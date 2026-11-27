Sparto, jak hluboko chceš ještě klesnout?
Na posměváčky z řad sparťanských fandů, že červenobílí ve středu v zápase s Villarrealem natáhli rekordní šňůru zápasů bez výhry, došlo velmi brzy. Bojovná Slavia sice prohrála 0:1, ale většina očitých svědků se shodla, že nezaslouženě, protože měla víc ze hry a o vítězství ji připravila její chronická váhavost při zakončení. Naproti tomu Sparta podlehla nizozemskému Alkmaaru 2:4 po zásluze.
V prvním poločase byli Letenští překvapivě lepší, vedli 2:0 a zdálo se, že se můžou vrátit lepší časy. Jenomže po přestávce je soupeř totálně rozebral a s chladnou hlavou výsledek otočil. Třemi góly se o to postarali nově příchozí Oufkir a Daal, což jsou normálně hráči základní sestavy, ale trenér Echteld je v Praze nechal odpočívat a vyslal je do záchranné akce, až když zatékalo do střechy. Jejich nástupem přišly i rychlost a důraz do útočných kombinací, a především střelecká síla. Dvě rány do šibenice budou sparťanského brankáře Surovčíka strašit ještě hodně dlouho. A některým divákům na tribunách i u televize při nich vytanula vzpomínka na Haraslína…
Dočasný sparťanský kouč Lukáš Bláža, který ještě o víkendu působil u třetiligového týmu Loko Praha, střídal rovněž, ale spíše s opačným efektem. Ujal se mužstva v úterý, den poté, kdy představenstvo Sparty po ligové prohře s Libercem a u vědomí třináctibodové ztráty na Slavii vyhodilo trenéra Briana Priske i sportovního ředitele Tomáše Rosického. Nová prozatímní postava na lavičce Sparty oživila ještě jinou vzpomínku, a sice jak v podobné situaci, po vyhazovu Zdeňka Ščasného v září 2016, si k mužstvu od dorostu odskočil David Holoubek a senzačně porazil Inter Milán 3:1. Kde ty loňské sněhy jsou…
Bláža před utkáním s AZ Alkmaar varoval, ať nikdo nečeká překotné změny, řekl, že bude pokračovat ve stopách Priskeho. To se v jeho situaci dalo pochopit, ale současně je to právě to, co se s příchodem nového kouče, jímž má být, jak se zdá, další Skandinávec, Nor Ronny Deila, musí změnit.
Bylo až šokující, jak po přestávce Sparta ochotně vyklidila pole, přistoupila na to, že si ji Alkmaar osedlá a bude ji okopávat do slabin. Ukázalo se, že odcházející Rosický měl pravdu, když napadl mentalitu mužstva. Řada hráčů v rudých barvách občas sice prokazuje individuální kvality při práci s míčem, ale nemá to srovnané v hlavách. Rosický a Priske totiž mužstvo doplňovali za chodu, neboť s přestupy zaspali, a hráči si na sebe teprve zvykali. Dánský kouč stále šachoval se sestavou, hledal, sliboval zlepšení, ale Sparta nevyhrávala a psychicky klesala ke dnu. Ve druhém poločase proti Alkmaaru místo těsného napadání soupeře zvolila couvání, vyčkávání. Nepochopitelné proti mužstvu, které letos v březnu v Konferenční lize na stejném letenském trávníku zdolalo Spartu – pravda, její jiné složení – 4:0. Copak si neuvědomovali, že tenhle způsob hry nemůže znamenat nic jiného než znovu smrt?
Škoda, že sparťané díky příkladu Viktorie Plzeň nepochopili, jak se přistupuje k zápasu v Evropské lize. Pravda, Marco Silva, trenér Benfiky Lisabon, dosud vedoucího mužstva tabulky bez jediného ztraceného bodu, proti ní poslal na plac druhou garnituru, což portugalská media tvrdě zkritizovala. Viktoriáni svého podcenění skvěle využili, hráli bez ostychu, do poločasu vedli po hrubkách v obraně soupeře vysoko 3:0 a na otázku, jak si vedení udrží, odpověděli čtvrtým gólem těsně po přestávce. Úžasné! Benfica rovněž vystřídala, ale Plzeň si výsledek aktivní hrou pohlídala a způsobila velkou senzaci. Kabongo, střelec dvou gólů, to trefil přesně: „Mentalita byla důležitější než individuální kvality.“
Nezklamal ani Jablonec, který si v Konferenční lize poradil s lídrem švýcarské ligy Luganem. Opět zafungovalo kouzlu Střelnice, kde Severočeši nedávno porazili Glasgow Rangers a remizovali s Brightonem.
