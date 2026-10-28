AI by měla být nelegální. Jsme tak zdegenerovaní, že to nevidíme?
Mnozí lidé se zabývají ohrožením nás jako lidstva plynoucím z AI v rámci scénářů blížících se vědecko-fantastickým filmům hollywoodské produkce, strašící umělou inteligencí, když už ne vyvinuvší vlastní sebeuvědomění (od čehož je na míle vzdálen koncept, architektura i výkonnost dnešních modelů), tak přinejmenším „utržené ze řetězu“ už na úrovni dnešních agentních systémů či schopnosti jejího rozsahu (či spíše dosahu) a rychlosti. Jiní se snaží argumentovat logikou plynoucí z psychologie naší pohodlnosti a z toho plynoucí mentální degenerace (“zblbnutí“, chcete-li).
To první se mi nechce zcela posuzovat, to druhé ponechám kvalifikovaným antropologům. Riziko shledávám v oblastech mnohem přízemnějších, takových, ke kterým máme solidně nakročeno už nyní i sami, bez AI, jejíž použití to jen exponenciálně umocní.
Umělá inteligence je historicky prvním konceptem, který s pomocí automatizace z procesu „výchovy“ – tedy vzniku „něčeho jedinečného“ – odstraňuje podmínku našeho vlastního pracovního nasazení.
Pokud byste k uvedené větě namítali různé industriální revoluce atp., budete mít formalisticky pravdu, věta je trochu příliš široká. Ale jako obvykle, ďábel je skryt v detailech, zde právě ve slovech „výchova“ a „jedinečného“. Obešli jsme již kvanta naší práce a fyzické energie v oblastech průmyslové výroby, dopravy, materiálů a staveb, ale vždy jen u procesů či postupů, které jsme sami museli vymyslet a zrealizovat.
Pokud se na to podíváme z pohledu pákového efektu, museli jsme tu páku nejen vymyslet a navrhnout, ale také spočítat (pro danou zátěž) a postavit.
S AI se nám páka pouze v hrubých obrysech načrtnutá spočítá a postaví (a dokonce za provozu upravuje) sama – trénink a hodnota AI nespočívají v tom, že se naučí a pak více či méně tupě či „smart“ opakuje JEN něco, co jí bylo explicitně vetknuto, nebo co už explicitně viděla, ale odvodí z toho vstupu pravidla, a to na všech myslitelných úrovních konkretizace i abstrakce, od slovníku a mluvnických či zvukových nebo obrazových pravidel až po vyšší koncepty morální, etické, umělecké atp. Odebrali jsme nutnost „tvůrčí“ systematické a mravenčí práce při tvorbě toho, co nám má ulehčit existenci a její automatizací jsme jí umožnili vstoupit do takového rozsahu této kreativity, který je zde skutečně poprvé.
Potud je vše zalité sluncem, princip sám hodný obdivu s hlubokou poklonou autorům nápadu a růžové zítřky lidstva téměř zaručeny. (A jako bonusová třešinka: máme na tom podíl za těch posledních 30-40 let všichni, celé lidstvo, protože ač principy a sláva patří matematickým specialistům v té oblasti, tak datovou základnu pro výcvik jsme spolupomáhali do digitalizace a Internetu „nakrmit“ my všichni.) Kde se to ale tedy zvrhává?
Vše se točí kolem náročnosti provedení a její efektivity, ostatně toto téma se vine jako červená nit i těmito myšlenkami zde. Jako lidstvo jsme již zvládli mnohé, dobré i špatné. Ale podívejme se na některé projekty, které, slovy klasika (LYNN, J. a A. JAY. Jistě, pane ministře.), byly projekty „užitečnými, od kterých se odstoupilo, ale ještě předtím poskytly mnoho cenných údajů a pracovní příležitosti“.
A zatímco citovaný projekt Concorde s nějakou obchodní životaschopností po nějaký čas fungoval, tak například vesmírné lety jako celek spíše nikoliv. Ano, to, co doposud poskytly, co se lidstvo naučilo a využilo z řešení různých dílčích problémů tohoto úkolu, co získalo díky schopnosti vstupu na oběžnou dráhu atp., to jsou nezanedbatelné dopady na naše působení na jevišti dějin všehomíra.
