PŘÍPADOVÁ STUDIE: Perplexity Computer jako Ghost Shopper

Produktové a marketingové týmy tráví desítky hodin měsíčně manuálním sledováním cen konkurence, procházením checkout procesů a sestavováním srovnávacích přehledů. Perplexity Computer tento proces plně automatizuje.

Tento článek ukazuje, jak přesně tuto schopnost využít v praxi, co od ní reálně čekat a jak ji nasadit v týmu.

Co je Perplexity Computer a proč je jiný

Perplexity Computer (spuštěn 25. února 2026) je cloudový multi-agentní systém. Na rozdíl od nástrojů jako Claude Cowork nebo OpenClaw, které vyžadují aktivní počítač nebo lokální instalaci, Computer běží zcela v cloudu. Spustíte úkol, zavřete notebook, výsledek čeká.

Klíčový rozdíl: OpenClaw a Claude Cowork potřebují zapnutý počítač s aktivním Chrome. Perplexity Computer ne - vše běží na serverech Perplexity v izolovaném sandboxu.

Systém interně orchestruje 19 AI modelů (včetně Claude Opus 4.6 pro reasoning, Gemini Flash pro vizuální úlohy, GPT-5.2 pro long-context). Uživatel tyto volby neřeší - orchestrátor automaticky přiděluje sub-tasky nejvhodnějšímu modelu.

Use case: Automatický Ghost Shopper

Mystery shopping, neboli anonymní procházení nákupního procesu konkurence, je klasická, ale časově náročná aktivita. Perplexity Computer ji mění na jednorázové zadání promptu.

Konkrétní příklad z praxe

Zadání: Projdi eshopy Datart.cz, Alza.cz, iWant.cz a iStyle.cz. Porovnej ceny iPhonu 17 Pro ve stejných konfiguracích. Pořiď screenshoty a vytvoř srovnávací prezentaci v PowerPointu.

Výsledek: Computer spustil 4 paralelní sub-agenty (každý na jiný eshop), každý procházel produktové stránky, klikal na konfigurace, extrahoval ceny a pořizoval screenshoty — vše simultánně. Celková doba: přibližně 10–15 minut bez jediného kliknutí.

Co se dělo pod kapotou

• Orchestrátor vytvořil task list s 5 úkoly (4x browsing + 1x kompilace do PPT)

• Spustil 4 paralelní browsing sub-agenty, každý ovládal prohlížeč nezávisle.

• Sub-agenti navigovali vyhledávání, filtrovali výsledky, klikali na varianty (256GB, 512GB, 1TB)

• Screenshoty každého kroku byly automaticky ukládány jako evidence

• Závěrečný agent kompiloval data do strukturované PowerPoint prezentace

Srovnání přístupů

FunkcePerplexity ComputerRuční práciTradiční scraping
Paralelní procházení webů✅ Ano (cloud)❌ Jedno po druhém⚠️ Technicky náročné
Potřeba aktivního počítače❌ Ne✅ Ano⚠️ Server nutný
Screenshoty checkout procesu✅ Automaticky✅ Manuálně❌ Obtížné
Výstup jako PowerPoint✅ Automaticky❌ Ruční tvorba❌ Nutný další krok
Škálovatelnost✅ Snadná❌ Lineární čas⚠️ Složitá údržba
Cena (přibližná)200 $/měsícČas zaměstnanceNáklady na vývoj

Jak to nasadit ve vaší firmě — krok za krokem

1Přístup k Perplexity Computer Nástroj je aktuálně dostupný pro předplatitele Perplexity Max ($200/měsíc). Přihlaste se na perplexity.ai a ověřte dostupnost Computer v menu.
2Napište jasný prompt s konkrétními instrukcemi Specifikujte: které weby procházet, jaký produkt/kategorii sledovat, jaké údaje extrahovat (cena, doprava, dostupnost), jaký výstup chcete (PPT, tabulka, report).
3Definujte výstupní formát předem Computer lépe pracuje, když ví, co má vytvořit. Explicitně zadejte: ‚Vytvoř PowerPoint prezentaci s jedním slidem na eshop, cenovým srovnáním v tabulce a screenshoty.‘
4Spusťte a nechte běžet Po odeslání promptu můžete počítač zavřít. Computer pracuje v cloudu. Výsledek dostanete notifikací nebo si ho prohlédnete po přihlášení.
5Nastavte pravidelné opakování Pro průběžný monitoring doporučujeme uložit prompt jako šablonu a spouštět ho pravidelně — denně, týdně nebo při změně cen.

Praktické tipy pro lepší výsledky

Formulace promptu

• Buďte explicitní ohledně konfigurace produktu: ‚256GB, 512GB a 1TB varianty‘ funguje lépe než ‚všechny varianty‘

• Zadejte fallback instrukci: ‚Pokud iPhone 17 Pro není dostupný, zaznamenej nejnovější dostupný model‘

• Specifikujte měnu a jazyk výstupu: ‚ceny v CZK, výsledky v češtině‘

• Přidejte instrukci pro screenshoty: ‚pořiď screenshot produktové stránky i checkout stránky‘

Výstupní formáty vhodné pro tento use case

• PowerPoint - pro prezentaci stakeholderům, boardu, obchodnímu týmu

• Tabulka (Excel/CSV) - pro datovou analýzu a cenové kalkulace

• Structured report (PDF/HTML) - pro archivaci a porovnání v čase

• Kombinace: tabulka s daty + PPT s vizuály

Limity, které je dobré znát

• Stránky s agresivní bot-detekcí mohou blokovat přístup (řešení: přidat instrukci ‚pokud je přístup zablokován, poznamenej to a pokračuj‘)

• Dynamické ceny (flash sale, personalizované ceny) se mohou lišit od toho, co vidíte vy

• Checkout procesy vyžadující přihlášení agent neprojde bez credentials

• Za $200/měsíc je 10 000 kreditů - komplexnější tasy (4 weby × hloubkový browsing) spotřebují více kreditů

Kdo z toho profituje nejvíce

E-commerce manažeři a category manažeři

Sledování 10–20 SKU přes 5+ konkurentů denně - to je úloha, která zabere hodiny. Computer ji redukuje na minuty. Výsledky lze automaticky posílat do Slacku nebo emailem.

