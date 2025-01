„Důchodová reforma“... špatný vtip současné vlády

Drobné parametrické úpravy průběžného důchodového systému vydává naše vláda za tzv. důchodovou reformu. Nazývat věci pravými jmény se prostě u nás nenosí. Politici asi spoléhají na nevzdělanost našich občanů v ekonomických oborech

Důchodová reforma je oblíbené téma všech našich politiků, napříč politickým spektrem. A protože vzdělání v ekonomických oborech většině našich politiků chybí, ministra financí dělá „elektrikář“, ministra práce a sociálních věcí dělá „polovzdělaný zemědělec“, ministra dopravy dělá odborník na „masovou komunikaci“, předseda vlády je „politolog“, ministr průmyslu a obchodu je taky vystudovaný „politolog“ a odborník na „regionální rozvoj“ atd. Ve vládě prostě není žádný erudovaný a uznávaný ekonom a ministři jsou v odborných ekonomických otázkách odkázáni na různé poradce, kteří si hlídají hlavně vlastní ekonomické zájmy. Kde jsou ty časy, kdy ve vládě seděli uznávaní vzdělaní ekonomové s vlastními vizemi a názory a dostatečnou teoretickou výbavou ... nebudu všechny jmenovat, abych na někoho nezapomněl, a tak jen pár jmen... Klaus, Dyba, Kočárník, Ježek, Rusnok, J.Havel, Tříska, Paroubek, Mertlík, Vrba, Komárek, Dlouhý, atd. atd.

Jediný dosavadní pokus o dílčí důchodovou reformu přinesla vláda Petra Nečase a vzhledem k tomu, že neměl tento drobný pokus o reformu podporu napříč politickým spektrem, tak tento pokus o důchodovou reformu následující vláda sociální demokracie, hnutí ANO a lidovců zrušila. Zrušení tzv. druhého pilíře bylo dokonce jedním z bodů koaliční smlouvy.

Takže jen stručně k parodii na důchodovou reformu, kterou se chlubí současná vláda. Zhodnocení hlavních nedostatků tzv. důchodové reformy opakovaně prezentují opoziční politici, takže si to čtenáři moho lehce najítv jiných textech. Prodloužení věku odchodu do důchodu a snížení výše nově přiznávaných důchodů je asi to nejpodstatnější. Další znevýhodnění současných důchodců (zrušení státní podpory u tzv. třetího pilíře) je součást pomsty důchodcům-údajným voličům hnutí ANO2011 je již osvědčený postup současné vlády proti této nejslabší sociákní skupině naší společnost.

V podstatě existují dva základní důchodové systémy, a to systém průběžný a systém kapitálový (fondový) případně kombinace těchto systémů s dominancí jedoho z nich.

Téměř s jistotou se dá tvrdit, že budoucí vláda tuto parodii na důchodový systém opět zruší...