Hodnotový quadrumvirát.

Jsem zhnusen tím, čeho jsou někteří lidé schopni. Vše ostatní vyjadřuje karikatura, kterou si zde dovoluji zveřejnit.

Je to „karikatura“ nápadem a skicou navrhnuta mnou, a do koncové podoby upravena přítelem. (Toto vysvětlení zde uvádím na přání redakce iDnes).

Uvozovky okolo slova karikatura dávám proto, že běžná karikatura slouží pro odlehčení tématu. Zde ji dávám z nutnosti. Mým původním záměrem bylo použít originální fotky. Bohužel Putin a Trump si velmi hlídají, aby jejich obrázky nemohly být použity pro jejich kritiku. A tak nejsou bez svolení dostupné.

Všichni čtyři tvorové na mé karikatuře jsou dle mne názorným zpodobněním toho nejodpornějšího hnusu, jaký se v lidské společnosti může vyskytnout.

To je vše, co jsem zde chtěl sdělit.

Autor: Zdeněk Majzlík | neděle 17.8.2025 6:56 | karma článku: 11,99 | přečteno: 343x

Další články autora

Zdeněk Majzlík

Zločinnost zákonodárců a justice České republiky.

Kdyby v nadpisu tohoto článku nebyl název naší země, tak bychom jej my starší patrně hned vztáhli k nacistům Třetí říše, nebo komunistům z dob budování socialismu a komunismu.

3.8.2025 v 18:04 | Karma: 24,65 | Přečteno: 559x | Diskuse | Společnost

Zdeněk Majzlík

Když zákon zabíjí

Někdy je těžké si připustit, že místo toho, aby zákony chránily, mohou ubližovat. Předložím Vám skutečný příběh. Ukazuje, jak stát raději nečiní nic, než by pomohl lidem trpícím nevyléčitelnými nemocemi.

15.7.2025 v 12:24 | Karma: 20,56 | Přečteno: 433x | Diskuse | Společnost

Zdeněk Majzlík

Otevřený dopis panu poslanci a předsedovi SPD Tomiu Okamurovi.

Pane Tomio Okamuro. Byla doba, kdy jsem Vám fandil a kdy bych v dopise před Vaše oslovení automaticky vložil slůvko „Vážený“. To již, bohužel, delší dobu udělat nemohu. Když dovolíte, vysvětlím Vám proč.

22.3.2025 v 16:44 | Karma: 24,46 | Přečteno: 845x | Diskuse | Společnost

Zdeněk Majzlík

Dodatek k Otevřenému dopisu americkému velvyslanci.

Níže zveřejněná koláž oficiálních fotek zločinců jsem použil z fotek na stránkách Google obrázky, které nejsou nijak označené autorským právem a jsou k volnému použití.

10.3.2025 v 10:37 | Karma: 4,68 | Přečteno: 112x | Diskuse | Společnost

Zdeněk Majzlík

Otevřený dopis velvyslanci Spojených států amerických Nicholasi Merrickovy.

Toto mé vyjádření je důsledkem pocitu zhnusení a zrady základních lidských hodnot představitelem státu, ke kterému jsem nejen já dlouhé roky vzhlížel jako jejich ochránci.

9.3.2025 v 11:52 | Karma: 19,91 | Přečteno: 647x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

15. srpna 2025  17:44,  aktualizováno  16.8 2:32

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po...

Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny

15. srpna 2025  9:52,  aktualizováno  16:08

Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční...

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

16. srpna 2025  14:26,  aktualizováno  16:38

Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující...

Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin

16. srpna 2025  7:05,  aktualizováno  8:48

Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat...

Mikulov brojil proti přílivu turistů, teď zažívá jednu z nejhorších sezon

10. srpna 2025  12:57

Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z nejhorších sezon za...

Řidička projela rovně kruhový objezd, auto uvázlo na pahorku v křoví

17. srpna 2025  11:36

Uprostřed zeleně na umělém pahorku skončila noční jízda posádky černého fordu v Liberci. Řidička...

Prodej bytů v Praze láme rekordy. A zdražování stále není u konce

17. srpna 2025  11:30

Mimořádně perspektivní někdejší průmyslové čtvrti, stagnující severozápad či nedostupný střed...

Volby by vyhrálo ANO s 32,5 procenta. Piráti posílili, Stačilo! si pohoršilo

17. srpna 2025  11:10,  aktualizováno  11:26

Volby by v srpnu vyhrálo hnutí ANO, získalo by 32,5 procenta hlasů. Do Sněmovny by se dostalo také...

Dva mladíci přetočili v lese čtyřkolku. Jeden zemřel, druhého odvezl vrtulník

17. srpna 2025  11:24

V lese na Sokolovsku zemřel po nehodě čtyřkolky dvaadvacetiletý muž. Dalšího šestadvacetiletého...

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Zdeněk Majzlík

  • Počet článků 190
  • Celková karma 18,96
  • Průměrná čtenost 1965x
Dříve odpůrce drog. Dnes bojuji za legalizaci konopí k léčebným účelům, ale nejen k nim. Jsem přesvědčený o tom, že svobodný,dospělý a svéprávný člověk má právo se sám rozhodnout, jestli chce kouřit tabák, hulit konopí nebo pít alkohol v jakékoliv formě. Také jsem ale přesvědčený o tom, že takový člověk musí nést za všechna svá rozhodnutí plnou odpovědnost.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.