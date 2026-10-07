Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Co může Denia v českém fotbale změnit?

Milan Macho
Čtyři prohry českého národního mužstva ve fotbalové Lize národů nijak nepřekvapily, třebaže jsme mohli doufat, že aspoň v domácím zápase s Chorvatskem jeden bod urve. Ale i to bylo nad jeho schopnosti.

Češi mají ve skupině nejtěžší soupeře, jaké si v Evropě lze představit. Pod tímto úhlem je nutno výsledky hodnotit. Pozastavuju se ale nad jinou okolností. Nad hodnocením některých odborníků a médií. Ve výkonech českého týmu spatřují značný pokrok, papouškují tím vyjádření trenéra Denii, který je prý na své hráče hrdý. (U něj se to dá pochopit.) A to neuvěřitelně od prvního zápasu s Chorvatskem, ve kterém byli Češi celý první poločas jen ostudně zalezlí v obraně. To byl přímo odstrašující příklad.

Španělský trenér chce od českých hráčů kombinační fotbal, zakazuje nakopávání či spíše odkopávání míče do území, kde není nikdo ze spoluhráčů. Myšlenka krásná a lákavá. Při pohledu na Španěly, Angličany i Chorvaty musí divák obdivovat, jak dokáží kombinačně vyjet z obrany do protiútoku, jak se prokombinují až do gólových situací. Proč? Mají bleskový start na míč, obdivuhodné zpracování míče, obejití protihráče, skvělý cit pro kombinaci. Ale to není případ českých fotbalistů, když jsou v tísni. Během čtyř utkání dostávali góly po zkažených přihrávkách, prohraných soubojích jeden na jednoho a vzájemném nepochopení.

Varovné je rovněž dvojnásobné vyloučení (Šulc a Krejčí). V prvním případě prakticky rozhodlo o ukončení vzdoru Angličanům, ve druhém vedlo k zamyšlení, zda je Krejčí tím správným mužem pro kapitánskou pásku. Podle mého soudu není. Když někdo se žlutou kartou na kontu udělá faul, po němž taxativně musí následovat další žlucení, musel ztratit rozum. Údajných devět vyloučení během kariéry, která je tak v polovině, to je tedy nářez! To by si měl Krejčí poznamenat do svého notýsku, než případně pronese další projev jako ten na letišti po návratu z MS.

Čtvrtý zápas, na půdě Anglie, měl být výsledkem pokroku ve hře. Ve skutečnosti dokázal, že od myšlenky k uskutečnění může být hrozně daleko. Angličané nás nenechali chvilku na pokoji, nedovolili kombinaci, čehož výsledkem bylo, že za celý zápas nesměřovala jediná střela mezi tyče Pickfordovy branky. I sám Denia byl z toho zdrcený, ale prý stále věří v nastolenou cestu.

Není těžké těsně bránit, ale tím se zápasy nevyhrávají. Rozhodující je počínání v útočné třetině hřiště, kde ovšem Češi propadávají.

Neupírám trenéru Deniovi progresivní myšlení co do způsobu hry, ale nevím, jestli je realista. Fandím mu, přeju si pohlednější fotbal, ale při čtení komentářů jsem měl pocit, že ze Španělska do Prahy přijel vizionář, aby vytáhl mužstvo z pralesní ligy do civilizované fotbalové společnosti. Ale Češi přece uměli hrát kombinační fotbal, jakž takž ještě pod Šilhavého vedením, kdy například porazili Anglii a Nizozemsko a dostali do čtvrtfinále Eura, jenomže v poslední době se v naší lize většinou běhá, bojuje, válčí… a nakopává. A začíná to už u mládeže, kde se klukům dřív, než se naučí pořádně zacházet s míčem, zdůrazňuje, aby hlavně vyhrávali. To žádný Denia ze dne na den nezmění, bude to chtít hodně dlouhou cestu.

Nároďák ale ten čas nemá. V listopadu ho čekají další dvě střetnutí v Lize národů, se stejně těžkými soupeři. Takže jak se Deniovi daří práce, to se ukáže vlastně až na výsledcích v kvalifikaci pro Euro 2028. Abychom se nedivili…

Autor: Milan Macho | středa 7.10.2026 17:58 | karma článku: 0 | přečteno: 27x
Vstoupit do diskuse (0 příspěvků)

Další články autora

Milan Macho

Prazvláštní derby

Šokující sestava Slavie, šokující taktika trenéra Trpišovského udělaly z derby utkání, na které se jen tak nezapomene. Sešívaní vykradli Letnou jaksepatří – 3:0.

31.8.2026 v 19:27 | Karma: 8,72 | Přečteno: 250x | Diskuse | Sport

Milan Macho

Fotbal není pro Čechy?

Člověk by řekl, aniž by vzýval spravedlnost, že fotbalisté Česka neměli na mistrovství světa hrát.

