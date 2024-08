Německá fotbalová reprezentace strádá, stará garda ukončuje reprezentační kariéry

Am 29.09.2023 klingelte mein Telefon. Anrufer: Julian Nagelsmann. Bitte: Rückkehr in die Nationalmannschaft. Der erste Gedanke in meinem Kopf: Ich bin doch nicht bescheuert! Erster Gedanke in meinem Herzen: Scheiße ja! Das Herz hat bekanntlich entschieden.

Mein erster Gedanke heute Morgen am 06.07.2024: Ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Trotz all der Trauer und Leere seit dem Abpfiff gestern. Ich habe in der Mannschaft immer mehr gesehen, als sie in den letzten Jahren gezeigt hat. Das es aber in so kurzer Zeit möglich ist, eine wirklich realistische Chance auf den Titel zu haben und mit den Besten wieder auf Augenhöhe zu sein hab ich nicht erwartet! Deswegen bin ich sehr stolz auf das, was diese Mannschaft geleistet hat! Und das darf auch ganz Deutschland wieder sein. Ein besonderer Dank an euch da draußen, die diese Heim EM zu einer besonderen gemacht haben. Wir haben euch gesehen, erlebt und gespürt! Auf persönlicher Ebene möchte ich mich für eine wirklich ganz spezielle Wärme und Zuneigung über die letzten Wochen hinweg bedanken. Das war sehr besonders. Und zum Schluss eine Bitte: Jetzt wo Deutschland sein liebstes Kind zurück gewonnen hat: lasst es nicht mehr los! Der Weg dieser Mannschaft geht weiter. Und es hilft brutal wenn ihr auch in schlechten Phasen zu ihr steht! Denn eins kann ich euch versichern: das ist eine Gruppe von tollen Menschen, die alles dafür geben erfolgreich zu sein!

Deutschland ist wieder wer!!! ❤️

Auf diesem Wege mir noch ganz wichtig: Verzeihung und gute Besserung an @pedri ! Es war logischerweise nicht meine Absicht, dich zu verletzen. Eine schnelle Erholung und alles Gute. Du bist ein toller Spieler.