Ale projekt jako takový, jako celek, se svojí komplexností a náročností neudržel – „rutinně“ se „komerčně“ do kosmu nelétá. To se teď, ač trochu kontroverzně, snaží dořešit různé soukromé iniciativy se SpaceX v čele a budiž jim za to dík, ale stále ještě nejsme v té „rutinní“, sebe-udržitelné smyčce, tak jako v ostatních oborech. Jako celek to neposkytuje mnoho základů pro další stavbu nad svým primárním účelem, zejména pokud jde o užitek ze širšího prostoru kolem nás.
U AI lze snad namítat, že je to obor mladý a průlomových zefektivňujících objevů zatím nedorostlý, což je bezesporu validní námitka a důležitý fakt (ten, kdo tohle prolomí tak, aby – zjednodušeně řečeno – to „nestálo majlant a vešlo se to do kapsy“, ten ovládne trh), nicméně aktuální architektura a způsob provozu jsou opět takovým „sáhnutím ke hvězdám“, trochu neefektivní přecenění sil lidstva, spíše technologickou demonstrací než solidním úsilím.
A ta matematika a architektura logická, na které to celé stojí, ta už je tu s námi také dobré jedno století, takže zase tak úplné novum, vzdor klíčovým průlomům poslední dekády, dvou, to také není.
Vždy si u takových Concord(e)ů, vesmírných letů či AI vzpomenu na slavného amerického moderátora J. Lena, který s ďábelským úšklebkem komentoval svoje vlastnictví motocyklu Y2K (zde volně parafrázovanými) slovy „Proč bychom měli do motorky montovat k jejímu pohonu leteckou proudovou turbínu?? No protože můžem!“
Kontext dlouhý i krátký – oba bez kontextu.
A právě rozsah kapacit potřebný k výpočtům a daný architekturou řešení, stejně jako „statističnost“ a tedy i nepredikovatelnost a „nespoutanost“ výstupů, které jsou zakleté svým původem v samotných principech AI, dopadají na první základní kámen úrazu: důslednost a integrita jednání/výstupů.
AI LLM tak produkuje naprosto nesmyslné výstupy porušující integritu s předešlými částmi téhož výstupu, například upravená verze článku či dokumentu má zcela jinou strukturu a číslování kapitol, nebo porušující i „dohody“ a zásady s uživatelem ustavené v předchozích výměnách v daném dialogu.
Důvod pro to druhé je nasnadě – díky attention vrstvě, která musí propojit všechny (tokeny/´myšlenky´) se všemi ostatními v daném kontextu roste provádění každé attention v dané vrstvě se čtvercem nárůstu délky kontextu tak, jak se konverzace prodlužuje, a i vzdor kešování takto získaných matic naráží celý proces na hranice zejména paměťové náročnosti, když už díky optimalizacím ne v tak intenzivní míře na výpočetní výkon.
A proto se musí kontext zařezávat, držet v externích zdrojích, ať už souborech či datových zdrojích RAG, což stojí nejen další čas a zdroje, ale hlavně přesnost a důslednost výstupu.
Jak dochází k prvnímu z ilustrovaných efektů (nedodržení integrity hovoru napříč 2 sousedícími prompty s prokazatelně zachovaným kontextem), netroufám si odhadovat – to je sice možné trochu „uřídit“ pomocí vzteklého „buzerování“ modelu v dalších promptech (ač i to krátí kapacitu kontextu a bere čas výpočetní i lidský, což je důležité zjištění pro následující text níže) či, jde-li o model provozovaný lokálně či to umožní API jeho provozovatele, třebas pomocí trochu snížení parametru teploty. Ale i to je jen snížení statistické rozdílnosti „možných pokračování“ (následných tokenů) výstupu pomocí úprav exponentů e^x softmax funkce MPC části transformerů. A třebaže studie fungování těchto LLM naznačují, že vyšší vrstvy (zapojené v procesu později) opravdu pracují s vyššími abstraktními koncepty uloženého a zpracovávaného vědění, tedy i tato – tam někde se skrývající – „pravděpodobnostní nestabilita“ by mohla mít vliv na to, že si LLM samo „nevidí do úst“ a s klidem psychopata popírá samo sebe v předchozí větě, je to vše spíše více jen okultní věda, než spolehlivá jistota.
