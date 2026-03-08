Moravcův konec
Václav Moravec byl kdysi výborný rozhlasový komentátor a redaktor. Jeho působení ve vysílání BBC se vyznačovalo vysokou úrovní a novinářskou profesionalitou. Taky byl v roce 2003 oceněn za své působení ve vysílání BBC cenou Novinářská křepelka. Jeho působení v České televizi , kde od roku 2004 moderoval diskusní pořad Otázky Václava Moravce, bylo prvních cca 5 let určitě přínosné a dle mého názoru přesně plnilo veřejnoprávní funkci. Taky se stal čtyřnásobným držitelem ceny TýTý jako nejoblíbenější osobnost televizní publicistiky.
Během času, se z výborného publicistického pořadu stal pořad, který už s plněním veřejnoprávní funkce České televize neměl nic společného a stal se jen platformou pro osobní prazentaci Václava Moravce, jeho přátel a známých a pouze jednoho názorového proudu v naší společnosti. Někdy Otázky Václava Moravce připomínaly spíše nepovedený zábavný pořad, kde se za peníze koncesionářů dobře bavil jen V.Moravec a jeho hosté. Jeden můj starší blog se takovou „estrádou“ zabýval.
Dnešní zneužití veřejnoprávního vysílání k účelovému osobnímu sdělení pana Moravce, že jeho práce v České televizi končí, včetně sporného zdůvodnění nemožnosti garance nezávislé žurnalistiky je jen důkazem, že Václav Moravec naprosto ztratil kontak s realitou a pasoval se za jediného správného nezávislého publicistu s tím jediným správným názorem na složité společenské jevy a události. Zneužití prostředků televizních koncesionářů, kteří si platí Českou televizi jako veřejnoprávní službu a ne jako soukromou platformu pro prezentování „jedině správných názorů“, ve kterou se pořad Otázky Václava Moravce během let transformoval, přesně vystihuje vztah pana Moravce k České televizi. Dosáhl tím především toho, že změna způsobu financování České televize je po dnešku více než jistá věc.
Pavel Makovec
