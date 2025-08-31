Ochlastové vs. Feťáci.
To dostává z lékárny na speciální recept. Pro ty pány to ale bylo nepochopitelné, a dotyčná pani pro ně byla feťák.
Označení feťák, stejně jako ochlasta, je pejorativní, tedy dehonestující, čili pohrdlivě urážející, neboli nepěkné. Normální by tedy mělo být, že slušný člověk takové výrazy nepoužívá, nebo se jim alespoň vyhýbá. Skutečnost je ale u nás jiná. Používání výrazu „ochlasta“ není až tak časté. Spíše se použije slovo „opilec“, nebo se vše obejde konstatováním, že ten dotyčný již zase „požil“.
U ostatních psychoaktivních látek je tomu jinak. Po pětatřicetiletém usilovném snažení politiků, novinářů, televizních a rozhlasových komentátorů a podobných „úctyhodných“ lidí se stalo zvykem, že ten, kdo požije byť i jen sebemenšího množství jakékoliv jiné než alkoholové psychoaktivní látky, je bez milosti označen za feťáka, a automaticky si tím vyslouží odsouzení všemi.
Uvedu dva hypotetické příklady na dané téma, kde jediným rozlišením bude druh užitého:
Situace 1: Je sychravý podzimní večer. Na lavičce v parku sedí dva muži a diskutují. Patrně je jim zima, a tak jeden z nich vytáhne placatici, nalije nejdříve svému společníkovi, pak sobě, a placatici opět schová. Toho si všimné místní venčič svého ratlíka a silně jej to pobouří. On sám totiž alkoholu neholduje. Vytáhne proto svůj telefon, zavolá na místní oddělení Městské Policie a nahlásí: „Sedí zde dva ochlastové a svým chováním mne pobuřují!“. Strážník hupne do služebního auta a během chvilky je na místě. Tam zjistí, že ti pánové jsou pan starosta a jeho náměstek pro udržování místní zeleně, kteří si jen chtěli v klidu a na místě činu, tedy v místním parku, probrat možnosti jeho úpravy. Strážník se jim omluví a odchází směr venčič. Upozorní jej, že za a) mrhá jeho časem, a za b) že ten výraz „ochlastové“ by klidně mohl být brán jako urážka na cti a mohl by jej stát dost peněz. Tím vše končí.
Situace 2: Opět park, v něm lavička, na ní dva mladí muži. Z povzdálí se blíží venčič s ratlíkem. Oba, venčič i ratlík, zaznamenají netradiční odér v ovzduší. Tabák to není. Ratlík se rozštěká, obličej venčiče se stáhne do šklebu absolutního hnusu. Jenže s mladými muži to ani nehne. Ratlík se jim zdá býtsměšným, a jeho venčič vlastně také. Ale proč se tím zabývat? Je jim fajn a vše ostatní mají, jak se říká, na háku. To ovšem venčiče výrazně pobouří.
(Zde si dovolím udělat trochu změnu. Od tohoto okamžiku budou všichni účastníci děje nazýváni jim příslušnými pejorativními výrazy. Uživatelé alkoholu budou ochlastové, uživatelé ostatních psychoaktivních látek, zde konopí, budou feťáci. Zároveň na svou čest prohlašuji, že nic dále zmíněného není míněno ve zlém a nemá nikoho urážet. Činím tak je proto, aby vše bylo fair play. Tak pojďme dál.)
Ochlasta venčič odtáhne s ratlíka bokem, aby jej nerušil při ohlašování jím právě zjištěného odporného zločinu. Vytáhne mobil a volá. Ochlasta městský strážník na druhé straně spojení jej ani nenechá domluvit a již volá ochlasty z místního oddělení České policie. Zároveň nesměle nadhodí, že by možná bylo dobré mít na místo činu i ochlasty ze zásahové jednotky. Policista má stejný názor, a tak je vzápětí vyhlášen poplach i tam. Celá akce proběhne rychle a profesionálně. Celý park je obklíčen ochlasty policie všeho druhu. Obyvatelé okolních budov jsou evakuováni. Následuje samotný zásah a opět na jedničku. Ochlastové s nabitými a odjištěnými dlouhými zbraněmi vyráží s mohutným zastrašujícím křikem „Rucééé, rucééé, ukažte mi rucééé, na zééém , na zééém, …“ k sídlu feťáků, k lavičce v parku. I tam vše proběhne na jedničku. Zločinní feťáci jsou strženi na zem a zalehnuti nejodvážnějšími ochlasty. Jsou jim nasazena pouta, a s neprůhlednými pytli na hlavě jsou nacpáni do Antonů a převezeni do zadržovací cely. Je informován ochlasta prokurátor. Ani on nezaváhá. Vazba je nutná.
Soud se koná hned další den. Pro ochlastu soudce je také vše jasné. Oba feťáci dostávají po osmnácti letech nejtvrdšího vězení.
