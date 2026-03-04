PŘÍPADOVÁ STUDIE: Perplexity Computer jako Ghost Shopper
Tento článek ukazuje, jak přesně tuto schopnost využít v praxi, co od ní reálně čekat a jak ji nasadit v týmu.
Co je Perplexity Computer a proč je jiný
Perplexity Computer (spuštěn 25. února 2026) je cloudový multi-agentní systém. Na rozdíl od nástrojů jako Claude Cowork nebo OpenClaw, které vyžadují aktivní počítač nebo lokální instalaci, Computer běží zcela v cloudu. Spustíte úkol, zavřete notebook, výsledek čeká.
|Klíčový rozdíl: OpenClaw a Claude Cowork potřebují zapnutý počítač s aktivním Chrome. Perplexity Computer ne - vše běží na serverech Perplexity v izolovaném sandboxu.
Systém interně orchestruje 19 AI modelů (včetně Claude Opus 4.6 pro reasoning, Gemini Flash pro vizuální úlohy, GPT-5.2 pro long-context). Uživatel tyto volby neřeší - orchestrátor automaticky přiděluje sub-tasky nejvhodnějšímu modelu.
Use case: Automatický Ghost Shopper
Mystery shopping, neboli anonymní procházení nákupního procesu konkurence, je klasická, ale časově náročná aktivita. Perplexity Computer ji mění na jednorázové zadání promptu.
Konkrétní příklad z praxe
Zadání: Projdi eshopy Datart.cz, Alza.cz, iWant.cz a iStyle.cz. Porovnej ceny iPhonu 17 Pro ve stejných konfiguracích. Pořiď screenshoty a vytvoř srovnávací prezentaci v PowerPointu.
|Výsledek: Computer spustil 4 paralelní sub-agenty (každý na jiný eshop), každý procházel produktové stránky, klikal na konfigurace, extrahoval ceny a pořizoval screenshoty — vše simultánně. Celková doba: přibližně 10–15 minut bez jediného kliknutí.
Co se dělo pod kapotou
• Orchestrátor vytvořil task list s 5 úkoly (4x browsing + 1x kompilace do PPT)
• Spustil 4 paralelní browsing sub-agenty, každý ovládal prohlížeč nezávisle.
• Sub-agenti navigovali vyhledávání, filtrovali výsledky, klikali na varianty (256GB, 512GB, 1TB)
• Screenshoty každého kroku byly automaticky ukládány jako evidence
• Závěrečný agent kompiloval data do strukturované PowerPoint prezentace
Srovnání přístupů
|Funkce
|Perplexity Computer
|Ruční práci
|Tradiční scraping
|Paralelní procházení webů
|✅ Ano (cloud)
|❌ Jedno po druhém
|⚠️ Technicky náročné
|Potřeba aktivního počítače
|❌ Ne
|✅ Ano
|⚠️ Server nutný
|Screenshoty checkout procesu
|✅ Automaticky
|✅ Manuálně
|❌ Obtížné
|Výstup jako PowerPoint
|✅ Automaticky
|❌ Ruční tvorba
|❌ Nutný další krok
|Škálovatelnost
|✅ Snadná
|❌ Lineární čas
|⚠️ Složitá údržba
|Cena (přibližná)
|200 $/měsíc
|Čas zaměstnance
|Náklady na vývoj
Jak to nasadit ve vaší firmě — krok za krokem
|1
|Přístup k Perplexity Computer Nástroj je aktuálně dostupný pro předplatitele Perplexity Max ($200/měsíc). Přihlaste se na perplexity.ai a ověřte dostupnost Computer v menu.
|2
|Napište jasný prompt s konkrétními instrukcemi Specifikujte: které weby procházet, jaký produkt/kategorii sledovat, jaké údaje extrahovat (cena, doprava, dostupnost), jaký výstup chcete (PPT, tabulka, report).
|3
|Definujte výstupní formát předem Computer lépe pracuje, když ví, co má vytvořit. Explicitně zadejte: ‚Vytvoř PowerPoint prezentaci s jedním slidem na eshop, cenovým srovnáním v tabulce a screenshoty.‘
|4
|Spusťte a nechte běžet Po odeslání promptu můžete počítač zavřít. Computer pracuje v cloudu. Výsledek dostanete notifikací nebo si ho prohlédnete po přihlášení.
|5
|Nastavte pravidelné opakování Pro průběžný monitoring doporučujeme uložit prompt jako šablonu a spouštět ho pravidelně — denně, týdně nebo při změně cen.
