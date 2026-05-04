Čína, kterou by měl český lesník vidět. POZVÁNKA.
Čína je v evropské debatě často vnímána přes politiku, ekonomiku nebo průmysl. Méně se už ví, že právě tam dnes probíhá jeden z největších lesnických a ochranářských experimentů současného světa. Země, která po desetiletí zápasila s odlesněním, erozí, desertifikací a obrovským tlakem na krajinu, dnes masivně zalesňuje, buduje nový systém národních parků, rozvíjí bambusové hospodářství, investuje do moderních technologií a hledá vlastní cestu k takzvané ekologické civilizaci. Některé výsledky budí respekt, jiné vyvolávají odborné otázky. Právě proto má smysl je vidět v terénu. V září 2026 připravuji odbornou cestu pro české lesníky, která propojí Peking, lesy provincie Fujian, Národní park Wuyishan a legendární lesní farmu Saihanba. Ne jako turistickou atrakci, ale jako mimořádnou možnost poznat čínské lesnictví na vlastní oči. Za poslední tři roky jsem byl v Číně desetkrát, strávil tam měsíce. Na vlastní oči viděl mnohé a získal stovky kontaktů. Na stará kolena jsem se naučil trochu čínsky. Rád bych vám něco z toho předal. Pojedete tam v září se mnou?
Když se řekne čínské lesnictví, většina českých lesníků si pravděpodobně nepředstaví nic konkrétního. Možná rozsáhlé plantáže, rychle rostoucí dřeviny, bambus, státní plánování nebo velké projekty, které v evropském prostředí působí až neuvěřitelně. A vlastně je to pochopitelné. Čína je daleko, její systém řízení krajiny je od našeho velmi odlišný a informace, které se k nám dostávají, bývají často buď povrchně obdivné, nebo naopak předem odmítavé. Nejčastěji však žádné.
Moje zkušenost z posledních let je jiná. Čína v ochraně přírody a lesnictví není téma pro jednoduché soudy. Je to země obrovských měřítek, velkých ambicí, viditelných výsledků, ale také velmi vážných odborných problémů. Právě proto mě jako přírodovědce, trochu lesníka a člověka, který řadu let pracoval v ochraně přírody, tolik zajímá.
Měl jsem možnost Čínu opakovaně navštívit, jednat s lidmi z lesnických institucí, poznat nové čínské národní parky tak jak je neznají ani Číňané, podílet se na dokumentárních filmech o tamní přírodě a dostat se i do míst, kam se běžný návštěvník nedostává. Čím více jsem toho viděl, tím silněji jsem cítil jednu věc: tohle by měli vidět i čeští lesníci.
Ne proto, že bychom měli čínské postupy nekriticky přebírat. V mnoha ohledech máme v České republice mimořádně kvalitní lesnickou tradici, špičkové vzdělání, plánování, pěstování lesa, ochranu lesa i výzkum. České lesnictví má světu co nabídnout. Podle mě jsme absolutní špička a Číňanům můžeme mnohé předávat. Je tam obrovský potenciál. Ale dveře se otevírají težko. Já je mám nyní otevřené dokořán. A právě proto je nyní dobrý čas tam poprvé vyrazit společně. A má smysl porovnávat. Vidět jiný systém, jinou krajinu, jiné problémy, jiné tempo a jiná měřítka.
Lesnictví v měřítku kontinentu
Čína za poslední desetiletí dramaticky zvýšila plochu lesů. Lesnatost země se zvedla přibližně z 12 na 25 procent a plocha čínských lesů se rozrostla o více než sto milionů hektarů. Pro českého čtenáře je téměř nepředstavitelné, že jde o plochu větší než třináct Českých republik.
Tato čísla samozřejmě sama o sobě neříkají všechno. Kvalita lesa, druhová skladba, stabilita porostů, podíl plantáží, problémy se škůdci, požáry nebo monokulturami — to vše jsou témata, která musí odborník vnímat velmi střízlivě. Čína si mnoho problémů vytvořila sama a mnoho jich dnes složitě napravuje. Zároveň ale nelze přehlédnout úsilí, s jakým se snaží obnovovat krajinu, chránit půdu, vodu a zastavit postup pouští.
Čínské lesnictví dnes není jen o produkci dřeva. Je součástí klimatické politiky, ochrany vodních zdrojů, boje s erozí a desertifikací, rozvoje venkova i státní představy o ekologické civilizaci. Les je tam chápán nejen jako hospodářský zdroj, ale také jako nástroj stabilizace země.
Pro českého lesníka, který má za sebou zkušenost s kůrovcovou kalamitou, obnovou porostů, změnou druhové skladby a tlakem klimatické změny, je to mimořádně zajímavé srovnání. My řešíme obnovu lesa po disturbancích ve středoevropské kulturní krajině. Čína řeší obnovu krajiny často na hranici pouště, v podmínkách sucha, větru, eroze a obrovských sociálních tlaků.
