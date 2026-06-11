Snížení odvodů se vyplatí živnostníkům i vládě
Jedním z opatření prosazovaných touto vládou je snížení minimálních odvodů pro živnostníky. Předchozí vláda zvedala minimální vyměřovací základ (ze kterého se platí odvod ve výši 29,2 % na sociální zabezpečení) z 25 % na 30 %, 35 % a nakonec pro rok 2026 na 40 % průměrné mzdy v ekonomice. To představovalo zvýšení sociálních odvodů v krátkém čase na více než dvojnásobek!
Strany současné vlády snižují tento vyměřovací základ o krok zpět na 35 % průměrné mzdy, a tím plní slib, který daly v době, kdy vláda Petra Fialy tyto odvody zvyšovala. Zákon byl schválen, vrácení senátem přehlasováno a změna již vyšla ve Sbírce zákonů a platí.
Konkrétně to znamená, že při úředně vyhlášené průměrné mzdě 48 967 Kč budou živnostníci s nízkými příjmy platit letos na pojistném 29,2 % procenta z 35 % této částky, tedy 5005 Kč měsíčně, místo aby platili odvody z 40 % této částky, tedy 5720 Kč měsíčně. Jinými slovy, budou platit o 715 méně.
A pokud by se někdo bál, že kvůli tomu bude mít ve stáří nižší důchod, může samozřejmě dobrovolně platit více! Nebo můžou živnostníci ušetřené peníze využít na rozvoj firmy, osobní spotřebu, nebo na penzijní spoření nebo třeba na spoření do vládních Dluhopisů republiky.
Jen pro pořádek uvádíme, že pokud jde o daň z příjmu a pokud jde o odvody na zdravotní pojištění, na těch se pro živnostníky nic nemění.
Od předchozí vlády bylo zvýšení povinných minimálních odvodů pro živnostníky s nejnižšími příjmy krátkozraké. Předchozí vláda si chtěla vylepšit příjmy do státního rozpočtu, ale bylo by to vykoupeno vyššími výdaji na důchody živnostníků v budoucnu.
Hlavní problém ale je, že oni ani více nevybrali! Počet živnostníků se začal po tomto zvyšování odvodů radikálně snižovat a nezaměstnaných přibývat! Takže se od živnostníků na odvodech vybralo naopak méně a na sociálních dávkách v nezaměstnanosti se vyplatilo více.
Ještě k 31.12.2024 byl počet OSVČ platících zálohy na pojistné 782 029 osob a k 31.3.2026 už jen 734 880 osob – to je o 47 tisíc méně. Ve stejném období vzrostl o 66 tisíc počet osob evidovaných na úřadech práce z 306 478 osob na 372 338 osob. V posledních měsících naštěstí opět začíná počet nezaměstnaných klesat.
Zkrátka, zvýšení daní schválené minulou vládou nefungovalo. Naopak, v tomto případě může vést ke zvýšení výběru peněz pro státní rozpočet snižování odvodů. Ekonomové tomu říkají Lafferova křivka. Když jsou daně moc vysoké, stát vybírá méně, než by vybral s mírnějším zdaněním.
Vážíme si toho, když někdo uživí sebe a svoji rodinu. Nechceme, aby kvůli daním lidé končili na sociálních dávkách. Chceme dát lidem možnost svobodně hospodařit. Proto v tomto případě odvody snižujeme. Takže prosíme, pokud jste živnost zabalili kvůli přehnaně zvýšeným odvodům, vraťte se nyní ke své práci.
Petr Mach
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