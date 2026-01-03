Návrat morálního a lidského hnusu.
ale proto, že tyto projevy vždy cosi vypovídají o charakteru řečníka i o stavu společnosti, která mu umožnila předstoupit před národ.
Letos se ale stalo něco nového. Poprvé v životě jsem při vystoupení novoročního řečníka pocítil fyzický odpor. Ne nesouhlas, ne rozčarování, ale fyzický hnus.
Ve všech lidských společnostech, a dokonce i v říši zvířat, existuje základní princip přežití. Pomáhá se napadenému, nikoli agresorovi. Ne proto, že bychom byli „hodní“, ale proto, že miliony let evoluce naučily živé organismy jediné základní pravdě:
„Kdo dnes nechá napadeného padnout, zítra padne sám.“
Člověk tento princip povýšil na morální normu, etický kodex, a nakonec i na zákonnou povinnost. Český právní řád trestá neposkytnutí pomoci (§ 150 trestního zákoníku).
Ale i bez zákonů by to mělo být samozřejmé. Jde o axiom přežití.
V našich nedávných dějinách už jsme si vyzkoušeli co to je, když ti kteří mohli a dokonce podle dohod měli pomoci, to neudělali. Když pak byl československý stát ohrožen agresí nacistického Německa, většina národa byla připravena se bránit. Ale, jak už to bývá, ne všichni. Existovaly tady organizace, které sdílely stejné amorální hodnoty jako agresor.
Sudetoněmecká strana Konráda Henleina, teroristický Sudetendeutsches Freikorps, Deutsche Nationalsozialistische Arbeiterpartei Hanse Knirschera, ale i české fašistické struktury jako Vlajka či Národní obec fašistická Radoly Gajdy.
V politickém i vojenském jazyce se jim říká pátá kolona. Jejich úkol je vždy prostý. Rozložit stát zevnitř, pomoci agresorovi a připravit půdu pro okupaci. A uspěli.
Hitler je mrtvý. Z jeho těla zbyl možná jen fragment lebky uložený ve Státním archivu Ruské federace. Horší ale je, že jeho myšlenkový odpad přežil. Dnes jej zosobňuje ruský prezident Vladimir Putin.
Rozpoutal brutální válku v Čečensku, napadl Gruzii, okupuje část Moldavska a vede vyhlazovací válku proti Ukrajině. A stejně jako Hitler, má i on své páté kolony. I u nás.
Jsou to lidé, kteří tvrdí, že válku je třeba „zastavit“ nikoli porážkou agresora, ale odepřením pomoci oběti. Žádají, aby se napadený přestal bránit, protože pak se prý agresor „uklidní“.
Tato logika není ani naivní, ani hloupá. Je morálně zvrácená.
První velkou národní katastrofou bylo, že jsme se v roce 1938 vzdali bez boje.
Druhá, možná ještě horší, spočívá v tom, že dnes vědomě legitimizujeme kolaborantské myšlení. Tuto roli dnes plní současný předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Tomio Okamura. Ne jako karikatura, ale jako reálný politický aktér, kterému bylo dovoleno vystoupat na jedno z nejvyšších ústavních míst v zemi a šířit své zvrácené „moudrosti“ ve veřejnoprávní televizi. A to dokonce formou novoročního projevu.
Kdysi jsme měli Henleina a jeho SdP.
Dnes máme Okamuru a jeho SPD.
Rozdíl mezi nimi není v principu, ani ve zkratkách.
Rozdíl je jen v tom, že tentokrát už nemůžeme tvrdit, že jsme NĚCO nevěděli.
Zdeněk Majzlík
Ochlastové vs. Feťáci.
Tomuto mému článku předcházel ne úmyslně vyslechnutý rozhovor dvou, mírně podroušených, pánů. Jen tak, mezi sebou, si dělali srandu z paní, která svůj zdravotní problém řeší konopím ve formě jointů.
Zdeněk Majzlík
Hodnotový quadrumvirát.
Jsem zhnusen tím, čeho jsou někteří lidé schopni. Vše ostatní vyjadřuje karikatura, kterou si zde dovoluji zveřejnit.
Zdeněk Majzlík
Zločinnost zákonodárců a justice České republiky.
Kdyby v nadpisu tohoto článku nebyl název naší země, tak bychom jej my starší patrně hned vztáhli k nacistům Třetí říše, nebo komunistům z dob budování socialismu a komunismu.
Zdeněk Majzlík
Když zákon zabíjí
Někdy je těžké si připustit, že místo toho, aby zákony chránily, mohou ubližovat. Předložím Vám skutečný příběh. Ukazuje, jak stát raději nečiní nic, než by pomohl lidem trpícím nevyléčitelnými nemocemi.
Zdeněk Majzlík
Otevřený dopis panu poslanci a předsedovi SPD Tomiu Okamurovi.
Pane Tomio Okamuro. Byla doba, kdy jsem Vám fandil a kdy bych v dopise před Vaše oslovení automaticky vložil slůvko „Vážený“. To již, bohužel, delší dobu udělat nemohu. Když dovolíte, vysvětlím Vám proč.