Praktické tipy pro lepší výsledky
Formulace promptu
• Buďte explicitní ohledně konfigurace produktu: ‚256GB, 512GB a 1TB varianty‘ funguje lépe než ‚všechny varianty‘
• Zadejte fallback instrukci: ‚Pokud iPhone 17 Pro není dostupný, zaznamenej nejnovější dostupný model‘
• Specifikujte měnu a jazyk výstupu: ‚ceny v CZK, výsledky v češtině‘
• Přidejte instrukci pro screenshoty: ‚pořiď screenshot produktové stránky i checkout stránky‘
Výstupní formáty vhodné pro tento use case
• PowerPoint - pro prezentaci stakeholderům, boardu, obchodnímu týmu
• Tabulka (Excel/CSV) - pro datovou analýzu a cenové kalkulace
• Structured report (PDF/HTML) - pro archivaci a porovnání v čase
• Kombinace: tabulka s daty + PPT s vizuály
Limity, které je dobré znát
• Stránky s agresivní bot-detekcí mohou blokovat přístup (řešení: přidat instrukci ‚pokud je přístup zablokován, poznamenej to a pokračuj‘)
• Dynamické ceny (flash sale, personalizované ceny) se mohou lišit od toho, co vidíte vy
• Checkout procesy vyžadující přihlášení agent neprojde bez credentials
• Za $200/měsíc je 10 000 kreditů - komplexnější tasy (4 weby × hloubkový browsing) spotřebují více kreditů
Kdo z toho profituje nejvíce
E-commerce manažeři a category manažeři
Sledování 10–20 SKU přes 5+ konkurentů denně - to je úloha, která zabere hodiny. Computer ji redukuje na minuty. Výsledky lze automaticky posílat do Slacku nebo emailem.
Produktoví manažeři SaaS firem
Cenové stránky, trial podmínky, feature sety konkurence - vše lze pravidelně auditovat. Přidáte instrukci ‚sleduj změny oproti minulému týdnu‘ a máte automatický competitive intelligence systém.
Marketingové agentury
Klienti z retail, telco nebo fintech segmentu potřebují pravidelné competitive reports. Computer umožňuje tyto reporty generovat automatizovaně a škálovatelně - bez navyšování týmu.
Obchodní ředitelé a CSO
Před cenovým jednáním, restrukturalizací ceníku nebo uvedením nového produktu - rychlý competitive snapshot jako podklad pro rozhodování.
Příklad šablony promptu
|Projdi tyto weby: [WEB1], [WEB2], [WEB3].
Hledej produkt: [NÁZEV PRODUKTU] ve variantách [VARIANTY].
Pro každý eshop zaznamenej:
- Cenu každé varianty v [MĚNA]
- Cenu dopravy (standardní + expresní)
- Dostupnost (skladem / na objednávku / nedostupné)
- Pořiď screenshot produktové stránky
Výstup: PowerPoint prezentace s:
- Titulním slidem s datem
- Jedním slidem na každý eshop (screenshoty + data)
- Závěrečným srovnávacím slidem (tabulka cen)
Závěr: Competitive intelligence jako servisní vrstva
Perplexity Computer nepřináší revoluci v tom, co je možné - mystery shopping probíhal vždy. Přináší revoluci v ceně a škálovatelnosti. Úkol, který dříve zaměstnával člověka na 2 hodiny, nyní zvládne agent za 15 minut autonomně, v cloudu, bez dohledu.
Pro firmy, které pravidelně sledují konkurenci, je to přímé navýšení produktivity. Pro ty, které to dosud nedělaly kvůli kapacitám, je to příležitost začít.
|Klíčová myšlenka: Competitive intelligence přestává být aktivitou a stává se infrastrukturou. Nastavíte ji jednou, běží průběžně, výsledky dostáváte automaticky.
Článek vznikl na základě praktického testování Perplexity Computer (březen 2026) · perplexity.ai/computer
