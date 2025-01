Collegium Marianum na podzim 2024

V tomto období jsem chyboval a nezarezervoval si včas dva předchozí koncerty, takže mi zbyl jen ten tradičně neoblíbenější povánoční 30. prosince jménem Il Natale Romano u Šimona a Judy.

Barokní Řím a chrámová hudba spolu s instrumentálními formami a kantátami nám ozvláštní mezisváteční čas a oko mé se těší z půvabu dam

Sopránové party zpívají k mé převeliké radosti Hanka Blažíková, černovláska, již vedle vzduchu, vody, chleba a Markéty Janouškové nejnutněji potřebuji slyšet co nejčastěji sólově, či s Tiburtinou Ensemble. Dnes jí po boku stojí urostlá zlatovláska v krásných odlesky hýřících šatech s nejčervenější pusinkou v Evropě Pavla Radostová. Obě se skvěle doplňují, Hanka má projev spíše něžný a hladivý, kdežto Pavla se neobává občas přidat na hlasu i výrazu. Taková sopránová dvojice to je čirá radost a dámy skvěle a přesvědčivě doplňují kontratenorista Vojtěch Pelka, tenorista Ondřej Holub a basista Tomáš Šelc. Soubor v obvyklé sestavě ozdobí vedle koncertní mistryně Lenky Torgersen v dalších dvou souborech jako koncertní mistryně působící Magdalenka Malá.

Corelliho žák Johann Christoph Pez tu má Adagio a Passacagliu z Concerta Pastorale a dá příležitost dvojici fléten.

Poté se zpívá tarantella „Alle selve, alle valli, alle grotte“ z vánoční kantáty La Tarantella à 5 Cristofora Caresana.

Arcangelo Corelli tu přece nemůže chybět a hraje se jeho rozložité a bohaté Concerto grosso g moll „Fatto per la Notte di Natale“ č. 8, op. 6, zakončené jemně pojatým Pastorale. Georg Friedrich Händel napsal zřejmě pro obě naše dámy zpěvavé dvě árie z oratoria Il trionfo del tempo e del disinganno, 1707, a to „Nasce l´uomo“ a „L´uomo sempre“.



Alessandro Scarlatti v Římě také nemůže chybět, a to ani v Čechách v premiéře vánoční kantáty Abramo, il tuo sembiante, která je rozdělena přestávkou, takže se máme na co těšit a začíst se do textu rozděleného mezi pět postav. Oratorium má obvyklou strukturu s uvozujícími recitativy a několikrát opakovanými áriemi, aby si sprostný lid vše zapamatoval, neb opakování je matkou moudrosti. Na to mohu jen poznamenat, že kdyby byla opatrná při výběru ukázněného partnera, nestala by se matkou.

S radostí se už chystám na jarní koncerty, ale už nyní vím, že se zase pár termínů tluče s již nakoupenými lístky.