26.6.2026 v 20:38 | Karma: 11,85 | Přečteno: 221x | Diskuse | Sport

Milan Macho

Slávistický boss přestřelil

Žhnoucí plamen ze sobotního skandálního závěru derby Slavia – Sparta bude dohořívat a doutnat ještě dlouho. Poznamenal celý závěr ligového ročníku.

15.5.2026 v 16:47 | Karma: 19,99 | Přečteno: 2373x | Diskuse | Sport

Milan Macho

Ostudná prezentace českého fotbalu

Lžeme si do kapsy. Někteří fotbaloví komentátoři – je lhostejno, zda televizní nebo internetoví a ostatní – papouškují po lidech, které fotbal živí, a vsugerovávají veřejnosti, že úroveň českého fotbalu stoupá.

10.6.2025 v 14:36 | Karma: 16,71 | Přečteno: 335x | Diskuse | Sport

Milan Macho

Jak Ježíšek Trpišovský naděloval body

Slavia vede po podzimu fotbalovou ligu o sedm bodů před Plzní a o třináct před Spartou. To je jistě úctyhodné. Ale mohlo to být ještě lepší, kdyby v posledním kole rozmařile nenabídla tři body Teplicím.

16.12.2024 v 17:15 | Karma: 11,87 | Přečteno: 239x | Diskuse | Sport
Další články autora

Nejčtenější

Poznejte český film jen podle obrázku

Z filmu Pelíšky
vydáno 4. října 2026

České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad...

Sloní zadek není diagnóza. Proč s ním můžete chodit a vůbec netušit, že ho máte?

Nejde o to, jestli jsou kalhoty úzké nebo široké. Jde o rozdíl mezi záměrnou...
6. října 2026

Není to diagnóza postavy ani módní trend. Sloní zadek je poněkud nelichotivé označení pro situaci,...

Smíchov čeká velká tramvajová výluka, 6 linek změní trasu. Jak to bude s náhradní autobusy?

Pro náhradní autobusy vznikne dočasná zastávka v Bozděchově ulici.
2. října 2026  8:34

Smíchov čeká tramvajová výluka, která potrvá déle než dva týdny. Kvůli instalaci železničního mostu...

Ve Velké Chuchli chátrá továrna, kde se natáčela Kráska v nesnázích. Dovnitř se chodí křovím

Továrna Klauzovka, Velká Chuchle
4. října 2026

Za křovím ve Velké Chuchli chátrá bývalá továrna, která má za sebou pozoruhodnou historii. Vyráběly...

„I am Jane Doe.“ Ženy na sítích masově chrání oběť znásilnění z Cornellu

Já jsem Jane Doe, říkají ženy, aby zabránily odkrytí identity znásilněné oběti...
2. října 2026

Hromadné znásilnění pod vlivem omamných látek a alkoholu, které se stalo před dvěma lety v USA, se...

Na Vltavě a Labi platí stav nedostatku vody. U Vraného se může snížit minimální odtok

Nízká hladina vody ve Slapské přehradě u Županovic odhalila škeble na břehu...
7. října 2026  18:02,  aktualizováno  18:26

Na Vltavě a Labi ve středních Čechách platí stav nedostatku vody, o jeho vyhlášení dnes rozhodla...

Jak účinně propojit obrněnce a moderní technologie. Byli jsme u testování na Libavé

Cvičení Moravian Lance ve vojenském újezdu Libavá mimo jiné prověřuje, jak...
7. října 2026  18:22

Přibližně tisícovka vojáků, včetně třeba příslušníků Národní gardy z americké Nebrasky, se nyní...

Při požáru kuchyně plameny popálily muže, převezli ho v kritickém stavu

Zásah hasičů při požáru bytu v Ostravě-Porubě. (7. října 2026)
7. října 2026  18:02,  aktualizováno  18:02

Vážné popáleniny utrpěl devětatřicetiletý muž při středečním požáru bytu v Ostravě-Porubě....

Zázemí v suterénu sportovní haly ZŠ Emila Zátopka v Kopřivnici je po přestavbě

ilustrační snímek
7. října 2026  16:27,  aktualizováno  16:27

Zázemí v suterénu sportovní haly Základní školy Emila Zátopka v Kopřivnici na Novojičínsku...

Milan Macho

  • Počet článků 95
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1420x
Volný publicista, spolupracovník magazínu Hattrick, spisovatel, autor několika knih z prostředí fotbalu (např. Sparta -  Slavia, rivalové navěky, Fotbal - historie od počátku do současnosti, Kopačky a zlatokopky, Fotbal v drápech smrti, Fotbalový poklad Messi, Bláža: Moje pravda, Fotbaloví géniové, Nejlepší brankáři světa, Zlatá kniha fotbalu, Fotbal - vášeň 20. století, Ježek - Trénoval jsem mistry).

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.