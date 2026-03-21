Energetická revoluce 2026: Když AI potká jádro
Manželství z rozumu: AI × Jaderná energetika
V březnu 2026 už není pochyb: umělá inteligence a jaderná energetika uzavřely strategický svazek. Zatímco trénování nejnovějších AI modelů naráží na fyzické limity národních rozvodných sítí, technologičtí obři jako Microsoft, Meta, OpenAI a Google se stávají de facto energetickými investory. Kupují celé jaderné elektrárny, objednávají stovky malých modulárních reaktorů a financují fúzní výzkum. Tedy něco, o čem se ještě před pěti lety mluvilo jako o sci-fi.
Podle dat Mezinárodní energetické agentury (IEA) spotřebovávají datová centra celosvětově přibližně 415 TWh elektřiny ročně (stav 2024), což odpovídá zhruba 1,5% veškeré světové spotřeby. Do roku 2030 se ale toto číslo má více než zdvojnásobit na přibližně 945 TWh - tedy téměř 3% globální spotřeby. A hlavním motorem tohoto růstu je právě AI.
Co to znamená prakticky? Spotřeba energie v AI serverech (tzv. akcelerovaných serverech) roste tempem 30% ročně, zatímco klasické servery přidávají „jen“ 9%. Akcelerované servery tvoří téměř polovinu čistého nárůstu celosvětové spotřeby datacenter.
Energetický hlad AI: Monstrum jménem velký jazykový model
Každý velký AI model potřebuje projít dvěma energeticky náročnými fázemi: tréninkem a inferencí. Pojďme si obě vysvětlit.
💡 Jak funguje trénink AI modelu?
Trénink je proces, při kterém model „čte“ obrovské množství textu, obrázků nebo jiných dat a hledá v nich vzorce. Představte si to jako studenta, který musí přečíst celou národní knihovnu a to ne jednou, ale stokrát dokola. Při každém průchodu se model nepatrně „doladí“ (upraví miliardy číselných parametrů), aby lépe předpovídal, co přijde dál.
Celý tento výpočet probíhá na tisících specializovaných čipů (GPU/TPU), které běží na plný výkon týdny až měsíce. A právě to „žere“ elektřinu.
Inference je pak samotné „používání“ modelu když se ho zeptáte na otázku a on vám odpovídá. Jedna odpověď je levná, ale stovky milionů dotazů denně z celého světa se sčítají do obrovských čísel.
Konkrétní čísla: Kolik elektřiny spolkne trénink?
Podle studie publikované v roce 2025 si trénink jednoho velkého AI modelu vyžádal příkon 25,3 MW po dobu několika týdnů, přičemž celková spotřeba dosáhla přibližně 50 GWh (gigawatthodin). U nejnovějších modelů generace 2025–2026 se tyto hodnoty odhadují ještě výrazně výše. Někteří analytici hovoří o spotřebě 1–1,5 TWh na jeden tréninkový cyklus, tedy tolik, kolik spotřebuje 150 000 domácností za celý rok.
Problémem však není jen trénink. Samotná inference, každodenní provoz modelu pro stovky milionů uživatelů, vyžaduje stálý příkon odhadovaný na 5 až 10 GW. To odpovídá výkonu pěti až deseti velkých jaderných bloků běžících nepřetržitě na plnou kapacitu.
Pravidlo zdvojnásobení: Energetická náročnost tréninku velkých AI modelů se přibližně zdvojnásobuje každý rok. Pokud trend pokračuje, model o generaci dál (cca 2027–2028) bude potřebovat 2–3 TWh na trénink.
Globální energetický mix: Co říkají čísla IEA?
Podle zprávy IEA Electricity 2026 a Global Energy Review 2025 se globální energetický mix nachází v historickém bodě zlomu:
V roce 2024 dosáhly obnovitelné zdroje poprvé jedné třetiny celkové výroby elektřiny. Vedla hydroenergie (14 %), vítr (8 %), solární fotovoltaika (7 %) a bioenergie (3 %). Jaderná energie pokryla 9 % globální výroby. Dohromady tak obnovitelné zdroje a jádro poprvé v historii dosáhly 40 % celkové globální výroby.
