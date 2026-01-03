Návrat morálního a lidského hnusu.

Každý rok sleduji v televizi novoroční projevy politických představitelů. Ne proto, že bych od nich očekával moudrost nebo naději,

ale proto, že tyto projevy vždy cosi vypovídají o charakteru řečníka i o stavu společnosti, která mu umožnila předstoupit před národ.

Letos se ale stalo něco nového. Poprvé v životě jsem při vystoupení novoročního řečníka pocítil fyzický odpor. Ne nesouhlas, ne rozčarování, ale fyzický hnus.

Ve všech lidských společnostech, a dokonce i v říši zvířat, existuje základní princip přežití. Pomáhá se napadenému, nikoli agresorovi. Ne proto, že bychom byli „hodní“, ale proto, že miliony let evoluce naučily živé organismy jediné základní pravdě:

„Kdo dnes nechá napadeného padnout, zítra padne sám.“

Člověk tento princip povýšil na morální normu, etický kodex, a nakonec i na zákonnou povinnost. Český právní řád trestá neposkytnutí pomoci (§ 150 trestního zákoníku).

Ale i bez zákonů by to mělo být samozřejmé. Jde o axiom přežití.

V našich nedávných dějinách už jsme si vyzkoušeli co to je, když ti kteří mohli a dokonce podle dohod měli pomoci, to neudělali. Když pak byl československý stát ohrožen agresí nacistického Německa, většina národa byla připravena se bránit. Ale, jak už to bývá, ne všichni. Existovaly tady organizace, které sdílely stejné amorální hodnoty jako agresor.
Sudetoněmecká strana Konráda Henleina, teroristický Sudetendeutsches Freikorps, Deutsche Nationalsozialistische Arbeiterpartei Hanse Knirschera, ale i české fašistické struktury jako Vlajka či Národní obec fašistická Radoly Gajdy.

V politickém i vojenském jazyce se jim říká pátá kolona. Jejich úkol je vždy prostý. Rozložit stát zevnitř, pomoci agresorovi a připravit půdu pro okupaci. A uspěli.

Hitler je mrtvý. Z jeho těla zbyl možná jen fragment lebky uložený ve Státním archivu Ruské federace. Horší ale je, že jeho myšlenkový odpad přežil. Dnes jej zosobňuje ruský prezident Vladimir Putin.
Rozpoutal brutální válku v Čečensku, napadl Gruzii, okupuje část Moldavska a vede vyhlazovací válku proti Ukrajině. A stejně jako Hitler, má i on své páté kolony. I u nás.

Jsou to lidé, kteří tvrdí, že válku je třeba „zastavit“ nikoli porážkou agresora, ale odepřením pomoci oběti. Žádají, aby se napadený přestal bránit, protože pak se prý agresor „uklidní“.

Tato logika není ani naivní, ani hloupá. Je morálně zvrácená.

První velkou národní katastrofou bylo, že jsme se v roce 1938 vzdali bez boje.
Druhá, možná ještě horší, spočívá v tom, že dnes vědomě legitimizujeme kolaborantské myšlení. Tuto roli dnes plní současný předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Tomio Okamura. Ne jako karikatura, ale jako reálný politický aktér, kterému bylo dovoleno vystoupat na jedno z nejvyšších ústavních míst v zemi a šířit své zvrácené „moudrosti“ ve veřejnoprávní televizi. A to dokonce formou novoročního projevu.

Kdysi jsme měli Henleina a jeho SdP.
Dnes máme Okamuru a jeho SPD.

Rozdíl mezi nimi není v principu, ani ve zkratkách.

Rozdíl je jen v tom, že tentokrát už nemůžeme tvrdit, že jsme NĚCO nevěděli.

Autor: Zdeněk Majzlík | sobota 3.1.2026 10:22 | karma článku: 11,70 | přečteno: 149x

Další články autora

Zdeněk Majzlík

Ochlastové vs. Feťáci.

Tomuto mému článku předcházel ne úmyslně vyslechnutý rozhovor dvou, mírně podroušených, pánů. Jen tak, mezi sebou, si dělali srandu z paní, která svůj zdravotní problém řeší konopím ve formě jointů.