Ochlastové z novin, televizí a rozhlasů se mohou chválou přetrhnout. Ochlasta prezident policejního sboru je nadšen. Odměna jen od něj, to by nebylo to ono. Domluví se s ochladou prezidentem policie a ten kontaktuje kancelář ochlasty prezidenta České republiky. I on je nadšen a neváhá ani chvilku. Přerušuje veškerá svá jednání s ochlasty světových mocností, a zve na hrad všechny ty, kteří se na rozprášení a zničení místního gangu feťáků podíleli. Všichni zasahující, a to včetně venčiče a jeho ratlíka, jsou dekorováni medailí za statečnost. Pak pozvedne svou číši a k témuž vyzve i všechny přítomné. Poslechnou všichni, kromě ratlíka. Ne, že by si občas nelízl pěny z piva. To ano. Jenže včera, když tu budoucí slávu zapíjel se svým venčičem, tak to drobet přehnal.
Předpokládám, že nazývat všechny, a to dokonce i pana prezidenta, ochlastou jen proto, že si dá po jídle pivo nebo že pozvedne svou číši na oslavu hrdiny, nepřijatelné. V každém případě by to bylo velmi přehnané, velmi nepěkné, a také hloupé. Tak proč se nám stejně přehnané, nepěkné a hloupé nezdá být i to označování těch druhých za feťáky?
I já si občas zapálím jointa. Někdy to potřebuji již jen proto, že si nedopatřením v TV poslechnu ty nepředstavitelně ubohé projevy našich politiků. A pivo po dobrém jídle? Samozřejmě, vždyť to k němu přece patří. Nu a při setkání s přáteli se někdy i ta naše slivovička rozlévá. Proč by ne. Po zemi se neválíme, do nočních oken neřveme ani neházíme kameny, a nikoho nenapadáme. Tak proč by ne?
A ještě detail: V čem je pan prezident se skleničkou dobrého vína lepší, než ti dva kluci na lavičce s jointem?
Zdeněk Majzlík
Hodnotový quadrumvirát.
Jsem zhnusen tím, čeho jsou někteří lidé schopni. Vše ostatní vyjadřuje karikatura, kterou si zde dovoluji zveřejnit.
Zdeněk Majzlík
Zločinnost zákonodárců a justice České republiky.
Kdyby v nadpisu tohoto článku nebyl název naší země, tak bychom jej my starší patrně hned vztáhli k nacistům Třetí říše, nebo komunistům z dob budování socialismu a komunismu.
Zdeněk Majzlík
Když zákon zabíjí
Někdy je těžké si připustit, že místo toho, aby zákony chránily, mohou ubližovat. Předložím Vám skutečný příběh. Ukazuje, jak stát raději nečiní nic, než by pomohl lidem trpícím nevyléčitelnými nemocemi.
Zdeněk Majzlík
Otevřený dopis panu poslanci a předsedovi SPD Tomiu Okamurovi.
Pane Tomio Okamuro. Byla doba, kdy jsem Vám fandil a kdy bych v dopise před Vaše oslovení automaticky vložil slůvko „Vážený“. To již, bohužel, delší dobu udělat nemohu. Když dovolíte, vysvětlím Vám proč.
Zdeněk Majzlík
Dodatek k Otevřenému dopisu americkému velvyslanci.
Níže zveřejněná koláž oficiálních fotek zločinců jsem použil z fotek na stránkách Google obrázky, které nejsou nijak označené autorským právem a jsou k volnému použití.
|Další články autora
Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy
Seriál Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci....
Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová
Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod...
Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví
Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve...
Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota
Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude...
Obří Airbus A380 přerušil v Praze přistání. Manévr se podařilo natočit
V sobotu 23. srpna kolem 13. hodiny šel na přistání na pražském Letišti Václava Havla stoj Airbus...
Zachrání Trump Gazu? Za nitky v USA tahá silná židovská lobby, prezidenta obklopuje
Premium Svět se zděšením sleduje situaci ve válkou zničeném Pásmu Gazy a Izrael dává najevo, že vznik...
Zemřel kameraman Krkonošských pohádek František Němec. Bylo mu 92 let
Ve věku 92 let v neděli zemřel kameraman František Němec. V Československé televizi se zaměřoval na...
Thunbergová opět míří do Gazy. Konvoj dvaceti lodí vyplul z Barcelony
Švédská aktivistka Greta Thunbergová v neděli v Barceloně nastoupila na jednu z lodí naložených...
Saúdové představili chatbota s islámskými hodnotami, chtějí ho rozšířit do světa
Saúdskoarabská společnost Humain, která se specializuje na umělou inteligenci, spustila chatbota v...
- Počet článků 191
- Celková karma 20,02
- Průměrná čtenost 1956x