Saihanba: příběh, který se nedá pochopit z fotografií
Jedním z nejsilnějších míst čínského lesnictví je lesní farma Saihanba. Leží zhruba 300 kilometrů severně od Pekingu, na hranici vlivu pouště Gobi. Dnes se o ní v Číně mluví jako o zeleném zázraku. Přibližně devadesát tisíc hektarů krajiny, která byla v minulosti zničena, vysušena a proměněna v pustinu, se během několika desetiletí změnilo v rozsáhlý lesní komplex.
Příběh Saihanby je v Číně téměř legendární. Začínal v mimořádně tvrdých podmínkách. Mladí lidé, často s minimálním vybavením, v zimě, větru, písku a chladu, sázeli první stromy v krajině, kde se zdálo skoro nemožné les obnovit. Mnoho výsadeb se nepovedlo. Přicházely mrazy, sucho, hmyzí kalamity, chyby v postupech a tvrdé lekce přírody. Přesto tam tři generace lesníků pokračovaly.
Dnes je Saihanba moderní lesní farma. Používá drony, satelitní data, infračervené kamery, protipožární monitoring, mechanizaci a sofistikovaný systém ochrany lesa. Zároveň je to místo, které má chránit Peking a severočínská města před písečnými bouřemi, zadržovat vodu, zlepšovat mikroklima a vytvářet novou ekonomiku založenou také na turistice.
Saihanbu není dobré popisovat naivně. Není to dokonalý model, který by šlo jednoduše přenést do Evropy. Je to spíše krajinná laboratoř obrovského měřítka. Ukazuje odvahu, vytrvalost, státní vůli, chyby, postupné učení i prudký technologický vývoj. Právě proto stojí za to ji vidět. Ne jako pohlednici, ale jako odbornou otázku položenou přímo v terénu.
Fujian: lesy, bambus a praktické hospodářství
Druhou tváří čínského lesnictví, kterou považuji za mimořádně zajímavou, je provincie Fujian. Patří k nejlesnatějším oblastem Číny a lesy tam nejsou jen krajinou v pozadí. Jsou součástí ekonomiky, kultury, venkova, průmyslu i každodenního života.
Pro českého lesníka je Fujian zajímavý mimo jiné bambusem. Bambus je z botanického hlediska tráva, ale v čínském lesnictví má postavení mimořádně významného lesního zdroje. Roste rychle, má široké využití, je propojen s řemeslem, stavebnictvím, potravinářstvím, papírenstvím, nábytkářstvím i moderním výzkumem materiálů. Čína s bambusem pracuje způsobem, který u nás nemá přímou obdobu.
Fujian je také místem, kde je možné vidět školkařství, pěstování lesa, produkční hospodaření, ochranu lesa, návaznost na průmysl a propojení krajiny s turismem. Právě takové praktické exkurze mají podle mého názoru pro odbornou cestu největší hodnotu. Nejde jen o přednášky, ale o přímý kontakt s lidmi, kteří les spravují, pěstují, chrání a využívají.
Velmi si vážím toho, že v této provincii máme vytvořené pracovní vztahy s lidmi z tamního lesnického prostředí. Pokud má být cesta skutečně odborná, musí vést nejen k památkám, ale také k institucím, provozům, školkám, lesům, správám a lidem, kteří mohou otevřeně ukázat svůj systém.
Wuyishan: národní park, kde les voní po čaji
Třetím velkým tématem je Národní park Wuyishan. Je to jedno z nejkrásnějších míst, která jsem v Číně poznal. Zároveň je to území, kde se velmi silně propojuje příroda, kultura, les, voda, čaj a filozofie vztahu člověka ke krajině.
Wuyishan je jedním z prvních nových čínských národních parků. Leží právě v provincii Fujian a chrání mimořádně cenné subtropické lesní ekosystémy. Velkou část území pokrývají lesy, z nichž mnohé mají přirozený charakter. Park je známý mimořádnou biodiverzitou, horskými lesy, skalními útvary, řekou Devíti ohybů, čajovou krajinou a kulturním dědictvím.
Na Wuyishanu mě fascinuje, že to není jen přírodní rezervace v úzkém slova smyslu. Je to krajina, kde se po staletí potkává lesnictví, ochrana přírody, čaj, filozofie, turistika a místní život. Právě zde má hluboké kořeny myšlenka harmonického soužití člověka s přírodou, která se dnes v Číně opakovaně objevuje v oficiálních ekologických strategiích.