Produktoví manažeři SaaS firem

Cenové stránky, trial podmínky, feature sety konkurence - vše lze pravidelně auditovat. Přidáte instrukci ‚sleduj změny oproti minulému týdnu‘ a máte automatický competitive intelligence systém.

Marketingové agentury

Klienti z retail, telco nebo fintech segmentu potřebují pravidelné competitive reports. Computer umožňuje tyto reporty generovat automatizovaně a škálovatelně - bez navyšování týmu.

Obchodní ředitelé a CSO

Před cenovým jednáním, restrukturalizací ceníku nebo uvedením nového produktu - rychlý competitive snapshot jako podklad pro rozhodování.

Příklad šablony promptu

Projdi tyto weby: [WEB1], [WEB2], [WEB3].
Hledej produkt: [NÁZEV PRODUKTU] ve variantách [VARIANTY].
Pro každý eshop zaznamenej:
- Cenu každé varianty v [MĚNA]
- Cenu dopravy (standardní + expresní)
- Dostupnost (skladem / na objednávku / nedostupné)
- Pořiď screenshot produktové stránky
Výstup: PowerPoint prezentace s:
- Titulním slidem s datem
- Jedním slidem na každý eshop (screenshoty + data)
- Závěrečným srovnávacím slidem (tabulka cen)

Závěr: Competitive intelligence jako servisní vrstva

Perplexity Computer nepřináší revoluci v tom, co je možné - mystery shopping probíhal vždy. Přináší revoluci v ceně a škálovatelnosti. Úkol, který dříve zaměstnával člověka na 2 hodiny, nyní zvládne agent za 15 minut autonomně, v cloudu, bez dohledu.

Pro firmy, které pravidelně sledují konkurenci, je to přímé navýšení produktivity. Pro ty, které to dosud nedělaly kvůli kapacitám, je to příležitost začít.

Klíčová myšlenka: Competitive intelligence přestává být aktivitou a stává se infrastrukturou. Nastavíte ji jednou, běží průběžně, výsledky dostáváte automaticky.

Článek vznikl na základě praktického testování Perplexity Computer (březen 2026) · perplexity.ai/computer

Autor: Jakub Mach | středa 4.3.2026 11:14 | karma článku: 0 | přečteno: 19x

Další články autora

Jakub Mach

Anthropic Research: Jak měřit autonomii AI agentů v praxi

Anthropic publikoval jednu z dosud nejrozsáhlejších studií o tom, jak lidé skutečně pracují s AI agenty.

1.3.2026 v 15:15 | Karma: 0 | Přečteno: 5x | Diskuse | Věda

Jakub Mach

Anthropic vs. Pentagon: Kde se láme hranice mezi obrannou AI a autonomní silou

V únoru 2026 se rozhořel jeden z dosud nejvážnějších střetů mezi soukromou technologickou firmou a státní mocí, který ukazuje, jak hluboko se umělá inteligence dostala do oblasti národní bezpečnosti.

28.2.2026 v 13:30 | Karma: 6,25 | Přečteno: 103x | Diskuse | Politika
Další články autora

Nejčtenější

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici
1. března 2026

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)
25. února 2026  10:42,  aktualizováno  11:10

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku
3. března 2026

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála...

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)
28. února 2026  18:35

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete...

Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?

Návrh českého studia re:architekti, který se umístil v soutěži na třetím místě...
26. února 2026  12:37

Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového...

Kolínská nemocnice vybrala firmy na stavbu urgentního příjmu, má začít v dubnu

ilustrační snímek
4. března 2026  10:59,  aktualizováno  10:59

Oblastní nemocnice Kolín minulý týden vybrala dodavatele, který v areálu nemocnice postaví nový...

Univerzita Palackého má prvního ombudsmana, posílí ochranu práv na UP

ilustrační snímek
4. března 2026  10:51,  aktualizováno  10:51

Univerzita Palackého (UP) v Olomouci má svého prvního celouniverzitního ombudsmana, stal se jím...

Společnost Valeo zveřejnila výsledky za rok 2025

4. března 2026  12:30

Přes noc se před panelákem objevil balvan. Zatarasil jediný vchod

Obyvatele panelového domu v České Lípě překvapila v časných ranních hodinách...
4. března 2026  12:22,  aktualizováno  12:22

Obyvatele panelového domu v České Lípě v úterý časně ráno překvapila podívná překážka. U jediného...

Předali jsme výhry Porodnicím roku. Poděkování těm, kteří stojí u prvních okamžiků života
Předali jsme výhry Porodnicím roku. Poděkování těm, kteří stojí u prvních okamžiků života

Radost z vítězství v naší komunitní volbě Porodnice roku už má i svou hmatatelnou podobu. Do třech vítězných porodnic totiž osobně dorazila...

Jakub Mach

  • Počet článků 3
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 39x
Podnikatel v oboru informačních technologií, otec dvou dětí (jednovaječných dvojčátek) a životní optimista.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.