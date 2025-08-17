Hodnotový quadrumvirát.
Je to „karikatura“ nápadem a skicou navrhnuta mnou, a do koncové podoby upravena přítelem. (Toto vysvětlení zde uvádím na přání redakce iDnes).
Uvozovky okolo slova karikatura dávám proto, že běžná karikatura slouží pro odlehčení tématu. Zde ji dávám z nutnosti. Mým původním záměrem bylo použít originální fotky. Bohužel Putin a Trump si velmi hlídají, aby jejich obrázky nemohly být použity pro jejich kritiku. A tak nejsou bez svolení dostupné.
Všichni čtyři tvorové na mé karikatuře jsou dle mne názorným zpodobněním toho nejodpornějšího hnusu, jaký se v lidské společnosti může vyskytnout.
To je vše, co jsem zde chtěl sdělit.
Zdeněk Majzlík
Zločinnost zákonodárců a justice České republiky.
Kdyby v nadpisu tohoto článku nebyl název naší země, tak bychom jej my starší patrně hned vztáhli k nacistům Třetí říše, nebo komunistům z dob budování socialismu a komunismu.
Zdeněk Majzlík
Když zákon zabíjí
Někdy je těžké si připustit, že místo toho, aby zákony chránily, mohou ubližovat. Předložím Vám skutečný příběh. Ukazuje, jak stát raději nečiní nic, než by pomohl lidem trpícím nevyléčitelnými nemocemi.
Zdeněk Majzlík
Otevřený dopis panu poslanci a předsedovi SPD Tomiu Okamurovi.
Pane Tomio Okamuro. Byla doba, kdy jsem Vám fandil a kdy bych v dopise před Vaše oslovení automaticky vložil slůvko „Vážený“. To již, bohužel, delší dobu udělat nemohu. Když dovolíte, vysvětlím Vám proč.
Zdeněk Majzlík
Dodatek k Otevřenému dopisu americkému velvyslanci.
Níže zveřejněná koláž oficiálních fotek zločinců jsem použil z fotek na stránkách Google obrázky, které nejsou nijak označené autorským právem a jsou k volnému použití.
Zdeněk Majzlík
Otevřený dopis velvyslanci Spojených států amerických Nicholasi Merrickovy.
Toto mé vyjádření je důsledkem pocitu zhnusení a zrady základních lidských hodnot představitelem státu, ke kterému jsem nejen já dlouhé roky vzhlížel jako jejich ochránci.
