Zrušme box jednou provždy!

Box není sport, je to jen bezduché násilí. Pokud je mužský box něčím obhajitelný, ačkoli mě nic nenapadá, tak ženský box je ještě zbytečnější.

Kauza kolem androgynní boxerky, se kterou její kolegyně nechtějí na olympijských hrách soupeřit mě přivedla na myšlenku o čem že je vlastně tenhle sport. Tedy, spíše sport v uvozovkách. Pseudosport, který sice má nějaká jakože pravidla, ale ve výsledku v něm nejde o nic víc, než vydržet soupeřovy rány a naopak soupeře poslat k zemi a omráčit (knockoutovat). Co je tohle za sport? Vždyť sílu si mohou dnes lidé poměřovat i jinak než jen beztduchým mlácením. Nemám nic proti vzpírání, vytrvalovostním disciplínám a podobně, ale box ani mma vůbec nechápu. Chápu jen v tom, že je za tím zvířecí pud, který hnal i pořadatele gladiátorských zápasů....lidem je prostě násilí blízké. A ačkoli děti učíme, aby se nepraly, že násilí nic neřeší, tak si pak sedneme před telku a sledujeme jak se dva lidé řežou jako koně pro nějaký pozlacený opasek. Tohle není žádný sport, nejde v něm o to poměřit síly, ale zničit soupeře fyzicky. Boxeři si na konci zápasu ani nemohou podat ruce, když jeden z nich leží omráčený, nebo v bezvědomí na zemi. Pokud jde o poměřování sil muže s mužem, tak k tomu existuje disciplína zvaná řecko-římský zápas a její dnešní moderní varianta zvaná wrestling. To je sport, ale box za mě nikdy nebyl a nebude sportem v pravém smyslu slova. Proto by měl být když ne zakázán, alespoň vyškrtnut z olympijských sportů a nahrazený třeba freestyle fotbalem.