Skupinová hloupost
Skupinová hloupost je psychologický fenomén, při kterém touha po harmonii a shodě uvnitř skupiny převáží nad kritickým myšlením a racionálním rozhodováním. Paradoxně k ní často dochází v týmech složených z velmi inteligentních jedinců.
Klíčové rysy a příčiny
Když skupina upadne do tohoto stavu, její členové přestávají objektivně vyhodnocovat rizika a ignorují, či potírají, alternativní názory, aby nenarušili jednotu.
- Iluze nezranitelnosti: Skupina věří, že se nemůže mýlit, což vede k nadměrnému riskování.
- Autocenzura: Členové, kteří mají pochybnosti, raději mlčí, aby nepůsobili jako potížisté.
- Tlak na konformitu: Na ty, kteří vyjádří nesouhlas, je vyvíjen přímý i nepřímý tlak, aby se přizpůsobili většině.
- Kolektivní racionalizace: Skupina ignoruje varovné signály a logicky si zdůvodňuje i zjevně chybná rozhodnutí.
- Fungování „informačních kaskád“: Lidé opouštějí vlastní úsudek a slepě následují rozhodnutí ostatních (efekt „následuj vůdce“).
Jak se skupinové hlouposti bránit?Podle odborníků jako Irving Janis nebo František Koukolík lze těmto pastem předcházet aktivní podporou diverzity názorů.
- Role „ďáblova advokáta“: Určete někoho, jehož úkolem bude cíleně zpochybňovat navrhovaná řešení.
- Oddělené rozhodování: Nechte podskupiny pracovat na stejném problému nezávisle na sobě.
- Zpětná vazba zvenčí: Přizvěte experty mimo skupinu, kteří nejsou zatíženi její vnitřní dynamikou.
- Lídři mluví naposledy: Vedoucí by měl svůj názor projevit až poté, co zazní všechny ostatní hlasy, aby neovlivnil zbytek týmu.
Musíme jít z kola hlouposti ven
Blahoslavení na nikom a na ničem nezávislí, neboť jejich je království nebeské. (Tomášovo evangelium)
Vaše okolí vás bude od poznání sebe sama vždy zrazovat, protože svým upřímným úsilím v něm budete vzbuzovat pocit viny. Stádo, řízené skupinovou hloupostí, má nadevše rádo klid, i když je smrtící. Stádo miluje, když nikdo nevyčnívá.
Musíte stát mimo stádo, které je vysoce toxické a pro zdravý rozvoj vědomí naprosto nevhodné. Ve stádu nesmíte nikomu věřit, „neboť nevědí, co činí“. Také je zbytečné se pokoušet něco vysvětlovat nebo se snažit stádu „pomáhat“. Je to ztráta času, protože „dobročinnost“ je pastí těch nejprotřelejších stádních predátorů.
Je třeba se naučit „zastavit svět“ kolem sebe – prolomit ono všeobecné skálopevné přesvědčení, že to, co vnímáme, je skutečné.
Jakmile se však vydáte na cestu Poznání sebe sama, ve stádu již pro vás není místo, a stádo vám to dá pocítit.
To může být smutné, protože přestáváte být členem stáda, a nikdy se již do něho nevrátíte, neboť stádo znamená skutečnou smrt vašeho jedinečného Já. Hezky to popisuje Carlos Castaneda ve své knize „Cesta do Xtlanu“. Ale nemusíte ničeho litovat – tedy pokud si nelibujete v útrapách a sebetrýznění se cizími myšlenkami.
„Nespoléhejte na učitele, ale na učení samo. Nespoléhejte na teorii, ale na praxi. Nevěřte ničemu, co slyšíte. Nevěřte tradicím, zejména nevěřte autoritě učitelů a starším lidem. Nevěřte tomu, co je psáno v náboženských textech. Nevěřte ničemu, protože vše je někým či něčím zdeformováno. Pozorujte a analyzujte. Jakmile zjistíte, že vše je v souladu s Rozumem a vede k dobru a prospěchu jak jednotlivce, tak i celku, přijměte to a žijte s tím v souladu.“ Kalama Sutra (dávný Buddhistický text)
Ota Luňák