V roce 2025 výroba z obnovitelných zdrojů raketově vzrostla a prakticky se vyrovnala uhelné výrobě. Jaderná energie v roce 2025 dosáhla historického rekordu a pokračuje v setrvalém růstu. Podíl solární a větrné energie stoupl z 15 % (2024) na 17 % (2025) a do roku 2026 má překročit 19 %.
Klíčový milník: Uhlí ztrácí trůn
Podíl uhlí na celkové výrobě elektřiny klesá pod 33 % poprvé za posledních sto let. Obnovitelné zdroje jsou na cestě překonat uhlí buď koncem roku 2025, nebo v průběhu roku 2026, v závislosti na počasí a ekonomickém vývoji. Přesto uhlí zůstane největším jednorázovým palivovým zdrojem ještě do konce dekády.
📚 Co je „base-load“ a proč záleží na stabilitě?
Base-load (základní zatížení) je minimální množství elektřiny, které síť potřebuje nepřetržitě — 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Solární panely vyrábějí jen ve dne, větrné turbíny jen když fouká. Datacentra ale jedou nonstop. Proto AI firmy potřebují zdroje, které fungují stabilně bez přestávky: tedy právě jaderné elektrárny, plynové turbíny, nebo (v budoucnu) fúzní reaktory.
Jaderná elektrárna typicky běží na 90 %+ kapacitě celoročně (tzv. kapacitní faktor). Solární panely mají kapacitní faktor kolem 15–25 %, větrné turbíny 25–45 %. Proto 1 GW jaderného výkonu vyrobí za rok mnohem více elektřiny než 1 GW solárních panelů.
Tlakovodní reaktory: Stabilní obři pod novým tlakem
Většina dnešních jaderných reaktorů na světě, včetně českého Temelína a Dukovan, jsou tlakovodní reaktory (PWR). Jde o osvědčenou technologii, která vznikla v 50. letech a od té doby poháněla stovky elektráren po celém světě.
☢️ Jak funguje tlakovodní reaktor?
V jádru reaktoru probíhá řízená štěpná řetězová reakce. Atomy uranu-235 se rozbíjejí po zásahu neutronem, přičemž se uvolní obrovské množství tepla a další neutrony, které rozbíjejí další atomy a vznikne řetězová reakce. Toto teplo ohřívá vodu pod vysokým tlakem (proto „tlakovodní“) na přibližně 320 °C, aniž by se proměnila v páru.
Horká voda z primárního okruhu předává teplo přes parogenerátor do sekundárního okruhu, kde se voda změní v páru. Pára pohání turbínu, turbína generátor, a generátor vyrábí elektřinu. Je to v principu sofistikovaný „vařič vody“, jen zdrojem tepla není uhlí nebo plyn, ale jaderné štěpení.
Proč se AI firmy zajímají o staré reaktory?
Jeden moderní blok tlakovodního reaktoru (např. Westinghouse AP1000 s výkonem ~1 100 MW) vyrobí ročně přibližně 8 000–9 000 GWh elektřiny. To je obrovské množství stabilní, bezemisní energie a přesně to, co AI datacentra potřebují.
Problém? Výstavba nové jaderné elektrárny trvá 10–15 let a stojí desítky miliard dolarů. AI firmy ale nemohou čekat do roku 2040. Proto se děje něco bezprecedentního: reaktivace odstavených reaktorů.
Three Mile Island slaví comeback století: V roce 2024 podepsal Microsoft s Constellation Energy dvacetiletou smlouvu na výhradní odběr 835 MW z reaktivovaného bloku Unit 1 elektrárny Three Mile Island (nově přejmenované na Crane Clean Energy Center). Ministerstvo energetiky USA poskytlo na restart půjčku 1 miliardu dolarů. Restart se očekává v roce 2027. Jde o historicky první případ, kdy soukromá technologická firma efektivně „vykoupila“ celý jaderný blok pro napájení svých serverů.
