuje pouze domácí experiment. Je to model, který může inspirovat jiné rozvojové země – ukázka toho, že hospodářský rozvoj a ochrana klimatu nejsou nutně v rozporu. Je to také obrovská příležitost pro globální ekonomiku, protože čínská zelená revoluce vytváří nové trhy, nové technologie a nové příležitosti pro spolupráci.
Následujících pět let, které nás dělí od cílového roku 2030 pro dosažení uhlíkového vrcholu, ukáže, zda Čína dokáže udržet a zintenzivnit tempo své zelené transformace. Pokud ano – a dosavadní trendy tomu nasvědčují – bude to mít hluboký dopad nejen na čínskou ekonomiku a společnost, ale na celou planetární budoucnost lidstva.
V době, kdy svět potřebuje odvahu k akci, Čína ukazuje, že transformace gigantického měřítka je možná. Otázka není, zda se dá změnit energetický systém jedné z největších ekonomik světa. Čína dokazuje, že se dá.
Jiří Mánek
|Další články autora
