AI potřebuje víc elektřiny než celé státy. A Evropa spí.
KOLIK ENERGIE AI VLASTNĚ ŽERE?
OpenAI požaduje, aby USA stavěly 100 gigawattů nové energetické kapacity ročně. To je ekvivalent 100 velkých jaderných reaktorů. Každý rok.
Projekt Stargate, joint venture OpenAI, SoftBank a Oracle za 500 miliard dolarů, už teď plánuje datová centra s kapacitou přes 8 gigawattů na šesti lokacích v USA. Jen jedno datové centrum v Michiganu bude mít kapacitu 1,4 GW. Pro srovnání: celý Temelín má výkon 2 GW.
Goldman Sachs odhaduje, že do roku 2030 budou datová centra spotřebovávat 8 % veškeré americké elektřiny - oproti 3 % dnes. Globálně se spotřeba datových center do roku 2026 zdvojnásobí na více než 1 000 TWh.
Altman to říká otevřeně: „Elektrony jsou nová ropa.“ A má pravdu. AI bez energie prostě neexistuje.
JADERNÁ RENESANCE POHÁNĚNÁ SILICON VALLEY
Tady to začíná být fascinující. Tech giganti se vrhají na jadernou energii způsobem, který nikdo nečekal.
Microsoft podepsal 20letou smlouvu na restart reaktoru Three Mile Island - toho Three Mile Island, místa nejhorší jaderné havárie v historii USA. Investice 1,6 miliardy dolarů, 835 MW čisté energie výhradně pro AI datová centra. Reaktor by měl běžet od roku 2027.
Sam Altman osobně investoval 375 milionů dolarů do Helion Energy (jaderná fúze) a je předsedou Oklo (malé modulární reaktory). Microsoft už podepsal s Helionem první smlouvu o nákupu fúzní elektřiny v historii.
Amazon koupil datové centrum u jaderné elektrárny Susquehanna za 650 milionů dolarů. Google podepsal smlouvu s Kairos Power na malé modulární reaktory.
OpenAI navrhuje, aby americká vláda využila expertízu námořnictva, které provozuje přibližně 100 malých modulárních reaktorů na ponorkách, k akceleraci civilního jaderného programu.
To není lobbing. To je přepisování energetické politiky celé země.
„AI ECONOMIC ZONES“ - NOVÝ DRUH INFRASTRUKTURY
OpenAI přišel s konceptem „AI Economic Zones“ - speciálních oblastí, kde by státy mohly urychlit povolování datových center, reaktivovat odstavené jaderné reaktory a budovat obnovitelné zdroje.
Na oplátku by část výpočetního výkonu šla lokálním startupům a firmám.
To je klíčový detail, který málokdo zmiňuje. Pokud by se AI zóny realizovaly, mohly by zdemokratizovat přístup k výpočetnímu výkonu. Menší firmy by nemusely platit plnou tržní cenu za GPU hodiny, ale získaly by zvýhodněný přístup výměnou za to, že komunita souhlasí s výstavbou infrastruktury na svém území.
Altman to navrhuje vedle „National Transmission Highway Act“. Rozšíření přenosových sítí a optických kabelů, srovnatelného ambicí s budováním americké dálniční sítě v roce 1956.
USA VS. ČÍNA ZÁVOD, KTERÝ SE NEDÁ PROHRÁT
Proč ta urgence? Protože Čína nespí.
Čína v roce 2024 přidala 429 GW nové energetické kapacity. USA jen 51 GW. Čína buduje síť více než 250 AI datových center. Čínské tech firmy investují přes 70 miliard dolarů do AI infrastruktury (i když to je stále jen 15–20 % toho, co utrácejí americké hyperscalery).
Jensen Huang z Nvidie to řekl přímočaře: „V USA trvá výstavba datového centra 3 roky. V Číně dokážou postavit nemocnici za víkend.“
A tady je ten problém. Americká elektrická síť je podle Goldman Sachs „křehká“ a může vážně zbrzdit celý AI průmysl. Čína investuje do kapacity a infrastruktury sítí nepřetržitě už dvě dekády s 8% ročním růstem spotřeby. USA tohle tempo prostě nemají.
Altman to vidí jako existenční otázku: kdo bude mít energii, bude mít AI. Kdo bude mít AI, bude definovat příští dekádu globální ekonomiky.
A CO EVROPA? TICHO PO PĚŠINĚ.
A teď ta nepříjemná část.
Big Tech letos plánuje utratit za AI infrastrukturu přes 700 miliard dolarů. Celá Evropa na „suverénní cloudovou infrastrukturu“ plánuje 10,6 miliardy euro. To je asi 1,5 % amerických investic.
Evropská komise v únoru 2025 spustila iniciativu InvestAI s cílem mobilizovat 200 miliard euro. Macron oznámil 109 miliard euro pro AI ve Francii. Zní to impozantně, dokud si to nesrovnáte s tím, že samotný Amazon letos investuje 200 miliard dolarů.
Podle McKinsey Evropa čelí zásadnímu problému: nemá dostatečnou energetickou infrastrukturu pro AI datová centra. Plánování sítí je pomalé, povolovací procesy trvají roky, a politická vůle k masivní výstavbě chybí.
Zatímco USA restartují jaderné reaktory a vytvářejí speciální ekonomické zóny, EU reguluje. AI Act je jistě důležitý dokument, ale sám o sobě žádný gigawatt nevyrobí.
Evropa má přitom obrovský potenciál: Francie s jadernou flotilou, severské země s obnovitelnými zdroji, Německo s inženýrskou kapacitou. Ale bez politické odvahy a masivních investic do energetické infrastruktury zůstane Evropa konzumentem americké a čínské AI, ne jejím tvůrcem.
CO SI Z TOHO ODNÉST?
1.) AI není jen software. Je to energetický problém. Kdo to nepochopí, nepochopí příští dekádu technologického vývoje.
2.) souboj USA vs. Čína o AI dominanci se nevede jen v laboratořích, ale u elektráren, přenosových sítí a v zákonodárných sborech.
3.) Evropa má možná poslední šanci naskočit do tohoto vlaku. Ale okno příležitosti se rychle zavírá.
4.) koncept AI zón, kde lokální komunity a startupy získají přístup k výpočetnímu výkonu výměnou za souhlas s infrastrukturou, je možná nejzajímavější nápad, o kterém se skoro nemluví.
Elektřina je nová ropa. A závod o ni právě začal.
Jakub Mach
