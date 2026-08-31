Prazvláštní derby
Šest let čekala Slavia, než se jí podaří porazit Spartu na jejím stadionu. Je to pro ni zadostiučinění za na jaře ztracené tři body v Edenu vinou kontumace za výtržnosti části chuligánů ze Severní tribuny, kteří zavinili předčasné ukončení derby za stavu 3:2 pro Slavii. Bez provokací obou táborů fandů se derby neobešlo ani tuto neděli, ovšem tak daleko jako minule to naštěstí nedošlo. Přes čáru byl ve sparťanském sektoru oslavný transparent věnovaný nedávno zesnulému srbskému válečnému zločinci Mladičovi. Jak se k tomu postaví disciplinární komise?
Tentokrát slavili červenobílí vítězství zejména díky nečekané a mazané taktice trenéra Trpišovského a jejímu dokonalému provedení, částečně i střelecké nemohoucnosti Sparty. Dohady, zda nastoupí v útoku Chorý, nebo Chytil, ztratily smysl ohlášením základní sestavy, v níž nefiguroval ani jeden z nich. Trojici vepředu tvořily letní posily, Ayaosi, Ouanda a Šturm, v obraně chyběli krajní obránci (wingbeci), místo nich nastoupili čtyři stopeři, Vlček, Zima, Konečný a Chaloupek. Je jisté, že při pohledu na tohle složení sešívaných se sparťanský kouč Priske pořádně zpotil. „Byl to šok pro nás i pro celý český fotbal,“ nechal se slyšet po zápase.
Trpišovskému šlo o to, osobní obranou eliminovat útočnou sílu Sparty, tvořenou hlavně nebezpečnými křídly Mercadem a Alcócerem. Vyšlo mu to stoprocentně – mistrovské dílo! Alcócerovi to Vlček zošklivil tak, že mladý Kostaričan ztratil zájem o hru a po hodině mašíroval na lavici. Mercado byl odolnější, ale i on vyšel střelecky naprázdno. Mimochodem, nic to ale nemění na sparťanské naději, že oba spolu se středním útočníkem Brunesem můžou brzy vytvořit podobně nebezpečný trojzubec jako svého času Birmančević, Kuchta, Haraslín.
Pro vývoj zápasu bylo zásadní, že první gól díky Nowakovi vstřelila Slavia, a sice už v 11. minutě. Do té doby hrála otevřenou partii. Pak ovšem odhodila masku, zatáhla se rozhodnuta, že zabetonuje obranu, Spartě nic nedovolí a bude ji trápit rychlými protiútoky. Dva brejky zásluhou Šturma a Ayaosiho skutečně dotáhla až do Surovčíkovy svatyně. Ne že by neměla další šance: tři velké zahodili Šturm, Provod a Chorý!
Potupená Sparta měla míč v držení přes 70 procent času, ale soupeřovým napadáním a skvělou obranou v čele s gólmanem Markovičem a stoperem Zimou ho nepokořila. Nevzpamatovala se z překvapení, s nímž na ni soupeř vyrukoval, ale nutno uznat, že měla v koncovce i dost smůly. „Slavia má nejlepší obrannou hru v Evropě,“ konstatoval trochu přehnaně Brian Priske, zřejmě aby ochránil své hráče před tvrdou kritikou fanoušků. S nadsázkou řečeno: nechtěl tím současně varovat budoucí soupeře červenobílých v Lize mistrů? Ale ti si dokážou jinak poradit než tentokrát mátožná Sparta.
V derby to nebyla obvyklá tvář Slavie, v dalších ligových zápasech nečekejme nic podobného. Vrátí se ke své hře, jen přesně nevím, jak bude s návratem Chorého do sestavy vypadat. Jindřich Trpišovský sliboval, že se neomezí na často kritizované nakopávání míče na Chorého, ale bude hrát pohledný fotbal. Proto přivedl v letním přestupovém okně tři rychlé ofenzivní hráče, které postavil do derby, i když se do té doby moc nepředvedli. Z velkých nákupů se od prvního ligového zápasu líbil pouze polský středopolař Nowak, snad se v derby probudil Šturm, naopak daleko za očekáváním zatím zůstávají obě předražené posily, stoper N’Guessan a záložník Diakité, po nichž Trpišovský velice toužil. K hezkému fotbalu Slavie chybí obvyklá forma Provoda, který se trápil už na konci jarní sezony, včetně mistrovství světa, a teď zatím pokračuje také na půl plynu.
Sparta v lize už potřetí prohrála, je zatím za Slavií o pět bodů, ale sezona je teprve na začátku. Roli vůdce na hřišti se po odchodu Kairinena a Haraslína snaží plnit novopečený kapitán Karabec, který se vrátil z hostování v Hamburku a Lyonu a podle vedení Sparty je to jiný hráč, než který odcházel. Uvidíme. S přestupy sportovní ředitel Rosický poměrně dost zaspal, teď to dohání. Ale nebojím se, že by se Sparta brzy nevzchopila. Před derby to už vypadalo, že je na dobré cestě, ale teď se nečekaně nechala ošklivě ztrapnit.
Jen si myslím, že před příštím derby v ní bude malá dušička, co ten lišák Trpišovský zase vymyslí.
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