A to jsme se zde ani nedotknuli zacyklení – technologického (výpadku základní „srozumitelnosti“ a „zákonitostí“ na jazyk a formát výstupu) i logického (model právě naopak stále tvrdošíjně přemílající stejnou myšlenku bez ohledu na „zjištěné“ vstupy ať už v promptech či jiných). A co teprve diffusion modely a jejich známé „šestiprsté“ ruce či moderní následníci téhož (zatím spíše ve vývoji),
V obou případech zbývá nebohému člověku co? Kontrola, hlídání každého kroku, „poštvání“ dvou a více AI kontextů proti sobě, kdy ale jeden kontroluje druhý (další nehorázné plýtvání už tak napnutými výpočetními kapacitami), a potom? Dlouhé hodiny čekání, než si to ten blbec „doladí“. Obecně: pozornost na detail je u dnešních modelů zkrátka otřesná.
Dokonce – ale to je opravdu možná jen můj pocit – se mi vnucuje myšlenka, že starší generace modelů leaderů oboru let 2024/25 na tom byly lépe. Je to snad důsledek silnějších optimalizací co do snížení přesnosti vah a výpočtů (kvantizace) kvůli šetření systémových prostředků, nebo cíleného tréninku, aby se protočilo více inferenčních cyklů (modely trénované a instruované tak, aby více „myslely“/předstíraly více činnosti, jak programátor placený od řádku kódu), jenom aby se naplnily výdělečné sny investorů, kteří v tomhle nechali ty strašné peníze, nebo aby ta bublina alespoň tak rychle nepraskla?
Jedna věc nám zde zdánlivě „pomáhá“: to, co jsme si zvykli akceptovat jako tolerovatelný šlendrián. Už i tuším norská vláda se snaží dokonce i legislativně zabránit alespoň některým aspektům čím dál tím více akceptovaných nedokonalostí (v tomto případě softwaru), které jsme si zvykli brát na milost, jako samozřejmé, a kteréžto chyby a nekvality by ještě před pár dekádami znamenaly totální propadák daného produktu i jeho autora. A tomuto negativnímu trendu, na rozdíl od zmíněné norské vlády, tady AI vyloženě vychází „nápomocně“ vstříc: používejte mě, ale zvykněte si na to, že ani základní účel nebude ani ne 100%, ani ne 80%, ale s bídou blížící se někam k 50% požadovaného výsledku a jeho přesnosti, funkčnosti a integrity. Ať už jde o software či cokoliv jiného. A TOHLE akceptovat bych viděl jako naprosto netolerovatelnou degeneraci nás samých. Skoro se až nabízí odsouzení ve smyslu „pošlapání odkazu celých generací našich předků“.
Namátkou citujme například docela zajímavý projekt *Craft softwaru ( https://github.com/storytold ) kladoucího si za cíl nahradit stávající klíčové kancelářské a multimediální (foto/audio/video) balíky. No, vypadá to nádherně, až do chvíle, než to přeložíte (vám to AI po desítkách minut tápání přeloží) a vyzkoušíte: typický produkt AI. Vypadá dobře, funkce jsou naznačené ... ale zkuste si například přesunout kus zvukové vlny v audiu pomocí Copy and paste. Tohle skutečně začínáme tolerovat a vnímat jako produkty? (Byť zmiňovaný projekt je spíše trochu jen kuriozitka, technologická demonstrace – no jenže čeho potom vlastně?)
Trochu se zde nabízí hezký termín, na jehož časté použití v životě vzpomínal ve svých dílech pan Jaroslav Foglar: „takytáborník“, adresovaný zejména nováčkům a matlalům, kteří právě umu tábornickému dávali dost na frak svojí neohrabaností, nezkušeností a neznalosti. Zde bych si dovolil vypůjčit si tento pro popis právě tohoto chování a kvality výstupu z AI LLM a obdobných modelů: takyprogramátor, takylékař, takyprávník, takypsycholog, takykonstruktér, takyfyzik, takyučitel, taky... prostě ajťácky řečeno „taky*“.
Pákový efekt bez páky
A výše uvedené plynule přechází do dalšího neduhu celého tohoto systému či spíše naopak vyrušení jedné z klíčových předností, kvůli které se AI/LLM zdá tak lákavé: pákový efekt. V čem by měl tento spočívat? Inu: AI je 1. rychlejší (jako programátor naprogramuje mnohonásobně více než člověk, za neskutečně kratší čas) a je 2. schopnější, co do šíře znalostí (pro projekt se nemusí přidržovat svého – obvykle dost omezeného – portfolia znalostí a držíce tak v ruce jen kladivo považovat vše za hřebík jako my, lidé: naopak, může si vybrat nejvhodnější nástroje a být schopna je okamžitě použít, protože je prostě „zná“ „všechny“).
