Jak Ježíšek Trpišovský naděloval body

Slavia vede po podzimu fotbalovou ligu o sedm bodů před Plzní a o třináct před Spartou. To je jistě úctyhodné. Ale mohlo to být ještě lepší, kdyby v posledním kole rozmařile nenabídla tři body Teplicím.

Až do zápasu na severu Čech nepoznali červenobílí v této sezoně ligovou porážku. Všechna čest a uznání, Slavia se vrací ke svým lepším časům! Trenér Jindřich Trpišovský posílal na hřiště ustálenou základní sestavu, občas s menšími korekturami. Tak to ve „slušné rodině“ chodí, jen tak si na sebe hráči zvyknou, vstřebají herní mechanismy a vytvoří kompaktní tým. Byl ovšem k tomuto přístupu zčásti přinucen, neboť v posledních třech sezonách přišli sešívaní o tři mistrovské tituly z velké části vinou neustálého šachování se sestavou. Kdyby s tím Trpišovský nepřestal a ligu opět nevyhrál, nejspíš by si hledal od příštího léta nového zaměstnavatele. K velkému bodovému náskoku významně přispěly i příchody Chorého a Dioufa, s nimiž je Slavia mnohem silnější.

Přesto nebo snad právě proto si slávistický trenér v Teplicích neodpustil návrat ke své známé libůstce, zemětřesení v sestavě. Na lavici náhradníků nechal Chorého, Provoda, Zafeirise, Schranze, Holeše, Douděru a Bořila, tedy s výjimkou Schranze (dlouho na marodce) hráče, kteří táhli mužstvo po celý podzim. Teprve když sešívaní na začátku druhé půle z jediné teplické šance inkasovali gól, začal být na slávistické lavičce šrumec. Po hodině hry první čtyři jmenovaní vystřídali zoufalé postavy plné omylů, Filu, Lingra, Prebsla a Micheze, ale na známém teplickém oraništi už nedokázali nejen otočit skóre, ale ani vyrovnat, i když gólové šance měli. Ostatně, špatná koncovka, to je v Edenu velké a bolestivé téma posledních týdnů. Především kvůli ní slávisté čtyřikrát za sebou prohráli v Evropské lize.

Svým předvánočním rozmarem tak Trpišovský nadělil tři body bojovným a obětavým Severočechům, ale na dálku poslal dárek pod vánoční stromek i v pohodě hrající Plzni a rozklížené Spartě, která s Jabloncem opět prohrávala, ale silou vůle nakonec otočila na 2:1. Není to pro Slavii při jejím bodovém náskoku žádná katastrofa, ale pokažený advent určitě ano.

Kouč červenobílých se po porážce hájil, že jeho přetížení hráči už byli na konci sil, a proto postavil náhradníky. Ale proč nebyli se silami na dně plzeňští reprezentanti Šulc a Červ, kteří prošli na podzim stejným zápřahem, přesto si teď s chutí pohráli s Českými Budějovicemi? Nebylo by účelnější vyrukovat v plné zbroji, pokusit se dát nějaký gól a potom případně střídat?

Chabá a snadno napadnutelná je i Trpišovského teorie, že má tak kvalitní hráčský kádr, že je vlastně jedno, kdo nastoupí. To je špatný silvestrovský vtip. Žádní dva hráči nejsou stejní, a myšlenka, že Prebsl a Lingr mají stejnou kvalitu jako Zafeiris a Provod a že Fila je stejně dobrý jako Chorý, to je urážka fotbalového Pánaboha. Snad si vzpomenete, že tentýž argument použil Jindřich Trpišovský už po říjnové remíze 1:1 s Ajaxem Amsterodam v Evropské lize, kdy před blížícím se derby se Spartou nechal odpočívat na lavici tytéž opory jako teď v Teplicích. Tehdy po příchodu na hřiště díky Chorému aspoň vyrovnaly, nicméně dva ztracené body budou možná Slavii při lednovém bilancování Evropské ligy chybět. Nebudou scházet na jaře i ty tři ligové z Teplic, i když opticky teď vypadá náskok Slavie monstrózně? Je známo, že jaro mívá horší než podzim…