Jaderná skládačka: Reaktory, které se vyrábějí jako auta
Malé modulární reaktory (SMR) jsou v roce 2026 vnímány jako „jaderné baterie“ pro datacentra. Na rozdíl od klasických gigawattových kolosů mají výkon typicky do 300 MW a klíčově se liší způsobem výroby.
🔧 Jak se SMR liší od klasických reaktorů?
Klasická jaderná elektrárna se staví na místě jako unikátní stavba, každý blok je do značné míry originál. SMR se naproti tomu vyrábějí sériově v továrnách, podobně jako letecké motory nebo lokomotivy. Hotové moduly se pak přepravují na kamionech nebo vlaku na místo instalace a „skládají“ dohromady.
Výhody tohoto přístupu: výrazně kratší doba výstavby (3–5 let vs. 10–15 let), nižší počáteční investice, možnost postupného rozšiřování kapacity (přidáte další modul, až ho potřebujete) a vyšší bezpečnost díky pasivním bezpečnostním systémům, které fungují bez lidského zásahu a bez potřeby externího napájení.
Hlavní hráči v roce 2026
NuScale Power získala jako druhá firma v historii schválení návrhu SMR od amerického regulátora (NRC) pro svůj 77 MWe modul. Společnost spojila síly s TVA a ENTRA1 Energy na programu o celkovém výkonu 6 GW a má rozestavěné 12 modulů u výrobce Doosan. Hlavní referenční projekt v Rumunsku (RoPower, 462 MWe) míří na spuštění v roce 2033.
Oklo (kde je Sam Altman, CEO OpenAI, výrazným investorem) představila zvětšený design o výkonu 75 MWe, má „pipeline“ zákazníků o objemu přibližně 14 GW a uzavřela klíčové smlouvy s americkou armádou i s technologickými firmami.
Meta × Oklo: 1,2 GW jaderný kampus v Ohiu. V lednu 2026 oznámily Meta a Oklo dohodu o výstavbě jaderného energetického kampusu v Pike County, Ohio, o celkovém výkonu 1,2 GW. Představba a charakterizace místa začínají v roce 2026, první fáze má být v provozu nejdříve v roce 2030, plný výkon 1,2 GW do roku 2034. Meta celkově uzavřela jaderné smlouvy za 6,6 GW (s Oklo, Vistra a TerraPower) pro napájení svého Prometheus AI datového centra v New Albany, Ohio.
Hvězda v serverovně: Fúze na dosah ruky?
Fúzní energie je proces, který pohání Slunce a hvězdy a už v roce 2026 není jen laboratorní kuriozitou. Jsme v éře prvních komerčních prototypů.
⭐ Jak funguje jaderná fúze?
Zatímco klasické jaderné elektrárny pracují na principu štěpení (rozbíjení těžkých atomů uranu), fúze funguje opačně: spojuje lehké atomy (typicky izotopy vodíku - deuterium a tritium) za extrémních teplot, přičemž se uvolní ještě více energie.
Aby fúze fungovala, musí se palivo zahřát na teplotu přes 100 milionů °C, tedy sedmkrát víc než v jádru Slunce. Při těchto teplotách se plyn mění v plazmu (čtvrtý skupenství hmoty), ve které se atomová jádra pohybují tak rychle, že překonají vzájemné elektrické odpuzování a splynou dohromady.
Palivo pro fúzi? Deuterium se získává z běžné mořské vody a je ho prakticky nekonečné množství. Tritium lze vyrábět z lithia. Fúzní reakce neprodukuje žádný CO₂, nevzniká dlouhodobý radioaktivní odpad a nehrozí jaderná havárie typu Černobyl. Pokud cokoli selže, reakce se prostě zastaví.