31.8.2025 v 19:05 | Karma: 12,37 | Přečteno: 377x | Diskuse | Společnost

Zdeněk Majzlík

Hodnotový quadrumvirát.

Jsem zhnusen tím, čeho jsou někteří lidé schopni. Vše ostatní vyjadřuje karikatura, kterou si zde dovoluji zveřejnit.

17.8.2025 v 6:56 | Karma: 14,64 | Přečteno: 575x | Diskuse | Společnost

Zdeněk Majzlík

Zločinnost zákonodárců a justice České republiky.

Kdyby v nadpisu tohoto článku nebyl název naší země, tak bychom jej my starší patrně hned vztáhli k nacistům Třetí říše, nebo komunistům z dob budování socialismu a komunismu.

3.8.2025 v 18:04 | Karma: 24,66 | Přečteno: 569x | Diskuse | Společnost

Zdeněk Majzlík

Když zákon zabíjí

Někdy je těžké si připustit, že místo toho, aby zákony chránily, mohou ubližovat. Předložím Vám skutečný příběh. Ukazuje, jak stát raději nečiní nic, než by pomohl lidem trpícím nevyléčitelnými nemocemi.

15.7.2025 v 12:24 | Karma: 20,78 | Přečteno: 448x | Diskuse | Společnost

Zdeněk Majzlík

Otevřený dopis panu poslanci a předsedovi SPD Tomiu Okamurovi.

Pane Tomio Okamuro. Byla doba, kdy jsem Vám fandil a kdy bych v dopise před Vaše oslovení automaticky vložil slůvko „Vážený“. To již, bohužel, delší dobu udělat nemohu. Když dovolíte, vysvětlím Vám proč.

22.3.2025 v 16:44 | Karma: 24,61 | Přečteno: 859x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Budoucí politik, ministr a „pučista“ jako křoví na Karlově mostě. Mohou za to Chobotnice z roku 1986

Ivan Pilip ve filmu Chobotnice z II. patra (druhý zprava v modré košili).
28. prosince 2025,  aktualizováno  29. 12. 7:12

V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu...

Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic

Oprava silnice v Praze
31. prosince 2025  19:26

Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy...

MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor

Oslavy příchodu roku 2026 budou mít v Praze omezení pro pyrotechniku podobná...
30. prosince 2025  16:53

Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v...

Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí

Z páté série seriálu Stranger Things (2025)
31. prosince 2025  6:06

Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka...

Svátky v roce 2026: Přehled dnů volna, prodloužených víkendů a zavřených obchodů

Pražský orloj
27. prosince 2025  8:37

V České republice slavíme sedm státních svátků, které připomínají důležité tradice i zvraty v...

Šťastné konce obyvatel pražské zoo. Chovatelé loni zachraňovali koně i želvy

Velké drama se odehrálo v červnu na Pražském okruhu. Hřebec Wisky při převozu...
3. ledna 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

Chovatelé z pražské zoologické zahrady loni řešili hned několik dramatických situací, při kterých...

vydáno 3. ledna 2026  11:51

EXTERNÍ E-MAIL
Na několik minut byl na oslavu Nového roku rozsvícen plynový světlonoš od...

Praha

Praha
vydáno 3. ledna 2026  11:50

Na vánoční a novoroční provoz PID naváže od 5. ledna 2026 do 1. března 2026 poloprázdninový provoz...

Sídliště Solidarita

Sídliště Solidarita
vydáno 3. ledna 2026  11:49

Airbus A380-861 dopravce Emirates letící z Dubaje byl k vidění 02.01.2026 nad Sídlištěm...

Zdeněk Majzlík

  • Počet článků 192
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1949x
Dříve odpůrce drog. Dnes bojuji za legalizaci konopí k léčebným účelům, ale nejen k nim. Jsem přesvědčený o tom, že svobodný,dospělý a svéprávný člověk má právo se sám rozhodnout, jestli chce kouřit tabák, hulit konopí nebo pít alkohol v jakékoliv formě. Také jsem ale přesvědčený o tom, že takový člověk musí nést za všechna svá rozhodnutí plnou odpovědnost.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.