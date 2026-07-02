Má nejvyšší státní zástupkyně dohlížet pouze na zákonnost, nebo především na spravedlnost?
Domnívám se, že současná drogová politika České republiky vytváří situace, kdy jsou trestně stíháni i lidé, kteří neusilují o výrobu ani distribuci drog za účelem zisku, ale snaží se pomoci sobě nebo svým blízkým prostřednictvím zákonem zakázaných přírodních léčivých látek tam, kde běžná léčba selhala nebo nepřináší dostatečnou úlevu.
Jsem přesvědčen, že každý občan této země, a zvláště člověk nemocný a bezmocný, požívá ochrany přirozených práv člověka, Listiny základních práv a svobod i Ústavy České republiky. Právě proto si kladu otázku, zda jsou principy vyjádřené v těchto dokumentech v oblasti trestního postihování nemocných a jejich blízkých skutečně naplňovány. Obávám se, že tomu tak není.
Nejde mi o zpochybňování práce státního zastupitelství ani jednotlivých státních zástupců. Kladu si však otázku, která je podle mého názoru pro právní stát zcela zásadní:
Má být trestní právo používáno stejně přísně vůči organizovanému drogovému zločinu jako vůči lidem, jejichž jediným cílem bylo pomoci těžce nemocnému člověku? A pokud ano, jaký význam pak mají ústavní principy ochrany lidské důstojnosti, zdraví a základních práv?
Právě proto jsem se rozhodl obrátit na nejvyšší státní zástupkyni. Od člověka stojícího v čele soustavy státního zastupitelství občané podle mého názoru oprávněně očekávají nejen důsledné prosazování zákonnosti, ale také citlivé vnímání ústavních principů spravedlnosti a ochrany základních práv.
Ve veřejném prostoru zazněly informace, že Nejvyšší státní zastupitelství při projednávání některých navrhovaných změn právní úpravy podporovalo zachování současného restriktivního přístupu. Pokud tomu tak skutečně bylo, považuji za správné otevřít veřejnou diskusi také o tom, zda aktivní vystupování ve prospěch určité podoby připravované legislativy patří mezi úkoly nejvyšší státní zástupkyně.
Stejně tak mě znepokojuje, že podle mého názoru není v této oblasti věnována dostatečná pozornost ani opakovaným výzvám vysokého komisaře OSN pro lidská práva, které upozorňují na lidskoprávní důsledky represivní drogové politiky.
Dnes jsem proto nejvyšší státní zástupkyni zaslal otevřený dopis, v němž ji žádám o zamyšlení nad jedinou otázkou:
Má být úlohou nejvyšší státní zástupkyně usilovat především o zachování co nejpřísnější trestní politiky, nebo především dbát na to, aby trestní právo bylo vždy vykládáno a uplatňováno v souladu s Ústavou České republiky, Listinou základních práv a svobod a principy spravedlnosti, na nichž je demokratický právní stát založen?
Vzhledem k jejím veřejným vystoupením nepředpokládám, že se mnou bude souhlasit. Budu však rád, pokud se nad touto otázkou zamyslí. A o totéž bych chtěl požádat i čtenáře tohoto blogu.
(Tento článek navazuje na sérii sedmi otevřených dopisů, které postupně zasílám vrcholným představitelům českého státu. První byl adresován předsedovi Ústavního soudu JUDr. Josefu Baxovi, druhý prezidentu republiky Petru Pavlovi. Dnešní článek se týká nejvyšší státní zástupkyně JUDr. Lenky Bradáčové. Každému z adresátů pokládám jinou otázku, která vychází z odpovědnosti spojené s jeho funkcí.)
Zdeněk Majzlík
Má prezident povinnost ozvat se, když se právo obrací proti nemocným?
V posledních letech se stále častěji zamýšlím nad jednou otázkou. Kde končí povinnost občana dodržovat zákon a kde začíná povinnost státu chránit zdraví, život a lidskou důstojnost?
Zdeněk Majzlík
2/7 Otevřený dopis prezidentu České republiky Petru Pavlovi
(Druhý ze série sedmi otevřených dopisů, které postupně zasílám vrcholným představitelům českého státu spolu s knihou Česko mezi právem a spravedlností. První dopis byl adresován předsedovi Ústavního soudu JUDr. Josefu Baxovi.
Zdeněk Majzlík
Proč jsem napsal knihu „Česko mezi právem a spravedlností“.
Když jsem v roce 2010 začínal se snahou dostat konopí mezi léčivé látky, domníval jsem se, že změna pohledu politického, právního i odborného establishmentu k ostatním léčivým rostlinám bude už jen otázkou krátkého času.
Zdeněk Majzlík
Návrat morálního a lidského hnusu.
Každý rok sleduji v televizi novoroční projevy politických představitelů. Ne proto, že bych od nich očekával moudrost nebo naději,
Zdeněk Majzlík
Ochlastové vs. Feťáci.
Tomuto mému článku předcházel ne úmyslně vyslechnutý rozhovor dvou, mírně podroušených, pánů. Jen tak, mezi sebou, si dělali srandu z paní, která svůj zdravotní problém řeší konopím ve formě jointů.
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