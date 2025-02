Přejmenuje vláda Jižní spojku na Jižní stojku?

Každý den velké kolony na desítky minut a někdy až na hodinu. Ať už v okolí Barrandovského mostu nebo třeba v okolí sjezdů na Vršovice a Hostivař. Tak to je řidičská realita každého všedního rána v Praze na vytížené Jižní spojce.

Důležitá pražská dopravní tepna téměř každé ráno nestíhá a kolabuje. A když se navíc přihodí nějaká nehoda, je pak vymalováno – to pak kolikrát člověk místo ranní porady stihne až tu, která je v plánu po obědě. A pocitově se situace stále zhoršuje. Pomohlo by nějaké efektivní řešení? Třeba posílení ranních linek MHD? Nebo je to prostě realita a k největšímu českému městu takové komplikace prostě patří? Lepší situace na Jižní spojce byla přislíbená s koncem rekonstrukce Barrandovského mostu. Ta skončila, ale obří kolony na průtahu Prahou zůstávají. A lidé tak ve stojících autech ztrácí nejen čas, ale i peníze.

Recesisté už navrhují, aby se Jižní spojka přejmenovala na Jižní stojku. Možná by to stálo za zvážení?