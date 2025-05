Panthers, Panthers a znovu Panthers! Florida je potřetí za sebou ve finále Stanley Cupu.

Už 3 sezony dominuje v Play off NHL Východní konferenci mužstvo Florida Panthers. Tentokrát to ve finále této konference odnesla po 2 letech znovu Carolina Hurricanes výsledkem 1:4 na zápasy.

Po miniaturní jiskře naděje pro Hurricanes v podobě výhry úterního zápasu následovalo dnešní 5. utkání série, ve kterém to měla Florida definitivně uzavřít. Nahrával tomu i fakt, že se Panthers vrátili všichni 3 zranění hráči: Sam Reinhart, Niko Mikolla a A.J. Greer.

Jako první udeřila Carolina a po chybě obránce Forslinga vstřelil svoji 1. branku v zápase Sebastian Aho. Přestože následovala několikaminutová pasáž vyloučení na obou stranách, žádný z týmu neskóroval. Další gól přišel až 1 minutu a 6 vteřin před koncem 1. třetiny po velmi chytrém vystižení rozehrávky a následném zakončení Sebastiana Aha. Gólmanovi Bobrovskému se puk odrazil od vyrážečky do vlastní sítě a finský útočník si tak připsal 2. gól.

Druhou dvacetiminutovku ovládla herně i produktivitou Florida. 2 góly během 30 vteřin vyrovnali skóre a o 4 minuty později už skóre otočili na svoji stranu v čase 31:59. Do konce třetiny hráli Hurricanes ještě 2 početní převahy alo nedokázali je využít.

Ve třetím dějství i přes aktuální průběh zápasu tým ze Severní Karolíny vyrovnal na 3:3 a zápas velmi zdramatizoval. Zanedlouho se ovšem „Cats“ znovu chopili kormidla, útočník Carter Verhaeghe vstřelil vítěznou branku a finální skóre 5:3 dokončil Sam Bennett do prázdné branky.

Carolina Hurricanes tak po čtvrté od své poslední výhry Stanley Cupu v roce 2006 prohráli finále konference s bilancí 1:16 na zápasy.

Kdežto Panteři z Floridy postupují potřetí za sebou do finálního boje o Stanley Cup, a to znovu ve výborné formě. V případě výhry by byli 7 týmem v historii NHL, kterému se povedlo obhájit triumf. První krok k tomuto úspěchu už mají za sebou, při předávání konferenční trofeje se ji hráči zásadně nedotýkali.