První test pro svěřence Alonsa skončil debaklem. Atlético si vybojovalo důležité 3 body
Do zápasu vstupovaly oba dva celky ve velmi odlišné formě. Bílý balet neprohrál ani jedno utkání, kdežto Atlético mělo za sebou dost nepovedený a hektický vstup do sezony. 2 výhry, 3 remízy a 2 prohry – toť forma svěřenců Diega Simeoneho do dnešního zápasu. Všechny tyto zápasy ale byli schopni hráči hodit za hlavu a na Los Blancos se vrhli už od 1. minuty.
Ve 14. minutě se trefil obránce Le Normand hlavičkou z rohového kopu a přetavil tak aktivitu domácích v zasloužený gól. Během následujících 22 minut otočily skóre na 2:1 Mbappé a Güler, jenže Los Colchoneros ještě do konce šílené 1. půle stihli brankou Sørlotha vyrovnat.
I ve 2. poločase překypovali červenobílí energií a po proměněné penaltě a nádherném přímém kopu Juliana Álvareze šlo Atlético do dvougólového trháku. Bezzubému útoku a nefunkční obraně nepomohli ani žolíci Xabiho Alonsa, a tak se svého vytouženého gólu dočkal po 22 zápasech i Griezmann, čímž korunoval výhru svého týmu proti městskému rivalovi.
83 minut odehrál na levém kraji obrany bývalý hráč Sparty a Slovák Dávid Hancko. Od začátku zápasu sváděl souboje s Gülerem a od 60. minuty s Mastantuonem. Hvězdných jmen se vůbec nezalekl a ze hřiště odcházel po velice solidním výkonu.
Atléti získali proti těžkému soupeři velmi důležité body, a především si tak dominantním výkonem určitě zvedli v kabině náladu. Real Madrid si může sahat do svědomí po tak odezvdáném a špatném představení na stadionu Metropolitano.
Byli jsme špatní ve všem. Nedokázali jsme si přihrávat, nedokázali jsme vyhrávat souboje, nedokázali jsme si vytvořit šance. Musíme analyzovat, co se stalo, a zlepšit se, a to také uděláme.
Xabi Alonso na pozápasové tiskové konferenci
Lukáš Matějka
Heroický výkon bez gólů. Plzeň si na podzim zahraje „pouze“ Evropskou ligu
4 góly dělily Viktorii Plzeň od 4. předkola Ligy mistrů před dnešní odvetou proti Rangers. Tyto 4 góly sice nepadly ale viktoriáni si rozhodně zaslouží uznání za podaný výkon. Navzdory vyřazení má mužstvo jistotu Evropské ligy.
Lukáš Matějka
Plzeň vykopla boj o Ligu mistrů plejádou neproměněných šanci, ve Švýcarsku musí otáčet.
Nevídaný zápas včera odehráli fotbalisté Plzně proti FC Servette Ženeva ve 2. předkole Ligy mistrů. Herní, střelecká i mentální převaha byla na straně Západočechů, ale i tak jdou po výsledku 0:1 do odvety s hlavou nahoře ženevští.
Lukáš Matějka
Panthers, Panthers a znovu Panthers! Florida je potřetí za sebou ve finále Stanley Cupu.
Už 3 sezony dominuje v Play off NHL Východní konferenci mužstvo Florida Panthers. Tentokrát to ve finále této konference odnesla po 2 letech znovu Carolina Hurricanes výsledkem 1:4 na zápasy.
Lukáš Matějka
Spletité přestupové drama končí v Anglii. Z Wirtze bude „Scouser“.
Už minulé léto bylo pro Floriana Wirtze, záložníka Bayeru Leverkusen velmi hektické. Spekulovalo se o zájmu Realu Madrid nebo Bayernu Mnichov, jenže s žádným klubem nakonec Florian nepodepsal. Čas na změnu tedy přišel až letos.
Lukáš Matějka
HC Kometa Brno – HC Sparta Praha 0:3, série míří do „Game 7“
Semifinále play-off Extraligy se na 6. zápas přesunulo do Brněnského Ronda a čekalo se, zda Kometa sérii ukončí nebo si Sparta vybojuje ještě 1 zápas.