Jenže – jak už je uvedeno výše – k tomu, aby byl výstup použitelný, je potřeba jednak opravovat neskutečné množství otřepků a čím jsou tyto „menší“ co do věcnosti či jednoduchosti popisu chyby, ale komplexnější do (interních integračních) souvislosti, tím hůře to model umí, a tím déle to trvá.
A co zmíněná lidská „kontrola“? Potřebná zejména tam, kde model příliš dlouho „tápe“ nebo se cyklí? Samozřejmě, že jej z toho člověk může pomoci vyvést z toho ven, ba dokonce od toho tam přece je! No ale co to znamená pro toho člověka? Že bude dlouhé hodiny pasován do role hlídače (jak „strojvedoucí“ v čele autonomního metra linky č. 13 ve městě Čcheng-tu bez jediného knoflíku, jen tam sedící pro klid duše pasažérů)? Ale hlídače, který musí zpracovávané věci rozumět tak detailně, jak AI samotná! (V kontextu onoho metra by všichni ti sedící a jen koukající ‚strojvedoucí‘ museli být špičkoví strojní a stavební inženýři ovládající úplnou a detailní konstrukci jak toho vlaku, tak stavbu tunelů, organizaci a zabezpečení dopravy vč. návazných elektronických systémů atd., ale bez jediného tlačítka před sebou!)
Ale k čemu je nám pak takováto AI páka 1. časová a 2. znalostní? Když poté, co AI vygeneruje „blbost“ takového rozsahu a takovou rychlostí a s takovými technickými znalostmi, jak to žádný člověk nedokáže, tak pak stejně právě ten člověk, či celé týmy, musí mít ty znalosti a musí si vzít ty dlouhé hodiny času, aby AI vyvedli z toho marastu a udělali z toho alespoň použitelný produkt???? Tak kde je ta úspora, ptám se Vás? Že uděláme z povrchnosti, šlendriánu a totální nedokonalosti („slopu“) nový standard? Skutečně?
Provozní (ne)udržitelnost
Co nám dále plyne z výše uvedeného?
Osobně nechci házet ty, kdo se starají o naše okolí a (kdysi původně) přírodní prostředí a jeho zachování v míře alespoň obyvatelné, do škatulek radikalismu a extremismu, ač se tak občas díky akcím jejich více či méně vyšinutých kolegů děje samo o sobě. Nicméně dovolte mi, abych v kontextu této kapitolky tak na chvíli učinil – ne pro popření či negaci jejich snahy, chraň bůh, i já chci mít taky zítra co pít a co dýchat (a moci jít dětem ukázat, jak vypadal les), ale dovolte mi pro účel tohoto textu zde považovat i tyto vzletné a důležité myšlenky za „jen“ extremistické a radikální.
A místo toho pohleďme na to, co už zde zaznělo, z pohledu mnohem cyničtějšího a přízemně vulgárního: prostá obchodně-ekonomická bilance a udržitelnost. A už i to je výše uvedené, ať už náznakem projektu Concorde, lety do kosmu atp. A tak se nyní podívejme na to, co to „šetření naším časem“ a umožnění „pákami, co do rozsahu znalostí a rozsahu výstupu“ znamená v konečném důsledku pro náš čas a naše znalosti?
Máte snad pocit, že dochází k nějakému šetření? Zvýšení efektivity? Ba co více, vzpomínal jsem zde průmyslové revoluce, které skutečně zefektivnily rozsah výstupů a zvýšily produktivitu lidstva v přepočtu na hlavu. Máte snad pocit, že k tomuto zde dochází? Já za sebe a svoji osobní zkušenost si dovolím tvrdit: ne, pokud nezačnu akceptovat polo-funkční nedokonalé zhůvěřilosti za prodejný výstup své práce. A to bych začal opravdu velice nerad.
Ale nemusím zde spekulovat jen sám nad sebou či subjektivními dojmy. Stačí se podívat na prostá tvrdá data, na „hlasování peněženkou“. Zamysleme se, co indikuje celosvětový problém růstu ceny HW IT komponent s AI spojených právě v kontextu udržitelnosti této AI. A už jsem to tu opět vzpomínal: sáhli jsme jako lidstvo někam, kam sice můžeme, kde to dokážeme, ale už při tom nestojíme na solidních zemských základech, ale na špičkách na poslední příčce žebříku podloženého dřevěnými špalíky postaveného na židli. Kolečkové.
