První test pro svěřence Alonsa skončil debaklem. Atlético si vybojovalo důležité 3 body

První letošní madridské derby ovládlo Atlético Madrid, pěti góly sestřelily Real Madrid v 7. kole LaLigy 5:2. Obrovskou aktivitou se Atleti posunuli do první pětky v tabulce a Real potenciálně připravily o vedení.

Do zápasu vstupovaly oba dva celky ve velmi odlišné formě. Bílý balet neprohrál ani jedno utkání, kdežto Atlético mělo za sebou dost nepovedený a hektický vstup do sezony. 2 výhry, 3 remízy a 2 prohry – toť forma svěřenců Diega Simeoneho do dnešního zápasu. Všechny tyto zápasy ale byli schopni hráči hodit za hlavu a na Los Blancos se vrhli už od 1. minuty.

Ve 14. minutě se trefil obránce Le Normand hlavičkou z rohového kopu a přetavil tak aktivitu domácích v zasloužený gól. Během následujících 22 minut otočily skóre na 2:1 Mbappé a Güler, jenže Los Colchoneros ještě do konce šílené 1. půle stihli brankou Sørlotha vyrovnat.

I ve 2. poločase překypovali červenobílí energií a po proměněné penaltě a nádherném přímém kopu Juliana Álvareze šlo Atlético do dvougólového trháku. Bezzubému útoku a nefunkční obraně nepomohli ani žolíci Xabiho Alonsa, a tak se svého vytouženého gólu dočkal po 22 zápasech i Griezmann, čímž korunoval výhru svého týmu proti městskému rivalovi.

83 minut odehrál na levém kraji obrany bývalý hráč Sparty a Slovák Dávid Hancko. Od začátku zápasu sváděl souboje s Gülerem a od 60. minuty s Mastantuonem. Hvězdných jmen se vůbec nezalekl a ze hřiště odcházel po velice solidním výkonu.

Atléti získali proti těžkému soupeři velmi důležité body, a především si tak dominantním výkonem určitě zvedli v kabině náladu. Real Madrid si může sahat do svědomí po tak odezvdáném a špatném představení na stadionu Metropolitano.

Byli jsme špatní ve všem. Nedokázali jsme si přihrávat, nedokázali jsme vyhrávat souboje, nedokázali jsme si vytvořit šance. Musíme analyzovat, co se stalo, a zlepšit se, a to také uděláme.

Xabi Alonso na pozápasové tiskové konferenci

Autor: Lukáš Matějka | sobota 27.9.2025 20:49 | karma článku: 0 | přečteno: 12x

Lukáš Matějka

Lukáš Matějka

  • Počet článků 14
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 135x
Aktuality ze světa sportu. Především z fotbalového světa, ale také se zajímám o hokej, basketbal a F1. Snažím se však udržet povědomí o celosvětovém sportovním dění.