Helion Energy: Od prototypu k elektrárně
Helion Energy (kde je Sam Altman největším investorem) je nejdál ze všech soukromých fúzních firem. Jejich sedmá generace prototypu Polaris se stala prvním soukromým fúzním zařízením, které prokázalo měřitelné množství termonukleární deuterium-tritiové fúze a dosáhlo teplot plazmatu 150 milionů °C.
Helion používá unikátní přístup: místo klasického tokamaku (obří prstenec s magnety) staví lineární urychlovač plazmatu, který komprimuje dvě plazmatické kulky proti sobě ohromnou rychlostí. Při srážce dojde k fúzi.
Klíčová inovace: Helion plánuje získávat elektřinu přímo z magnetického pole plazmatu (přes magnetohydrodynamický generátor), čímž obchází celý parní cyklus s turbínami, tzn. systém je jednodušší, kompaktnější a potenciálně levnější.
Jak šel čas:
2023
Historická smlouva s Microsoftem
Helion podepisuje první Power Purchase Agreement (PPA) na fúzní energii v historii. Microsoft se zavazuje odebírat elektřinu z první komerční fúzní elektrárny.
Konec 2024
Dokončení Polaris
Helion dokončuje stavbu prototypu Polaris a začíná postupné zvyšování výkonu. Dosahuje klíčových milníků v teplotě plazmatu.
Leden 2025
Série F — 425 milionů dolarů
Helion získává investiční kolo v hodnotě 425 mil. USD, valuace firmy dosahuje 5,245 miliardy dolarů.
Červenec 2025
Stavba elektrárny Orion zahájena
Helion zahajuje výstavbu první komerční fúzní elektrárny Orion v Chelan County, Washington. Lokalita vybrána díky přístupu k přenosové síti.
2028 (cíl)
Dodávka první fúzní elektřiny
Plánované spuštění elektrárny Orion a dodávka 50+ MW fúzní energie do sítě Microsoftu přes distributora Constellation Energy.
––
Proč je fúze ideální pro AI?
Fúzní reaktory jsou kompaktní, bezpečné (žádné riziko jaderné havárie), palivem je prakticky mořská voda (v podstatě neomezený zdroj) a nevzniká dlouhodobý radioaktivní odpad. Jsou ideální pro umístění přímo vedle „AI fabrik“ - datacenter, kde se trénují a provozují velké modely. Pokud Helion uspěje, fúzní energie by mohla být nejlevnějším a nejčistším zdrojem v historii.
Velká tabulka: Který zdroj vyhraje závod o napájení AI?
|Technologie
|Dostupnost
|Typický výkon
|Doba výstavby
|Role v AI revoluci
|Klasické jádro (PWR)
|Ihned (stávající bloky)
|1 000+ MW
|10–15 let (nové)
2–3 roky (restart)
|Reaktivace starých bloků. Microsoft + Three Mile Island (835 MW do 2027).
|SMR (NuScale, Oklo)
|2028–2030
|15–300 MW / modul
|3–5 let
|Klíčový hráč. Decentralizované napájení AI clusterů. Meta 6,6 GW smluv.
|Fúze (Helion)
|2028+ (pokud uspějí)
|50+ MW (první)
|V ověřování
|Sázka na „nekonečnou energii“. Pokud vyjde, cena AI dramaticky klesne.
|Solární + baterie
|Ihned
|Variabilní
|1–2 roky
|Doplňkový zdroj. Nestabilní — nevhodné jako base-load pro non-stop datacentra.
|Větrné elektrárny
|Ihned
|Variabilní
|2–4 roky
|Doplňkový zdroj. Stejný problém intermitence jako solár.
|Zemní plyn
|Ihned
|500–1 500 MW
|2–4 roky
|Přechodné řešení. Rychlá výstavba, ale emisně problematický.
