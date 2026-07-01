Má prezident povinnost ozvat se, když se právo obrací proti nemocným?
Domnívám se, že současná drogová politika České republiky vytváří situace, kdy jsou trestně stíháni i lidé, kteří neusilují o výrobu ani distribuci drog za účelem zisku, ale snaží se pomoci sobě nebo svým blízkým prostřednictvím zákonem zakázaných přírodních léčivých látek tam, kde běžná léčba selhala nebo nepřináší dostatečnou úlevu.
Nejde mi o polemiku s jednotlivými soudními rozhodnutími. Kladu si mnohem obecnější otázku: Má demokratický právní stát připustit, aby se člověk musel rozhodovat mezi dodržením zákona a snahou zachránit zdraví nebo zmírnit utrpení svého blízkého?
Právě proto jsem se rozhodl obrátit na nejvyšší představitele našeho státu. Každému z nich pokládám otázku, která souvisí s jeho ústavní funkcí a odpovědností.
Prezident republiky není pouze jedním z ústavních činitelů. Je symbolem hodnot, na nichž je Česká republika založena. Proto od něj občané právem očekávají, že tam, kde jde o lidskou důstojnost, základní práva a spravedlnost, bude hlasem svědomí tohoto státu.
Dnes jsem proto prezidentu republiky zaslal otevřený dopis, v němž ho žádám o zamyšlení nad tím, zda současný stav odpovídá hodnotám, které se jako prezident zavázal chránit.
Nečekám, že se mnou bude souhlasit. Budu však rád, pokud se nad touto otázkou zamyslí nejen on, ale i čtenáři tohoto blogu.
( Tento článek navazuje na sérii sedmi otevřených dopisů, které postupně zasílám vrcholným představitelům českého státu. První byl adresován předsedovi Ústavního soudu JUDr. Josefu Baxovi. Dnešní se týká prezidenta republiky. Každému z adresátů pokládám jinou otázku, která vychází z odpovědnosti spojené s jeho funkcí.)
Zdeněk Majzlík
2/7 Otevřený dopis prezidentu České republiky Petru Pavlovi
(Druhý ze série sedmi otevřených dopisů, které postupně zasílám vrcholným představitelům českého státu spolu s knihou Česko mezi právem a spravedlností. První dopis byl adresován předsedovi Ústavního soudu JUDr. Josefu Baxovi.
Zdeněk Majzlík
Proč jsem napsal knihu „Česko mezi právem a spravedlností“.
Když jsem v roce 2010 začínal se snahou dostat konopí mezi léčivé látky, domníval jsem se, že změna pohledu politického, právního i odborného establishmentu k ostatním léčivým rostlinám bude už jen otázkou krátkého času.
Zdeněk Majzlík
Návrat morálního a lidského hnusu.
Každý rok sleduji v televizi novoroční projevy politických představitelů. Ne proto, že bych od nich očekával moudrost nebo naději,
Zdeněk Majzlík
Ochlastové vs. Feťáci.
Tomuto mému článku předcházel ne úmyslně vyslechnutý rozhovor dvou, mírně podroušených, pánů. Jen tak, mezi sebou, si dělali srandu z paní, která svůj zdravotní problém řeší konopím ve formě jointů.
Zdeněk Majzlík
Hodnotový quadrumvirát.
Jsem zhnusen tím, čeho jsou někteří lidé schopni. Vše ostatní vyjadřuje karikatura, kterou si zde dovoluji zveřejnit.
|Další články autora
Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží
Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...
Kalimera! Otestujte své znalosti o cestování, památkách i letních hitech
Máme pro vás letní kvíz. Slibujeme, že se při něm nezpotíte tak jako venku! Prověří, jak dobře...
Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma
Tropické počasí naplno udeřilo, a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to...
Internet se baví rekonstrukcí za půl miliardy. Lidé na Jiřáku navrhují bazén nebo prales
Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, kterému dominuje modernistický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně,...
Polovinu Čechů stresuje odlet na dovolenou. Pražské letiště proto spouští novou pomoc
Odjezd na dovolenou s sebou přirozeně nese řadu obav a stresových momentů. Stihnu to včas? Mám...
V červnu na silnicích v Pardubickém kraji zemřeli čtyři lidé, loni dvě osoby
V červnu zemřeli při dopravních nehodách na silnicích v Pardubickém kraji čtyři lidé, o dva více...
V červnu na silnicích ve Zlínském kraji zemřel jeden člověk, o tři méně než loni
V červnu zemřel při dopravních nehodách ve Zlínském kraji jeden člověk, o tři méně než ve stejném...
Nejstarší pražská rozhledna není na Petříně. Schovává se v lese a vstup je zdarma
Většina lidí míří za výhledem na Petřín. Jen málokdo ale tuší, že vůbec nejstarší pražská rozhledna...
Vandalové v zámeckém parku kradli a načerno vysadili ryby, areál bude zavírat dřív
Anglický park o rozloze 21,5 hektaru patří k hlavním lákadlům zámku v Čechách pod Kosířem na...
Pronájem světlého bytu 3+1 (77m2) , Moravská 1070/30, Karlovy Vary
Moravská, Karlovy Vary
17 000 Kč/měsíc
- Počet článků 195
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 1935x