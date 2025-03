Otevřený dopis velvyslanci Spojených států amerických Nicholasi Merrickovy.

Toto mé vyjádření je důsledkem pocitu zhnusení a zrady základních lidských hodnot představitelem státu, ke kterému jsem nejen já dlouhé roky vzhlížel jako jejich ochránci.

Vážená pane velvyslanče.

Po velmi dlouhou dobu byly Spojené státy americké pro mne a pro velkou část obyvatel Československa a následně České republiky vzorem demokratického systému, hodného následování. K politické reprezentaci a lidu Vaší země jsme cítili obdiv i za jejich vskutku hrdinné zapojení do bojů proti tomu koncentrovanému zlu, jakým bylo nacistické Německo, a velké pomoci, kterou jste následně zničené Evropě poskytli. S chválou a vděkem bych tak mohl pokračovat dál, a to až do 20. ledna 2025, kdy se prezidentem Spojených států americký znovu stal Donald Trump. Tehdy se obraz Vaší země, jako ochránce demokracie a lidství, zbortil jako domeček z karet. Nelidskost a odpornost počínání Vašeho prezidenta, a celé současné politické reprezentace Vaší země, je srovnatelná pouze s nelidskostí a odporností počínání takových lidských zrůd, jako byli Josif Vissarionovič Džugašvili řečený Stalin či Adolf Hitler. Již nepomáháte napadeným a vražděným, ale pomáháte agresorům a vrahům shromážděným okolo takové lidské odpornosti, jako je prezident Ruské federace Vladimir Vladimirovič Putin.

Evropa měla velké štěstí, že v období 2. Světové války byl prezidentem Spojených států pan Franklin Delano Roosevelt. Je velmi pravděpodobné, že kdyby to byl někdo jako Váš nynější prezident Donald Trump, tak my bychom zde dnes již nebyli, nad Bílým domem by vlála vlajka s hákovým křížem, a politici USA by se zdravili zvednutou pravicí, jak to předvedl pan Elon Musk.

V našich i světových médiích se stále ještě uvádí, že agresorem na Ukrajině je jen Putinovo Rusko. Ale to již není pravda. Krev na rukou všech těch tam vražděných mužů, žen, dětí a starých, bezmocných lidi dnes již nemá jen Putin a jeho soldateska, ale i Váš prezident Donald Trump a jeho spolupracovníci.

Jsem otřesen z toho, jak snadno se z ikony demokracie může stát ikona špatnosti a odpudivosti, jak to, díky Vašemu prezidentu Donaldu Trumpovy, dokázaly Spojené státy americké.

Dopisy významným lidem se obyčejně končí úslovím „s úctou ...“. Já tak učinit nemohu, protože bych tím lhal a musel bych pak pohrdat sám sebou.

Zdeněk Majzlík, Hodonín, Česká republika