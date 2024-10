Sparta lapá po dechu. Je v krizi?

Čtyři prohry během posledního měsíce! Donedávna něco nemyslitelného. V Plzni 0:1, na Slavii 1:2, doma s Olomoucí 2:3. A k tomu výprask 0:5 v Lize mistrů po nedůstojném vystoupení na hřišti Manchesteru City. Je Sparta v krizi?

Poslední porážka na hřišti Viktorie Plzeň vede mnohé odborníky k závěru, že je v herní krizi. Co ji způsobilo? Někteří tvrdí, že sparťanští hráči měli po Euru krátkou dovolenou a teď se jim v náročné sezoně vybily baterky. Jenomže Slavia, co se programu týče, je na tom podobně, a právě ona nejvíc využívá zakolísání Sparty.

Jiní se domnívají, že se její hráči zamilovali do Ligy mistrů, kterou si Sparta vydobyla po devatenáctileté pauze, a nedovedou se plně soustředit na domácí ligu. Jasně, ukázat se na mezinárodní scéně, navíc v nejprestižnější světové klubové soutěži, upozornit na sebe skauty zahraničních klubů, to je velice lákavé. Jenomže má to jeden háček: k povedeným zápasům se Salzburgem a ve Stuttgartu se nesmí přilepit trapas na půdě Manchesteru City, který sráží hodnotu předchozích vystoupení. Nejde o podstatu prohry, ta se očekávala, ale o to, jak k ní došlo. Že k ní vedl zaparkovaný autobus jedenácti trapně bránících hráčů a žádná vlastní gólová šance.

Člověk by řekl, že po takovém debaklu si budou chtít hráči spravit chuť na ligové scéně, ale to, co Sparta předvedla v prvním poločase v Plzni, byla hrůza. Trenér Friis to připsal přístupu hráčů k utkání. Nejsou prý tak hladoví po úspěchu v lize jako dřív. V tom má asi pravdu, ale nemůže si myslet, že to nepadá i na jeho hlavu. Proč byl právem všemi opěvovaný Kairinen, který nehrál na Euru, v derby na Slavii a v Plzni téměř neviditelný? Byl na přísné bránění ze strany soupeře takticky dobře připravený?

Lars Friis byl velké téma v létě, když Letnou nečekaně opustil Brian Priske mířící do Feyenoordu Rotterdam. Sparta na to nebyla připravená, logickým krokem bylo angažování Friise, Priskeho asistenta. I když současný kouč není takový sympaťák jako Priske, nebije se v prsa před fanoušky, ale převzal po něm hráčské kolečko po každém utkání, s nímž naopak Priske ve Feyenoordu neuspěl, sparťanská veřejnost ho přijala bez problémů, zvláště když začátek sezony rudým vyšel báječně – postoupili do Ligy mistrů. Až nečekaně hladce navázali na druhou mistrovskou sezonu i v domácí lize. Jenomže teď se to Friisovi začalo sypat pod rukama. Lze mu vyčítat některé posily (Ross, Krasniqi), které zatím tápou, určitá problematická střídání během zápasů a pozměněný způsob hry. Teď bude pod velkým tlakem fandů i sparťanského vedení. Nedělá ovšem dojem, že je náchylný ztrácet hlavu.

Sami hráči upozorňují, že pozměnili způsob hry dlouhými nákopy na Olatunjiho a že jim to nevyhovuje. Nigerijský útočník první hodinu zápasu v Plzni proseděl na lavici, jenomže místo něj nastoupivší Rrahmani, stejně jako Birmančević, v sestavě sice figurovali, ale jako by na hřišti ani nebyli. Snaha oživit Birmančeviće vedle hráče do kombinace Rrahmaniho nezabrala. Srbské křídlo je zjevně fyzicky vysáté, ztratilo sportovní formu. A Haraslín léčí zranění.

Hlavní příčinu toho, proč se Spartě nedaří, vidím právě v roztržení „trojzubce“ Birmančević–Kuchta–Haraslín, který představoval drtivou sílu v ofenzivě. Kuchta je v Mitjyilandu, ale zdálo se, že i s Olantunjim to bude fungovat. Po odchodu Krejčího do Girony chybí někdo, kdo by mužstvo vyburcoval. Nový kapitán Panák je jiný charakterový typ, pokusy Laciho jsou teatrální a trapné. Možná právě teď Sparta doplácí na to, že v týmu mají značnou převahu cizinci a chybějí srdcaři.

Myslím, že až se uzdraví Haraslín a na starou vlnu se vrátí Birmančević, mužstvo se zase zvedne. Ale kdy to bude?

Slavia má teď na Spartu náskok devíti bodů, mezi ně se s dvoubodovým mankem na červenobílé vklínila Plzeň, která je pod trenérem Koubkem čím dál lepší, i když nedisponuje takovými finančními prostředky jako pražská „S“. Dělá ovšem přestupy velmi uvážlivě. Šulc, Červ a Prince Adu (jeden z příkladů výborné posily) táhnou mužstvo, které nemá viditelnou slabinu, třebaže během roku přišlo o dva klíčové hráče, brankáře Staňka a střelce Chorého.

Liga není po 12 kolech ani zdaleka rozhodnutá. Slavia je teď v laufu, ale i na ni se můžou snést černé mraky. Na jaře ji čekají zápasy s největšími rivaly venku, na Spartě a v Plzni, sparťani budou mít doma i Viktorii. Navíc je o sešívaných známo, že mívají jaro horší než podzim.