Šest ligových bodů pro Slavii. Ale to není obří náskok

Po výhře 2:1 v derby nad Spartou odskočila Slavia svému rivalovi v čele ligové tabulky o šest bodů. Z dlouhodobého hlediska to znamená málo, ale pro sešívané je to po delší době velká vzpruha.

Před rokem byli červenobílí po 10 kolech s dvoubodovým mínusem za Spartou, která nakonec ligu vyhrála. Ale předloni touhle dobou měli naopak o pět bodů víc, po 18. kole dokonce o sedm, přesto se mistrem stali Letenští. Kdybychom se ponořili do minulosti, našli bychom několik příkladů, kdy Slavia ligu vedla, ale v závěru svou pozici ztratila.

Pro Slavii je teď kromě bodového náskoku neméně podstatné, že její hra ožila a konečně vypadá k světu. Příchodem dlouhána Chorého na hrot útoku ji mohli dlouhými centry zjednodušit, návratem delší dobu zraněného Zafeirise se zrychlil a zefektivnil přechod do útoku a, jak ukázalo i derby, přišly s ním i důležité góly.

Začátek sezony přinesl červenobílým převratné změny právě v nečekané posile. Co nečekané, byl to téměř šok, když Tomáš Chorý svlékl dres Viktorie Plzeň a místo něj si navlékl slávistický. Severní tribuna v Edenu mu sice nemínila jen tak odpustit bývalé tvrdé nájezdy jako nesmlouvavého soupeře, ale brzy pochopila, že stejný rváč bude i v jejích barvách. A skutečně, Chorý nechává na hřišti celé srdce, takový hrotový bijec Slavii chyběl, a ukazuje se, že se velmi dobře můžou doplňovat s Chytilem. Právě Mojmír Chytil otevřel skóre derby už na začátku druhé minuty nekompromisní dorážkou po brilantní akci a přihrávce Malicka Dioufa.

U devatenáctiletého Senegalce se chci zastavit. Už do jarní sezony doslova vletěl, ale po vyloučení na hřišti AC Milán v zápase Evropské ligy ho trenér Jindřich Trpišovský odstavil, aby s ním znovu vyrukoval do nového ligového ročníku. Halvbek s gazelím během, oboustrannou kličkou, ostrou levačkou a přesnou muškou je objevem podzimu a v zimní přestávce se velmi pravděpodobně začnou na Eden jako supi slétat vyslanci předních evropských klubů. Fandové Slavie si přejí, aby zase odletěli s nepořízenou; aspoň na nějaký čas.

V létě zasáhla sešívané dočasná ztráta gólmana Jindřicha Staňka, který se zranil na Euru mezi tyčemi národního celku a musel na operaci ramene. V záloze však měli v Pardubicích hostujícího Antonína Kinského, který ovšem mínil přestoupit tam, kde bude pravidelně chytat. Nečekaná událost jeho rozhodnutí změnila a dnes má Slavia v brance mladou, perspektivní jistotu. Pro Staňka to nebude snadný návrat…

Jeden důležitý, možná nejdůležitější faktor hraje v momentální situaci ve prospěch Slavie. Trenér Trpišovský přestal s hráči šachovat (s výjimkou duelu s Ajaxem v Evropské lize), našel optimální základní sestavu, která splňuje špičkové nároky nejen na intenzitu, ale i na herní projev.

Sparta, která tři body nečekaně ztratila předtím doma s Olomoucí, se v prvním poločase derby nechala právě intenzitou boje slávistů převálcovat, po přestávce se trochu zvedla, ale dvoubrankovou ztrátu už jen snížila. Jindy skvělý dirigent Kairinen se nechal vymazat Zafeirisem a Oscarem, Laci hodně chyboval v rozehrávce, Olatunjiho zkrotil Zima, Birmančevićovi, který je trochu z formy, jako by chyběl Haraslín, kterého poslal sparťanský kouč Lars Friis do hry až ve druhém poločase, což byla velká taktická chyba. Snad věřil, že Krasniqi bude platnější v defenzivě proti Dioufovi… To se tedy šeredně spletl.

Na jaře bude derby pro změnu na Letné a do konce ligy je v sázce ještě hromada bodů.