Česká republika, ráj kamionů a neschopná policie

Včera jsem jel po dálnici D1 z Třebotova do Břeclavi. Stal jsem se obětí agrese řidiče kamionu a ani telefonát na linku 158 mi nepomohl... Česká republika jako stát přestává plnit své základní funkce a vysoké daně nepomáhají.

V sobotu 18. 1. 2025 jsem jel po naší smutně proslulé dálnici D1 do mého rodného města Břeclavi. Před dvěma měsíci mi v požehnaném věku 95 let zemřela maminka. 20. ledna by oslavila 96. narozeniny. Jel jsem vyklízet její garsonku (Seniorů 1, Břeclav), která patří obci a kde stále platím za maminku nájem a po vyklizení můžu garsonku předat obci.

Sleduji dopravní hlášení, ze kterého jsem se dozvěděl, že dálnice D1 je ve směru na Brno uzavřena a navigace mi doporučovala sjet z dálnice na sjezdu na Čerčany a uzavírku objet. Když jsme se blížili k místu uzavírky, provoz rychle zhoustnul a pravý jízdní pruh byl jako obvykle zabrán kamiony z celé Evropy. Pro osobní automobily byl tak k dispozici prakticky jen levý, někdy nesmyslně nazývaný „rychlý“, pruh a dosažení maximální povolené rychlosti, která je u nás omezena (na rozdíl od Německa) na 130 km/h, je po většinu dne prakticky nemožné.

Rozhodl jsem se proto na doporučení navigace sjet z D1 sjezdem na Čerčany. Začala se vytvářet tzv. záchranářská ulička, a protože nikde ani v dáli jsem žádné záchranářské vozidlo neviděl, rozhodl jsem se přes protesty manželky využít uličku před sjezdem k odbočení z dálnice. Ostatně to udělalo několik vozidel přede mnou a nikoho tím neohrozili ani neomezili, naopak snížili počet vozidel v inkriminovaném úseku. Když jsem se rozhodl, že dálnici na výjezdu opustím, se zapnutými blikajícími výstražnými světly jsem opatrně projížděl záchranářskou uličkou.

V tom ale nastala situace, kterou jsem vůbec nepředpokládal, ale která je velice rozšířeným nešvarem na našich silnicích. Dopravní policie v České republice ji toleruje a prakticky nepostihuje. Někteří řidiči se rozhodnou hrát si na dopravní policii. To učinil i řidič kamionu, jehož RZ (dříve SPZ) je na fotografii u blogu (3BL 7269). Najel svým kamionem do záchranářské uličky a celou ji zablokoval a tím i mně znemožnil opuštění dálnice sjezdem na Říčany. Já jsem použil zvukové výstražné zařízení (prostě jsem na něj zatrubil) a opět bez souhlasu manželky, která na místě spolujezdce plnila funkci „velitele vozu“, jak jsem to znal ještě z let 1979/1980, kdy jsem byl na vojně (VÚ 1035 Rakovník, prvosledový elitní tankový pluk, který byl v roce 1989 zvažován k nasazení na potlačení listopadové „sametové“ revoluce). Na to řidič kamionu vystoupil, přistoupil k mému vozidlu a začal mně poučovat a vyhrožovat mi. Jsem už starobní důchodce (v březnu mně bude 70) a protože jsem se obával o své zdraví, vytočil jsem linku 158 (v čase 10:27), kde jsem požádal Policii ČR o pomoc a ochranu. Mají to přece i na autech na dveřích napsáno. Na lince 158 mně službu konající příslušník policie sdělil, že s tím nemůže nic dělat! Nahlásil jsem mu RZ kamionu, který zablokoval záchranářskou uličku s tím, že jsem se domníval, že se dostaví hlídka dopravní policie a řidiče kamionu umravní. Samozřejmě mně policie ani nepomohla ani neochránila před agresivním řidičem kamionu (celý potetovaný, s podivným modrým koužkem v uchu). Za mého mládí měli tetování pouze kriminálníci a námořníci a tak jsem se trochu bál (nejezdím ozbrojen). Zařadil jsem se za blokující kamion, ten přestal blokovat záchranářskou uličku, čehož jsem využil k opuštění dálnice sjezdem na Čerčany.

Tím pro mě celá kauza skončila, ale doufám ve spravedlnost, tedy že ta kauza neskončila pro agresivního řidiče kamionu a jeho zaměstnavatel a Policie ČR s ním celou záležitost dořeší. Není přece možné, aby si řidiči kamionů hráli na policajty a bezdůvodně šikanovali a vyhrožovali ostatním občanům nebo dokonce důchodcům. Současná vláda pana předsedy vlády Fialy považuje důchodce za „třídní nepřítele“, protože si myslí, že jsou to voliči ANO, slovenského oligarchy. Dá se s velkou pravděpodobností očekávat, že to současné vládě spočítají nejen starobní důchodci, ale i její původní voliči, pro které je působení této vládní koalice velkým zklamáním.

PS: Očekávám omluvu od toho agresiního řidiče (možná měl jen špatný den), případně od jeho zaměstnavatel nebo majitele kamionu, ale hlavně od Policie ČR, která mně (nebo celé veřejnosti) sdělí, jakým způsobem bylo toto nezákonné jednání řidiče kamionu řešeno. Předem všem děkuji.