Bitcoiny a „čučkaři“

Nejsem příznivcem konspiračních teorií. Aktuální bitcoinová aféra již rozhodla nadcházející volby do poslanecké sněmovny a dává spoustu námětů na spekulace. Určitě to bude i dobrý scénář pro budoucí hollywoodský filmový trhák.

Nebudu opakovat známá a publikovaná fakta a přejdu rovnou k hypotézám (sci fi nebo konspirační teorie?). Darknetová on line tržiště fungují od doby, kdy se bitcoin objevil na scéně, tedy od roku 2009 (3. ledna 2009 07:15:05). Roku 2008 bitcoin popsal a vytvořil člověk nebo skupina lidí podepsaná jako Satoshi Nakamoto. S čím se obchoduje na černém trhu všichni víme, tedy hlavně drogy, zbraně, falešné doklady, léky, námezdní zabijáci, „bílé maso“ a spousta jiného problematického zboží a na on line tržištích se platí hlavně bitcoiny a kupující i prodávající se těší dokonalé anonymitě. Proto tato tržiště používají vedle zločinců i tajné služby prakticky všech zemí světa a tedy asi i americké, ruské, izraelské, britské, francouzské, čínské, německé a taky české (nejsme přeci jen tak nějaká bezvýznamná země…). Nejznámnějším on line (černým) tržištěm se díky případu Rosse Ulbrichta stala Silk Road (Hedvábná stezka), provozovaná od roku 2011 do roku 2013, kdy ji americká FBI zavřela a s ní i pana Ulbrichta. V soudním procesu byl Ross Ulbricht usvědčen ve všech bodech obžaloby a odsouzen dvakrát na doživotí bez možnosti propuštění.

Mezi tím v malé krásné České republice, mladý muž Tomáš Jiříkovský, vyučený zámečník z Hodonína (nyní bytem v Břeclavi, Denisova ulice…), vytvořil podobné on line černé tržiště s názvem Sheep Marketplace (Ovčí tržnice) na které se náhle přesunula velká část obchodů ze zavřené Hedvábné stezky. Na Ovčím trhu se obchodovalo s drogami a jiným zbožím, obchodovaným na tradičních černých trzích. Když jeho projekt napadli hackeři, využil situace jako výmluvy pro náhlý konec projektu, vybral virtuální peněženky uživatelů tržiště a zmizel i s jejich bitcoiny v tehdejší hodnotě zhruba 16 milionů korun. Protože nejsme v USA, tak dostal jen trest v podobě devíti let, který mu v roce 2017 vyměřil brněnský krajský soud a po odpykání poloviny trestu byl propuštěn. Po uzavření Sheep Marketplace vznikl jiný černý trh Nucleus Marketplace, s kterým nemá pan Jiříkovský údajně nic společného, takže záhadou je, že bitcoiny, které pan Jiříkovský „daroval“ státu přišly na účet státu právě z účtu Nucleus Marketplace. Hodnota bitcoinů, které se daly do pohybu po vrácení zabavené elektroniky panu Jiříkovskému, včetně uložených dat, je cca 12,5 miliard korun. Podle některých novinářů velkou část zákazníků a rovněž poskytovatelů služeb a zboží na síti Nucleus Marketplace tvořili občané zemí bývalého Sovětského svazu a rovněž lidé z Pobaltí, Polska a Ukrajiny. Tržiště nabízelo drogy, zbraně, nelegální doklady, hackerské služby, léčiva na lékařský předpis bez potřeby předpisu a rovněž služby nájemných zabijáků.

A protože za vším můžeme hledat Babiše nebo dokonce Putina, tak podle ruských pramenů stojí za provozem darknetu Nucleus Marketplace některé tajné služby, jmenovitě české a pan Jiříkovský je pouze bílý kůň, který fungoval jako tzv. operátor, čili se staral o technický provoz tržiště. Znalost hesla těmto operátorům slouží jako jejich životní pojistka, proto se s transakcemi čekalo, až bude propuštěn z vězení. Kouzlo zázraku spočívá v tom, že za dobu, kdy nebylo možné s daty nakládat vzrostla tržní cena bitcoinu asi 300 krát a z 16 milionů korun, za které byl pan Jiříkovský odsouzen se staly tři miliardy a dalších devět a půl miliardy korun, o kterých ale věděli jen někteří…A to asi spustilo zájem „zainteresovaných“, aby nedošlo ke smazaní dat v zabavené elektronice a byla panu Jiříkovskému vrácena i s daty.

To, že premiér Fiala svolává Bezpečnostní radu státu jen nahrává výše uvedeným spekulacím. Bývalý ministr Blažek, považovaný za nejinteligentnějšího člena současné vlády (a inženýr Zeman přidává, že za jediného inteligentního člena vlády) jako jeden z nejzkušenějších politiků této země určitě dobře věděl, co přijetím podivného daru způsobí a v podstatě rozhodl výsledek letošních voleb. Pokud se vůbec jedná o dar a ne něco jiného… Jaká byla role ministra financí a předsedy vlády v této kauze, můžeme taky jen spekulovat.

Nakonec pohled ekonoma: 957 milionů korun, které díky daru „přitekly“ do státního rozpočtu je pod rozlišovacími schopnostmi jak ministra financí, tak i jiných členů vlády a samozřejmě nic neřeší. Reálné problémy našich veřejných rozpočtů jsou v řádu jednotek bilionů (tisíců miliard) korun, ale těm se bohužel žádná vláda nevěnuje. A to platí jak pro vlády minulé, vládu současnou a troufám si předpovědět, že i pro vládu budoucí…