Jen poznámka k výročí osvobození koncentračního tábora v Osvětimi.

Od dětství jsem se nejen ve škole dovídal o tom, jaká zvěrstva byla v Osvětimi nacisty páchána na lidech židovského vyznání z celé Evropy. A protože mne historie vždy zajímala, také jsem o této skutečné době temna dost četl.

Ano, nacisté a fašisté skutečně byli jeden velký a odporný hnus. A dodnes je pro mnohé, a to i pro mne, nepochopitelné, jak je vůbec možné, že se z lidí takové zrůdy vůbec mohou stát. Německo se po válce za své skutky omluvilo, zaplatilo velké reparace a já bych chtěl věřit tomu, že z jejich země již nic takového Evropě nehrozí. Co ale ti ostatní, kteří mají také svůj podíl na těch šesti milionech zavražděných žen, mužů a dětí? Kteří?

Nechci teď spekulovat nad výsledky konference ve francouzské Évianu, která vlastně Hitlerovy cestu k vyvražďování Židů otevřela. Zaráží mne jiná věc, na kterou doposud nikdo uspokojivě neodpověděl.

Aby nacisté dokázali tak „úspěšně“ provozovat svou továrnu na smrt jménem Auschwitz - Osvětim, bylo potřeba mít neustále k dispozici perfektně fungující železniční trať. A tu oni skutečně měli. Za celou válku na koleje a mosty této trati nespadla ani jedna jediná bomba. Někdo by mohl říci, že ani Angličané, ani Američané o hrůzách páchaných v tomto koncentráku nevěděli. Jenže to není pravda.

V září 1940 byl Gestapem zatčen a následně do Osvětimi odvezen polský voják a odbojář Vitold Pilecký. Mohlo by se zdát, že na tedejší dobu nic zvláštního. Jenže toto zatčení zvláštní bylo. Pan Pilecki se totiž, po domluvě s velením polského odboje, nechal zatknout a uvěznit záměrně. Účelem bylo získat podrobnější zprávy o tom, co se v tomto největším nacistickém koncentračním táboře děje. Na počátku roku 1943 pak uprchl, a přes polský odboj se o všech těch hrůzách dověděli i Angličané a Američané.

Přibližně ve stejnou dobu z Auswitzu uprchli i dva slovenští židé. Rudolf Vrba, vlastním jménem Walter Rosenberg, a Alfréd Wetzler. Podařilo se jim přejít až do Žiliny a tam pro slovenskou židovskou obec sepsali tzv. Vrbovu a Wetzlerovu zprávu. Má 32 listů. Ta se následně taktéž k Angličanům a Američanům dostala.

Přesto za celou válku nepadla na tratě vedoucí do tohoto koncentráku ani jedna jediná bomba. Proč? Šetřili si je na bombardování vojenských cílů? To asi také ne. Stačí se připomenout Drážďany. Tak proč? Nebo snad tehdejším vládám Spojených států amerických a Spojeného království Velké Británie a Irska vyvražďování Židů vyhovovalo? Nevím. Ale myslím si, že i tyto dvě velmoci dluží Židům minimálně hodně velkou omluvu, a že i toto by se mělo při vzpomínkách na osvobození koncentráku v Osvětimi připomínat.

Dodatek:

Pan Robert Vrba byl slovenský profesor farmakologie vyučující na University of British Columbia v Kanadě. Zemřel 26. 1. 2006 ve Vencouveru ve věku 82 let.

Pan Alfréd Wetzler byl slovenský spisovatel píšící pod pseudonimem Jizef Láník. Zemřel 8. února 1988 v Trnavě. Bylo mu 70 let.

Pana Witolda Pileckého, jednoho z největších hrdinů polského protinacistického odboje, spoluzakladatele Tajné polské armády a člena odbojové organizace Zemská armáda, zavraždili komunisté 25. května 1948. Bylo mu 47 let.