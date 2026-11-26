Slavii není pomoci. Vydrží běhat, bojuje, ale neposlouchá ji míč. Patří do Ligy mistrů?
Jedna čárka do ní čerstvě přibyla v souboji s Villarrealem (0:1). Na svém stadionu v Edenu se Slavia vypjala k téměř bohatýrskému výkonu, ale zase jí nakonec zůstaly oči pro pláč. Přitom soupeř nijak neoslnil a byl k poražení.
Červenobílí měli na válečném poli územní převahu, ale španělskou tvrz nedobyli. Do cesty se jim postavily i některé sporné verdikty. Když slovinský rozhodčí Obrenovič vyloučil Veigu za faul na Chytila, kterého se dopustil jako poslední bránící hráč před brankářem, zasáhl VAR, neboť stoper Villarrealu při souboji napřed nevědomě odvrátil míč zády a teprve pak fauloval. Byla z toho jen žlutá karta. Když o něco později sudí nařídil proti Villarrealu penaltu za stažení Nowaka před brankou, VAR ho opravil, že k faulu došlo sekundu před zahráním rohového kopu. Co na tom, že Nowakovi tím bylo znemožněno, aby se zapojil do hry? Mnozí slávisté se domnívají, že kdyby došlo k podobným situacím na opačné straně, minimálně v jednom případě by VAR mlčel, a že na Čechy si zkrátka každý dovolí. Ať si o tom každý myslí své…
Mohlo by se tedy říct, že Slavia má v Lize mistrů chronickou smůlu. Ale není tomu tak zcela. Konkrétně ve druhém poločase středečního zápasu sešívaní svého soupeře místy válcovali, ale nic z toho nevytěžili. Chybí jim jednak tvořivý středový hráč a jednak zabiják na hrotu útoku. Bez nich se v Evropě dál nedostanou. V poslední třetině hřiště se dopouštějí špatného řešení akcí, mnoha ztrát míče místo kolmé finální přihrávky do gólové šance, navíc jsou zbrklí. Veškeré nebezpečí hrozí z křídelních prostorů, zejména od Ayaosiho, jemuž ovšem na druhé straně chybí klid při zakončení.
Proti Villarrealu kopal všechny standardní situace Sadílek – jednu hůř než druhou. Trefoval prvního protihráče, zbylé pokryli soupeřovi stopeři. Přesto nepřišel z lavičky pokyn, aby je prováděl někdo jiný, například Jurásek. Přitom to měla být nejobávanější munice červenobílých. Bez Chorého navíc ztratili výškovou převahu.
Nehrozili ani střelbou ze střední vzdálenosti. Jen řídké pokusy končící tři metry vedle nebo nad brankou nikoho nevystraší. Když se dostali v šestnáctce do nadějné střelecké situace, buď ji řešili nepřesně, nedůrazně, nebo chyběl jeden krok k dorážce. Nemají koncového útočníka evropských kvalit; Chytil bojuje, ale má své limity.
Celé je to hlavně o tom, jak jsou hráči technicky a rychlostně vyspělí, aby dokázali poroučet míči. Slávisty při měření s Evropou „kulatý nesmysl“ moc neposlouchá. Je to dané i návyky z ligy. Ani v ní nevynikají herní invencí, vyhrávají především fyzickým fondem a zarputilostí. Výsledkem všech těchto okolností je chabá produktivita hry. Jak s tím ale chcete uspět v Lize mistrů, kde si kdekdo s míčem rozumí? Musí to už být frustrující.
Šňůra neúspěšných výsledků, které už musely v Champions League nedávno strávit i Sparta a Viktoria Plzeň, svádí k úvaze, zda je užitečné, aby se česká mužstva nechala evropskou elitou takhle ponižovat. I v Evropské lize se můžou utkat s atraktivními soupeři, jako jsou Juventus Turín, Benfica Lisabon, Leverkusen, AC Milán, Celtic Glasgow, Olympique Marseille, Real Sociedad, Crystal Palace nebo Hoffenheim. Jsou pro české týmy hratelnější. Jenomže Liga mistrů je fotbalový Mount Everest, k němuž všichni vzhlížejí. Nabízí mnohem víc, a to hlavně pro klubovou pokladnu: za pouhou účast v základní fázi do ní přiteče půl miliardy korun. Víc než čtyřnásobek ve srovnání s Evropskou ligou, o Konferenční lize nemluvě.
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