I tento problém nejspíš v dohledné době překonáme, žebřík bude delší a bude stát v nejhorším na štokrleti, ale co to prozrazuje o samotném principu a jeho adopci lidstvem?
Něco, co už jsem ostatně také někde rozebíral v duchu hesla „počítače slouží k řešení problémů, které by bez nich nevznikaly“. A stejně jako počítače kvůli své nekompatibilitě svojí až dogmatickou přesností s organizací a procesním chováním Člověka neměly opustit akademickou sféru a vniknout do každodenního života, stejně tak to ještě dlouho neměla učinit AI. Ale ne kvůli nekompatibilitě nedostatečné heuristiky s lidským naturelem, ba právě naopak: AI je jednak od základů postavena jen na pravděpodobnosti, a jednak si své váhy natrénovala právě na vzorcích lidské chytrosti i hlouposti, tady je tedy kompatibilita až nebezpečně vyhovující.
Co je ale zcela nevyhovující, je poměr cena/výkon ve smyslu, kolik zdrojů na stejný myšlenkový „výkon“ spotřebuje biologická jednotka lidského jedince a kolik toho, co do materiálu a energie, spotřebuje na svůj - stále ještě pokulhávající výstup – ta AI! Sami demonstrujeme pomocí tak základních zákonů cenotvorby nabídky a poptávky, které přednáší v prvním ročníku vysokých škol ekonomických hned na začátku prvního semestru, za jak vzácný statek považujeme to, co nám zde AI v tak neudržitelné a velkoryse žravé míře spotřebovává. A to na těch 50-60% kvality výstupu prosím! A tohle chceme provozovat? A máme „na to“ vůbec (zdroje)?
Co z toho?
Vzdor – přiznávám – trochu clickbaitovému titulku není možné AI odmítnout. Ba právě naopak, je to skutečně nový krásný žebřík, který nám zpřístupní mnohé netušené poličky. Jenže místo nich jsme se rozhodli vydat do úplně jiných, vyšších, kam ten žebřík dnes bez vypodložení tou kolečkovou židlí zkrátka nedosáhne.
Jak jsme prozkoumali výše: energetické i hardwarové limitace dané samotnými architektonickými principy návrhu AI jako takové posouvají její dnešní použití spíše do rovin efektní technologické demonstrace typu přistání na Měsíci nebo motocyklu s turbovrtulovým či proudovým pohonem. Podotýkám a upozorňuji: technologické demonstrace efektní, nikoliv efektivní!
Ne AI sama, ale její použití je toho příčinou. Co hůře, pod rouškou předstírání efektivity známé z předchozích lidských průmyslových revolucí, toto použití hrozí naopak odsát nám zdroje nejcennější: jak ty přírodní kolem nás, tak náš lidský čas každého z nás, ale bez onoho očekávaného pákového efektu, ba co víc, dokonce i bez rozumné míry návratu vynaloženého úsilí.
Ale my, v dnešní akceptaci takové míry nedokonalosti a šlendriánu, který by byl ještě před dekádami nemyslitelný a před pouhým stoletím by nás byl s to i zahubit, tomu nejen popřáváme sluchu, ale dokonce si to zavlékáme do našich každodenních životů, práce a procesů.
Ne v této podobě, vážení!!! Znovu zdůrazňuji, provokaci v nadpisu navzdory: ten princip sám je správný, vynález převratný a důležitý, dost možná klíčový, ale ne v tom provedení, jak se jej snažíme uplatnit dnes.
S trochou cynismu bych skoro apeloval dokonce i na to, aby AI raději zprvu zůstala mimo běžný život, aby ve vědeckých a vývojových či rozvojových kruzích pomáhala (a zde zdůrazňuji tu silnou podřízenost toho slova!) se zdokonalením nejen světa kolem nás, ale především a právě se zdokonalením sebe sama. Ale ne se zdokonalením její (tolikerými apokaliptisty obávané) inteligence a sebeuvědomělosti, ale její efektivity, přesnosti a integrity. A teprve až potom by se opět směla stát součástí onoho běžného života.
Dovolil bych si zde proto ještě jednou, naposled, volně citovat dalšího takřka klasika (SMOLJAK,L.–SVĚRÁK,Z. Dobytí severního pólu.) : „Ať pod dohledem pracuje. (...) Tak prosímvás ještě ho k tomu nepouštějte. Jestli hledáte tyč, tak je u kliky.“
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