Pro evropského návštěvníka je zajímavé i to, jak Čína pracuje se zonací národních parků, regulací návštěvnosti a propojením ochrany přírody s regionálním rozvojem. Vstupy jsou kontrolované, pohyb návštěvníků je sledován, kapacity jsou řízeny. Můžeme s tím souhlasit, můžeme o tom diskutovat, můžeme to srovnávat s evropskými přístupy. Ale nejprve je potřeba to vidět.
A Wuyishan je navíc krásný. Plavba na bambusových vorech po řece Jiuqu, čaj Da Hong Pao, skalní scenérie, staré chrámy, kulturní paměť místa — to vše vytváří obraz Číny, který je mnohem hlubší než běžná turistická představa.
Peking, NFGA a NAFGA: instituce, bez kterých nejde systém pochopit
Kdo chce pochopit čínské lesnictví, nemůže zůstat jen v terénu. Musí rozumět i tomu, jak je řízené. Proto považuji za důležité, aby součástí odborné cesty byly také pracovní bloky v Pekingu, jednání a přednášky s institucemi, které za čínské lesnictví a chráněná území odpovídají.
NFGA, tedy National Forestry and Grassland Administration, je klíčová instituce pro čínské lesy, pastviny, mokřady, chráněná území a národní parky. NAFGA, její vzdělávací akademie, je místem, kde se vzdělávají nejen čínští odborníci, ale také zahraniční specialisté. Právě zde je možné lépe pochopit, jak Čína uvažuje o lesích, ekologické obnově, národních parcích, technologiích, plánování a mezinárodní spolupráci.
Pro české účastníky může být takový institucionální rámec mimořádně cenný. Samotný terén ukáže výsledky. Přednášky, jednání a diskuse pomohou pochopit systém, který za nimi stojí.
Proč zvu české lesníky právě teď
V září 2026 připravuji odbornou a studijní cestu českých lesníků do Číny. Je určena lidem, kteří se na les a krajinu dívají vážně: lesníkům z praxe, vedoucím pracovníkům lesnických organizací, zástupcům veřejné správy, univerzit, odborných institucí i soukromých firem.
Program propojí Peking, provincii Fujian, Národní park Wuyishan a lesní farmu Saihanba. Budeme se věnovat obnově lesa, zalesňování, boji s desertifikací, bambusovému hospodářství, školkařství, ochraně lesa, moderním technologiím, národním parkům i vztahu turistiky, kultury a ochrany přírody.
Nechci tuto cestu představovat jako běžný zájezd. To by bylo málo. Je to odborná mise, která má umožnit českým lesníkům vidět Čínu jinak: ne z hotelu, ne přes propagační leták, ale v terénu, v institucích, v rozhovorech s odborníky a v krajinách, které samy vyprávějí silné příběhy.
Budu účastníky doprovázet osobně. Ne jako člověk, který má na Čínu hotové jednoduché odpovědi, ale jako někdo, kdo se tam v posledních letech opakovaně vrací, zná řadu místních partnerů, prošel terénem, jednal s institucemi a snaží se čínskou zkušenost překládat do jazyka, kterému může rozumět český lesník.
Vidět, porovnat, přemýšlet
Myslím, že dobrá odborná cesta nemá člověka přesvědčit o jediné pravdě. Má mu rozšířit obzor. Má ukázat, že lesnictví může mít mnoho podob. Má nabídnout srovnání, otázky, inspiraci i zdravou skepsi.
Čína dnes ukazuje lesnictví v měřítku, které je pro nás těžko představitelné. Ukazuje velké úspěchy, ale také rizika velkoplošných řešení. Ukazuje sílu plánování, ale i cenu omylů. Ukazuje moderní technologie, ale zároveň návrat k jednoduché pravdě, že bez lidí, kteří sázejí, pečují, měří, chrání a vydrží, žádný les nevznikne.
Saihanba připomíná, že krajinu lze obnovovat i tam, kde se to zdá téměř nemožné. Fujian ukazuje praktické lesnictví, bambus a produkční sílu subtropické provincie. Wuyishan ukazuje, že národní park může být zároveň lesem, kulturní krajinou, čajovou tradicí a filozofií vztahu člověka k přírodě. Peking ukazuje institucionální a strategické pozadí celého systému.
To vše nelze plně pochopit z článků, fotografií ani prezentací. Některé věci se musí projít. Musí se vidět prach, les, školka, čajová krajina, přednáškový sál, horská řeka i místo, kde se poušť změnila v les.
Pokud české lesníky tahle témata zajímají, rád je v září 2026 vezmu s sebou. Ovšem míst je omezené množství.
|Podrobné informace o odborné cestě: www.chinatura.cz/lesy
Jiří Mánek
Jiří Mánek
Jiří Mánek
Jiří Mánek
Jiří Mánek
