Pěstouni na odpis

Hvězda zhasla. Ani známka punku nezmohla nic. Malá víla se vrátila do ústavního zařízení. Rozhodnutím soudu. To nepochopíš, fakt. U přechodné pěstounky měla biologická matka každý týden kontakt s dítětem.

Jsem dlouhodobý pěstoun a připadám si jako pitomec.

3.2.2020 se konalo jednání k připomínkám návrhu Novely sociálně právní ochrany dětí, z pera MPSV a mně to nedá, abych se neptala: Co to tam sakra šňupete za matroš?"