Energetické portfolio technologických gigantů (březen 2026)
Technologické firmy se během posledních dvou let proměnily z pouhých odběratelů elektřiny na aktivní energetické investory. Zde je přehled největších projektů:
Microsoft
Podepsal 20letou smlouvu na 835 MW z reaktivovaného bloku Three Mile Island (Constellation Energy, restart ~2027). Uzavřel první fúzní PPA v historii s Helion Energy na dodávku 50+ MW do roku 2028. Ministerstvo energetiky USA poskytlo půjčku 1 miliardy dolarů na restart TMI. Microsoft také masivně investuje do solárních a větrných PPA.
Meta
V lednu 2026 oznámila tři jaderné dohody s celkovým potenciálem 6,6 GW: Oklo: 1,2 GW SMR kampus v Pike County, Ohio (od 2030). Vistra: 2,1+ GW z existujících jaderných elektráren v Pennsylvánii a Ohiu (Beaver Valley, Perry, David-Besse). TerraPower: další kapacity. Vše pro napájení Prometheus AI datacentra v New Albany, Ohio (1+ GW cluster, online 2026).
OpenAI / Sam Altman
Altman je největším investorem v Helion Energy (fúze) i v Oklo (SMR). Obě firmy jsou strategicky napojeny na ekosystém OpenAI. Altman opakovaně argumentuje, že „AI a fúze jsou dvě strany téže mince: AI pomůže vyřešit fúzi a fúze dodá energii pro AI.“
Co nás čeká: Tři scénáře budoucnosti
IEA ve své zprávě Energy and AI definuje tři scénáře vývoje spotřeby datacenter do roku 2035:
Realita roku 2026 naznačuje, že se pohybujeme někde mezi scénářem „Lift-Off“ a „Vysoká efektivita“. Investice do nových kapacit jsou bezprecedentní, ale zároveň se rapidně zlepšuje energetická účinnost čipů (nové GPU generace spotřebovávají méně energie na výpočet) a datacenter přecházejí na pokročilé kapalinové chlazení.
Klíčové předpovědi
2026–2027: Reaktivace prvních odstavených jaderných bloků pro Big Tech. Three Mile Island jako průkopník. Americká vláda urychluje licenční procesy pro SMR.
2028–2030: Spuštění prvních SMR u datacenter. Pokud Helion uspěje, první komerční fúzní elektřina v historii. Meta dokončuje fáze 1 svého 1,2 GW jaderného kampusu v Ohiu.
2030–2035: Obnovitelné zdroje + jádro dohromady pokrývají ~50 % globální výroby elektřiny. Podíl uhlí dále klesá. Fúzní energie (pokud funguje) začíná škálovat. Datacentra se stávají hlavním faktorem formujícím energetickou politiku vyspělých zemí.
Rok 2026: Když soukromý kapitál předběhl státní strategii
Z dat IEA je zřejmé, že tradiční státní energetické strategie nestíhají. Globální poptávka po elektřině roste tempem 3,6 % ročně tzn. o 50 % rychleji než v předchozí dekádě a významným motorem jsou právě AI datacentra. Emise energetického sektoru v roce 2025 stagnovaly kolem 13 900 Mt CO₂ ročně, ale bez masivních investic do bezemisních zdrojů hrozí, že AI boom tento trend zvrátí.
Rok 2026 je rokem, kdy se soukromý kapitál odpojil od státní strategie. Microsoft, Meta, OpenAI a další si staví vlastní energetickou infrastrukturu. Kupují celé jaderné elektrárny, objednávají stovky SMR modulů a financují fúzní výzkum přímo. Bez jádra, ať už štěpného, nebo fúzního, se vývoj další generace AI modelů skutečně zastaví na limitech celoplanetární rozvodné sítě.
„AI a fúzní energie jsou dvě strany téže mince. AI pomůže vyřešit fúzi a fúze dodá energii pro AI.“ - Sam Altman, CEO OpenAI
Otázka už nestojí „jestli“, ale „jak rychle“. Jaderná energetika, ve všech svých podobách, se stala strategickou podmínkou pro budoucnost umělé inteligence. A naopak: AI se stala největším investičním motorem, jaký jaderný průmysl za posledních 50 let zažil.
Jakub Mach