Jen pražská „S“ kazí bilanci v evropských pohárech.
Milan Macho
Slavii není pomoci. Vydrží běhat, bojuje, ale neposlouchá ji míč. Patří do Ligy mistrů?
Jsou rekordy, o které nikdo nestojí. Jako ten slávistický: nepřerušená série 24 utkání v Lize mistrů bez vítězství, z toho 19 pod trenérem Trpišovským. To je hodně depresivní bilance.
Milan Macho
Co může Denia v českém fotbale změnit?
Čtyři prohry českého národního mužstva ve fotbalové Lize národů nijak nepřekvapily, třebaže jsme mohli doufat, že aspoň v domácím zápase s Chorvatskem jeden bod urve. Ale i to bylo nad jeho schopnosti.
Milan Macho
Prazvláštní derby
Šokující sestava Slavie, šokující taktika trenéra Trpišovského udělaly z derby utkání, na které se jen tak nezapomene. Sešívaní vykradli Letnou jaksepatří – 3:0.
Milan Macho
Fotbal není pro Čechy?
Člověk by řekl, aniž by vzýval spravedlnost, že fotbalisté Česka neměli na mistrovství světa hrát.
Milan Macho
Slávistický boss přestřelil
Žhnoucí plamen ze sobotního skandálního závěru derby Slavia – Sparta bude dohořívat a doutnat ještě dlouho. Poznamenal celý závěr ligového ročníku.
|Další články autora
Uhodnete věk českých celebrit?
Kolik je let našim nejznámějším tvářím z televizních obrazovek, pódií a filmového plátna? Čas letí...
Fenomén kyblíků v pražském metru pokračuje. Hvězdou je ten od jogurtu
Zná to každý, kdo se po Praze pohybuje MHD. V některých stanicích metra se lze při troše...
The Prodigy ruší koncert v pražské O2 areně, náhradní termín nebude
Na instagramovém profilu britské elektronické kapely The Prodigy se objevila zpráva, že kvůli...
Bro, kámo, reálně jakoby. Česko zaplavili brokolíci, poznáte je po vlasech i slovníku
Kudrnatá hříva jako růžička brokolice, prošívaná bunda, tenisky a slovník plný výrazů jako „bro“,...
Největší Lego stavebnice, které si můžete koupit. Rekordman má přes 12 tisíc dílků
Postavit si doma Eiffelovku, obří vesmírnou stanici nebo dokonce slavné Pokémony? Lego v...
Rakovník má příští rok hospodařit se 795 miliony korun, využije přebytek i úvěr
Rakovník má příští rok hospodařit se 795 miliony korun, využije přebytek z minulých let, který činí...
Další odklad už ne. Tunely v Brně se v neděli otevřou, potvrdili úředníci
Do Pisáreckého tunelu a navazujícího tunelu Hlinky se v neděli večer vrátí provoz. Stavební...
Divadlo Antonína Dvořáka v Příbrami uvede hru Marie Stuartovna
Divadlo Antonína Dvořáka v Příbrami uvede hru Marie Stuartovna. Historické drama Friedricha...
Těšínské divadlo uvede komedii Drákula, pět herců rozehraje 15 rolí
Těšínské divadlo uvede 28. listopadu inscenaci Drákula: děsuplná komedie. Slavný upír v ní nebude...
Dubai Island - 4+kk v neprestižnější dnes možně adrese v Dubaji
Dubaj, Spojené arabské emiráty
5 347 920 Kč
- Počet článků 96
- Celková karma 10,07
- Průměrná čtenost 1410x